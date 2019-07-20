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    Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в Уфе

    Гостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ

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    В стартовом матче второго тура РПЛ «Уфа» принимала «Краснодар». Гости уступали со счетом 0:2, но одержали победу, ответив результативными ударами Юнеса Намли, Тони де Вильены и Кристиана Рамиреса с рикошетом от Джемала Табидзе.

    Перестройка не вовремя

    «Понятно, что есть объективные причины вроде травм Газинского или Классона — ключевых исполнителей. Но при этом возникает вопрос: насколько необходимо было затевать серьезную перестройку команды именно сейчас — в то лето, когда ее ждет отбор в ЛЧ? Ведь расставания с Каборе и Перейрой стали плановыми. Возраст обоих не критический — буркинийцу 31 год, уругвайцу 29 лет. Действительно ли команда в своем старом виде достигла потолка, и требовалось пускать кровь? Ведь как раз отлаженных взаимодействий, несмотря на победу, "быкам" в Уфе и не хватало.

    С другой стороны, второй тайм игры в столице Башкирии показал, что новички "Краснодара" обладают большим потенциалом. Намли не было особенно видно три тайма подряд, но его сумасшедший финт, с которого началась первая голевая атака гостей, совершенно точно войдет в подборку лучших моментов не то что месяца — всего сезона. То, что сотворил датчанин, в РПЛ можно увидеть только по очень большим праздникам.

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    • Вилена же и вовсе, если все будет в порядке, станет одной из главных звезд лиги. Уже сейчас через него во многом строится выход "Краснодара" в атаку — с пасом и видением поля у хавбека полный порядок. Плюс постоянное движение и блестяще поставленный удар — его голландец показал еще в Грозном, но там мяч попал в штангу, а на этот раз залетел точно в угол», — пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин.

    Помог характер отдельных личностей

    Команда пропустила два гола, но не сломалась
    twitter.com/FCKrasnodar

    «Уфа» Евсеева — команда цепкая, волевая, поэтому не удивительно, что их план игры на контратаках с подключением стандартов работал, пока хозяева поля не устали и не выдохлись. «Краснодар» не проводил второй тайм на высокой скорости, но вода камень точит. «Быкам» крупно повезло, что защитник соперника скинул мяч на Намли — иначе был бы офсайд, им повезло с дальними ударами.

    Характер показали отдельные личности. Но если суммировать, то за матчи против «Ахмата» и «Уфы» фаворита полезно поругать. Например, большие вопросы по поводу целостности атакующей линии. Да, Рамирес удачно пробил — с рикошетом от соперника, смутил вратаря, который ни в одном из мячей не виноват. Конечно, командный дух «Краснодар» показал. Далеко не всегда «Зенит» или «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» отыгрываются, если летят 0:2.

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    • А в данном случае надо было не забывать о сборах, на которых «быки» смотрелись не хуже, чем их конкуренты, во многом — лучше. Также понятно, что скрипучее начало не ставит крест на перспективах ни в квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов, ни в борьбе минимум за второе место в РПЛ. Клуб «Краснодар» учится быть солидным, сохраняя футбольное плутовство в стиле. Тяжеловатый Вильена, то мощный, то странный Спайич, приличный юный голкипер Сафонов и коварный Ари сочетаются в команду, которая на пик не вышла«, — заметил автор Soccer.ru Вадим Багров.

  • Вадим Евсеев
  • Главный тренер «Уфы»
  • Пропустили быстрый мяч во втором тайме. Дали сопернику почувствовать игру. Они дожали нас в концовке матча за счет натиска и мастерства.

    • Противополжность "Тоттенхэма"

    Александр Мартынович провел 200-й матч за «Краснодар»
    twitter.com/FCKrasnodar

    "Краснодар" — своего рода противоположность "Тоттенхэма", который внезапно дошёл до финала Лиги чемпионов. Лондонцам это удалось сделать во многом из-за своей гибкости. У "Тоттенхэма" по сути нет своего стиля. Точнее, его стиль — максимально приспосабливаться к сопернику. Играть не так, как удобно самому, а так, как неудобно опоненту. "Краснодар" же играет в первую очередь от себя. Концептуально красивый и верный путь, но со своими сложностями. На этот раз "Краснодару" пришлось вытаскивать матч с 0:2.

