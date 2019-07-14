Синдром второго сезона. Беспомощный ЦСКА провалился в Самаре

Комбаров против Марио
Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает составы команд накануне матча в Самаре, отмечая в составе хозяев знакомые лица.
«Дмитрий Комбаров после ухода из "Спартака" нашел себе прибежище в Самаре, как это в прошлом сезоне случилось с Александром Самедовым и Артемом Тимофеевым (последний, кстати, продолжает находиться здесь в аренде, и во втором тайме вышел на замену), а еще раньше — с Павлом Яковлевым. "Спартаковскому филиалу" на волжских берегах можно было найти объяснение в лице Андрея Тихонова, работавшего год назад в Самаре главным тренером. Но и теперь, когда команду возглавляет Миодраг Божович, от бывших красно-белых здесь не отказываются.
Другое дело, что на фланге Комбарова у "Крыльев" возникало куда больше проблем, чем на анюковской бровке. И не только по причине хронических проблем в обороне, сопровождающих игру Дмитрия на протяжении всей карьеры. Просто в этой зоне у ЦСКА действовал Марио Фернандес, и этим все сказано.
Наставник красно-синих Виктор Гончаренко на сей раз выбрал любопытную тактическую расстановку. За центр обороны отвечал дуэт Виктор Васин — Звонимир Шарлия, за левый фланг — Хердур Магнуссон. При этом в опорной зоне чаще других оказывался Кристиян Бистрович, выше которого располагались Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. При этом исландец, привычно смещаясь ближе к левой бровке, фактически играл второго форварда, а хорват получил некий карт-бланш в роли свободного художника».
Раздолье для Анюкова
Корреспондент «Чемпионата» Антон Третьяк отмечает преимущество самарского клуба в первой половине встречи.
«Александр Анюков вышел в старте "Крыльев". Не так давно защитника "Зенита" все дружно проводили на пенсию, а несколько дней назад он заявил, что и не думал уходить и был заявлен за самарский клуб. В Самаре Анюков начинал карьеру и провёл пять с половиной сезонов. Когда в 2003-м юный Игорь Акинфеев в своём дебютном матче отражал пенальти от Каряки, Анюков был игроком "Крыльев". Правда, в том матче не играл.
О первом тайме, казалось бы, должен свидетельствовать показатель владения мячом. Что-то в районе 65 на 35 в пользу ЦСКА. Но! Опасные моменты были только у ворот Акинфеева, один раз голкиперу "армейцев" понадобилась медицинская помощь, после того как он врезался в штангу, отражая удар Зиньковского. На воспитаннике "Чертаново" заработал жёлтую Васин, не давая тому убежать на опасный простор.
И ещё. Ветеран Анюков бодро и азартно перемещался по всей бровке и даже навешивал. То есть "Крылья" даже и не думали отбиваться».
Соболев на коне
Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует второй тайм, ставший для «Крыльев» победным.
«Чаще оказываться у ворот ЦСКА мяч начал только после перерыва. Сначала у "Крыльев" проходили робкие попытки добираться до чужих ворот через "стандарты" и контратаки, но позже хозяева начали контролировать мяч в середине поля. Армейцы же окончательно перешли на игру в четыре защитника — Магнуссон перешел на левый край.
Главные события встречи уместились в одну десятиминутку — с 50-й по 60-ю минуту, и главными ее действующими лицами стали Соболев и Васин. Сначала форвард "Крыльев" сумел принять мяч в штрафной и, продавив защитника, пробил из-под него в дальний угол.
А спустя всего шесть минут Соболев сначала разогнал контратаку, а чуть позже обманул Васина на движении и упал после контакта с его ногой. Итог — пенальти, которое 7-й номер сам и реализовал. 2:0, и "Самара Арена" ликовала.
Уж что умеют команды Миодрага Божовича, так это играть по счету. Единственным интересным моментом в штрафной "Крыльев", который произошел до конца матча, стало столкновение Чалова и Рыжикова после того, как форвард попытался выбить у вратаря мяч из рук. Зато самарцы могли довести дело до разгрома: принадлежащий "Спартаку" Тимофеев после передач Соболева и Гынсаря убегал один на один, но не смог переиграть Акинфеева».
Васин — профессиональный виноватый
Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что не стоит винить одного защитника ЦСКА в пропущенных голах.
