Косельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонку

Отказ Лорана Косельни отправиться вместе с «Арсеналом» в предсезонный тур не является чем-то новым в мире футбола. В последние годы это стало чем-то вроде давления на клуб для последующего трансфера.

Косельни повел себя непрофессионально, но, безусловно, доказал свою профпригодность в прошлом. Возможно, именно поэтому он решил, что отказаться от поездки с командой — подходящее решение для того, чтобы обеспечить уход с «Эмирейтс».

Но с кого он брал пример? Давайте рассмотрим ситуацию Косельни, а также вспомним и других игроков, которые ранее отказывались от участия в предсезонной подготовке своей команды, чтобы ускорить свой уход из клуба.

Лоран Косельни («Арсенал», 2019)

Лоран Косельни globallookpress.com

Косельни — капитан «Арсенала» и вроде как пример профессионализма. Многие были шокированы, узнав, что сейчас Косельни изо всех сил старается покинуть «Арсенал» и не играть за команду в следующем сезоне.

Ране в этом году Косельны и «Арсенал» обсуждали продление контракта — еще на год в придачу к тому году, который у него остается. Однако то, что «Арсенал» не смог попасть в Лигу чемпионов и сокрушительное поражение команды от «Челси» в финале Лиги Европы, привели к серьезным последствиям.

Косельни и без того уже был недоволен тем, в каком направлении движется клуб. Француз считал, что его впечатляющих девяти лет в составе «канониров» будет достаточно для того, чтобы убедить руководство клуба отпустить его. Но он был не прав. Эмери и компания верят, что Косельни был одним из ключевых элементов команды в сезона 2019-2020, особенно с учетом отсутствия сильных центральных защитников.

Косельни теперь заявляет, что «Арсенал» не держит своего слова, якобы ранее пообещав игроку уйти этим летом. В клубе это отрицают. Сейчас защитником серьезно интересуются во Франции, поэтому все выглядит так, что Косельни уже сыграл свой последний матч за «Арсенал».

Неймар (ПСЖ, 2019)

Неймар globallookpress.com

Неймар, переход которого в ПСЖ два года назад стал одной из самых громких трансферных саг в истории, снова на первых полосах газет. Бразильский нападающий из-за травмы пропустил Копа Америка, но, по данным источников, уже восстановился и может тренироваться. Тем не менее, Неймар не появился вовремя на сборе ПСЖ на прошлой неделе.

Карьера Неймара в Париже складывается далеко не так, как могла бы. Напряжение, похоже, достигло своего пика после успеха Килиана Мбаппе. Многие полагают, что им двоим уже тесно в ПСЖ.

Теперь бразилец, который в 2017 году покинул «Барсу» за рекордную сумму, хочет вернуться в Испанию и воссоединиться с Лео Месси и компанией. Однако ПСЖ не хочет отпускать Неймара так просто. Так что не удивляйтесь, если вся эта история затянется.

Антуан Гризманн («Атлетико», 2019)

Антуан Гризманн globallookpress.com

Уход Антуана Гризманна из «Атлетико» был неизбежен. Если прошлым летом после чемпионата мира француз заявил, что планирует оставаться в клубе, то уже через год передумал и сообщил, что покидает клуб. «Барселона» называлась наиболее предпочтительным для него местом продолжения карьеры.

Однако стремление Неймара вернуться в «Барселону», казалось, оставило Гризманна в каком-то подвешенном состоянии. «Барселона» вряд ли могла позволить себе подписать и того, и другого (по крайней мере, без продажи некоторых звездных игроков). И, судя по всему, каталонцы выбрали Гризманна, номер которого в «Атлетико» уже забрал себе Жоао Фелиш.

28-летний Гризманн отказался явиться на предсезонный сбор «Атлетико», сославшись на «эмоциональный стресс». Выглядело странным то, что Диего Симеоне и руководство «Атлетико» в итоге были рады отпустить Гризманна. Это говорит о том, что Гризманн не только растерял физическую форму, не тренируясь, но еще и испортил свою репутацию. Но в итоге француз все же осуществил трансфер своей мечты.

Тибо Куртуа («Челси», 2018)

Тибо Куртуа globallookpress.com

Вызовы из Испании, кажется, слишком весомы для игроков, чтобы они могли противостоять забастовкам. Прошлым летом после успешного чемпионата мира Куртуа отказался вовремя явиться на предсезонную подготовку «Челси». Его целью было возвращение в Мадрид, на этот раз — переход в «Реал». Двое детей Куртуа живут в Испании с его экс-женой, поэтому он очень хотел вернуться на родину.

