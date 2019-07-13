Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»

В российской Премьер-лиге стартовал сезон 2019/20. Дебютный матч в первом туре провели тульский «Арсенал» и московское «Динамо», завершившие встречу вничью — 1:1. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Принципиальная игра

Автор «Советского спорта» Дмитрий Аполоник выделил некоторые околофутбольные моменты, подчеркнув, что для обеих команд встреча была принципиальной.

«Динамовские болельщики, как и другие фанаты московских клубов, посещать Тулу любят. Выезд близкий (всего 2-3 часа дороги, если без пробок), посмотреть в городе оружейников есть на что, стадион расположен удобно — в самом центре города. Вот и на этот раз открыть новый сезон приехали несколько тысяч фанатов "бело-голубых".

В Химки на домашние игры они приезжали в сравнимом количестве, на обновленном родном стадионе динамовцы наверняка посещаемость увеличат. Гости вывесили большой баннер "Пора смотреть под другим углом" с лигочемпионским мячом, намекая на борьбу за самые высокие места в новом сезоне.

В "Арсенале" немало людей с динамовским прошлым. Президент клуба Аджоев и гендиректор Балашов много лет проработали в московском клубе, тренер Семшов и капитан команды Комбаров вместе играли за "бело-голубых". Перед сезоном туляков пополнил экс-нападающий "Динамо" Луценко, но выйти на поле в матче против своей бывшей команды Евгений не смог — мешает травма, полученная как раз в последней игре прошлого сезона против "Арсенала". Так что матч для хозяев был в какой-то мере принципиальным», — считает Аполоник.

Сырой порох

Корреспондент Rusfootball.info Антон Мозговой признал, что «Арсенал» далек от оптимальных кондиций, что доказал первый тайм.

«Фактически весь первый тайм у "канониров" ушёл на то, чтобы разобраться в собственных построениях. "Арсенал" пока совсем сыроват. Голкипер динамовцев Антон Шунин в первые 45 минут встречи в игру так и не вступал. За первый тайм "Арсенал" ни разу не пробил в створ ворот, да и в созидании у команды дела явно не шли.

С комбинационным футболом не получалось, "Арсенал" регулярно задействовал длинные передачи. В первые 45 минут на лонгболлы пришлось порядка 15% всех пасов туляков. Ладно бы эта игра ещё приносила результат, но "Динамо" очень легко справлялось с подобными атаками. Стоило только хозяевам перейти на короткие передачи, чтобы выйти в атаку, как следовали потери в опасной зоне. Учитывая несыгранность состава, использование лонгболлов себя в какой-то мере оправдывало.

Но проблемы у "Арсенала" были серьёзные. "Динамо" доминировало, несмотря на дождливую погоду и активность болельщиков, подгонявших хозяев. Москвичи уже в начале тайма создали несколько классных моментов. Лишь за первые 10 минут гости нанесли шесть ударов по воротам! Два из них наносились с убойных позиций, поэтому "Арсенал" вполне мог оказаться в роли догоняющего.

Если у Евгеньева и Шайдаева не получилось переиграть Левашова, то отлично свой шанс использовал Мигель Кардозу. Португалец в итоге и стал автором первого гола в сезоне. Он получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и классно пробил в дальнюю девятку. Винить Левашова здесь не в чем, такие выстрелы не берутся», — подчеркивает Мозговой.

Ответ «Арсенала»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заметил, как тулякам удалось прибавить сразу после перерыва.

«Ситуация требовала от "Арсенала" идти вперед. С началом второй 45-минутки туляки включили прессинг и это стало давать плоды: игра переместилась к воротам Шунина. На 54-й минуте случился и острый момент — Горбатенко здорово приложился из-за штрафной с левой и вратарь "бело-голубых" с трудом отбил мяч, летевший под перекладину.

То ли такое развитие событий стало для москвичей неожиданностью, то ли они подустали, но суть в том, что динамовцы перестали успевать за соперниками, начали фолить. Тула обложила гостей штрафными (а Плиев и Евгеньев "заработали" справедливые предупреждения) — некоторые из них таили в себе реальную угрозу.

Но либо защитники, либо Шунин разряжали ситуацию, либо мазали сами "оружейники" — как например, Ткачев, красиво бивший в падении. Правда, в том моменте Лапочкин все равно зафиксировал офсайд. В другом эпизоде арбитр никак не отреагировал на падение Комбарова в штрафной после того, как подал Горбатенко — с трибуны показалось, что Кирилла слегка подтолкнули в спину.

"Динамо" отгрызнулось опасным ударом со штрафного, назначенного под небольшим углом к воротам слева — четко сыграл Левашов. Однако характер матча не менялся — "Арсенал" продолжал давить. Результатом натиска стал супермомент Кангва за 12 минут до финального свистка: отличная подача Альвареса позволила африканцу бить головой без сопротивления с нескольких метров — выше», — пишет Короткин.

Шикарный гол Григалавы

Журналист «Спорта День за Днем» Веня Пьянов восхитился красивым голом Гии Григалавы, который удачно подключился к атаке в конце второго тайма.

«Во втором тайме рисунок игры поменялся. "Арсенал" завладел мячом, который контролировал отрезками до 65-70%, возросла точность передач туляков. Динамовцы, показалось, хотели удержать победу любыми способами, поэтому и сами согласились прижаться к собственной штрафной. Шейдаеву впереди было тяжело придумать что-то без поддержки. Однако участнику Лиги Европы всё равно недоставало остроты. Лёгкие, быстрые игроки атаки "оружейников" уступали в единоборствах более мощным соперникам, а один в один не обыгрывали.

Напрашивалось появление экс-динамовца Луценко или рослого румына Тудорие. Вот только Черевченко почему-то решился на замену лишь после того, как юный Банда покинул поле из-за повреждения. Кангва стал действовать глубже и тут же получил шикарный момент. Защитники москвичей отвлеклись на подаче на Тудорие, а совершивший рывок из глубины замбиец свободно пробил головой. Шунину просто повезло, что мимо ворот.

И все-таки "Арсенал" спасся. Красивый гол мощнейшим ударом из-за штрафной забил подключившийся вперёд Гия Григалава. Его никто не ждал, поэтому не накрыл. В результате — ничья. Пожалуй, справедливая», — говорит Пьянов. 0