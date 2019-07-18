Вымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарели

Пик возможностей Атакующего Полузащитника был достигнут где-то между августом 2015 года и маем 2016 года. Это могло произойти 2 февраля или, может быть, через пару дней после Рождества. Есть вариант в середине октября и пара кандидатов в конце сентября.

Точный день, однако, менее важен, чем весь временной отрезок. Большинство людей вспоминают сезон АПЛ 2015/16, как сезон, когда «Лестер» потряс мир вопреки всем ожиданиям. Но на этот розыгрыш чемпионата также пришелся величайший индивидуальный сезон плеймейкера в этом десятилетии — в любой из топ-5 лиг Европы.

По данным TruMedia, в 35 играх того сезона Месут Озил из «Арсенала» создал 146 моментов — на 20 больше, чем любой другой игрок с 2010 года. Его 19 голевых передач — лучший показатель в Премьер-лиге в этом десятилетии, равно как и 28 голевых моментов (определенных Оптой как «ситуация, когда игрок должен обоснованно ожидать, что забьет»), которые он создал.

С 26 сентября по 21 ноября Озил записывал на свой счет по ассисту в семи играх подряд, чего раньше ни один игрок Премьер-лиги никогда не делал, как никто этого не делал с тех пор. Фактически, только 18 других игроков в АПЛ в том году достигли хотя-бы семи передач за весь сезон.

Несмотря на лидерство в лиге как по ожидаемым, так и по забитым голам, «канониры» финишировали на втором месте после «Лестера». Если бы результаты «Арсенала» совпали с игрой, которую он показывал, лондонцы, вероятно, выиграли бы чемпионат, а Озил, вероятно, был бы признан лучшим игроком года.

Вместо этого Озил даже не попал в команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. И поэтому вместо того, чтобы остаться в памяти как величайшее креативное достижение, сезон 2015/2016 Озила служит отличным напоминание: и этот игрок, и его позиция, никогда уже не будут такими же важными.

Подумайте о лучших командах в мире. Сколько из них построено вокруг классической «десятки», центрального креативного атакующего плеймейкера, через которого проходят все владения мяча в последней трети? Таких команд не много, если они вообще есть.

Чемпионы АПЛ, «Манчестер Сити», превратили своих «десяток», Кевина де Брюйне и Давида Сильву, в традиционных полузащитников. Победитель Бундеслиги «Бавария» сделала то же самое с Хамесом Родригесом, в то время как их лучшим ассистентом был Джошуа Киммих, защитник. «Ливерпуль» так же полагался на своих защитников в творчестве, и о, да, они выиграли Лигу чемпионов после продажи своей «десятки» в «Барселону».

Этот парень, Филиппе Коутиньо, страдает в Испании, играя за команду, построенную вокруг не привязанной к какой-то позиции всепобеждающей суперзвезды. А тем временем в Италии у «Ювентуса» в прошлом году не было ни одного игрока, который бы добрался до двузначного числа ассистов.

«Если мы посмотрим на 500 лучших игроков в мире в наших рейтингах, то доля "десяток" с 2013 года падает», — сказал Омар Чаудхури, руководитель отдела футбольной разведки в «21-м клубе», консалтинговом агентстве, которое ведет систему рейтинга игроков, похожую на Систему «плюс-минус» в НБА.

«В 2013 году 59 игроков из 500 были типичными "десятками", но с 2014 по 2019 годы их число падало с каждым годом до 51, 41, 37, 30, 30, 30. Другими словами, число подлинных "десяток" за шесть лет сократилось примерно вдвое».

Числа подтверждают это. Среди 100 лучших сезонов центральных атакующих полузащитников в этом десятилетии, определяемых количеством моментов, созданных во время игры на этой позиции, только 16 из них произошли после сезона 2015/16. (Мы исключаем Францию, учитывая более низкое качество команд в нижней половине таблицы по сравнению с другими лигами Большой пятерки. Таким образом, позиция «Десятки» все еще жива в Лиге 1.)

