Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы

На кону стоят набранные очки и престиж, но самое важное — ответить на важные вопросы, которые маячат перед каждой командой во время межсезонья.

«Реал»

Сможет ли Азар вернуть «Реал» на вершину Ла Лиги?

Когда клуб годами преследует игрока, как это делал «Реал» в случае с Эденом Азаром, возникает ощущение, что с приходом этого футболиста все проблемы должны быть решены.

Очевидно, что в нашем случае это не так. Несмотря на возвращение Зинедина Зидана, команде требуется перестройка. В Мадриде надеются, что подписания Луки Йовича, Ферлана Менди, Родриго и Эдера Милитао придадут команде новый импульс.

Ключевым игроком, впрочем, будет Азар, и все внимание этим летом будет приковано к бельгийскому полузащитнику. Нам лишь предстоит понять, сможет ли он изменить стиль игры и обеспечить реализацию ключевых моментов за счет своего контроля мяча и дриблинга, как это было в «Челси», но с еще большей стабильностью.

График МКЧ:

— воскресенье, 21 июля: «Реал» — «Бавария», 03:00 мск.

— среда, 24 июля: «Реал» — «Арсенал», 02:00 мск.

— суббота, 27 июля: «Реал» — «Атлетико» — 02:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Удастся ли «МЮ» разумно распределить игровые минуты Рашфорда?

Если Ромелу Лукаку и Поль Погба действительно уйдут, о чем пишут многие СМИ, кто же будет забивать голы в команде Уле Гуннара Сульшера? Антони Марсьяль отметился десятью точными ударами в Премьер-лиге в прошлом сезоне, но нужен еще кто-то, кто будет угрожать воротам соперника.

Таким образом, важность Маркуса Рашфорда еще больше возросла. Несмотря на то, что ему всего 21 год, он выглядит одним из самых подготовленных футболистов для игры в атаке.

Среди резервистов, больше минут в прошлом сезоне отыграл только Эшли Янг, но Рашфорд в любом случае не сильно устал. Недавно он подписал новый контракт, который должен оправдать своими действиями на поле.

График МКЧ:

— суббота, 20 июля: «Манчестер Юнайтед» — «Интер», 14:30 мск.

— четверг, 25 июля: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», 14:30 мск.

— суббота, 3 августа: «Манчестер Юнайтед» — «Милан», 19:30 мск.

«Ювентус»

Адаптируется ли «Ювентус» к «Сарриболу»?

В течение многих лет единственным приоритетом «Ювентуса» были победы. Учитывая тот факт, что он удерживает чемпионский титул в Италии восемь сезонов подряд, все работало довольно хорошо.

Впрочем, заменив Массимилиано Аллегри на Маурицио Сарри, туринцам придется уделять больше внимания не результату, а стилю. С такими сильными оппонентами, как «Наполи» и «Интер», «Юве» просто обязан как можно быстрее понять стиль своего нового тренера.

Возможно ли это с нынешними футболистами? Новичок команды Аарон Рэмзи известен больше своими скоростными забегами, чем контролем мяча, в то же время Криштиану Роналду тоже не кажется центральной фигурой в схеме Сарри, хотя в любом случае должен оставаться на поле.

График МКЧ:

— воскресенье, 21 июля: «Ювентус» — «Тоттенхэм», 14:30 мск.

— среда, 24 июля: «Ювентус» — «Интер», 14:30 мск.

— суббота, 10 августа: «Ювентус» — «Атлетико», 19:00 мск.

«Бавария»

Перед нами перестроенная или ослабшая команда?

Впервые за десять лет «Бавария» начнет подготовку к сезону без Франка Рибери и Арьена Роббена. В клубе, стремящемся возродить былую славу и омолодиться, произошла смена караула.

Бенжамен Павар и Люка Эрнандес стали первыми новичками, также мюнхенцы интересуются Каллумом Хадсоном-Одои, Лероем Сане и Хакимом Зиешем. Сержу Гнабри предстоит выйти из тени.

Все это хорошо, но сделает ли омоложение сильнее «Баварию»? Убедит ли Нико Ковач всех в том, что он является тем, кто способен вести команду вперед после неоднозначного дебютного сезона, в котором для завоевания чемпионства потребовалось больше времени, чем обычно.

График МКЧ:

— четверг, 18 июля: «Бавария» — «Арсенал», 06:00 мск.

— воскресенье, 21 июля: «Бавария» — «Реал», 03:00 мск.

— среда, 24 июля: «Бавария» — «Милан», 04:00 мск.

«Арсенал»

Как разрешится ситуация с Косельни?

