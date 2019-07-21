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    Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победой

    Победа ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы

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    Московский ЦСКА нанес поражение «Оренбургу» (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России. В середине первого тайма Никола Влашич точным ударом отправил мяч в угол ворот Александра Довбни. Несколько минут спустя Арнор Сигурдссон увеличил преимущество хозяев после передачи Федора Чалова. Вскоре полузащитник оренбургской команды Никита Маляров переправил мяч в сетку ворот армейцев.

    Гончаренко провел работу над ошибками

    Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что наставник ЦСКА изменил схему после поражения от «Крыльев Советов».

    «А вот наставнику красно-синих Виктору Гончаренко после болезненного поражения в Самаре в стартовом туре чемпионата волей-неволей пришлось менять и схему, и отдельных игроков. В резерве оказался хорватский новобранец армейцев Звонимир Шарлия, которому пока и близко не удается стать равноценной заменой бразильцу Бекао. На сей раз в основной состав попал Игорь Дивеев, занявший позицию правого центрального защитника. Да-да, ЦСКА вновь вернулся к расстановке с тремя футболистами в центре обороны.

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    • Но теперь был очевиден еще один нюанс. Оба фланговых игрока — Марио Фернандес и Иван Обляков располагались настолько высоко и почти не возвращались к своей штрафной, что трем игрокам задней линии постоянно приходилось пытаться контролировать всю ширину поля. То есть речь можно был вести об игре ЦСКА в три защитника. Не центральных, а вообще.

    Впрочем, только так, в поиске счастья у чужих ворот и сверхагрессивном прессинге, и можно было придумать что-то против бронированной двухслойной обороны соперника. Встречный отбор и мгновенный выход в контратаку всегда был одним из главных козырей красно-синих.

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    В Самаре он не сработал по нескольким причинам: и ввиду не лучшей формы Николы Влашича, много пропустившего из-за травмы, и по вине игроков "Крыльев", здорово отрабатывавших на своей половине поля и сковавших действия Фернандеса и компании на флангах».

    Влашич перевернул игру

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не слишком впечатлен игрой ЦСКА в первой трети матча.

    «За первые полчаса ЦСКА ничего не создал. Хозяева действовали на доступных для "Оренбурга" скоростях, не хватало взаимодействия со стороны инсайдов "армейцев" Влашича и Арнора Сигурдссона с центрфорвардом Чаловым и фланговыми игроками. Фернандес с Обляковым не получали мяч на ход. Вообще в первом тайме из 12 кроссов в исполнении команды Гончаренко лишь один дошёл до адресата.

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    • Фаворит перевернул игру благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Хорват реализовал первый же настоящий голевой момент "армейцев". Никола развернул защитника Виталия Шахова, словно дублёра из молодёжной команды, и здорово пробил в дальний угол. Открыв счёт, Влашич оригинально отпраздновал гол: что-то помешал в воображаемой чаше. Никола не только дома, он ещё умеет готовить вкусные блюда для болельщиков ЦСКА.

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    Второй гол красно-синих — коллективный шедевр! Влашич умно сместился в зону правого инсайда и отдал тонкую передачу Фёдору Чалову. Нападающий тоже сыграл превосходно: первым касанием остановил мяч, а вторым забросил его в штрафную. Гол Сигурдссона ударом с лёта будет претендовать на звание лучшего в туре».

    Львиное сердце Малярова

    Автор «Спорт-Экспресса» Артем Локалов фиксирует, что «Оренбург» едва не сумел подпортить настроение армейцам.

    «Показалось, что ЦСКА забьет "Оренбургу" даже голы, которые не случились в Самаре, но дальше не пошло. Маляров тут же сократил счет — и нарисовал кому-то в воздухе сердечко. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов (тоже в сердцах!) подозвал Малярова к себе. Как будто был недоволен то ли голом, то ли львиным сердцем. Но нет — Федотов просто мотивировал Малярова забивать еще, вновь демонстрировать сердце трибунам…

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    • Виктор Гончаренко оставил в запасе Шарлия и выпустил Дивеева. Так ЦСКА сыграл в три защитника, хотя перед сезоном действовал в четыре. После матча главный тренер армейцев скажет, что на предсезонке не было Фернандеса, а с ним удобнее играть именно так.

    Двух голов ЦСКА было мало, чтобы чувствовать себя спокойно. Тем более на последних минутах в штрафную армейцев пошел даже вратарь "Оренбурга" Довбня. Было бы эффектно, забей он Акинфееву. Но после проигрыша в Самаре ЦСКА терять очки дома не собирался — капитан красно-синих в самой концовке невероятным образом потащил удар в упор, сохранив москвичам победу».

    Кейс Фернандеса

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что судья недоработал в эпизоде с фолом против защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    «К сожалению, "Оренбург" пока совсем не впечатляет. Пока команда Владимира Федотова, которая в прошлом сезоне радовала ясным тактическим рисунком, играет в совершенно непонятный футбол. Статистика в виде двух ударов в створ за матч является наглядным показателем.

    Матч запомнился ещё одним любопытным моментом. В середине второго тайма защитник "Оренбурга" Аюпов грубов врезался в ноги Марио Фернандесу. Российский бразилец тут же схватился за ноги, эпизод был действительно страшным. Удивительно, но арбитр в итоге показал Аюпову лишь жёлтую карточку, хотя эпизод явно заслуживал удаления игрока "Оренбурга".

    Естественно, что сам Фернандес остался крайне недоволен этим решением. В апреле защитник ЦСКА был удалён за похожий эпизод в матче всё с тем же "Оренбургом".

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    • Видимо, судья исходил из того, что бразилец не получил тяжёлой травмы и тут же поднялся на ноги. После матча об эпизоде практически никто не вспоминал, но можно представить, какой бы разразился скандал, если бы москвичи не победили».

    А был ли кризис?

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассуждает о том, что делать выводы об игре ЦСКА пока рано.

    «Возникает два вопроса. Первый: насколько один неудачный матч является основанием для разговоров о серьезном кризисе? Второй: настолько ли лучше ЦСКА сыграл против "Оренбурга", если вспомнить чудо-спасение Акинфеева на последних минутах? Тем более что уровень соперников в принципе сопоставим. Да, уральцы куда лучше "Крыльев" провели прошлый сезон, но сейчас лишились ряда лидеров и, по сути, комплектуются на ходу.

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    • Чисто визуально армейцы прибавили в движении — но это и логично, так и должно происходить с каждой следующей встрече. Куда лучше смотрелись лидеры, в первую очередь Влашич и Чалов, которые и сделали результат. Впрочем, это вытекает из предыдущего предложения — добавилось свежести и "физики". Голы — красивые, еще пара комбинаций порадовала глаз, но немалую часть времени на поле было то же, что и неделей ранее в Самаре — бесполезное владение без какой-либо серьезной угрозы воротам "Оренбурга".

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    Очевидно, что ЦСКА выглядел лучше. Разговоры о кризисе красно-синих, на мой взгляд, несколько преувеличены, но армейцы действительно добавили. Но это логично — команда должна прибавлять с каждым матчем по мере того, как чемпионат будет раскручиваться. Хотя они по-прежнему уязвимы.

    И, если бы не реакция Акинфеева, все эти рассуждения и статистические выкладки можно было бы смело выбрасывать в помойку».

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