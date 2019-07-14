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    МКЧ: Англия сохранит свое доминирование и летом

    Представление Международного кубка чемпионов

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    17 июля стартует по сути главный клубный турнир межсезонья — Международный кубок чемпионов (МКЧ). Рассказываем о турнире, его участниках и фаворитах.

    Что это за турнир?

    Главным в межсезонье 2019-го года, как и несколько лет до этого, стоит считать именно этот турнир. Его основала компания Relevant Sports — подразделение предприятий RSE, спортивной рекламной компанией, основанной в 2012 году магнатом недвижимости миллионером и владельцем «Майами Долфинс» (американский футбол) Стивеном Россом и Мэттом Хиггинсом, бывшим исполнительным директором «Нью-Йорк Джетс» (американский футбол).

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    • Кубок по сути заменил турнир World Football Challenge, где участвовали представители Северной и Южной Америки. Первый розыгрыш состоялся в 2013 году, и его победителем стал мадридский «Реал». С тех пор чемпионат проводился еще три раза. В 2014 году лучшим по его итогам стал ПСЖ, в 2015-м — «Манчестер Юнайтед».

    Начиная с 2016 года выиграть первенство в принципе невозможно, поскольку состав участников слишком велик, чтобы в сжатые сроки определить его победителя. Поэтому турнир разбит на три зоны — Азия, Северная Америка (США) и Европа. Тем не менее, чемпионом станет тот, кто наберет больше всех очков, пусть и не сыграет с большинством конкурентов.

    Когда и кто сыграет в Международном кубке чемпионов:

    16 июля, США: «Фиорентина» — «Гвадалахара»,
    18 июля, США: «Арсенал» — «Бавария»,
    20 июля, Сингапур: «МЮ» — «Интер»
    21 июля, США: «Бенфика» — «Гвадалахара», «Арсенал» — «Фиорентина», «Бавария» — «Реал»,
    21 июля, Сингапур: «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    24 июля, США: «Реал» — «Арсенал», «Бавария» — «Милан», «Гвадалахара» — «Атлетико»
    24 июля, Китай: «Ювентус» — «Интер»
    25 июля, США: «Фиорентина» — «Бенфика»
    25 июля, Китай: «Тоттенхэм» — «МЮ»
    27 июля, США: «Реал» — «Атлетико»
    29 июля, США: «Милан» — «Бенфика»
    3 августа, Великобритания: «МЮ» — «Милан»
    4 августа, Великобритания: «Тоттенхэм» — «Интер»
    10 августа, Швеция: «Атлетико» — «Ювентус»

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    • «Гвадалахара»: кто это?

    Среди всех участников выделяется мексиканский «Гвадалахара». Клуб, более известный как «Чивас», дебютирует в этом году в МКЧ. Наряду со своим главным конкурентом «Америка» он никогда не вылетал из высшего дивизиона страны. Это одна из наиболее титулованных команды в истории Мексики благодаря 12 титулам чемпиона, четырем кубкам страны, а также семи суперкубкам (рекорд).

    «Гвадалахара» также отмечается одним из лучших показателей в южноамериканском Кубке Либертадорес. Коллектив стал финалистом турнира в 2010 году и выходил в полуфинал 2005 и 2006 годов. В прошлом году клуб одержал победу в Лиге чемпионов КОНКАКАФ впервые с 1962 года, выиграв у «Торонто» в финале.

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    • Кто фавориты?

    Международный кубок чемпионов — один из самых сложных турниров для прогноза из-за того, что он по сути носит товарищеский характер, который клубы используют для подготовки к новому сезону. Логично, что в связи с этим команды экспериментируют с составом и берегут себя, не выкладываясь на полную.

    Тем не менее, на успех того или иного коллектива наверняка повлияет отсутствие ключевых игроков из Южной Америки и Африки, поскольку первенства национальных сборных этих континентов либо недавно закончились, либо еще продолжаются. Посему вряд ли стоит считать фаворитом «Интер» и «Атлетико», не говоря уже о том, что первый переживает перестройку под руководством нового наставника, а второй еще и потерял своего лидера Антуана Гризманна.

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    • Можно предположить, что самые предпочтительные шансы у представителей английской Премьер-лиги — «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», поскольку они начинают сезон раньше других (менее, чем через три недели), потому наверняка будут в лучшей форме. 0

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