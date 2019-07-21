Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результат

Московский «Спартак» на выезде не сумел обыграть «Ростов» (2:2) в матче 2-го тура РПЛ. Первый гол в матче состоялся на 23-й минуте, когда Хорен Байрамян поразил ворота красно-белых. «Спартак» ответил через несколько минут. Луис Адриано реализовал пенальти после нарушения на Зелимхане Бакаеве. В середине второго тайма красно-белые вышли вперед благодаря точному удару Георгия Джикии после подачи углового. В концовке встречи хозяева сумели сравнять счет. Точный удар на счету Александра Зуева.

Карпин и Кононов заняты перестройкой

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что оба наставника команд активно меняют составы и игру своих команд.

«Валерий Карпин целенаправленно занялся тактической перестройкой своей команды еще на предсезонном турнире в Австрии. Там, кстати, без Гацкана в "старте" и при схеме 4-3-3 ростовчане уверенно обыграли "Спартак" (2:0). Теперь же расстановка дончан выглядела несколько иначе. В том числе, видимо, и потому, что на поле с первых минут появился Роман Еременко, в Пеллау не игравший.

В опорной зоне у хозяев на сей раз расположились Магнус Норманн и Ивелин Попов. И надо же такому случиться — в первом же единоборстве на бровке, преследуя Романа Зобнина, норвежец получил небольшое повреждение. Подумалось, что Гацкану все-таки придется вступить в игру минуты со второй-третьей, но обошлось — Карпину не пришлось прибегать к пожарной замене.

А вот наставника москвичей Олега Кононова чаша сия не миновала. Спустя четверть часа из-за травмы не смог продолжить игру Андрей Ещенко, и на позиции правого защитника появился Николай Рассказов. Который, мягко говоря, неубедительно провел встречу стартового тура РПЛ с "Сочи".

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В отличие от своего ростовского коллеги, Кононов сейчас в большей степени занят не тактической, а кадровой перестройкой. С уходом в "Порту" Зе Луиша почти стопроцентное место в "основе" образовалось у Луиса Адриано, а новичку Эсекиэлю Понсе пока приходится начинать игры в лучшем случае на левом фланге в группе атаки. А в худшем — в запасе».

У Ещенко — травма. Снова колено?

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает, что красно-белые начали встречу ни шатко, ни валко, едва не пропустив быстрый гол.

«Уже на первых минутах Гулиев мог стать виновником первого пропущенного гостями мяча. Во время быстрой контратаки он решил не бежать до конца за Ионовым, делегировав это занятие спартаковским защитникам. Те, соответственно, понадеялись на Гулиева, в результате чего 11-й номер хозяев мог забивать в пустые ворота. "Спартаку" повезло — Ионов толком не попал по мячу, и тот ушел за лицевую.

Именно "Ростов" организовал первую голевую атаку, хотя красно-белые пытались давить за счет прессинга и темпа оставить первые минуты за собой.

Забей Ионов, это был бы настоящий удар тактике Кононова с быстрым голом в первой 10-минутке. Но Ионову не повезло, а через пару минут открывать счет должны были гости: Бакаев блестящей передачей вывел на удар Понсе, но аргентинец не смог обыграть Песьякова

Игра "Спартака" кардинально отличалась от того, что мы видели в Тушино против "Сочи". Может быть, замены Кононова возымели действие? Например, Ещенко выглядел значительно сильнее Рассказова недельной давности, подключался к атакам и внимательно играл с Байрамяном.

Календарь и таблица РПЛ

Но, похоже, защитник надорвался: после момента Ионова он попросил на поле врачей, потом побегал пять минут и понял, что продолжать не может. Морозили Ещенко левое колено — то самое, на котором зимой у него была операция. Будем ждать новостей, но выглядело все очень грустно».

Суперфутбол до перерыва

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров восхищается игрой команд в первом тайме, которая привела к двум забитым мячам.

«Если неделю назад красно-белые удивительным образом не справлялись с агрессией "Сочи", то в этот раз сами начали с позиции силы. Они очень активно душили "Ростов" высоким прессингом, чему как раз помог выход мобильного Гулиева — вместе с Зобниным Аяз обеспечивал нужную интенсивность движения впереди.