Лучшим креативным сезоном со времен сезона Озила 2015/16 стал ... сезон Озила 2016/17. Тем не менее, на позиции «десятки», немецкий плеймейкер создал 69 моментов, что составляет менее половины от того, что он записал на свой счет в предыдущем году. Что еще более важно, сезон 2016/17 стал первым разом за 20 лет, когда «Арсенал» не финишировал в первой четверке Премьер-лиги.

Таким образом, есть предел тому, чего может достичь команда, когда ее креативная игра проходит непосредственно через игрока на позиции «Десятки». Или, по крайней мере, тренеры, возглавляющие лучшие клубы мира, думают, что это так.

Высокий прессинг стал регулярной стратегией большинства клубов, которые надеются добиться успеха в Лиге чемпионов. Чтобы эффективно прессинговать, команде нужно иметь какую-то структуру, когда она владеет мячом, но для того, чтобы «десятка» приносила максимальную пользу в атаке, она должна иметь возможность свободно перемещаться по полю в поисках позиции.

Если мяч перехвачен, когда атакующий полузащитник находится вне позиции, команда имеет на одного игрока меньше, чтобы вернуть владение. Когда Юрген Клопп сказал: «Ни один плеймейкер в мире не может быть так же хорош, как хороший контр-прессинг», он был не просто прав, он указывал на определяющую тактическую тенденцию последних пяти лет.

Кроме того, атака через одного игрока просто не самый эффективный способ выиграть матч. Когда решающий пас может идти от четырех или пяти разных игроков, защищаться гораздо труднее. Плюс, иногда великие игроки просто играют плохо или выпадают из игры; что если это случится с вашим номером 10?

Чтобы стратегические компромиссы стоили того, атакующий полузащитник должен быть намного лучше, чем его товарищи по команде, и, поскольку таланты продолжают концентрироваться в топ-клубах, между игроками в ведущих европейских клубах редко бывает такая разница в навыках — разве что в вашем клубе есть Лионель Месси.

Эта тенденция очевидна и на трансферном рынке. В то время как цены на каждую позицию продолжали расти, переход Зинедина Зидана в 2001 году из «Ювентуса» в «Реал» остается вторым самым дорогим трансфером (в евро) для центрального атакующего полузащитника после покупки «Барсой» Коутиньо.

Трансфер Хамеса в «Реал» сразу после Зидана становится третьим по счету самым дорогим предложением за «десятку». По иронии судьбы, тренеру Зидану, похоже, не нравится ни Хамес, ни другой атакующий полузащитник «Реала», Иско. Между тем имя Коутиньо, похоже, появляется в заголовках трансферных новостей через день. Другие игроки с похожей позицией — Пауло Дибала, Кристиан Эриксен — похоже, тоже сталкиваются в своих клубах с неопределенностью по поводу своего будущего.

То же самое касается Озила, который подписал крупный контракт на три с половиной года в январе 2018 года, а затем весь первый сезон Унаи Эмери в «Арсенале» регулярно оседал в запасе. Лучший сезон Озила наступил, когда ему было 26 лет — в самом расцвете сил. Клуб переподписал его его в возрасте 29 лет — именно тогда, когда большинство игроков начинают сдавать. Таким образом, это двойной удар по «Арсеналу»: их лучший игрок занимает теряющую актуальность позицию, и он, скорее всего, будет играть только хуже.

Это не значит, что Озил уже не может приносить пользу. Когда вы видите, как отличный атакующий полузащитник, такой как он, берет на себя игру, то как будто кто-то включает перемотку в вашем телевизоре — он двигается со своей собственной скоростью, в то время как все вокруг него ускоряется или замедляется, пока он делает финт или играет пяткой. Примерно так это ощущалось, когда Озил разорвал «Лестер» на «Эмирейтс» в октябре прошлого года. Он создал четыре момента, забил гол и ассистировал партнеру в эпизоде со вторым, на пути к победе со счетом 3:1.

Тем не менее, в оставшейся части сезона Озил записал на свой счет еще только один ассист. Он никогда по-настоящему не показывал больше ничего похожего на игру против «Лестера», и в этом проблема «Арсенала» и любой другой команды с таким игроком, как Озил: ей нужно, чтобы он делал это в каждой игре. 0