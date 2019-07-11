Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ

В пятницу, 12 июля, матчем «Арсенал» (Тула) — «Динамо» стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Чего же мы ждем от предстоящего футбольного сезона 2019/20? И получим ли то, на что так надеемся?

Новый чемпион

Зато за последние четыре года в России было 4 разных чемпиона — хоть в этом РПЛ могут позавидовать болельщики топ-5 европейских чемпионатов.

Еще одна черта, отличающая нашу лигу от европейских в положительную сторону — в последние годы бескомпромиссная борьба за чемпионство ведется там до последнего тура почти каждый сезон.

Правда, в прошлом сезоне «Зенит» завоевал титул за три тура до конца турнира, но уже Суперкубок показал, что легко чемпиону в новом сезоне не будет — питерцы упустили первый трофей, проиграв «Локомотиву».

В предстоящем сезоне помимо к обычным претендентам на золото, вроде ЦСКА, «Локо» и «Спартака», готов присоединиться и «Краснодар», так что интрига только растет.

«Арсенал» и «Оренбург» разовьют успех

Обе команды стали настоящими открытиями прошедшего сезона, по итогам которого туляки выступят в Лиге Европы.

Хотя за это тренерский тандем Черевченко-Семшов должен благодарить Юрия Семина и его парней. Тем не менее, шестое место еще нужно было занять.

«Арсенал» стал грозой топ-клубов, особенно на своем поле, а победа в Москве над «Спартаком» со счетом 3:2, запомнилась как один из самых интригующих матчей сезона.

Теперь тулякам важно не растерять игроков (бомбардир Лука Джорджевич уже решил остаться в «Зените»), а продолжить поступательное движение, чтобы достойно выступить на европейской арене.

Еще одной приятной неожиданностью стал «Оренбург», который, выйдя из ФНЛ, не только удержался в РПЛ, но и финишировал на седьмой строчке.

Львиная доля успеха — заслуга главного тренера Владимира Федотова и его современного подхода к работе, при котором игроки прогрессируют.

На новый сезон руководства клуба ставит задачу подобраться к зоне еврокубков. Против оренбуржцем может сыграть реконструкция стадиона, из-за которой им придется играть в Самаре.

Хочется надеяться, что и «Сочи» с «Тамбовом» не станут безропотными поставщиками очков, а сумеют закрепиться в РПЛ, чтобы в итоге бороться за места в еврокубках.

Рост посещаемости

В прошлом сезоне матчи РПЛ собирали в среднем по 16 817 зрителей — почти на 3 тысячи больше, чем в сезоне 2017/18.

Немалую роль сыграло наследие ЧМ-2018 — намного больше народу стало приходить на новые арены в Самаре, Екатеринбурге, Ростове.

Можно надеяться, что рост числа болельщиков на трибунах только продолжится. «Оренбург» часть сезона будет играть в Самаре. Наконец-то сдан долгострой — обновленная арена «Динамо».

Кроме того, в дело вступят еще два стадиона мундиаля — в Сочи, где будет играть одноименная команда, и в Саранске, куда буквально силой отправили ФК «Тамбов».

Календарь и таблица РПЛ

Нет сомнений, что как минимум на матчи со столичными командами и «Зенитом» эти арены будут заполняться как следует.

Отсутствие денежных проблем

Безденежье остается бичом российских команд любой лиги. Из-за него растворились в свое «Москва», «Кубань», «Тосно» и «Амкар».

В прошлом сезоне на глазах шокированных зрителей от нищеты на части развалились «Анжи» и «Рубин». Последний в итоге сумел собрать себя по частям, но веры в то, что история не повторится нет никакой.

Плохая «кредитная история» и у «Ростова» с «Крыльями Советов», ну а новички, поднявшиеся из ФНЛ, всегда страдают от непомерных расходов в Премьер-лиги.

За «Сочи» беспокоиться нет нужды — это проект Бориса Ротенберга, а вот «Тамбов» имеет самый маленький бюджет в РПЛ за последние годы и еще весной ходили разговоры о долгах клуба.

Все футбольные трансферы

Хочется надеяться, что не повторится ситуация, когда к зимнему трансферному окну игроки «волков» начнут разбегаться по другим командам из-за долгов по зарплате.

Отсутствие нефутбольных скандалов

Прошедший сезон запомнился каким-то астрономическим количеством скандалов, отвлекающих от футбола и оставляющих дурной привкус во рту.

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков «сливал» Массимо Карреру, воевал с болельщикамии угрожал своей супруге расправой и убийством.

Параллельно семейные скандалы с угрозами женам устроили защитник «Сочи» Иван Новосельцев и эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев зажигали в стрип-клубах, ломали стулья о головы людей, а затем, совместно с российской судебной машиной устраивали такой цирк, что полностью затмили выступления всех команд РПЛ вместе взятых.

Новичок «Спартака» Аяз Гулиев ставил под вопрос свою адекватность и психическое здоровье, с кулаками кидаясь на пешеходов, которых сам же предварительно едва не задавил.

Хочется надеяться, что в предстоящем сезоне мы будем меньше слышать о подобных происшествиях, но горбатого, как говорится, могила исправит.

Так что надежд, на то российские футболисты, привыкшие к шальным деньгам и полной безнаказанности, исправятся, очень мало.

Внедрение ВАР

Прогресс не стоит на месте, и вот уже один за другим европейские топ-чемпионаты вводят систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Последним павшим бастионом стала АПЛ, где ВАР начнет работать с

Ее полезность ярко продемонстрировал прошедшие мужской и женский чемпионаты мира и Копа Америка: пенальти справедливо отменялись или назначались, голы засчитывались и красные карточки не показывались — после просмотра видеоповторов.

Не обошлось и без проблем: некоторые серьезные ошибки были допущены судьями «старой закалки», которые отказывались прибегать к ВАР, а некоторые судьи наоборот, слишком часто перепроверяли все решения.

Тем не менее, российский чемпионат морально подготовился и с нового сезона введет в эксплуатацию систему ВАР. Правда, как и в Англии — с оговорками.

Сергей Прядкин Президент РПЛ Решение по этому вопрос принято. Задача поставлена запустить с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группе по внедрению этой системы. Постараемся запустить ее с первого тура. Но она будет не на всех матчах использована. Почему? Необходимо наличие центра. Пока она будет использована децентрализовано. Сегодня или завтра решим, кто будет официальным подрядчиком. Есть две компании. Вы их знаете. Обе компании готовы начать с первого тура.

Да, использование ВАР не на всех матчах вызывает вопросы, и первый блин, возможно, будет комом, но это шаг в правильном направлении. Серьезных ошибок станет меньше, а наши игроки начнут отучаться спорить с судьями, что не раз их подводило в еврокубковых матчах. 0