«Волки» показали зубы. Дебютант потрепал нервы чемпиону

«Зенит» нанес поражение «Тамбову» в домашнем матче 1-го тура чемпионата России. В начале второго тайма Александр Ерохин после подачи Юрия Жиркова головой отправил мяч в ворота тамбовской команды. Вскоре нападающий хозяев Артем Дзюба забил второй гол сине-бело-голубых, замкнув навес Себастьяна Дриусси с правого фланга. Несколько минут спустя нигерийский полузащитник гостей Бенито стал автором первого гола своего клуба в высшем дивизионе страны.

«Тамбов» поменял почти всю команду

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов оценивает составы команд накануне матча в Петербурге, отмечая обновленный состав гостей.

«У "Тамбова", абсолютного дебютанта премьер-лиги, свой путь. Весной 2019 года, когда было ясно, что команда получит путевку в высшее российское футбольное общество, клуб решил… поменять главного тренера. Вместо Марата Исхакова наставником "Тамбова" стал Александр Григорян, известный свой импульсивностью.

На вопрос "Как клуб провел короткое летнее межсезонье-2019?" есть лаконичный ответ: 21 игрок ушел, 18 пришли. Видимо, в "Тамбове" решили, что уровень лидеров ФНЛ никак не подходит для премьер-лиги. Из новичков выделяется тройка, пришедшая из "Анжи" — Меркулов, Кулик и Кацаев, а также имеющий богатый опыт выступления в РПЛ Ойеволе ( "Урал" и "Оренбург"). Сам Григорян, к слову, работал в премьер-лиге (»Анжи«) всего шесть туров. После одной победы и пяти поражений он подал в отставку в прямом эфире "Матч ТВ".

Все футбольные трансферы

"Зенит", по привычке, называют одним из главных фаворитов чемпионата России. Пока питерцы не очень активны на трансферном рынке. Раздает по разным клубам "непрофильные активы", игроков, которые мало играли (Нету, Полоз, Новосельцев, Цаллагов…), а покупает очень выборочно. Из ярких приобретений можно выделить лишь экс-защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса. Самым резонансным получился переход из "Оренбурга" полузащитника Алексея Сутормина. Тот сначала отправился в "Рубин", раздал несколько интервью, как ему в Казани нравится, а через неделю переехал в Санкт-Петербург».

Тайм равной игры

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов отмечает, что гости, дебютирующие в РПЛ, в первом тайме выглядели не хуже действующего чемпиона.

«Выбрав одинаковую расстановку 4-4-2, "Зенит" и "Тамбов" выдали целый тайм равной игры, в которой ближе к голу были даже гости. Хызыр Аппаев за счет удачного взаимодействия с напарником по атаке Хасаном Мамтовым расстреливал Лунева без помех, но попал в ближнюю штангу.

Александр Григорян в весьма смелом костюме привез в Санкт-Петербург такую же дерзкую команду, как "Анжи" двухлетней давности, лишивший "Зенит" Мирчи Луческу хороших шансов на золотые медали (1:1). Сейчас команда Григоряна так же старательно держала строй. Правый полузащитник Валерий Килин бегал и открывался едва ли не больше всех, Адесойе Ойеволе в центре обороны был просто настоящей страховой компанией, а Григорян явно упивался тем, как чемпион ФНЛ противостоял чемпиону РПЛ.

Справедливости ради признаем: сине-бело-голубые ни разу за тайм не взвинтили темп, практически не создавали для соперника стрессовых ситуаций, а вся игра в атаке сводилась к тому, как много верховых мячей мог выиграть Артем Дзюба».

«Зенит» переключил скорости — Дзюба забил

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, как резко изменилась игра питерского клуба после перерыва.

«Появление Дугласа изменило позиции сразу двух игроков. Уроженец Тамбова Жирков превратился в левого полузащитника, а Дриусси — в правого. Дуглас играл разумно. Бразилец спас "Зенит" от пропущенного мяча, остановив проход Хасана Мамтова, который на удивление легко обыграл один в один Ярослава Ракицкого. Свой самый опасный момент до перерыва "Зенит" создал тоже при участии Дугласа: экс-защитник "Гамбурга" показал, что у него качественные кроссы.

