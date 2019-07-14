Синдром второго сезона. Беспомощный ЦСКА провалился в Самаре

«Крылья Советов» на своем поле победили ЦСКА (2:0) в матче первого тура чемпионата России. В составе самарцев дублем в дебюте второго тайма отметился форвард Александр Соболев. Поражение на старте чемпионата России от «Крыльев Советов» стало для ЦСКА первым за 18 лет.

Комбаров против Марио

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает составы команд накануне матча в Самаре, отмечая в составе хозяев знакомые лица.

«Дмитрий Комбаров после ухода из "Спартака" нашел себе прибежище в Самаре, как это в прошлом сезоне случилось с Александром Самедовым и Артемом Тимофеевым (последний, кстати, продолжает находиться здесь в аренде, и во втором тайме вышел на замену), а еще раньше — с Павлом Яковлевым. "Спартаковскому филиалу" на волжских берегах можно было найти объяснение в лице Андрея Тихонова, работавшего год назад в Самаре главным тренером. Но и теперь, когда команду возглавляет Миодраг Божович, от бывших красно-белых здесь не отказываются.

Другое дело, что на фланге Комбарова у "Крыльев" возникало куда больше проблем, чем на анюковской бровке. И не только по причине хронических проблем в обороне, сопровождающих игру Дмитрия на протяжении всей карьеры. Просто в этой зоне у ЦСКА действовал Марио Фернандес, и этим все сказано.

Наставник красно-синих Виктор Гончаренко на сей раз выбрал любопытную тактическую расстановку. За центр обороны отвечал дуэт Виктор Васин — Звонимир Шарлия, за левый фланг — Хердур Магнуссон. При этом в опорной зоне чаще других оказывался Кристиян Бистрович, выше которого располагались Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. При этом исландец, привычно смещаясь ближе к левой бровке, фактически играл второго форварда, а хорват получил некий карт-бланш в роли свободного художника».

Раздолье для Анюкова

Корреспондент «Чемпионата» Антон Третьяк отмечает преимущество самарского клуба в первой половине встречи.

«Александр Анюков вышел в старте "Крыльев". Не так давно защитника "Зенита" все дружно проводили на пенсию, а несколько дней назад он заявил, что и не думал уходить и был заявлен за самарский клуб. В Самаре Анюков начинал карьеру и провёл пять с половиной сезонов. Когда в 2003-м юный Игорь Акинфеев в своём дебютном матче отражал пенальти от Каряки, Анюков был игроком "Крыльев". Правда, в том матче не играл.

О первом тайме, казалось бы, должен свидетельствовать показатель владения мячом. Что-то в районе 65 на 35 в пользу ЦСКА. Но! Опасные моменты были только у ворот Акинфеева, один раз голкиперу "армейцев" понадобилась медицинская помощь, после того как он врезался в штангу, отражая удар Зиньковского. На воспитаннике "Чертаново" заработал жёлтую Васин, не давая тому убежать на опасный простор.

И ещё. Ветеран Анюков бодро и азартно перемещался по всей бровке и даже навешивал. То есть "Крылья" даже и не думали отбиваться».

Соболев на коне

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует второй тайм, ставший для «Крыльев» победным.

«Чаще оказываться у ворот ЦСКА мяч начал только после перерыва. Сначала у "Крыльев" проходили робкие попытки добираться до чужих ворот через "стандарты" и контратаки, но позже хозяева начали контролировать мяч в середине поля. Армейцы же окончательно перешли на игру в четыре защитника — Магнуссон перешел на левый край.

Главные события встречи уместились в одну десятиминутку — с 50-й по 60-ю минуту, и главными ее действующими лицами стали Соболев и Васин. Сначала форвард "Крыльев" сумел принять мяч в штрафной и, продавив защитника, пробил из-под него в дальний угол.

А спустя всего шесть минут Соболев сначала разогнал контратаку, а чуть позже обманул Васина на движении и упал после контакта с его ногой. Итог — пенальти, которое 7-й номер сам и реализовал. 2:0, и "Самара Арена" ликовала.

Уж что умеют команды Миодрага Божовича, так это играть по счету. Единственным интересным моментом в штрафной "Крыльев", который произошел до конца матча, стало столкновение Чалова и Рыжикова после того, как форвард попытался выбить у вратаря мяч из рук. Зато самарцы могли довести дело до разгрома: принадлежащий "Спартаку" Тимофеев после передач Соболева и Гынсаря убегал один на один, но не смог переиграть Акинфеева».