    Первый гол "Краснодар" отыграл после весьма странной ситуации. Гости забил гол по правилам. Там не было офсайда у Намли, потому что голевую передачу отдал игрок "Уфы" Тилль.

    Странно — другое. Боковой судья ошибочно поднял флаг, посчитав, что офсайд был. Главный арбитр Еськов сначала показал, что мяч не будет засчитан, а затем послушал что-то в наушнике и засчитал гол. Через 57 секунд после того, как его отменил. Правильно сделал, но интересно, кто и что подсказал. Четвёртый арбитр увидел с 50 метров лучше, чем два судьи, которые находились рядом? Или он посмотрел где-то повтор? Официально систему VAR впервые в РПЛ опробуют завтра. Есть ещё вариант, что Тилль признался, что отдал голевую передачу, но в это тоже тяжело поверить.

    Во всей этой суматохе важно не пропустить финт Намли, который вошел в штрафную, а позже поразил ворота.

    Второй гол "Краснодар" забил после дальнего удара де Вильены. Расстояние до ворот было около 35 метров. Здесь явно ошибся вратарь "Уфы" Чернов. Неделю назад после поражения (2:3) в первом туре тренер "Уфы" Евсеев говорил, что сказалось отсутствие Беленова. На этот раз оно сказалось не меньше. Хотя в третьем голе винить Чернова уже не в чем. Победный мяч "Краснодар" забил на 87-й минуте из-за рикошета от Табидзе. Кстати, его же обыграл красивом финтом Намли перед первым голом гостей», — описывает события на поле Григорий Телингатер из «Чемпионата».

  • Тонни де Вильена
  • Полузащитник «Краснодара»
  • Нелегкий матч. Счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали — 0:2, матч был сложным. Мы собрались, постарались в перерыве настроиться. Сумели перевернуть игру и победить. Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их. Бил и бил. Сейчас это все на автомате происходит. Иногда попадаешь, иногда — нет. Сегодня вы видели. Красивый гол получился.

    • «Краснодар» рискует потерять свой стиль

    Впереди у «Краснодара» много работы
    twitter.com/FCKrasnodar

    «Да, в матче с "Уфой" забили как раз Намли и Вильена, сравняв счет. Они проявили свои сильные стороны (дриблинг и поставленный удар) и сделали разницу. Но это скорее исключение из правил. (Хотя здорово, что игроки, которых покупает Сергей Галицкий, могут делать результат в одиночку.) В планах "Краснодара" забивать по-другому. Не случайно во втором тайме были заменены Намли и Ольссон — вместо них вышли Шапи-Магомед Сулейманов и Иван Игнатьев, которые воспитаны в такой игре, которую требует сейчас Мусаев.

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    • Но "Уфа" не позволила "Краснодару" совершить еще хотя бы один толковый подход к воротам, опустившись в последние 15 минут встречи всем составом в свою треть поля. Команда Вадима Евсеева в первых двух турах РПЛ больше всех нацелена на результат. Такая же мотивация у "Краснодара" будет в квалификации Лиги чемпионов. Но там на одних индивидуальных способностях новичков в групповой этап не въехать. В РПЛ же проходят дальние удары из-за пределов штрафной, когда рикошетом от защитника мяч залетает в ворота. Именно так, с помощью касания Табидзе отличился победным мячом Кристиан Рамирес.

    Но проблема остается. Нужно как можно скорее вводить краснодарский "вирус" в кровь новичков. Иначе "быки" рискуют упустить свой первый шанс на дебют в финальной части Лиги чемпионов. Так легко со счета 0:2 там отыграться не дадут», — сделал вывод корреспондент «Спорта День за Днем» Тимур Валеев. 0

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