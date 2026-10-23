24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Арсенал» Тула

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы первого российского дивизиона.

При этом «Арсенал» Тула добыл лишь 16 очков в 14 матчах. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при 26 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Уфе» — 0:2.

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До того «Арсенал» Тула переиграл костромской «Спартак» — 3:2, а вот поединок с «Енисеем» завершился коллизией — 1:3. Дмитрий Аленичев намерен поднять команду в пятерку.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Арсенал» Тула в кадровом плане выглядит довольно симпатично, вот только стабильности «канонирам» не хватает.

При этом «Арсенал» Тула в родных стенах уступил всего один раз в текущем первенстве. Четырежды отличился Рашид Магомедов, да и Тимур Мелекесцев несколько прибавляет при Аленичеве. Форвард дважды забил костромичам.

Тулякам явно недостает пресловутой монолитности. Тем не менее команда Аленичева по своему потенциалу явно находится не на своем месте.

КАМАЗ

Турнирное положение: КАМАЗ только-только выбрался из опасной зоны. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом КАМАЗ всего на один балл опережает зону вылета. А вот забить удалось 16 мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Нефтехимику» — 2:1.

До того КАМАЗ не сумел одолеть «СКА-Хабаровск» — 3:3, а вот чуть раньше нанес поражение «Шиннику» — 1:0. Челнинцы не проигрывали в четырех последних матчах.

Состояние команды: КАМАЗ постепенно прибавляет, да и фарт постепенно возвращается к подопечным Антона Хазова.

При этом КАМАЗ уже успел вылететь из Кубка страны от кировского «Динамо» — 0:1. При этом прибавляет Максим Лайкин, забивший три мяча в четырех последних поединках. Да и вообще челнинцы вполне способны преуспеть в борьбе за выживание.

Наверняка команда Хазова будет действовать вторым номером. Контратаки в ее исполнении весьма опасны, да и оппонент явно не выглядит неуязвимым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в 3.55.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.04, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: Туляки традиционно сильны в родных стенах, к тому же мотивированы плотнее подтянуться к первой пятерке.

2.04 Победа «Арсенала» Тула Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Арсенал» Тула — КАМАЗ принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.04 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Арсенал» Тула — КАМАЗ принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.04.

Пять причин, почему ставка зайдёт