Куртуа фактически сделал то же самое, когда был в «Генке», чтобы обеспечить переход в «Челси» в 2011 году. Оба раза это сработало: прошлым летом после длительной саги, которая вряд ли добавила ему популярности у любых болельщиков, он перешел в «Реал» за 35 миллионов фунтов.

Этот переход вряд ли оправдал надежды Куртуа. «Реал» провел плохой сезон, закончив его без трофеев, а Куртуа выглядел неубедительно. Теперь ему изо всех сил придется пытаться удержать место в основе и надеяться, что этом сезоне все изменится к лучшему.

Диего Коста («Челси», 2017)

Диего Коста globallookpress.com

Что происходит с игроками «Челси»? За год до Куртуа Диего Коста решил провести предсезонное время в Бразилии, а не в Лондоне после того, как Антонио Конте смской сообщил нападающему о том, что больше не рассчитывает на него.

Этот отказ игрока, возможно, было проще понять, чем все вышеупомянутые примеры. Коста обвинил «Челси» в «обращении с ним, как с преступником». Неудивительно, что форвард добился возвращения в «Атлетико», но был вынужден ждать до января, чтобы сыграть за команду, так как на «матрасников» был наложен трансферный бан.

Справедливым будет сказать, что теперь «Челси» может сожалеть о своем отношении к Косте. Нападающий стал важным игроком для Диего Симеоне, а трансферы Альваро Мораты и Гонсало Игуаина не смогли заполнить пробел, образовавшийся после ухода 30-летнего форварда.

С тех пор у Косты возникли проблемы и в Мадриде. В апреле он отказался тренироваться после того, как клуб оштрафовал его за словесную тираду в матче против «Барселоны».

Усман Дембеле («Боруссия», 2017)

Усман Дембеле globallookpress.com

С Усманом Дембеле было связано немало историй в последние годы. Например, французский вингер не смог приехать на тренировку «Барселоны» после того, как всю ночь якобы играл в Fortnite. За этот трюк он был серьезно оштрафован.

До своего перехода в «Барселону» Дембеле отправился в самоволку во время предсезонной подготовки «Боруссии». На тот момент главный тренер «Боруссии» Питер Бош сказал: «Усман Дембеле сегодня не тренировался. Мы не знаем, почему. Пытались с ним связаться, но не смогли».

Выходка Дембеле в конце концов привела к его трансферу в «Барселону», где он затем получил травму, которая помешала ему проявить себя. Этим летом, которое обещает стать для «Барсы» летом перемен, вингера связывали с переходом в «Баварию» и ПСЖ.

Рахим Стерлинг («Ливерпуль», 2015)

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Самым громким столкновением клуба и игрока за последние годы, конечно, является конфликт «Ливерпуля» и Рахима Стерлинга, которых в глазах болельщиков «красных» проделал путь от героя до пустого места.

После двух успешных сезонов под руководством Брендана Роджерса, 20-летний вингер решил, что его время в «Ливерпуле» истекло и что ему пора двигаться дальше. Стерлинг отказался ехать в предсезонный тур в Азию. «Ливерпуль» не стал сбрасывать цену на игрока и сохранил ее на уровне 50 миллионов фунтов. Эта сумма позже оказалась подъемной для «Манчестер Сити».

Стерлинг не слишком уверенно начинал в «Ман Сити», но Пеп Гвардиола превратил его в одного из лучших вингеров мира. Можно сказать, что сомнительное поведение Стерлинга дало результат.

Лука Модрич («Тоттенхэм», 2012)

Лука Модрич globallookpress.com

Многие кажется забыли, что обладатель «Золотого мяча-2018» раньше на протяжении четырех лет играл за «шпор» и внес значительный вклад в выход команды Гарри Реднаппа в Лигу чемпионов.

Модрич отклонил предложение «Тоттенхэма» о новом контракте (клуб был готов удвоить его зарплату), а также отказался тренироваться с командой в США. Хорватский полузащитник был полон решимости совершить переход в «Реал» (и вновь убеждаемся, что испанские гранды побуждают игроков действовать). Желание Модрича в итоге исполнилось — «Реал» заплатил за него 40 миллионов фунтов.

Его карьера в столице Испании началась неудачно: Модрич сперва не смог произвести впечатление и был признан худшим подписанием в Ла Лиге в 2012 году. Теперь же на его счету четыре победы в ЛЧ, две победы на клубном ЧМ, а также звание лучшего игрока года. Можно с уверенностью сказать, что ему удалось изменить все к лучшему. 0