Сюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»

В матче, который обе команды доигрывали вдесятером, удар, вышедшего на замену, позволил «Реалу» отыграться, завершив основное время со счетом 2:2.

Валлиец забил всего через десять минут после того, как вышел на поле. А ведь всего пару дней назад Зинедин Зидан заявлял об отказе вингера играть с «Баварией» на фоне неопределенности относительно его будущего.

Впрочем, в начале встречи Зидан вряд ли думал о примирении со своим подопечным. Уже на 10-й минуте Начо получил красную карточку за игру рукой около своих ворот, после чего Александр Ляказетт без разбега реализовал пенальти. Вскоре французский форвард выступил в роли ассистента, когда ловким движением вывел Пьера-Эмерика Обамеянга на ударную позицию, и габонский нападающий не промахнулся.

Две желтые карточки для Сократиса Папастатопулоса незадолго до перерыва выровняли составы команд, а уже во втором тайме «Реал» отыгрался благодаря двум быстрым голам. Первый забил Бейл, который удачно подобрал мяч в чужой штрафной.

Через несколько минут Марко Асенсио восстановил паритет, замкнув в касание на ближней штанге прострел от Марсело.

После того, как Бейл спас свои ворота и едва не оформил дубль, Эдвард Нкетиа из «Арсенала» упустил два отличных шанса избежать послематчевой серии пенальти, которая все-таки состоялась. Дополнительное очко набрал «Реал», когда Робби Бертон совершил ключевой промах.

Как Бейл превратил поражение в победу?

Опытный состав «Арсенала» в дебюте встречи отбился от нескольких атак «Реала» и захватил преимущество. На 10-й минуте Начо рукой прервал полет мяча в ворота, арбитр назначил справедливый пенальти, после чего Ляказетт был точен с «точки».

«Канониры» воспользовались численным преимуществом, когда забили второй мяч. Отличное взаимодействие продемонстрировали Ляказетт и Обамеянг, последний обыграл Кейлора Наваса, а затем отправил сферу практически в пустые ворота.

Все шло по лучшему сценарию, но ближе к перерыву «Арсенал» потерял Сократиса, который сначала заработал «горчичник» за фол на Тони Кроосе, а вскоре грубо влетел в Луку Модрича. Игроки «Реала» быстро окружили рефери, который был вынужден удалить грека.

«Реал» должен был забивать, когда Модрич сделал прекрасный заброс в чужую штрафную на Дани Карвахаля, которому следовало нанести мощный удар, а не отдавать передачу на Бензема.

Позже у француза возник еще один шанс, когда он головой пробил в штангу после отличного навеса в исполнении Крооса.

После перерыва, когда на поле появились Бейл, Марко Асенсио и другие, «Реал» проснулся по-настоящему.

Бейл и Асенсио организовали первый гол. После навеса от Марсело именно испанец обработал мяч и не позволил ему оказаться в руках Дамиана Мартинеса. Сфера отскочила к валлийцу, который поразил ворота и скромно отпраздновал свой личный успех.

Еще через три минуты Марсело на ближней штанге увидел открытого Асенсио, и тот мощно выстрелил в ближний угол, не оставив Мартинесу шансов на спасение.

К своему голу Бейл добавил и спасение ворот, когда вынес мяч с линии после удара Калума Чемберса. Более того, вингер мог отличится еще раз, когда опасно пробил внешней стороной своей левой стопы.

Встреча была омрачена неприятной травмой колена Асенсио, которого унесли с поля на носилках.

Позже Нкетиа должен был приносить «Арсеналу» победу, но мяч после одного из его ударов застрял под Тибо Куртуа, а в следующем моменте с близкого расстояния он пробил неточно. Промахи Гранита Джаки, Начо Монреаля и Бертона в серии пенальти позволили «Реалу» набрать бонусное очко, несмотря на то, что Бейл тоже был неточен с пенальти.

Останется ли Бейл в «Реале»?

Было немного странно видеть Бейла среди запасных и уж тем более на поле во втором тайме. Всего пару дней назад Зидан решительно заявил, что время валлийца в мадридском клубе подошло к концу, а теперь он уже играет и даже забивает.

Изменит ли данный факт что-то в напряженных отношениях между тренером и игроком? Возможно Бейл все же сыграет свою роль в планах Зидана? Сложно судить лишь по одной игре, но признаки потенциального примирения уже есть. Если вингеру никто не предложит большие деньги, как он того хочет, то вполне может остаться в Мадриде.

Как дела у Азара?

Эден Азар преимущественно оставался незаметным, пока его не заменили после первого тайма. Он сыграл на позиции «десятки», расположившись под Бензема. Впрочем, «Реал» скромно отыграл в первой половине, так что бельгиец редко встречался с мячом, наблюдая, как «Арсенал» контролирует центр поля.

Когда же «Реал» владел мячом в центре поля, Кроос и Модрич занимали те позиции, которые хотел бы иметь Азар. Конечно, очень рано делать какие-то глобальные выводы.

Что не так с «Арсеналом»?

Это всего лишь предсезонный матч, но во втором тайме у «Арсенала» возникли проблемы, когда он с трудом пытался сдержать «Реал», играя вдесятером.

В частности, выявились проблемы на правом фланге, где Марсело стал настоящей угрозой для Карла Дженкинсона. «Канониры» опускались слишком глубоко под давлением «Реала», что вызывало панику.

В то же время Модрич и Кроос спокойно диктовали игру в центре поля, чувствуя себя комфортно. Унаи Эмери стоит обратить внимание на это.

Были, впрочем, и поводы для радости. Например, Ляказетт и Обамеянг выглядели хорошо сыгранными, да и в течение большей части первого тайма «Арсенал» смотрелся лучше.

Сдержанный Зидан

Наставник «Реала» Зинедин Зидан после игры заявил, что ситуация вокруг Гарета Бейла не поменялась, даже несмотря на то, что он вышел на поле.

«Бейл провел хороший матч, он сыграл неплохо. Я рад за него. Он с нами на данный момент. Он играл, поточу что хотел этого. Я решил включить его в заявку. Посмотрим, что будем в будущем, но в целом ситуация не изменилась», — заявил француз.

Между тем, по-прежнему неопределенным остается будущее капитана «Арсенала» Лорана Косельни, который желает уйти.

«Я обсуждал его будущее со всем уважением. Хотел просто узнать мнение клуба. Когда он отказался ехать в турне, стало понятно, что теперь все зависит только от него самого и руководства. Я уважаю его, но у меня есть ответственность. Мне лишь остается работать с теми, кто хочет играть здесь», — сказал Унаи Эмери.

Что дальше?

«Арсенал» сыграет первый предсезонный матч перед своими болельщиками против «Лиона» в воскресенье, 28 июля, в рамках Emirates Cup.

Мадридский «Реал» в субботу, 27 июля, встретится с одним из своих самых главных соперников «Атлетико» на Международном кубке чемпионов. 0