У «Арсенала» были проблемы еще до того, как Лоран Косельни отказался от поездки в США из-за сомнений в желании клуба его удержать. Его отказ вызвал настоящий ажиотаж — Косельни встретится с руководством «канониров» на этой неделе, чтобы узнать, какие санкции его ждут.

Но более глобальный вопрос: насколько эта ситуация может нарушить планы Унаи Эмери? У «Арсенала» и так была проблемная защита, а уж без капитана команды тем более. Однако не стоит забывать, что Косельни подвержен травмам, а в сентябре ему исполняется 34 года.

Способны ли «канониры» воспользоваться ситуацией и успешно провести какие-то перестановки в составе?

График МКЧ:

— четверг, 18 июля: «Арсенал» — «Бавария», 06:00 мск.

— воскресенье, 21 июля: «Арсенал» — «Фиорентина», 01:00 мск.

— среда, 24 июля: «Арсенал» — «Реал», 02:00 мск.

«Атлетико»

Увидим ли мы новую команду?

Уходы Антуана Гризманна и Диего Година в «Барселону» и «Интер» соответственно, означают, что великая команда Диего Симеоне осталась без двух ключевых фигур. Эти двое не просто блестящие игроки, они — воплощение идеала Симеоне: их неустанный бег и агрессия заставляли соперников сдаваться.

В то время как Гризманна заменили молодым и перспективным Жуаном Фелишем, будет интересно посмотреть, изменится ли тренерский подход. Захочет ли Симеоне, чтобы Фелиш соответствовал бренду жесткого футбола, или он приспособится к потребностям молодого новичка? Если стиль действительно изменится, то МКЧ станет нашим первым шансом увидеть это.

График МКЧ:

— среда, 24 июля: «Атлетико» — «Гвадалахара», 04:00 мск.

— суббота, 27 июля: «Атлетико» — «Реал», 02:30 мск.

— суббота, 10 августа: «Атлетико» — «Ювентус», 19:00 мск.

«Интер»

Как быстро мы ощутим влияние Конте?

На прошлой неделе в социальных сетях набрал популярности видеоролик, в котором Антонио Конте наблюдал за тренировкой «Интера», бродя по боковой линии с руками за спиной, как строгий физрук, сурово лая: «Давай, давай».

В его лице «Интер» наконец-то получил ментального победителя. Все это после череды провалов, как в случае с назначением Франка де Бура или с неудачным подписанием Габриэла Барбозы.

Но сможет ли Конте передать свой менталитет новым подопечным, как это было в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси»? Возможно, первый шаг в этом направлении уже сделан с изгнанием Мауро Икарди из основного состава?

График МКЧ:

— суббота, 20 июля: «Интер» — «Манчестер Юнайтед», 14:30 мск.

— среда, 24 июля: «Интер» — «Ювентус», 14:30 мск.

— воскресенье, 4 августа: «Интер» — «Тоттенхэм», 17:00 мск.

«Милан»

Как справится Джампаоло с работой в более именитом клубе?

Со времени ухода Аллегри в 2014 году «Милан» сменил семь тренеров, все из которых были либо титулованными, либо клубными легендами. Под их руководством максимумом стало пятое место в чемпионате Италии.

Теперь же «россонери» решили сделать ставку на не слишком именитого тренера, который добивался определенных успехов лишь в средних клубах, как, например, «Сампдория».

Так может ли Марко Джампаоло сделать шаг вперед? Он оказался в самом именитом клубе, поэтому ему придется соответствовать высокому статусу, хотя последние неудачи и исключение из еврокубков могут лишь усилить на него давление.

График МКЧ:

— среда, 24 июля: «Милан» — «Бавария», 04:00 мск.

— воскресенье, 28 июля: «Милан» — «Бенфика», 22:00 мск.

— суббота, 3 августа: «Милан» — «Манчестер Юнайтед», 19:30 мск.

«Тоттенхэм»

Какое влияние окажут новые лица «шпор»?

Учитывая тот факт, что с момента их предыдущего подписания — Лукаса Моуры — прошло 518 дней, даже один трансфер стал похожим на полное перерождение «Тоттенхэма».

Состав «шпор» этим летом пополнил Танги Ндомбеле, который может похвастаться всем набором навыков, необходимых для полузащитника. Скорее всего, вслед за ним потянутся и другие новички, поэтому будет интересно посмотреть, как они встроятся в команду.

Ранее Маурисио Почеттино сумел обратить отсутствие новичков в позитив, выведя команду в финал Лиги чемпионов. Так что, новички освежат или разрушат «Тоттенхэм»?

График МКЧ:

— воскресенье, 21 июля: «Тоттенхэм» — «Ювентус», 14:30 мск.

— четверг, 25 июля: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», 14:30 мск.

— воскресенье, 4 августа: «Тоттенхэм» — «Интер», 17:00 мск. 0