Также красно-белые гораздо активнее врывались в штрафную вторым темпом из глубины. Понсе здорово работал в оттяжке, освобождая центр нападения для партнёров, а туда по очереди могли вбежать опорники. А однажды во вратарской невероятным образом оказался даже Жиго — французский защитник сам протащил мяч на силовом дриблинге, отыгрался с партнёром на подступах в штрафную, открылся под передачу от Бакаева — и попал в штангу с трёх метров. Редко когда встретишь, чтобы центральные защитники так проявляли себя в позиционных атаках.

Но играл в стартовые 45 минут классно и остро не только "Спартак". У "Ростова" нашлись свои контраргументы в лице потрясающих флангов — Байрамяна и Ионова, а также разностороннего форварда Шомуродова и мобильного опорника Норманна, поддерживающего все наступления рывками из глубины.

Эта четвёрка создавала красно-белым наибольшие трудности — если прессинг гостей не срабатывал и мяч всё-таки миновал центр поля, реактивные футболисты "Ростова" получали мяч на пространстве и легко создавали моменты. В итоге команда Карпина забила первой. Случилось это сразу же после штанги Жиго: пошла ответная быстрая атака с двумя ударами в упор. С первым Максименко справился, со вторым, в исполнении Байрамяна, — уже нет.

Футбол до перерыва получился крайне весёлым. Он держал в напряжении даже до того момента, как посыпались голы»

Левников по делу назначил пенальти?

Автор «Соккер.ру» Станислав Горин не уверен в справедливости назначенного в ворота «Ростова» пенальти, после которого «Спартак» сравнял счет сразу после пропущенного гола.

«После десятков повторов нельзя сказать, что это пенальти на 100 %. Также эпизод точно не чистый. Так что скорее к линии поведения арбитра вопрос. Когда Ещенко подтолкнул Норманна в штрафной площади до перерыва, то арбитр промолчал — норвежец упал, и контракт с Андреем был. А вот когда Бакаев заваливался у ворот "Ростова", то арбитр указал на "точку".

Как обычно в таких случаях бывает, формальный повод у судьи был — защитник в мяч не сыграл, контакт был. Но эпизоды Норманна и Бакаева похожи по смыслу, поскольку атакующие игроки валились на скорости, не имея других вариантов. В первом случае без реакции, пенальти лишь во втором. Лучше бы фол получился более очевидным, ведь помним первый тур и последующее отстранение арбитра после ошибок в пользу "Спартака".

Плюс повтор из-за ворот, когда мяч попал в руку Зобнину, хотелось бы увидеть. Ноги Романа были за штрафной площадью, а вот рука могла оказаться на самой линии — тогда это пенальти, а не штрафной».

«Ростов» проводил легенду

Автор Sport24 Марк Бессонов отмечает, что после перерыва команды были куда менее активны, хотя и забили еще два мяча.

«Во втором тайме команды уже не сыпали таким количеством опасных моментов. Во многом из-за того, что форварды обеих команд потерялись — Бакаев потух после первого тайма и выключился из игры. Понсе, Адриано, Шомуродов, Ионов — всех их почти не было видно после перерыва.

Ход игры изменил гол Джикии после углового. Да, "Спартак" снова забивает после корнера. И снова это делает центральный защитник. Кажется, Кононов серьезно отработал этот компонент на предсезонке.

После этого гола гости совсем отказались от атак и сели в глубокий блок. У "Ростова" получалось мало конструктива в атаке, все завязывалось на Еременко, который разрезающими передачами переводил мячи на фланги и сам искал подачами Шомуродова. Первый опасный момент ростовчане создали только на 80-й минуте, но Шомуродов ударил головой точно в руки Максименко.

Джикия и Жиго снимали почти весь верх, но после очередного прорыва Шомуродова не успели накрыть вышедшего на замену Зуева, который забил всего один гол в прошлом сезоне РПЛ — и сразу победный в ворота "Спартака". Ну а Еременко может выкатывать такие передачи и с закрытыми глазами.

Все футбольные трансферы

Что интересно, "Ростов" забил почти сразу же после выхода на поле Гацкана. И хоть Александр не поучаствовал в забитом мяче, по крайней мере "Ростову" удалось красиво проводить легенду. 2:2 — "Спартак" прилично преобразился после "Сочи", но теряет очки».

Айртон — главный виновник пропущенных «Спартаком» голов

Автор Rusfootball.info Иван Долинин нашел, кого винить в потерянных «Спартаком» в Ростове очков.

