Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря

В четверг, 18 июля, полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака» — 26-летний футболист подписал контракт на три года. Прошлый сезон игрок сборной России провел в аренде в «Арсенале». За туляков Мирзов сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

У Кононова с Мирзовым давняя история

Колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников считает, что наставник «Спартака» давно следил за игроком и «продавил» его трансфер в свой клуб.

«3 ноября 2013 года Олегу Кононову предстояло первое дерби. Той осенью он только принял "Краснодар", только вернулся в Россию, а потому всё для него в РФПЛ было впервые. В том числе и принципиальная встреча с "Кубанью". Тем более принципиальная, что там трудился Виктор Гончаренко, бывший партнёр и сосед по съёмной квартире времён БАТЭ. Правила хорошего тона в тренерской профессии предполагают, что при подготовке к матчу необходимо просмотреть нескольких последних игр соперника. Самую последнюю, буквально за три дня, "Кубань" провела на кубок в Рязани. Тамошняя "Звезда" к тому же вышла на "Краснодар" в следующей стадии розыгрыша, так что и на неё можно было одним глазом глянуть.

Однако когда пошла запись, внимание невольно раз за разом переключалось на команду второй лиги — очень уж она была азартна. Особенно на одного её игрока, левого крайнего под номером 7. Он откровенно куражился, нанизывая соперников на свой дриблинг одного за другим, словно напротив была заводская команда, а не клуб премьер-лиги. В самой концовке защитники измаялись настолько, что завалили своего мучителя в штрафной, "Звезда" с пенальти сравняла счёт, а потом взяла верх в 11-метровой серии.

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Пару недель спустя рязанцы приехали в Краснодар на кубковый матч, и ту самую неугомонную семёрку можно было рассмотреть уже не в записи, а живьём. Вблизи она оказалась не хуже, скорее наоборот. Первый мяч в ворота Андрея Синицына отправила сама, на второй отдала передачу. "Краснодар" всё-таки победил 3:2, но не запомнить фамилию этого затейника Кононов уже не мог — Мирзов».

Резиуан Мирзов Полузащитник «Спартака» Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для того, чтобы попасть в такую команду. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность будет выше. Кононов хотел видеть меня в этой команде, и я хотел играть под его руководством в таком клубе.

Матч с «Сочи» повлиял на трансфер Мирзова

Редакция «Чемпионата» рассказывает о внутренней кухне селекционного отдела «Спартака» и о том, почему трансфер состоялся.

«Кононову нужен проверенный боец на фланг атаки, Мирзову — новый импульс в карьере. Загвоздка в том, что желания двух сторон в таких операциях, как правило, недостаточно. А когда дело касается столь сложной структуры, как спартаковская, то и трёх для достижения консенсуса порой не хватает.

Возможно, в личном шорт-листе Олега Кононова Резиуан и стоял под одним из первых номеров, но его голос в вопросах селекции не имеет решающего значения. Предпоследнее — перед президентским — слово принадлежит спортивному директору. Таким образом, комплектацией команды перед сезоном-2019/20 фактически заведовал Томас Цорн. На его авторитет и связи в Европе Леонид Федун возлагал большие надежды.

В полной мере оправдать их с порога Цорну не удаётся. Возможно, опыта проведения таких полномасштабных кампаний банально не хватает. Так или иначе, фамилией Понсе список более или менее заметных трансферных побед молодого менеджера пока и ограничивается. Да и эту покупку как безоговорочную удачу классифицировать слишком рано: заиграет, не заиграет — кто знает? Возврат из аренды Ананидзе и Бакаева в заслугу Томасу ставить тем более странно — эти в любом случае вернулись бы в Москву.

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По нашим данным, Цорн обещал боссу доставить из Европы ещё как минимум одного сильного исполнителя в атаку — как раз флангового профиля. Кандидатов было несколько — ни с одним не сложилось. Невзрачный старт команды в чемпионате — вымученная победа над собранным за пару недель новичком лиги — только усилил раздражение первого лица в клубе и способствовал активизации переговоров по Мирзову, изначально запасному варианту в планах спортивного департамента».

Томас Цорн Генеральный директор московского «Спартака» В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака»

Заменит ли Мирзов Промеса?

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что трансфером Мирзова главный тренер «Спартака» пытается компенсировать потерю голландского вингера.

