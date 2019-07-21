Хьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон

Мюнхенская «Бавария» в Хьюстоне одержала победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:1 в матче Международного кубка чемпионов. На голы Корентена Толиссо, Роберта Левандовски и Сержа Гнабри «сливочные» ответили единственным точным ударом в исполнении Родриго. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Перестройка пока не состоялась

Обозреватель Marca Хосе Луис Кальдерон отметил, что в стартовом составе «Реала» на матч с «Баварией» был лишь один новичок — Эден Азар.

«Нам придется ждать обещанную перестройку. После провала "сливочных" в прошлом сезоне все указывало на то, что команда нуждается в обновлении, которое должен был провести Зидедин Зидан.

В межсезонье состав "Реала" пополнили сразу шесть новичков, вот только стартовый состав на игру против "Баварии" оказался почему-то слишком привычным. Единственным новичком в нем стал Эден Азар.

Этим составом Зидан оставил руководству клуба несколько сообщений. Во-первых, обозначил круг тех, кому доверяет. Во-вторых, показал, что из всех новичков только Азар готов к выходу в стартовом составе.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Да, стартовые 10 минут были для нас трудными, но вскоре мы заиграли хорошо, контролируя мяч на своей половине поля. В первом тайме мы упустили много хороших моментов, а уже после перерыва полностью сменили команду. Некоторые футболисты впервые играли вместе. Нет ничего удивительного в том, что у нас возникли проблемы в обороне.

Вот почему французскому специалисту так нужен Поль Погба. С ним и Азаром в составе "Реал" мог бы заиграть новыми красками», — считает Кальдерон.

Король хаоса

Журналист El Mundo Хулиан Руис раскритиковал «Реал», а также Зинедина Зидана, которого назвал «королем хаоса».

«Хотя мы посмотрели всего лишь товарищеский матч, уже можно сказать, что нынешний "Реал" Зинедина Зидана ждет мрачное будущее. Французский тренер в очередной раз подтвердил, что не способен перестраивать команду после катастрофического сезона.

В стартовый состав он включил всех неудачников прошлого сезона, за исключением "пухлого" Азара, который играл неплохо, но был с лишними килограммами. Это была бледная тень того бельгийца, которого мы видели в "Челси".

Зидан продолжает делать ставку на Марсело, Иско и Асенсио, хотя они не могут продолжать играть в Мадриде. Что уж говорить о Бензема — самом неуклюжем форварде, которого мы когда-либо видели.

Второй тайм получился особенно бессмысленным. Зидан предстал перед нами богом беспорядка, королем хаоса. Осознавая неминуемое поражение от "Баварии", он выставил на игру "Кастилью". Мюнхенцы просто издевались над мадридской молодежью.

Достаточно сказать, что самый яркий момент "Реала" во втором тайме возник в результате ошибки Киммиха, которой Родриго воспользовался не сразу, а лишь после того, как заработал штрафной удар.

И все это на фоне юношеской игры обездоленного Винисиуса Жуниора, из которой понятно, почему Зидан его недолюбливает. У Такэфусы Кубо и вовсе нет ни скорости, ни мощи для того, чтобы играть в топ-команде. Это японский Дибала», — подчеркивает Руис.

Не все так печально

А вот Бен Сандок в своем материале для Fansided не стал посыпать голову пеплом и даже похвалил Эдена Азара, Такэфусу Кубо и Родриго.

«Азар справился с давлением относительно хорошо, создавая хорошие моменты на своем левом фланге. В середине первого тайма он отметился блестящим ударом, проверившим на бдительность Мануэля Нойера. Его проходы по бровке действительно привлекали внимание.

Футболист сборной Бельгии выглядел вполне спокойным, хотя ему приходилось противостоять талантливому защитнику Киммиху в течение всего тайма. Он, вероятно, заслужил записать на свой счет хотя бы ассист, но Карим Бензема несколько раз из выгодных позиций не сумел отправить сферу в сетку.

Если вы фанат мадридского "Реал", то игра Азара в первой половине, должна вас обнадеживать.

Другим игроком долгожданным дебютантом стал молодой японский полузащитник, которого часто сравнивают с Лионелем Месси, хотя ему всего 18 лет. Выйдя на поле во втором тайме, Кубо безусловно запомнился своей энергией.

Его дриблинг, пас и умение зарабатывать на себе фолы делают его невероятно ценным активом для клуба. И хотя он вряд ли проведет много матчей за основную команду, его ждет невероятно светлое будущее.

Такэфуса Кубо Новичок «Реала» Я рад дебютировать в составе «Мадрида», хотя мы и проиграли, проигрывать всегда обидно. Я хочу помогать команде как можно больше. Я знаю, что происходит в Японии, там все немного иначе… На меня направлено очень много внимания, и мне это не совсем нравится — я думаю только об игре на поле. Зидан попросил прессинговать, играть быстро, в одно-два касания. Я комфортно себя чувствую на любой позиции, я не собираюсь ничего просить. Пока мне дают играть…

Бразильский вундеркинд Родриго провел выдающийся второй тайм. Если бы не Кубо, я бы назвал Родриго лучшим игроком на поле в составе обеих команд.

Своими угрожающими рывками он пять раз заставил на себе сфолить игроков "Баварии". Особенно Родриго порадовал, когда в концовке встречи обокрал Киммиха, что привело к красной карточке для Ульрайха и назначению опасного штрафного», — отмечает Сандок.

Мюллер у чужих ворот

Брайан Бертон в своем блоге для Bayern Munich Observations обратил внимание на новую роль Томаса Мюллера.

«Мы привыкли к тому, что Томас Мюллер играет под нападающим, где проявляет себя наиболее эффективно. Однако Нико Ковач решил воспользоваться предсезонным матчем для того, чтобы поэкспериментировать, поэтому поставил форварда на острие атаки. И его план, похоже, окупился.

Мюллер отыграл первый тайм, в котором сделал ключевой пас на Давида Алабу в моменте с дебютным голом. Кроме того, он запомнился, своими резкими рывками, растягивающими оборону, которые, несмотря на всю эффективность, в этот раз не принесли конкретных результатов.

Решение Ковача протестировать Мюллера на позиции центрального нападающего нужно для того, чтобы понять, насколько 29-летний игрок комфортно себя там чувствует. Дело в том, что "Баварии" долгое время не хватало крепкой опоры для Левандовски. Теперь же, когда можно использовать Мюллера или молодого Янна-Фите Арпа, глубина состава выглядит многообещающей», — убежден Бертон. 0