Трансферный дайджест. 9-15 июля

Диего Коста

«Атлетико», нападающий, 30 лет

У скандального испанского бразильца конфликт с руководством мадридского клуба из-за восьмиматчевой дисквалификации в прошлом сезоне и отсутствия голов — он провел лишь 16 матчей в чемпионате, забив 2 мяча.

Кроме того, у футболиста возникли проблемы с испанской налоговой. Косту обвиняют в неуплате налогов на 1 миллион евро в 2014 финансовом году.

Так что, несмотря на желание Диего Симеоне сохранить игрока, «матрасники» не прочь избавиться от форварда. Ранее уже появлялась информация об интересе английского «Эвертона».

А по информации Yahoo Esportes, Коста может продолжить карьеру в Бразилии — «Фламенго» предложил за форварда 13 миллионов евро.

Сложность в трансфере 30-летнего футболиста заключается в уровне его зарплаты — в «Атлетико» Коста получает 8,5 миллиона евро в год.

Наш прогноз: «Атлетико»

Рафаэл Леау

«Лилль», нападающий, 20 лет

Рафаэл Леау globallookpress.com

Португальский нападающий «Лилля» Рафаэл Леау может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации La Voix du Nord, «Эвертон», еще один не названный клуб АПЛ, команда из Серии А и «Валенсия» готовы предложить около 40 миллионов евро за форварда.

По информации Calciomercato, на 20-летнего португальца претендуют итальянские «Наполи» и «Ювентус». Зимой игрока просматривали скауты «Барселоны».

Леау перешел в «Лилль» летом 2018 года из «Спортинга», подписав пятилетний контракт. В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Наш прогноз: «Лилль»

Бруну Фернандеш

«Спортинг», полузащитник, 24 года

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежды заполучить полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Манкунианцы планируют направить новое предложение о трансфере игрока в течение трех недель.

Его сумма составит 50 млн фунтов (55 млн евро). Ранее сообщалось, что «Спортинг» отклонил предложение «МЮ», лиссабонцы хотят выручить за игрока 70 млн евро. Однако, по информации Independent, теперь в Манчестере уверены, что смогут удачно свершить сделку.

Как сообщает Mirror, сам футболист очень хочет перейти в стан команды Уле-Гуннара Сульшера и верит, что клубы договорятся о трансфере.

Фернандеш уже согласовал личный контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю (около 111 тыс. евро) и отправил своего агента в Англию, чтобы уладить детали сделки.

В прошлом сезоне Фернандеш провел 33 матча за «Спортинг» в чемпионате Португалии, забил 20 мячей и отдал 13 голевых передач. За свои два сезона в португальском клубе игрок записал на свой счет 44 гола и 35 голевых передач.

Наш прогноз: «Спортинг»

Деннис Прат

«Сампдория», полузащитник, 25 лет

Деннис Прат globallookpress.com

Бельгийский хавбек в летнее трансферное окно стал целью целого ряда клубов. Долгое время главным претендентом на игрока считался «Милан». Ранее Пратом также интересовался «Арсенал».

Массимо Ферреро Президент «Сампдории» Прат должен перейти в «Милан». Джампаоло обожает его. Он умолял меня не продавать Прата в прошлом сезоне. Прат — неверояный талант. Он провел выдающийся матч против «Ювентуса».

В июле появилась информация, что с игроком ведет переговоры «Валенсия». По данным Sky Sport Italia, «Сампдория» готовы продать его за 15 млн евро плюс бонусы.

Основной вопрос касается личных условий 25-летнего игрока, поскольку его требования считаются чрезмерными со стороны «Валенсии».

Кроме того, английский «Лестер» продолжает переговоры с «Сампдорией» о трансфере полузащитника.

«Лисы» предложили за 25-летнего бельгийца 18 миллионов евро плюс бонусы, тогда как генуэзский клуб рассчитывать выручить от продажи игрока 25 млн, сообщает корреспондент La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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Летом 2016 года Прат был выкуплен у «Андерлехта» за 8 миллионов евро. Его текущий контракт действует до июня 2021 года. В прошлом чемпионате хавбек сыграл за «Самп» 34 матча, забил два гола и сделал три ассиста.