«Промес — фантомная боль "Спартака". Голландец был хорош на любом фланге атаки, влюбил в себя болельщиков и стал одним из главных героев чемпионского сезона. Без Квинси красно-белым словно отрубили крылья. Математически — всего одно, а по ощущениям — оба сразу. Что у позднего Массимо Карреры, что у временщика Рауля Рианчо, что теперь у Олега Кононова команда не летает. Не то чтобы ползает, но и подняться пока не может.

Мирзов — одна из самых очевидных кандидатур. Из плюсов, лежащих на поверхности, знание требований Кононова. Резиуан начал стабильно прогрессировать еще в "Тосно" у Дмитрия Парфенова, забив победный мяч в финале Кубка России. Но в Туле карьера футболиста стремительно пошла вверх. Да, в сборную Мирзова позвали уже после работы с Игорем Черевченко, который подарил "Арсеналу" первый в истории выход в еврокубки. Однако этот тренер хотя и внес серьезные коррективы в построение игры, благоразумно не стал ломать то, что хорошо работало при Кононове.

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Прежде всего, речь об атакующей игре на флангах, где Олег Георгиевич предпочитает голландский вариант. Там левшей любят использовать на правом фланге и наоборот. Исходя из этого замысла, Бакаев отправился на правую бровку, и если ему пришлось переучиваться, то для Мирзова доверенная Кононовым роль привычна. Значительную часть карьеры Резиуан провел слева и за счет дриблинга уходил в центр, убирая мяч под рабочую ногу. То есть, налицо попытка использовать в "Спартаке" уже опробованный и работавший тульский вариант».

Андрей Талалаев Российский тренер Это тот трансфер, которого хотел главный тренер клуба. Мирзов — креативный футболист, он умеет обыграть один в один и попадает в концепцию Кононова. Мирзов поможет Кононову строить новый «Спартак»

«Спартак» может стать уязвимым

Автор «Чемпионата» Алек Кегелес считает, что у трансфера Мирзова есть как плюсы, так и минусы, которые скажутся на игре «Спартака».

«Как уже было сказано, ни один из имеющихся у "Спартака" левых вингеров не устраивает Кононова. Судя по трансферу Мирзова, Олег Георгиевич не планирует отказываться от быстрого вертикального футбола, который он ставил ещё в Туле.

Резиуан с большой вероятностью будет располагаться широко во фланге при развитии атак "Спартака", помогая комбинировать у бровки, и лишь в финальной трети будет начинать смещения к чужим воротам — так он играл в "Арсенале" при Кононове. Ломовицкий, например, не может смещаться в зону инсайда с левого фланга, так как он левша, а Ханни, наоборот, вряд ли способен держаться фланга при развитии.

Интересно, как будет работать связка Айртона и Мирзова. Бразилец — любитель высоко подключаться к атаке, причём он может атаковать как через фланг, так и через полуфланг. Видимо, при развитии Мирзов и Айртон будут сдваивать фланг, а затем один из них (чаще всё-таки Резиуан) будет смещаться ближе к центру, пока второй создаёт ширину атаки.

Естественно, есть некоторые опасения по этому трансферу. Во-первых, Айртон и Мирзов вдвоём слева смотрятся интересно в атаке, но очень слабо в защите. Бразилец — не самый надёжный защитник при обороне, он часто запускает игроков себе за спину. Резиуан тоже слабо действует без мяча, периодически недорабатывает и упускает своих игроков. Кононов рискует сделать левый фланг "Спартака" очень уязвимым и для контратак, и для позиционного нападения соперника».

Владимир Быстров Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Тосно» и «Краснодара» Резуиан умеет обыгрывать один в один, довольно быстрый полузащитник. Если ему доверять, если у него все нормально со здоровьем, то действительно способен усилить игру. Но сейчас Мирзов перешел в «Спартак», где придется проявлять себя в два раза лучше, чем в том же «Арсенале». Все-таки спрос в топовых клубах гораздо выше. Тренер, наверное, понимает, чего хочет от этого футболиста. Возможно, Кононов пока не рассчитывает на него как на игрока стартового состава, а планирует его выпускать на замену. Мы же с вами не знаем как Мирзова станут использовать в «Спартаке». Как левого вингера? Тогда Мирзов может вписаться в схему. Но если Кононов будет играть в футбол «Краснодара», то не вижу смысла в таком полузащитнике в «Спартаке».

