Кварацхелия отнял у «Локомотива» победу

«Локомотив» не смог удержать победу в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (1:1). В составе железнодорожников отличился Алексей Миранчук, реализовав на 66-й минуте штрафной удар. Отметим, что в первом тайме Антон Миранчук не сумел реализовать назначенный пенальти. Ничью казанцам принес гол бывшего игрока «Локомотива» Хвичи Кварацхелии.

Разогрев в соцсетях

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко рассказывает о скрытой подоплеке матча, связанной с игроком, перехваченным казанцами у «Локо».

«Когда речь заходит о противостоянии железнодорожников и казанцев, есть основания назвать его красно-зеленым дерби — по основным клубным цветам. Но последние события, связанные с этими командами, могут ввести в обиход новый термин. Собственно, достаточно было заглянуть в соцсети в день игры, чтобы понять, в чем суть. "Локо" с интернет-страницы, а затем и с обложки официальной программы к матчу, "пригрозил" сопернику от лица Рифата Жемалетдинова, в свое время на несколько сезонов отлучавшемуся из Черкизово именно в Казань.

"Рубин" ответил, как принято говорить, симметрично. В Сети появилось фото Хвичи Кварацхелии — юного грузинского таланта, уже поигравшего в аренде в "Локомотиве", но затем бездарно упущенного менеджерами столичного клуба. И теперь подписавшего полноценный пятилетний контракт в Казани.

Подобные обоюдные уколы клубов в адрес друг друга вполне можно охарактеризовать как агентское дерби. Новые времена, новые нравы... И новые термины?

Впрочем, Кварацхелии в стартовом составе гостей в поединке с "Локо" не оказалось. Зато был другой бывший игрок московского клуба — Виталий Денисов. Защитник сборной Узбекистана верой и правдой служил "Локомотиву" на протяжении многих сезонов, и нет ничего удивительного, что в концовке первого тайма на Южной трибуне "РЖД Арены" появился баннер с благодарностью болельщиков Виталию за все».

У «Локомотива» наполовину обновилась оборона, у «Рубина» — команда

Автор Soccer.ru Александр Чистяков оценивает заметно изменившиеся составы команд в стартовом матч нового сезона.

«Начнем с изменений в составах команд по сравнению с прошлым сезоном. В защите "Локомотива" половину позиций заняли новички: справа с первых минут вышел Дмитрий Живоглядов, а в паре с Ведраном Чорлукой в центре сыграл бразилец Мурило, из-за которого Юрий Семин ссорился с руководством и поначалу угрожал не брать на сбор.

Однако же чем-то приглянулся Серкейра легендарному тренеру железнодорожников, раз даже Соломон Кверквелия — железно основной центрбек "Локо" в предыдущих сезонах — остался на скамейке запасных. Впрочем, причина такого выбора тривиальна: грузинский защитник пока не успел набрать оптимальную форму.

Что касается "Рубина", то у казанцев изменений куда больше. В воротах новичок Дюпин, на флангах Олег Данченко и Виталий Денисов, которые тоже пришли летом. Кстати, Денисова заметным баннером поприветствовали красно-зеленые фанаты, которые решили выразить защитнику благодарность за годы в "Локо".

Средняя линия осталась от Курбана Бердыева — Могилевец, Подберезкин (новый капитан), Коновалов и Башкиров, а вот в атаке снова новички — Евгений Марков и Зурико Давиташвили. Итого, пять новых футболистов в старте, а шестым можно считать Романа Шаронова, занявшего позицию на тренерской скамье».

Давиташвили — еще одно открытие РПЛ

Обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов сомневается в обоснованности назначения пенальти в ворота «Рубина» и выделяет молодого игрока в составе «Рубина».

«Интересно, как оценили неофициальные судьи с VAR эпизод в середине первого тайма, когда экс защитник "Локомотива" Виталий Денисов купился на финты экс полузащитника "Рубина" Рифата Жемалетдинова и сбил оппонента. Пенальти выглядел неочевидным, поскольку нога игрока "Локомотива", возможно, находилась за пределами штрафной "Рубина", а не на линии или внутри.

Впрочем, обсуждение этого момента потеряло всякий смысл после того, как Антон Миранчук пробил с "точки" в перекладину. Мяч отскочил в землю, но не влетел в ворота. Антон Миранчук упустил второй "стопроцентный" шанс открыть счет. До этого полузащитник, разыграв "стенку" с братом Алексеем, оказался на убойной позиции, но ударил мимо цели.

"Локомотив", конечно, был ближе к голу, однако по игре симпатичнее смотрелись казанцы. В первом тайме команда Шаронова превзошла хозяев по владению мячом (56% на 44%) и попаданиям в створ. Гости играли то 4-4-1-1, то 4-1-4-1 в зависимости от роли Давиташвили. 18-летний грузин выделялся на поле нестандартными действиями: быстрый, техничный и инициативный форвард замучил защитников хозяев своими резкими открываниями, работой с мячом.

"Рубин" уже отошел от вязкого стиля Бердыева. Казанцы смело играли в футбол и даже забили после нескольких минут владения, но Павел Могилевец чуть-чуть залез в офсайд. По этому эпизоду вряд ли будут претензии к судейской бригаде».

Яркий матч с участием «Рубина»

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов приятно удивлен качеством игры, которую показал казанский клуб.

