Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»

Бразильская звезда устроила мощную истерику в попытке вернуться в «Барселону», и смотреть на это было довольно неловко.

Начиная с опоздания на одну неделю перед началом сезона и заканчивая тем, что он рассказал всему миру, что одно из его любимых воспоминаний — победа над его нынешним клубом, Неймар заварил такую кашу в «Пари Сен-Жермен», что, возможно, расхлебать ее ему не удастся.

Звездный бразилец не скрывал своего желания покинуть Париж после двух неоднозначных сезонов, закончившихся чемпионскими титулами Лиги 1, и его поведение в последние недели, когда он надеялся, что его продадут в «Барселону», оставляло желать лучшего.

Как капризному ребенку, устраивающему хаос в проходе супермаркета, Неймару понадобилось, чтобы папа пришел ему на выручку, после того, как нападающий назвал знаменитую победу «Барселоны» над ПСЖ со счетом 6:1 в 2017 году одним из своих самых ярких воспоминаний.

Мой сын не собирался неуважительно относиться к ПСЖ или спортсменам, которые играли в этом матче в 2017 году, некоторые из них теперь являются его одноклубниками. Называть этот спонтанный и честный ответ провокацией в адрес его нынешнего клуба — значит злонамеренно пытаться создать конфликт там, где его нет. Многие журналисты и фанаты по всему миру считают эту встречу одной из самых запоминающихся в карьере игрока. С конца этой игры и до сегодняшнего дня он всегда помнит этот матч как один из самых важных в своей карьере. Неймар Сантос-старший

Хотя нельзя винить Неймара за то, что он вспомнил о таком необычайном камбэке — игре, в которой сам игрок дважды забил, чтобы перевернуть противостояние после поражения в первом матче со счетом 0:4 — тот факт, что он, не подумав лишний раз, ткнул этим фактом в лицо нынешнему клубу, дает повод для беспокойства.

Подобно мужу, рассказывающему своей жене, как он наслаждался отпуском с бывшей девушкой, сболтнувшему лишнее Неймару, наверняка, предстоит «ночевать на диване» в обозримом будущем.

Но, ничуть не встревоженный перспективой оказаться выселенным в собачью конуру, Неймар продолжил подливать масла в огонь, отправив загадочное сообщение в инстаграме с изображением того, как он надевает футболку «Барсы».

Это, понятно дело, еще больше разозлило фанатов ПСЖ.

В конце концов, с Неймаром обращались как с божеством с тех пор, как он прибыл во французскую столицу. Помимо получения астрономической годовой зарплаты в размере более 36 млн. евро (32 млн. фунтов стерлингов / 40 млн. долларов), его всячески баловали как клуб в целом, так и президент ПСЖ Насер ​​Аль-Хелайфи в частности.

Эти особые привилегии не окупились, поскольку ПСЖ два года подряд вылетал в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Неймар не мог участвовать в плей-офф из-за травмы.

Сам Неймар, по крайней мере, на этой неделе признал, что допустил ошибки, но не стал извиняться за свое поведение по отношению к ПСЖ.

Я не супергерой и не идеальный образец для подражания. У меня также бывают плохие дни, когда я хочу пойти домой и спрятаться от всего мира, чтобы остаться с друзьями и семьей. Я не супергерой, который справляется со всем давлением в мире, но я прилагаю усилия, потому что я знаю, кем я стал, не только для своей семьи и сына, но и для большинства детей, которые здесь находятся. Я знаю, что несу огромную ответственность и хочу действовать наилучшим образом. Всегда быть честным — это самое главное. Неймар

Честность — это то, что может спасти всю эту ситуацию, и, согласно сообщениям СМИ, Неймар наконец-то сказал ПСЖ о своем желании двигаться дальше.

Однако возвращение в «Барселону» для Неймара будет очень непростым.

AS сообщил во вторник, что каталонцы, которые хотят вернуть бразильца обратно на «Камп Ноу», выдвинули предложение в размере 40 млн евро (36 млн фунтов / 45 млн долларов), а также Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

Но, согласно источникам Goal.com, близким к переговорам, ПСЖ не заинтересован в продаже 27-летнего игрока менее чем за 222 млн евро (200 млн фунтов / 249 млн долларов) — сумму, которую они согласились заплатить «Барсе», чтобы подписать его первоначально в 2017 году.

Поведение Неймара в «Барселоне» в прошлом также подорвало его шансы на возвращение. Существует целый ряд условий, по выполнению которых он будет принят на «Камп Ноу».

«Барса» ожидает, что игрок признает ошибочным свое поведение во время того, как он первоначально покинул клуб, в то же время ему нужно будет согласиться на снижение заработной платы, а также прекратить все судебные разбирательства, которые существуют между обеими сторонами.

«Он должен извиниться, официально извиниться. Сказать — "простите", сказать, что он ошибался, сказать, что это его дом, и что он будет ценить его», — сказал легенда «Барселоны» Ривалдо.

«Это будет трудно сделать из-за того, как Неймар ушел. Я думаю, что многие фанаты злятся на все, что произошло, но футбол есть футбол, а Неймар — великий игрок с яркой индивидуальностью».

И даже если прошлые проблемы будут разрешены, у «Барсы» в настоящее время нет денег для удовлетворения финансовых потребностей ПСЖ.

Таким образом, им нужно будет либо убедить парижан принять сделку «игроки+доплата», либо использовать другую формулу рассчета.

Эти маневры не обрадовали агента Коутиньо, Киа Джурабчиана, который обвинил «Барсу» в попытке продать своего клиента за его спиной.

Андре Кери (посредник из Барселоны) настаивает на том, чтобы Коутиньо был включен в сделку по трансферу Неймара. Как я уже сказал, Коутиньо не рассматривал предложений от других клубов, потому что мы уважали решение «Барселоны», но они не уважают слово, которое они дали нам. Мы молчали в этот период, но не позволим «Барселоне» лгать об игроке. Они должны сказать правду! И если они хотят, чтобы Коутиньо ушел, они должны сказать это. А мы с игроком решим, что лучше для его будущего. Киа Джурабчиан

Неймар успел наследить и напортачить всюду. Его детские и бунтарские поступки причиняют неудобства для него самого и у его работодателей, а также для таких игроков «Барсы», как Коутиньо.

Экс-звезда «Сантоса» должна понимать, что он не всегда будет получить то, что он хочет, и что ему нужно быть немного более уважительным по отношению к окружающим.

Он сам заварил кашу в ПСЖ, ему теперь ее и расхлебывать. 0