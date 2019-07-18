Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»

Летом 2003 года маркетинговый директор «Реала» Хосе Анхель Санчес сидел в ресторане напротив Питера Кеньона и не мог поверить в то, что слышал. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» был готов продать Дэвида Бекхэма за 37 миллионов евро. Санчес вежливо извинился и отошел позвонить Флорентино Пересу.

Согласно книге Джона Карлина «Белые ангелы», когда президент «Реала» ответил на звонок, Санчес закричал в трубку: «Мелочь! Они просят мелочь!». Он был поражен тем, как «МЮ» оценил свою звезду — не столько как игрока, сколько как бренд.

Капитан сборной Англии был одним из самых узнаваемых людей на планете. Санчес полагал, что Бекхэм принесет клубу как минимум 500 миллионов евро в виде коммерческого дохода.

Обещание подписать контракт с Луишем Фигу в 2000 году фактически принесло Пересу пост президента «Реала», а трансфер Зинедина Зидана следующим летом помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов.

Но Перес и Санчес по-настоящему хотели покорить мир коммерции. И Бекхем был недостающим элементом в этом пазле.

Дэвид Бекхэм перешел в «Реал» в 2003 году globallookpress.com

«Нужно следовать определенным базовым принципам, а если у вас есть хороший бренд — а "Реал" является лучшим брендом в спорте, то у вас все обязательно получится», — говорил однажды Санчес.

«Реал», конечно, преуспел. Поначалу, в первые два года правления Переса, они выиграли два чемпионских титула и Лигу чемпионов. Кроме того, через год после перехода Бекхэма «Реал» сместил «Манчестер Юнайтед» с позиции самого прибыльного клуба на планете. 37 миллионов евро действительно оказались мелочью.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прекрасно помнил знаменитую эру «галактикос», когда прошлым летом решил подписать Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ренессанс «Старой Синьоры» с начала десятилетия во многом связан с умелой работой, которую проделал на трансферном рынке Беппе Маротта. Такие игроки, как Андреа Пирло, Поль Погба, Сами Хедира, Фернандо Льоренте и Дани Алвес, были подписаны в качестве свободных агентов. А Артуро Видаль (12,5 миллиона евро), Карлос Тевес (9 миллионов), Патрис Эвра (1,5 миллиона) и Андреа Барцальи (300 тысяч) были куплены по дешевке.

Подписание Гонсало Игуаина в 2016 году за 90 миллионов евро полностью не соответствовало трансферной стратегии «Ювентуса». Но в туринском клубе считали, что аргентинец доказал свои бомбардирские качества и был тем форвардом, в котором они нуждались, чтобы наряду с доминированием в Италии наконец-то покорить Европу. Однако «Юве» потерпел неудачу — в финале ЛЧ в 2017 году туринцы проиграли «Реалу» Роналду.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Несмотря на воодушевление руководства «Ювентуса» в связи с желанием Роналду перебраться в Турин в 2018 году, оставалась некоторая нерешительность в виду того, что трансфер 33-летнего португальца обойдется клубу в общей сложности в 340 миллионов евро за четыре года. Но Роналду — не просто футболист. Он является еще большим брендом, чем Бекхэм.

«Это был первый случай, когда и коммерчески и спортивный отделы "Ювентуса" полностью сошлись в оценке затрат и выгоды от трансфера. Мы тщательно оценили возможный трансфер Роналду. И пришли к выводу, что это имело смысл — как на поле, так и за его пределами», — признался Аньелли в интервью «Financial Times» в прошлом году.

«Эффект Роналду» принес огромную пользу «Ювентусу» с точки зрения коммерческой привлекательности клуба, значительно повысив внимание к бренду в социальных сетях.

Фанаты «Ювентуса» с плакатом Роналду globallookpress.com

Маловероятно, что кто-либо, кроме Лионеля Месси, еще мог бы оказать такое же влияние на популярность клуба. Успех трансфера Роналду убедил Аньелли в преимуществах подписания одного «галактикос» каждый год.

Именно поэтому «Юве» снова решил тратить деньги в этом году. И возраст игрока снова вызывал опасения. На этот раз он бы не слишком старым, а слишком молодом.

«Барселона» не отвечала требованиям Мино Райолы по зарплате для 19-летнего Маттейса де Лигта. Каталонцы предложили ему ту же зарплату, которую дали Френки де Йонгу — 9 миллионов евро в год.

Де Лигт и Райола однако хотели больше — 12 миллионов евро в год. И «Юве» согласился дать им столько. Именно поэтому нидерландский защитник и прибыл в Турин.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

То, что за «Ювентус» выступает Роналду, также сыграло свою роль. И это еще одна причина, по которой Аньелли все же решил вложиться в трансфер португальца.

Присутствие Роналду в клубе является отличной рекомендацией для «Ювентуса» и самой мощной демонстрацией желания «Старой синьоры» сделать все возможное для больших побед. Успех в борьбе за де Лигта с «Барселоной» и ПСЖ является еще одной демонстрацией амбиций клуба.

La Gazzetta dello Sport ранее на этой неделе отметила, что Аньелли строит «звездный "Ювентус" по образу "галактикос" Переса.

Андреа Аньелли globallookpress.com

Но стоит помнить о том, что "Реал", хоть и светил ярко на протяжении двух сезонов, к моменту прихода Бекхэма фактически выгорел. За четыре года в Мадриде англичанин выиграл только один большой трофей, и тот уже в конце пребывания в клубе — чемпионский титул в Ла Лиге. К тому моменту Перес уже подал в отставку, признав, что проект провалился.

Звездный "Реал" полностью пренебрег защитной стороной игры. Особенно запомнилось то, как в клубе недооценили важность рабочей лошадки в лице Клода Макелеле.

"Он не играл головой и редко пасовал дальше, чем на три метра. Придут молодые игроки, которые заставят забыть о Макелеле", — говорил Перес в сентябре 2003 года. Однако решение продать француза в "Челси" запомнилось, как катализатор краха первой эры "галактикос" в Мадриде.

Очевидно, что в "Ювентусе" намерены избежать такой халатности. И это неудивительно для клуба, успех которого (как на поле, так и за его пределами) основан на прочном фундаменте.

"Ювентус" все еще надеется до закрытия трансферного окна усилить свою атаку подписанием Мауро Икарди или Федерико Кьезы. А подписание да Лигта за 75 миллионов евро свидетельствует о желании "Старой синьоры" омолодить свою грозную, но постаревшую защитную линию.

Как объяснял Аньелли, лучшие дни Роналду могут остаться позади, однако его пребывание в команде поможет "Ювентусу" заполучить будущих звезд команды. "Мы должны быть в состоянии найти нового Криштиану. Но уже 25-летнего", — говорил Аньелли.

"Ювентус" пытается достичь идеального баланса между молодыми и возрастными игроками, между обороной и атакой, между коммерческим и спортивным успехом. Это единственный способ гарантировать то, что эра "галактикос" Аньелли продлится дольше, чем эра "галактикос" "Реала". 0