«Если первые минут ещё оставался какой-то скепсис насчёт открытости "Рубина", то в конце тайма игра команды Шаронова вызывала одно восхищение. После незабитого пенальти огорчился не только Антон Миранчук (схлопотавший через пару минут после неудачи жёлтую карточку), но и будто бы вся команда Сёмина. "Рубин" забрал владение и отдельными отрезками (!) просто не выпускал "железнодорожников" с их половины поля.

Гости даже атаки не хотели начинать через выносы, искали тройку полузащитников в центре короткими и средними передачами, старались переходить середину осмысленно. Скоро будет год, как что-то подобное начал обещать Кононов в "Спартаке", но почему-то пока выходит лишь у совершенно неопытного Шаронова. Хотя говорить об этом, конечно, рано. Действовать так здорово у команды получалось даже не только на протяжении одной игры, но на протяжении отдельных отрезков одной игры.

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До конца тайма хозяева так и не пришли в себя. А вот болельщики "Рубина" напоминали Шаронову, как он открывал путь Казани к "золоту", забивая "железнодорожникам" на старте сезона 2008 года».

Кварацхелия ответил на свист голом

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев фиксирует неожиданную концовку встречи.

«По первому тайму казалось, что у "Локомотива" не будет вообще никаких проблем. Даже несмотря на нулевой счет преимущество хозяев было настолько велико, что гол был делом времени. И когда Алексей Миранчук реализовал штрафной, то вопросов об исходе практически ни у кого не было.

Но чем ближе было к концовке, тем чаще Гильерме вступал в игру. Несколько раз за матч вратарь "Локомотива" выручал команду, за что заслужил овацию фанатской трибуны. Несмотря на слухи о возможном уходе в "Спартак", болельщики вратаря сборной России все еще поддерживают. А вот вышедший на замену Хвича Кварацхелия получил в свой адрес мощный свист, хотя история с его переходом в "Рубин" не такая уж и однозначная.

Кто знает, может быть это дополнительно мотивировало грузина, когда он сравнивал счет. За счет его гола "Рубин" увел из Черкизова ничью, а "Локомотив" поддержал тенденцию старта сезона, став еще одним топ-клубом, неожиданно потерявшим очки».​

Двое из ларца

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов оценивает игру братьев Миранчуков в матче с «Рубином».

«Заряженность партнеров на сотрудничество с Миранчуками объясняется легко — товарищи по команде твердо убеждены, что оба сумеют распорядиться их пасами с максимальной пользой. Главная же причина безоговорочного доверия — отменное игровое мышление близнецов. Оба на подсознательном уровне чувствуют игру, ощущают ее нерв и, что особенно важно, умеют варьировать темп, сбивая его или наращивая в зависимости от конкретной ситуации. Причем в первую очередь это присуще Алексею, который в плане игровой рассудительности выглядит получше брата. Он один из немногих в нашем чемпионате, кого без натяжки можно назвать плеймейкером. Аналога, как показал стартовый тур, в данный момент нет ни в одной из команд.

Антон в качестве распасовщика смотрится чуть хуже. И, понимая это, занимается тем, что у него прекрасно получается. Напрягает защитников бесконечными открываниями за их спины, терзает дриблингом и приглашает посостязаться в забегах на длинные и короткие дистанции. Со скоростью хавбек проблем не испытывает, а если учесть, что векторы он, как правило, выбирает продольные, можно себе представить, насколько некомфортно в подобных состязаниях чувствуют себя оппоненты. К слову, и Алексей выбирает обычно кратчайшие пути к воротам. Отсюда и традиционно быстрый выход железнодорожников из обороны в атаку.

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Все выше сказанное братья демонстрировали и во встрече с "Рубином". Но до тех пор, пока не выбегались. В концовке оба подсели, что во многом позволило гостям выровнять игру. Однако общего впечатления это не смазало. Потенциал свой ребята продемонстрировали, чем, надо думать, успокоили Палыча: в сезон команда вступает с креативной средней линией».

У «Локо» проблемы с составом

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов фиксирует проблемы «Локомотива» с составом, которые нужно решить в преддверии еврокубков.

«Еще один важный тезис Семина из интервью касается комплектации команды. Палыч явно недоволен тем, как проходит трансферная кампания. "В обойме должно быть минимум 18 квалифицированных игроков. А в 'Локомотиве' сейчас таких, на мой взгляд, максимум 12".

По-моему — убийственная цитата! Учитывая то, что Семин без ума от травмированного Фарфана и хорошо относится к Смолову, у которого тоже повреждение, получается, что квалифицированным тренер считает неполным даже стартовый состав.

И замены это подтвердили. Вместо Эдера вышел трудяга Коломейцев, а вместо Жемалетдинова на 81-й минуте, когда надо было спасать победу — 20-летний Дмитрий Рыбчинский, выступавший в прошлом сезоне за "Казанку". Это был дебют в премьер-лиге.

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Есть мнение, что Палыч провел эти замены в первую очередь для руководства: посмотрите, мол, кем играю. Возможно, и так, хотя цена победы все же высоковата для таких демонстраций. Как бы там ни было, скамейка у "Локо" действительно слабовата. При шикарном стартовом составе (одна средняя линия с расцветающими Бариновым и Миранчуками чего стоит!) резерв — хилый. А впереди — не только долгий чемпионат, но и Лига чемпионов. В отличие от "Краснодара", железнодорожники ее начинают сразу с группового турнира». 0