Васин — профессиональный виноватый

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что не стоит винить одного защитника ЦСКА в пропущенных голах.

«Обе ошибки — в единоборствах со схожим по габаритам Соболевым (195 сантиметров против 192-х у Васина). Но ему, в отличие от защитника армейцев, всего 22 года, за спиной — "Томь", "Енисей", "Динамо" Барнаул и один матч за молодежную сборную России. У Васина в копилке — Лига чемпионов, немало встреч в составе национальной команды, и вообще статус опытного парня. И вот не самый опытный Соболев дважды оставляет маститого Васина в дураках. Сначала спокойно бьет из пределов штрафной, потом зарабатывает пенальти (и сам же его исполняет). Удивительно, что за карма у Виктора! Профессиональный виноватый на все времена.

Но спускать всех собак на Васина слишком просто и несправедливо по отношению к футболисту, на ключевом этапе карьеры получившему тяжелую травму. Во-первых, слабо выглядел новичок Шарлия (много позиционных ошибок). Во-вторых фактически пропустил предсезонку лидер Влашич. В-третьих, у ЦСКА по-прежнему остро стоит проблема сильного напарника Чалова в нападении. Отсюда и разговоры об интересе к Оньекуру из "Эвертона".

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Многолетний опыт армейцев говорит, что все еще наладится. И Слуцкий, бывало, валился, да и Гончаренко тоже. А в итоге — Лига чемпионов. Но вот в последний-то раз случился сбой, и сейчас клуб — без ЛЧ. Так может, это продолжение неприятной тенденции, к которой привели сложные экономические обстоятельства? Узнаем совсем скоро. Как бы там ни было, слабое выступление ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии тоже настораживает».

Влашич пока мимо денег

Автор Sportbox.ru с признается, что игра хорватского полузащитника, которого перевели с арендного на полноценный контракт, разочаровала его.

«В регулярных контактах с одноклубниками замечен не был. Более того — демонстративно их избегал. Команда овладевала мячом, а Влашич вместо того, чтобы подстраиваться под владеющего им партнера или искать свое место в назревающей атаке, отворачивался и нехотя выдвигался в абсолютно бесперспективную зону.

Полусонный, он постоянно опаздывал в горячие точки, и самого его это, похоже, не смущало. Перемещался шагом, в лучшем случае — накатом. Ничем не объяснимое безразличие к происходящему. Наверняка не этого ждали от его возвращения в стартовый состав. Не разбудил Влашича и перманентно активный и заряженный на сотрудничество Фернандес, которому приходилось за счет индивидуального мастерства осуществлять фирменные проходы вдоль бровки.

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Объединить бы им усилия, как бывало, — увесистый получился бы кулачок. Но произошло это лишь во втором тайме. И опять же, легко догадаться, после подсказки сверху. Тем же можно объяснить и заметно возросшую активность хорвата. Он, наконец, обнаружил рядом с собой Чалова и даже пару раз попробовал с ним обыграться. Да и собственную статистику чуть подправил — на 55-й минуте плотно пробил, а на 68-й мягко сбросил мяч головой под удар Бийолу».

Мог ли ЦСКА спастись?

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает беспомощность армейского клуба в матче с «Крыльями Советов».

«Видимо, не только у молодых игроков бывает синдром второго сезона, но и у целых команд. ЦСКА выглядел настолько слабо, что даже странно. Прошлой весной "армейцы" могли допускать нелепые промашки, но при этом играли смело и размашисто — на это было весело смотреть (вспомните хотя бы домашнее поражения от "Оренбурга"). Почему-то в только начавшемся сезоне весь креатив куда-то улетучился. Обострять получалось за редким исключением только у Марио.

Конечно, Гончаренко нужен ещё один нападающий. Желательно: уровня не Нисимуры, с которым предстоит работать ещё не один сезон. Всё-таки не дело, когда тренер вынужден усиливать нападение изначально опорным полузащитником. Бийол хорошо борется, цепляется за мячи, но вот эффективно завершать у него получается редко.

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И всё равно это всё не тянет на полноценные оправдания. ЦСКА проиграл в первом туре впервые за 17 лет. Проиграл в Самаре впервые за 12. При этом по игре почти без светлых моментов. Фанаты и руководство ЦСКА терпеливые и понимающие. Это не безумный "Спартак". Но к Гончаренко у них наверняка есть вопросы». 0