Авантюрная покупка

Автор Sport24 Марк Бессонов считает, что трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но добавит лишних проблем.

«А "Спартак" совершает очень авантюрную покупку. 4 млн для сегодняшнего "Спартака" — серьезные деньги, и подобная трата означает, что вряд ли клуб будет вкладываться в сильного плеймейкера. Игрока, который так необходим этой команде.

Вместо этого приезжает футболист, который однозначно сильнее Ломовицкого и Мелкадзе, но который легко может повторить путь Ташаева и потеряться в команде с другой системой игры. К тому же у Кононова по-прежнему есть более креативный Лоренсо Мельгарехо. Смысл создавать перебор однотипных игроков на одном фланге?

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Пока что трансферная кампания "Спартака" похожа на лихорадочные конвульсии. Мирзов — прогрессирующий игрок с российским паспортом, который обладает редким в нашем чемпионате навыком обыгрыша один в один. Да, он стилистически не подходит "Спартаку" и вряд ли раскроет свои лучшие качества, когда от него будет требоваться креатив в чужой штрафной. Но кого волнуют эти мелочи?»

Куда девать остальных фланговых игроков?

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает переизбыток у «Спартака» игроков на позиции, куда приходит Мирзов.

«Несмотря на то, что мы отметили, сезон-де у Мирзова получился не самый стабильный, по своей статистике (количество созданных моментов, обострений) он переплюнул того же Ломовицкого и даже Мельгарехо. Так что, на первый взгляд, это действительно усиление. Тем более охотно сваливающийся в центр, играющий низом, а не через рабоче-крестьянский навес футболист больше подходит под фантазии Кононова.

Но не всё так просто. Это ведь "Спартак". Гулиев до своего возвращения в Москву из "Ростова" тоже выглядел беспроигрышным вариантом. В итоге за полгода он показал лучший КПД, вступая в единоборство с американским филологом на столичных улицах. На футбольном поле Аяз пока впечатляет не особо.

Есть серьёзные сомнения и по поводу условий сделки. Как сообщалось, "Арсенал" в это межсезонье предлагал дончанам за Мирзова 2 миллиона евро, но в случае со "Спартаком" фигурируют другие суммы. 4 миллиона евро — деньги серьёзные. Впрочем, если тренер действительно просит настойчиво, деваться руководству некуда. Как можно будет с него спрашивать, если клуб не создаёт условий для решения задач?

Другой вопрос — как Кононов собирается разгружать фланги. На данный момент в наличии у тренера "Спартака" Бакаев, Ломовицкий, Ташаев и Мельгарехо. Иногда на фланг выходит Игнатов, иногда Мелкадзе. Будет ещё Мирзов.

Как этим распоряжаться, непонятно. Если не давать играть тому же Ломовицкому, вряд ли он преодолеет нынешний застой. Или просто раскроется — как это постоянно бывает с воспитанниками "красно-белых" — в другой команде, где будут больше доверять те же болельщики.

Были слухи, что Ломовицкий может уйти в аренду в "Урал", но после появления конкретной информации о Мирзове стало известно и важное уточнение: игрок приходит не вместо молодого полузащитника. Ломовицкий, скорее всего, останется».

«Спартак» плагиатит у Тулы

Блогер «Соккер.ру» Синклейр считает, что Олег Кононов, приобретя Бакаева и Мирзова, пытается воссоздать в «Спартаке» игровую модель тульского «Арсенала».

«Появление Кононова в "Спартаке" слишком часто сопровождалось словами различной степени пафосности о том, насколько важно красно-белым иметь свою идею, свою игровую манеру, вернуться к истокам, к острой комбинационной атакующей игре. И чем громче звучали подобные слова в самом начале, тем яростнее эхом отзывалась критика со стороны болельщиков и специалистов, когда "Спартак" и близко не подходил к обозначенным стандартам игры, выцарапывая результат порой "на коленке", кое-как.

