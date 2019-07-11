Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ

Новый чемпион
Зато за последние четыре года в России было 4 разных чемпиона — хоть в этом РПЛ могут позавидовать болельщики топ-5 европейских чемпионатов.
Еще одна черта, отличающая нашу лигу от европейских в положительную сторону — в последние годы бескомпромиссная борьба за чемпионство ведется там до последнего тура почти каждый сезон.
Правда, в прошлом сезоне «Зенит» завоевал титул за три тура до конца турнира, но уже Суперкубок показал, что легко чемпиону в новом сезоне не будет — питерцы упустили первый трофей, проиграв «Локомотиву».
В предстоящем сезоне помимо к обычным претендентам на золото, вроде ЦСКА, «Локо» и «Спартака», готов присоединиться и «Краснодар», так что интрига только растет.
«Арсенал» и «Оренбург» разовьют успех
Обе команды стали настоящими открытиями прошедшего сезона, по итогам которого туляки выступят в Лиге Европы.
Хотя за это тренерский тандем Черевченко-Семшов должен благодарить Юрия Семина и его парней. Тем не менее, шестое место еще нужно было занять.
«Арсенал» стал грозой топ-клубов, особенно на своем поле, а победа в Москве над «Спартаком» со счетом 3:2, запомнилась как один из самых интригующих матчей сезона.
Теперь тулякам важно не растерять игроков (бомбардир Лука Джорджевич уже решил остаться в «Зените»), а продолжить поступательное движение, чтобы достойно выступить на европейской арене.
Еще одной приятной неожиданностью стал «Оренбург», который, выйдя из ФНЛ, не только удержался в РПЛ, но и финишировал на седьмой строчке.
Львиная доля успеха — заслуга главного тренера Владимира Федотова и его современного подхода к работе, при котором игроки прогрессируют.
На новый сезон руководства клуба ставит задачу подобраться к зоне еврокубков. Против оренбуржцем может сыграть реконструкция стадиона, из-за которой им придется играть в Самаре.
Хочется надеяться, что и «Сочи» с «Тамбовом» не станут безропотными поставщиками очков, а сумеют закрепиться в РПЛ, чтобы в итоге бороться за места в еврокубках.
Рост посещаемости
В прошлом сезоне матчи РПЛ собирали в среднем по 16 817 зрителей — почти на 3 тысячи больше, чем в сезоне 2017/18.
Немалую роль сыграло наследие ЧМ-2018 — намного больше народу стало приходить на новые арены в Самаре, Екатеринбурге, Ростове.
Можно надеяться, что рост числа болельщиков на трибунах только продолжится. «Оренбург» часть сезона будет играть в Самаре. Наконец-то сдан долгострой — обновленная арена «Динамо».
Кроме того, в дело вступят еще два стадиона мундиаля — в Сочи, где будет играть одноименная команда, и в Саранске, куда буквально силой отправили ФК «Тамбов».
Нет сомнений, что как минимум на матчи со столичными командами и «Зенитом» эти арены будут заполняться как следует.
Отсутствие денежных проблем
Безденежье остается бичом российских команд любой лиги. Из-за него растворились в свое «Москва», «Кубань», «Тосно» и «Амкар».
В прошлом сезоне на глазах шокированных зрителей от нищеты на части развалились «Анжи» и «Рубин». Последний в итоге сумел собрать себя по частям, но веры в то, что история не повторится нет никакой.
Плохая «кредитная история» и у «Ростова» с «Крыльями Советов», ну а новички, поднявшиеся из ФНЛ, всегда страдают от непомерных расходов в Премьер-лиги.
За «Сочи» беспокоиться нет нужды — это проект Бориса Ротенберга, а вот «Тамбов» имеет самый маленький бюджет в РПЛ за последние годы и еще весной ходили разговоры о долгах клуба.
Хочется надеяться, что не повторится ситуация, когда к зимнему трансферному окну игроки «волков» начнут разбегаться по другим командам из-за долгов по зарплате.
Отсутствие нефутбольных скандалов
Прошедший сезон запомнился каким-то астрономическим количеством скандалов, отвлекающих от футбола и оставляющих дурной привкус во рту.
Хавбек «Спартака» Денис Глушаков «сливал» Массимо Карреру, воевал с болельщикамии угрожал своей супруге расправой и убийством.
Параллельно семейные скандалы с угрозами женам устроили защитник «Сочи» Иван Новосельцев и эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев зажигали в стрип-клубах, ломали стулья о головы людей, а затем, совместно с российской судебной машиной устраивали такой цирк, что полностью затмили выступления всех команд РПЛ вместе взятых.
Новичок «Спартака» Аяз Гулиев ставил под вопрос свою адекватность и психическое здоровье, с кулаками кидаясь на пешеходов, которых сам же предварительно едва не задавил.
Хочется надеяться, что в предстоящем сезоне мы будем меньше слышать о подобных происшествиях, но горбатого, как говорится, могила исправит.
Так что надежд, на то российские футболисты, привыкшие к шальным деньгам и полной безнаказанности, исправятся, очень мало.
Внедрение ВАР
Прогресс не стоит на месте, и вот уже один за другим европейские топ-чемпионаты вводят систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Последним павшим бастионом стала АПЛ, где ВАР начнет работать с
Ее полезность ярко продемонстрировал прошедшие мужской и женский чемпионаты мира и Копа Америка: пенальти справедливо отменялись или назначались, голы засчитывались и красные карточки не показывались — после просмотра видеоповторов.
Не обошлось и без проблем: некоторые серьезные ошибки были допущены судьями «старой закалки», которые отказывались прибегать к ВАР, а некоторые судьи наоборот, слишком часто перепроверяли все решения.
Тем не менее, российский чемпионат морально подготовился и с нового сезона введет в эксплуатацию систему ВАР. Правда, как и в Англии — с оговорками.
Да, использование ВАР не на всех матчах вызывает вопросы, и первый блин, возможно, будет комом, но это шаг в правильном направлении. Серьезных ошибок станет меньше, а наши игроки начнут отучаться спорить с судьями, что не раз их подводило в еврокубковых матчах. 0