«Над обороной, как кажется, Олегу Георгиевичу нужно поработать побольше, чем над атакой. По крайней мере, и в игре против "Сочи", и в игре против "Ростова" "Спартак" позволял сопернику достаточно много. Сейчас хочется отдельно разобрать пропущенные "красно-белыми" голы. В них велик соблазн обвинить игроков, которые были на первом плане, но полезно будет обратить внимание и на действия одного конкретного футболиста. Далее — речь об Айртоне.

Первый гол "Ростова" предварял забег Жиго в чужую штрафную. Но заметьте, француз успел вернуться и более-менее навязать сопротивление Ионову. Куда более важную роль здесь сыграл Айртон. Во-первых, он потерял мяч на чужой половине поля и положил начало атаке соперника. Во-вторых, бразилец медленно возвращался назад, и именно это позволило Байрамяну оказаться абсолютно одному в зоне, где должен был находиться левый защитник "Спартака".

Второй гол "Ростова" с первого взгляда стал возможен после неудачного подката Рассказова, который позволил Еременко спокойно сделать точный пас на Зуева. Но посмотрите, с чего началась атака "ростовчан". Айртон на левом фланге проигрывает борьбу Шомуродову, который моментально смещается в центр и переводит мяч на Еременко.

Всё о футболе России

При этом бразилец по ситуации решает занять место центрального защитника, Джикия остается крайним в линии, и эта перестановка оставляет в одиночестве на дальней штанге Зуева. На мой скромный взгляд, Айртон — худший игрок "Спартака" в сегодняшнем матче».

Худший игрок матча — Чернов

У специального корреспондента «Спорта День за Днем» Александра Макарова свое мнение по поводу того, кто стал худшим игроком матча.

«Пожалуй, этого звания заслуживает защитник "Ростова" Евгений Чернов. Это он сфолил на Бакаеве, когда был назначен пенальти. Это он в середине второго тайме при подаче углового проиграл борьбу один в один Георгию Джикии. После второго гола гостевой сектор начал скандировать "Джикия, Джикия, Джикия". Можно считать, что хоть в чем-то Кононов фанатам угодил — назначил капитаном именно того, кого они уважают и признают. Из-за Чернова ростовчане пять раз теряли владение мячом в финальной трети поля.

Но подобная метаморфоза со стабильным в целом защитником вполне объяснима. Просто на фланге Евгения действовал, пожалуй, лучший игрок "Спартака" — Бакаев. Он буквально мучил оборону желто-синих постоянными рывками и нестандартным дриблингом. Вот Чернов с Рагнаром Сигурдссоном и поплыли немного.

Столь же плох был "Ростов" и на противоположном фланге. Алексей Козлов мяч в финальной трети терял так же регулярно, как и Чернов, но точность его передач оказалась еще хуже — чуть выше 50 процентов. Прямо ромашка, где после "любит" обязательно следует "не любит". При этом Козлов даже не пытался идти в дриблинг или хоть как-то иначе обострить игру».

«Спартаку» нужно работать над психологией

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов находит за что похвалить «Спартак» и за что поругать, в частности — за трусливую попытку удержать счет.

«Насколько интересным получился тур, настолько же неожиданно бодрым был "Спартак". Болельщики вряд ли ожидали чего-то радостного от выезда в Ростов-на-Дону, тем более, Валерий Карпин знает, как играть против бывшей команды, но увиденное вряд ли оставило народ равнодушным.

Да, в итоге результат разочаровал красно-белых. Упускать победу в самом конце — неприятно при любых раскладах. Но это совсем не тот "Спартак", который принято ругать и над которым так модно смеяться. Против "Ростова" вышел собранный, физически крепкий, дисциплинированный и заряженный на борьбу коллектив.

Вот что болельщикам едва ли понравилось, это замены. Молодой Рассказов выглядел хуже немолодого Ещенко. Совсем потерялся Мелкадзе (жаль, если парень окончательно утонет в комплексах и критике радикальных болельщиков). Выход Ташаева — тем более жест отчаяния. Кононову некем усилить игру — это бросилось в глаза еще после стартового свистка. Так что тема селекции по-прежнему стоит остро.

Все прогнозы на футбол

Как и — психологии. Не может команда бороться за чемпионство, если, поведя в счете, начинает судорожно охранять преимущество. Не может команда называть себя лидером, если ее футболисты панически бросаются на амбразуру и играют на вынос вместо того чтобы на классе забить третий и ехать в Москву с победой. Бояться своей силы — это не удел сильных». 0