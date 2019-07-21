Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победой

Московский ЦСКА нанес поражение «Оренбургу» (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России. В середине первого тайма Никола Влашич точным ударом отправил мяч в угол ворот Александра Довбни. Несколько минут спустя Арнор Сигурдссон увеличил преимущество хозяев после передачи Федора Чалова. Вскоре полузащитник оренбургской команды Никита Маляров переправил мяч в сетку ворот армейцев.

Гончаренко провел работу над ошибками

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что наставник ЦСКА изменил схему после поражения от «Крыльев Советов».

«А вот наставнику красно-синих Виктору Гончаренко после болезненного поражения в Самаре в стартовом туре чемпионата волей-неволей пришлось менять и схему, и отдельных игроков. В резерве оказался хорватский новобранец армейцев Звонимир Шарлия, которому пока и близко не удается стать равноценной заменой бразильцу Бекао. На сей раз в основной состав попал Игорь Дивеев, занявший позицию правого центрального защитника. Да-да, ЦСКА вновь вернулся к расстановке с тремя футболистами в центре обороны.

Но теперь был очевиден еще один нюанс. Оба фланговых игрока — Марио Фернандес и Иван Обляков располагались настолько высоко и почти не возвращались к своей штрафной, что трем игрокам задней линии постоянно приходилось пытаться контролировать всю ширину поля. То есть речь можно был вести об игре ЦСКА в три защитника. Не центральных, а вообще.

Впрочем, только так, в поиске счастья у чужих ворот и сверхагрессивном прессинге, и можно было придумать что-то против бронированной двухслойной обороны соперника. Встречный отбор и мгновенный выход в контратаку всегда был одним из главных козырей красно-синих.

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В Самаре он не сработал по нескольким причинам: и ввиду не лучшей формы Николы Влашича, много пропустившего из-за травмы, и по вине игроков "Крыльев", здорово отрабатывавших на своей половине поля и сковавших действия Фернандеса и компании на флангах».

Влашич перевернул игру

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не слишком впечатлен игрой ЦСКА в первой трети матча.

«За первые полчаса ЦСКА ничего не создал. Хозяева действовали на доступных для "Оренбурга" скоростях, не хватало взаимодействия со стороны инсайдов "армейцев" Влашича и Арнора Сигурдссона с центрфорвардом Чаловым и фланговыми игроками. Фернандес с Обляковым не получали мяч на ход. Вообще в первом тайме из 12 кроссов в исполнении команды Гончаренко лишь один дошёл до адресата.

Фаворит перевернул игру благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Хорват реализовал первый же настоящий голевой момент "армейцев". Никола развернул защитника Виталия Шахова, словно дублёра из молодёжной команды, и здорово пробил в дальний угол. Открыв счёт, Влашич оригинально отпраздновал гол: что-то помешал в воображаемой чаше. Никола не только дома, он ещё умеет готовить вкусные блюда для болельщиков ЦСКА.

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Второй гол красно-синих — коллективный шедевр! Влашич умно сместился в зону правого инсайда и отдал тонкую передачу Фёдору Чалову. Нападающий тоже сыграл превосходно: первым касанием остановил мяч, а вторым забросил его в штрафную. Гол Сигурдссона ударом с лёта будет претендовать на звание лучшего в туре».

Львиное сердце Малярова

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Локалов фиксирует, что «Оренбург» едва не сумел подпортить настроение армейцам.

«Показалось, что ЦСКА забьет "Оренбургу" даже голы, которые не случились в Самаре, но дальше не пошло. Маляров тут же сократил счет — и нарисовал кому-то в воздухе сердечко. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов (тоже в сердцах!) подозвал Малярова к себе. Как будто был недоволен то ли голом, то ли львиным сердцем. Но нет — Федотов просто мотивировал Малярова забивать еще, вновь демонстрировать сердце трибунам…

Виктор Гончаренко оставил в запасе Шарлия и выпустил Дивеева. Так ЦСКА сыграл в три защитника, хотя перед сезоном действовал в четыре. После матча главный тренер армейцев скажет, что на предсезонке не было Фернандеса, а с ним удобнее играть именно так.

Двух голов ЦСКА было мало, чтобы чувствовать себя спокойно. Тем более на последних минутах в штрафную армейцев пошел даже вратарь "Оренбурга" Довбня. Было бы эффектно, забей он Акинфееву. Но после проигрыша в Самаре ЦСКА терять очки дома не собирался — капитан красно-синих в самой концовке невероятным образом потащил удар в упор, сохранив москвичам победу».

Никита Маляров воспользовался отскоком в штрафной хозяев и отыграл один мяч.

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Кейс Фернандеса

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что судья недоработал в эпизоде с фолом против защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«К сожалению, "Оренбург" пока совсем не впечатляет. Пока команда Владимира Федотова, которая в прошлом сезоне радовала ясным тактическим рисунком, играет в совершенно непонятный футбол. Статистика в виде двух ударов в створ за матч является наглядным показателем.

Матч запомнился ещё одним любопытным моментом. В середине второго тайма защитник "Оренбурга" Аюпов грубов врезался в ноги Марио Фернандесу. Российский бразилец тут же схватился за ноги, эпизод был действительно страшным. Удивительно, но арбитр в итоге показал Аюпову лишь жёлтую карточку, хотя эпизод явно заслуживал удаления игрока "Оренбурга".

Естественно, что сам Фернандес остался крайне недоволен этим решением. В апреле защитник ЦСКА был удалён за похожий эпизод в матче всё с тем же "Оренбургом".

Видимо, судья исходил из того, что бразилец не получил тяжёлой травмы и тут же поднялся на ноги. После матча об эпизоде практически никто не вспоминал, но можно представить, какой бы разразился скандал, если бы москвичи не победили».

А был ли кризис?

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассуждает о том, что делать выводы об игре ЦСКА пока рано.

«Возникает два вопроса. Первый: насколько один неудачный матч является основанием для разговоров о серьезном кризисе? Второй: настолько ли лучше ЦСКА сыграл против "Оренбурга", если вспомнить чудо-спасение Акинфеева на последних минутах? Тем более что уровень соперников в принципе сопоставим. Да, уральцы куда лучше "Крыльев" провели прошлый сезон, но сейчас лишились ряда лидеров и, по сути, комплектуются на ходу.

Чисто визуально армейцы прибавили в движении — но это и логично, так и должно происходить с каждой следующей встрече. Куда лучше смотрелись лидеры, в первую очередь Влашич и Чалов, которые и сделали результат. Впрочем, это вытекает из предыдущего предложения — добавилось свежести и "физики". Голы — красивые, еще пара комбинаций порадовала глаз, но немалую часть времени на поле было то же, что и неделей ранее в Самаре — бесполезное владение без какой-либо серьезной угрозы воротам "Оренбурга".

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Очевидно, что ЦСКА выглядел лучше. Разговоры о кризисе красно-синих, на мой взгляд, несколько преувеличены, но армейцы действительно добавили. Но это логично — команда должна прибавлять с каждым матчем по мере того, как чемпионат будет раскручиваться. Хотя они по-прежнему уязвимы.

И, если бы не реакция Акинфеева, все эти рассуждения и статистические выкладки можно было бы смело выбрасывать в помойку».

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