В перерыве Семак поменял расстановку. Дуглас стал опорным полузащитником — он имеет опыт выступлений на этой позиции в "Гамбурге". Даже играя слева, бразилец эпизодически открывался в центре. Теперь Жирков опустился на левый фланг обороны. Дриусси вернулся налево, Александр Ерохин перешёл направо. Это позволило "Зениту" при атаках добавить ещё одного высокого игрока в штрафной "Тамбова": как раз Ерохин открыл счёт ударом головой, создав своим открыванием ситуацию 2 в 1 против Ойеволе.

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"Тамбов" оказался совершенно не готов к тому, что "Зенит" так резко прибавит. Гости просто растерялись. Команда Семака сделала результат за три минуты второго тайма. Артём Дзюба забил первый гол в чемпионате своим третьим ударом по воротам. Во многом этот гол сделали резкое открывание (его потеряли) и шикарная подача Дриусси».

Эксперименты Семака

Репортер Sport24 Владимир Колос не оставил без внимания инновации тренера «Зенита».

«Кое-что интересное все-таки было. Сергей Семак удивил несколько раз.

В стартовом составе он одновременно выпустил на левый фланг Жиркова и Сантоса. Россиянин играл ближе к атаке, а бразилец исполнял роль ложного фуллбека, новая опция в конструкции "Зенита".

Дриусси в первом тайме играл правого вингера. Кажется, в первый раз в жизни. И с нерабочей правой оформил ассист на Дзюбу.

После перерыва Семак окончательно передвинул левого защитника Сантоса в опорную зону.

Все три эксперимента можно считать удачными. Правда, лишь отчасти. Вряд ли Сергей Богданович решился на подобное, если бы в соперниках была команда посерьезнее. С другой стороны, сезон длинный и если не в таких матчах проверять своих футболистов на универсальность, то когда?».

Ошибка Лунева

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не впечатлен игрой действующего чемпиона в матче с дебютантом РПЛ.

«Изменения принесли успех "Зениту". Не прошло и минуты, как Жирков навесил в центр штрафной — и сместившийся в центр Ерохин открыл счет. И почти сразу же команда Семака удвоила преимущество — Дриусси вновь оказался справа (и, видимо, закружил голову "Тамбову") и ассистировал Дзюбе.

Казалось, все кончено. Но так точно произошло бы, если бы в следующем эпизоде Азмун забил. Однако старая болячка иранца опять дала о себе знать — Сердар не реализовал выход один на один, причем пробил совсем бесхитростно.

Внешне "Зенит" не нервничал — преимущества в два мяча хватало для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Но в середине второго тайма хозяева неожиданно пропустили — вышедший на замену Бенито решился на несложный удар, однако Лунев допустил ошибку и пропустил мяч.

На финише матча "Зенит" держался спокойно, не дергался. Но восхищающей игры тоже не продемонстрировал — чувствовалось, что команда все еще не в форме (о чем и говорил Семак накануне). Это именно тот случай, когда говорят: игра забудется, а результат останется».​

А что Сутормин?

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин оценивает игру новичка «Зенита» и призывает не преувеличивать заслуги «Тамбова».

«Сергей Семак дал своему главному летнему приобретению чуть меньше получаса игрового времени. Сутормин выходил с задачей добивать "Тамбов", но результативно проявить себя полузащитнику не удалось. Когда хавбек сменил Ерохина, он сначала оказался слева.

Когда "Тамбов" забил, и на поле появился Барриос, Сутормин стал действовать на привычном месте справа. Один раз сходил в удачную обводку, посадил Таказова на горчичник. И все. Делать выводы о Сутормине еще очень рано, но когда за игрока включается такой админресурс, то и в ответ ждут чего-то невероятного.

Вчера "Сочи" помутузил "Спартак", сегодня "Тамбов" подергал нервишки чемпиону. И те, и другие достойно смотрелись во встречах с топам чемпионата. Но, во-первых, это только первый тур. Во-вторых, на большие клубы и настрой большой. В игре "Тамбова" как раз желания было больше, чем техники и класса.

А дальше что? Прогресс? Или ярлык "самобытной команды" с дальнейшим плавным движением на дно таблицы ближе к ФНЛ? И "Мордовия" в свое время ярко дебютировала, а хабаровский СКА вообще в первом матче РПЛ чуть не забил рабоной тому же "Зениту". Но потом все заканчивалось грустно. Поэтому восхищение "Сочи" с "Тамбовом" тоже может быть кратковременным». 0