Наш прогноз: «Милан»

Эвертон

«Гремио», нападающий, 23 года

Вингер бразильской сборной успешно дебютировал на прошедшем Кубке Америки — победа в турнире, звание лучшего бомбардира с тремя забитыми мячами и одной голевой передачей, а также приз лучшему игроку матча в обеих встречах против сборной Перу. Помимо этого футболист был признан лучшим молодым игроком Кубка Америки.

Неудивительно, что за игроком выстроилась очередь из европейских клубов. Недавно запрос в «Гремио» сделал «Арсенал», чтобы уточнить условия. Лондонцы рассматривают возможность подачи официального предложения.

Эвертоном также интересуются «Атлетико», «Наполи», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Globo Esporte отмечает, что «Атлетико» готов заплатить за Эвертона около 35 миллионов евро.

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Примечательно, что селекционная служба «Спартака» не одобрила трансфер Эвертона в 2017-м, взяв вместо него Педро Рошу. А в мае этого года игрока предлагали «Зениту», но спортивный директор питерцев Рибалта ответил отказом.

Наш прогноз: «Атлетико»

Дарио Бенедетто

«Бока Хуниорс», нападающий, 29 лет

Дарио Бенедетто globallookpress.com

Форвард «Боки» демонстрирует сумасшедшую результативность: 32 гола в 43 матчах. В прошлом сезоне он 2-м в истории забил во всех играх финала и полуфинала сезона Кубка Либертадорес.

Неудивительно, что игроком интересуется целый ряд мексиканских клубов, в частности, «Монтеррей», по данным Fox Sports готов заплатить за форварда около 16 млн долларов.

В Европе к нему приценивались «Севилья» и «Рома». А по информации La Provence, переговоры о покупке 29-летнего форварда ведет «Марсель».

Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро. Сделка может быть заключена уже на следующей неделе.

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Контракт Бенедетто с «Бокой» рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины он провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: «Марсель»

Тоби Алдервейрелд

«Тоттенхэм», защитник, 30 лет

Тоби Алдервейрелд globallookpress.com

Итальянская «Рома» по-прежнему рассчитывает купить бельгийского защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

По информации Calciomercato, советник президента римской команды Франко Бальдини завтра проведет еще одну встречу с руководством английского клуба.

Римляне рассчитывают согласовать трансфер 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро вместо 28 миллионов (отступные в контракте Тоби). Контракт бельгийца будет рассчитан на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро плюс бонусы.

«Тоттенхэм» готов обменять Алдервейрелда на полузащитника Николо Дзаньоло и доплатить 30 миллионов евро. «Рома» рассчитывает на доплату не менее чем 40 миллионов евро. Также в сделку может быть включен полузащитник «шпор» Мусса Сиссоко.

Календарь и таблица РПЛ

Действующий контракт Тоби с «Тоттенхэмом» рассчитан до следующего лета. Через год он сможет покинуть команду бесплатно.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Николя Пепе

«Лилль», нападающий, 24 года

Николя Пепе globallookpress.com

Нападающий «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Telefoot, «Арсенал» уже отправил французскому клубу предложение о трансфере ивуарийца за 80 млн евро.

Информацию подтверждают и в окружении Пепе. «Канониры» хотят разбить выплаты на несколько лет.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются ПСЖ, «Интер», «Бавария» и мадридский «Атлетико», который ищет замену для Антуана Гризманна. Переговоры с игроком вел и «Ливерпуль».

Николя Пепе в прошедшем сезоне забил в 37 матчах Лиги 1 22 гола и занял второе место в списке бомбардиров, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола).

Пепе перешел в «Лилль» из «Анжера» летом 2017 года за 10 миллионов евро. Вингер из Кот-д’Ивуара подписал контракт до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Лилль» 0