«Обе ошибки — в единоборствах со схожим по габаритам Соболевым (195 сантиметров против 192-х у Васина). Но ему, в отличие от защитника армейцев, всего 22 года, за спиной — "Томь", "Енисей", "Динамо" Барнаул и один матч за молодежную сборную России. У Васина в копилке — Лига чемпионов, немало встреч в составе национальной команды, и вообще статус опытного парня. И вот не самый опытный Соболев дважды оставляет маститого Васина в дураках. Сначала спокойно бьет из пределов штрафной, потом зарабатывает пенальти (и сам же его исполняет). Удивительно, что за карма у Виктора! Профессиональный виноватый на все времена.
Но спускать всех собак на Васина слишком просто и несправедливо по отношению к футболисту, на ключевом этапе карьеры получившему тяжелую травму. Во-первых, слабо выглядел новичок Шарлия (много позиционных ошибок). Во-вторых фактически пропустил предсезонку лидер Влашич. В-третьих, у ЦСКА по-прежнему остро стоит проблема сильного напарника Чалова в нападении. Отсюда и разговоры об интересе к Оньекуру из "Эвертона".
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Многолетний опыт армейцев говорит, что все еще наладится. И Слуцкий, бывало, валился, да и Гончаренко тоже. А в итоге — Лига чемпионов. Но вот в последний-то раз случился сбой, и сейчас клуб — без ЛЧ. Так может, это продолжение неприятной тенденции, к которой привели сложные экономические обстоятельства? Узнаем совсем скоро. Как бы там ни было, слабое выступление ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии тоже настораживает».
Влашич пока мимо денег
Автор Sportbox.ru с признается, что игра хорватского полузащитника, которого перевели с арендного на полноценный контракт, разочаровала его.
«В регулярных контактах с одноклубниками замечен не был. Более того — демонстративно их избегал. Команда овладевала мячом, а Влашич вместо того, чтобы подстраиваться под владеющего им партнера или искать свое место в назревающей атаке, отворачивался и нехотя выдвигался в абсолютно бесперспективную зону.
Полусонный, он постоянно опаздывал в горячие точки, и самого его это, похоже, не смущало. Перемещался шагом, в лучшем случае — накатом. Ничем не объяснимое безразличие к происходящему. Наверняка не этого ждали от его возвращения в стартовый состав. Не разбудил Влашича и перманентно активный и заряженный на сотрудничество Фернандес, которому приходилось за счет индивидуального мастерства осуществлять фирменные проходы вдоль бровки.
Объединить бы им усилия, как бывало, — увесистый получился бы кулачок. Но произошло это лишь во втором тайме. И опять же, легко догадаться, после подсказки сверху. Тем же можно объяснить и заметно возросшую активность хорвата. Он, наконец, обнаружил рядом с собой Чалова и даже пару раз попробовал с ним обыграться. Да и собственную статистику чуть подправил — на 55-й минуте плотно пробил, а на 68-й мягко сбросил мяч головой под удар Бийолу».
Мог ли ЦСКА спастись?
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает беспомощность армейского клуба в матче с «Крыльями Советов».
«Видимо, не только у молодых игроков бывает синдром второго сезона, но и у целых команд. ЦСКА выглядел настолько слабо, что даже странно. Прошлой весной "армейцы" могли допускать нелепые промашки, но при этом играли смело и размашисто — на это было весело смотреть (вспомните хотя бы домашнее поражения от "Оренбурга"). Почему-то в только начавшемся сезоне весь креатив куда-то улетучился. Обострять получалось за редким исключением только у Марио.
Конечно, Гончаренко нужен ещё один нападающий. Желательно: уровня не Нисимуры, с которым предстоит работать ещё не один сезон. Всё-таки не дело, когда тренер вынужден усиливать нападение изначально опорным полузащитником. Бийол хорошо борется, цепляется за мячи, но вот эффективно завершать у него получается редко.
И всё равно это всё не тянет на полноценные оправдания. ЦСКА проиграл в первом туре впервые за 17 лет. Проиграл в Самаре впервые за 12. При этом по игре почти без светлых моментов. Фанаты и руководство ЦСКА терпеливые и понимающие. Это не безумный "Спартак". Но к Гончаренко у них наверняка есть вопросы». 0