Со временем стилевой вопрос не решался. По-прежнему тяжело сказать, во что именно играет "Спартак", в какой футбол, точнее, какой футбол пытается привить команде Кононов, находясь под прессингом ожиданий и данных ранее обещаний. В поисках творческого вдохновения "Спартак" обратился к "Арсеналу". Звучит как минимум забавно: когда клуб, который называют самым популярным в России, который имеет славную историю, традиции, какой-то фирменный свой стиль, описанный в летописях, вдруг опирается на опыт скромной провинциальной команды из Тулы.

Уже сам такой подход симптоматичен и многое говорит об управлении "Спартаком", о том, как там ведется работа. Так великие мастера занимаются мелким плагиатом у талантливых менее известных исполнителей, которых где-то когда-то услышали. Но что подходит одним, не всегда удается реализовать другим. Во-первых, "Спартаку" должно быть прекрасно известно, что бывает, когда футболисты покупаются строго под кого-то: под тренера, как в данном случае, или под генерального директора, как в случае с Баду.

Чуть какая смена управляющей руки — все под снос, начинай сначала. Компромиссные варианты строительства в "Спартаке" не рассматривают — всегда победа чьих-то интересов. Во-вторых, "Арсенал" играл во вполне конкретный футбол, который как раз команде уровня туляков и подходит — со стремительными прорывами на пространстве. Против "Спартака" играют совсем иначе, на другом уровне компактности, с иным подходом».

Зачем «Ростову» продавать Мирзова?

Автор блога «СБГ-блог» Александр Дорский считает, что трансфер Мирзова стал серьезной потерей для донского клуба.

«В межсезонье Мирзов должен был вернуться в "Ростов" — там его явно ждали. "Мы рассчитываем на него, он принадлежит клубу. Был период, когда он приболел. Сейчас надеемся, что после возвращения он присоединится к нам", — сказал Валерий Карпин в начале июля.

Очевидно, Карпин хотел возвращения Мирзова не только из-за прошлого яркого сезона, главная причина — смена схемы "Ростова". Летом 2018-го Карпин действительно пробовал перевести (весну 2018-го играли в пять защитников) "Ростов" на схему с четырьмя игроками обороны, а Мирзов выходил на левом краю атаки — получалось так себе (например, за неделю до старта РПЛ получили 0:4 от "Хайдука").

Зато сейчас Карпин не метался — на Кубке "Матч Премьер" "Ростов" все матчи провел с парой центральных защитников, и против "Оренбурга" в первом туре сыграл по этой же схеме. "Не могу сказать точно, что это на весь сезон. Возможно, в каких-то играх в четыре защитника, а в других — в пять. По ходу матча перестроения тоже возможны. Мы готовы перестраиваться с одной схемы на другую, и все будут понимать, что от каждого игрока нужно на поле", — сказал Карпин после сборов. Кажется, он стал еще гибче.

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В 4-3-3, которые сейчас пробует Карпин, Мирзов ему бы очень пригодился. Скорее всего, изначально тренер видел на месте левого нападающего Полоза, но руководство "Зенита" решило по-другому».

Почему только сейчас?

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер находит массу поводов порадоваться трансферу Мирзова в «Спартак».

«Он россиянин, а 26 лет — хороший футбольный возраст. С суммой компенсации "Ростову" (по данным "СЭ", около 3,5 миллиона евро), возможно, перебор. Но это — реалии лимита, при котором в заявке со следующего года нужно иметь 17 граждан РФ.

В-шестых, его с самого начала очень хотел главный тренер, который работал с ним и знает, как его использовать.

В-седьмых, мы все уже достаточно убедились в компетентности и справедливости решений Станислава Черчесова, чтобы признать, что вызов в сборную весной случился не на ровном месте.

Не понимаю только одного. Почему, если интерес Кононова к Мирзову стал очевиден с самого начала, и проблемность позиции в "Спартаке" — тоже, нельзя было купить его хотя бы месяц назад. Тогда бы он готовился к сезону с командой, уже являлся бы частью коллектива и полноценной боевой единицей.

Теперь же в "Спартак" приходит футболист, которому нужно все начинать с нуля. Резиуан ведь не проходил сборы ни с "Ростовом", ни с "Арсеналом", а занимался индивидуально, и мы можем представить, что это за тренировки.

Поэтому не нужно ничего ждать от Мирзова в первые две-три недели. Его потенциал вряд ли начнет реально раскрываться раньше, чем через месяц». 0