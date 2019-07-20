Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки

1. На 90 минут друзья стали врагами

Давление, которое оказывается на тренера, команда которого играет в финале, может быть очень ощутимым, особенно, когда вся футбольная нация сходит с ума, анализируя каждый твой шаг и каждое решение.

На Кубке Африки не так часто можно увидеть тренеров, возглавляющих команду, за которую ранее выступали. Но в этом финале встретились сразу два таких человека. Алиу Сиссе был капитаном сборной Сенегала в 2002 году, когда она единственный раз до этого доходила до финала, уступив по пенальти сборной Камеруна. На счету Джамеля Бельмади 20 матчей за сборную Алжира в начале 2000 годов.

Еще более увлекательным этот финал, несмотря на то, что он стал повторением матча группового этапа, делало то, что в нем встречались два самых многообещающих молодых тренера в Африке (родились они всего с разницей в один день). Более того, они еще и являются друзьями.

Бельмади, как и многие из тех, кто представляет Алжир, родились за пределами этой страны. И когда Джамель рос в Париже, то встретил Сиссе. Несмотря на всю поэтичность этой встречи и их дружбы, на 90 минут финального матча они стали заклятыми врагами.

2. Мане и Марез остались в тени

Нет сомнений, что этот матч был привлекательным и для нейтральных болельщиков. Два взрывных атакующих игрока Садион Мане и Рияд Марез — в числе тех, кто доминировал в главных турнирах европейского футбола на протяжении последних лет.

Садио Мане globallookpress.com

Справедливым будет заметить, что из этих двух последний сезон сложился удачней для Мане. Он сыграл одну из ключевых ролей в невероятном сезоне «Ливерпуля», который завершился победой в Лиге чемпионов.

Марез выиграл свой второй чемпионский титул в АПЛ, однако в «Ман Сити» был на вторых ролях, так как Пеп Гвардиола серьезно сократил игровое время алжирца. Всякий раз, когда Марез появлялся на поле, он демонстрировал свой класс. Этот же класс он продемонстрировал и в полуфинале КАН, когда втащил свою команду в финал.

Оба футболиста подошли к финалу, имея в своем активе по три гола на турнире. На счету Мане был также один ассист. Ожидалось, что судьбу 32-го финала Кубка Африки решит противостояние этих двух звезд. Однако ожидания не совпали с реальностью.

Хоть Алжир и выиграл в финале, Марез был практически незаметен. Мане оказался более опасной угрозой, при том, что он нанес лишь один удар по воротам (и тот неточный) плюс создал один голевой шанс. На его счету также три попытки обыгрыша соперника по сравнению с нулем у Мареза. Игрок «Ман Сити» отметился четырьмя отборами, продемонстрировав свои оборонительные навыки. Однако это не совсем то, чего мы ждали от него изначально.

Рияд Марез globallookpress.com

3. Быстрый гол Бунеджа

Финалы всегда проходят нервно, поэтому начинать их желательно как можно лучше. Алжир, который участвовал в своем первом финале на Кубке Африки с 1990 года, даже не мог себе представить такого превосходного для себя начала матча. Команда Бельмади забила поздний победный гол в матче против «суперорлов» в предыдущем раунде, когда гол Мареза со штрафного позволил им выйти в финале.

Несмотря на нервные для Алжира первые секунды матча, когда Сенегал уже сумел пробраться в их штрафную, «Лисы пустыни» вышли вперед на второй минуте. Багдад Бунеджа получил мяч, пробежал с ним до штрафной и нанес удар — Салиф Сане подставил ногу, после чего мяч рикошетом перелетел через Альфреда Гомиса, ошеломив всех присутствующих, включая самого Бунеджу. Нападающий «Аль-Садда» повторил рекорд, став автором самого быстрого гола в истории финалов КАН наряду с нигерийцев Сегуном Одегбами (1980) и египтянином Ад-Дибой.

Гол Багдада Бунеджи globallookpress.com

4. VAR напомнил об отсутствии Кулибали

После столь быстрого гола не стоило ждать ничего другого, кроме как активной игры Сенегала в атаке в попытках отыграться. Тем не менее, долго время Сенегалу не удавалось по-настоящему потревожить Раиса М’Боли, хотя в конце ему все же пришлось совершить великолепный сэйв.

Но важнейший момент в матче произошел на 60-й минуте. После паса от Исмаилы Сарра мяч в штрафной алжирской сборной попал в руку Адлена Гедиуры. И хотя тот не мог избежать попадания мяча, рефери Алиум Алиум без колебаний указал на «точку».

Но тут вступил VAR. За поворотным моментом наблюдали миллионы. И не было ничего плохого в том, чтобы пересмотреть этот эпизод, потому что при повторе пенальти выглядел суровым наказанием, учитывая, что действия Гедиуры не были преднамеренными. К сожалению для Сенегала, рефери отменил пенальти.

Сенегал — Алжир globallookpress.com

Удручающий для проигрывавшей стороны момент, который напомнил об отсутствии в финале лучшего игрока сенегальской сборной Калиду Кулибали. Он пропускал этот финал после того, как получил желтую карточку за аналогичное нарушение в полуфинальном матче против Туниса.

5. Защита выигрывает титулы

Это известное изречение получило подтверждение этим летом в Египте. Алжир заслуженно стал чемпионом. Они завершили турнир с лучшими показателями в обороне. После трех подряд сухих побед на групповом этапе алжирцы пропустили лишь два гола в четырех матчах плей-офф. Ключом к успеху команды Бельмади стала пара центральных защитников в лице Аиссы Манди и Джамеля Эддина Бенламри, которые выходили на поле во всех матчах, кроме одного.

Тем, кто располагался на поле выше безжалостных центральных защитников сборной Алжира, действовавших по принципу «мы не берем пленных», чувствовали себя очень комфортно. Они могли сосредоточиться на создании моментов.

Сборная Алжира globallookpress.com

Алжир предпонес урок того, как нужно проходить один конкретный турнир. Вместе с тем, как их более звездные соседи выбывали из турнира, Алжир продолжал прогрессировать как команда и заслуженно стал седьмой в истории Кубка Африки командой, которая выиграла турнир больше, чем один раз.

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