Пять фактов о FIFA 20. Симулятор получит уличный футбол и улучшит дриблинг

Некоторые европейские команды уже узнают свой календарь на сезон 2019/20, а это может означать лишь одно: FIFA 20 приближается.

Свежий футбольный симулятор от EA Sports не выйдет до 27 сентября 2019 года, но разработчики поделились некоторой информацией о FIFA 20, которая обещает стать лучшей.

Обозреватель Squawka Гарри Эдвардс выделил пять главных фактов, ставших известными после EA Play 2019.

1. FIFA Street возвращается… похоже

С момента своего первого выхода в 2005 году FIFA Street полюбилась ценителям футбольных симуляторов. Серия посвящена уличным матчам, в которых на первый план вышли игровые навыки. Игра позволяла нам понять, как профессионалы могли бы соревноваться на улицах по всему миру.

Последний релиз серии вышел в 2012 году, и многие фанаты в течение последних нескольких лет просили разработчиков выпустить новую версию, учитывая эволюцию консольных игр на PS4 и Xbox One.

Что-то подобное мы видели в FIFA 19 в режиме «Путешествие», где могли играть «три на три». И хотя отдельная игра с уличным футболом остается несбыточной мечтой, FIFA 20 позволит болельщикам вспомнить, что такое матчи на бетонном покрытии.

Официальный трейлер в FIFA 20

Подобно старым режимам карьеры в FIFA Street, геймеры смогут создавать собственные аватары — мужские и женские — с уникальным набором форм и бутс, которые открываются по ходу прохождения.

Режимы игры будут варьироваться от «три на три» до «пять на пять». Появится и режим «Профессиональный футзал» с множеством различных локаций, включая лондонскую клетку, подземку Амстердама и крышу Токио.

Уличная игра в Лондоне fifplay.com

В режиме VOLTA геймеры смогут играть как офлайн, так и онлайн в специальной Лиге VOLTA.

Разочаровал лишь тот факт, что VOLTA не позволяет играть онлайн с друзьями в одной команде, как это было в режиме Pro Clubs.

2. Искусственный интеллект станет еще лучше

Помимо нового игрового режима, EA Sports позволила своим поклонникам взглянуть на некоторые изменения в игровом процессе.

Одно из изменений коснулось действий искусственного интеллекта, который выйдет на невиданный уровень, что сделает компьютер лучшим партнером геймера в игре.

Нововведение, названное Authentic Game Flow, позволит искусственному интеллекту лучше действовать в обороне и читать игру геймера. Теперь ИИ будет действовать как действительно настоящий футбольный защитник.

Футболисты, контролируемые искусственным интеллектом, также будут выглядеть реалистично, имитируя реальных игроков с точки зрения движения.

Матч на крыше в Токио fifplay.com

Если все пойдет по плану, и вы свыкнетесь со своими виртуальными друзьями на поле, то больше не будете сетовать на то, что проигрываете свои матчи из-за компьютера. Вам придется винить за поражения только себя.

3. Удары выявят лучших среди общей массы

В прошлом году в FIFA 19 появилось нововведение под названием Timed finishing, которое позволяло геймерам выполнять более качественные удары, нажимая кнопку удара в нужное время.

Это привело к тому, что лучшие геймеры стали выделяться на фоне остальных, и, похоже, в FIFA 20 разрыв только увеличится.

Внедрение Composed Finishing позволит насладиться полностью переработанной механикой ударов, призванной добиться большей реалистичности — главной цели FIFA 20. С этим нововведением геймеры будут получать вознаграждения за совершенствование своих ударов, но им придется рисковать.

Но и это еще не все. Разработчики обещают обновить систему штрафных ударов, предоставив больше возможностей для прицеливания. И опять же игроков будут поощрять вознаграждениями.

Более реалистичные движения мяча также сыграют свою роль в моменты ударов, позволяя геймерам ощутить реальные приемы, используемые футболистами, среди которых подкрутки, вращения и отскоки.

4. Дриблинг станет намного веселее

Практически каждый, кто играет в FIFA, любит управлять футболистами с пятью звездами в графе «скиллы». Эти футболисты способны унизить любого оппонента своими финтами и высококлассным дриблингом.

Похоже, что FIFA 20 призвана вывести дриблинг на совершенно новый уровень. Благодаря новой механике дриблинга, геймеры смогут еще качественнее использовать темп своих футболистов, чтобы обыгрывать противников. Такие футболисты, как Дуглас Коста, Неймар и Килиан Мбаппе станут монстрами в правильных руках.

Санчо в FIFA 20 fifplay.com

Это, несомненно, приведет к тому, что футболисты с высоким уровнем темпа и пятью звездами в графе «скиллы» будут стоить намного дороже в Ultimate Team. Только представьте, как сложно будет играть против них в режиме VOLTA.

5. Кулибали будет править игрой

Не волнуйтесь, в FIFA 20 изменения коснутся не только атаки. EA Sports также порадует всех любителей обороны.

Даже в реальном футболе, когда подкат рассчитан правильно, он становится зрелищем. Еще лучше, если после отлично выполненного подката защитник сохраняет мяч у себя.

Похоже, что в FIFA 20 у вас появится больше шансов завладеть мячом благодаря хорошим действиям в обороне. В EA говорят: «Чем чище ваш подкат, тем выше вероятность сохранения владения мячом».

Для тех из вас, что любит играть за Калиду Кулибали, FIFA 20 может стать лучшей игрой серии. 0