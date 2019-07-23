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    «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть

    «Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов

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    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка еврокубков, по итогам которой в соперники «Краснодару» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов достался «Порту». Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    «Порту» — уровень группового этапа

    Журналист «Чемпионата» Максим Еремин вспомнил, как в прошлом сезоне «Порту» дважды разобрался с «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Прошлой осенью "Порту" уже приезжал в Москву, и "Локомотив" пустил от них трижды. А потом ещё четыре — на выезде. Огненно выступив на групповом этапе ЛЧ (16 очков и первое место), клуб дошагал до 1/4 финала, выбив в плей-офф "Рому". Турнир пришлось покидать из-за будущего победителя.

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    • Чемпионат выиграть тоже не получилось. Первой стала неудержимая "Бенфика", а "Порту" финишировал следом. Теперь он в квалификации, и в контексте таблицы коэффициентов в этой встрече есть ещё один огонёк. В ней Россия соперничает как раз с Португалией.

  • Ари
  • Нападающий «Краснодара»
  • Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался «Порту». Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии.

    • Изначально на жеребьёвке "Краснодару" выпало киевское "Динамо", но УЕФА всё ещё разводит Россию и Украину. Со второй попытки выпала Португалия. Кстати, пару недель назад "Порту" стал интересен по ещё одной причине. Плача и тоскуя, туда уехал Зе Луиш», — напоминает Еремин.

    В процессе постоянного обновления

    Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов заострил внимание на том, что «Порту» регулярно проводит ротацию состава, что может негативно сказаться на сыгранности в начале сезона.

    «В это трансферное окно португальцы потратили 45 млн евро, купив в том числе нападающего Зе Луиша у "Спартака" за 8,5 млн евро. В "Порту" перешли еще вингеры Сея Накадзима (»Аль-Духаиль«, 12 млн евро) и Луис Диас (»Атлетико Хуниор«, 8,5 млн), не доставшийся "Зениту", а также "опорник" Мамаду Диайе (»Брага«, 7,5 млн), правый защитник Ренцо Саравия (»Расинг«, 5,5 млн), центральный защитник Иван Маркано (»Рома«, 3 млн евро).

    Ушли 15 человек, принесших клубу 84,5 млн евро. Среди них — центральные защитники Эдер Милитао (»Реал«, 50 млн евро) и Фелипе (»Атлетико«, 20 млн), атакующий полузащитник Оливер Торрес (»Севилья«, 12 млн), вратарь Жозе Са (»Олимпиакос«, 2,5 млн).

  • Фернанду Гомеш
  • Директор «Порту»
  • Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом. Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет — не очень хорошо для «Порту». Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Мы очень хорошо знаем российский футбол и «Краснодар», он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии. В «Краснодаре» надо опасаться коллектива, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как команде, а не индивидуальностях. Знания Зе Луиша о «Краснодаре»? В этом нет ничего особенного — у нас раньше уже играли игроки из России.

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    Сезон в Португалии стартует 11 августа», — подчеркивает Летов.

    Статистика говорит в пользу португальцев

    Александр Чистяков в своем материале для Soccer.ru обратил внимание на тот факт, что в целом «Порту» успешно играет против российских команд.

    «Это очень неудобный противник для наших команд. В 14 матчах против представителей РПЛ "Порту" проиграл лишь дважды, причем оба раза "Зениту", зато выиграли португальцы 8 раз, еще 4 поединка завершились ничьими.

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    • "Порту" достается в соперники российским командам второй сезон подряд, в прошлой кампании "Локомотив" встретил "драконов" на групповой стадии Лиги чемпионов и оба раза с треском проиграл — 1:3 и 1:4.

    Вообще, у Консейсау прагматичная команда, отличающаяся сбалансированностью действий и строгостью в обороне: только 20 пропущенных мячей в 34 матчах прошлого чемпионата Португалии. Выдающийся показатель, к примеру, "Бенфика", занявшая первое место, пропустила на 11 мячей больше.

    Но все это было до ухода Фелипе и Эдера — двух оплотов обороны, летом "Порту" перестроился, и у команды могут появиться новые черты. Впрочем, исходя из подбора игроков, вряд ли Консейсау откажется от полюбившейся ему схемы 4-4-2.

  • Вандерсон
  • Полузащитник «Краснодара»
  • Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники — очень сильные команды. По-другому и быть на может, это — Лига Чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, наверное, самый сильный из всех возможных оппонентов — «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи — и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны. Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу.

    • С одной стороны, в ней два форварда, с другой — двумя линиями по четыре игрока проще обороняться, создавая необходимую плотность на определенных участках поля. "Краснодар" ждет изматывающее соперничество с игровой системой, которую вывел на новый уровень Диего Симеоне», — считает Чистяков.

    У «Краснодара» есть козыри

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов признал, что «Краснодару» достался сильный соперник, но заявил, что у «горожан» все равно есть шансы на проход в следующий этап.

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    • «Жребий мог быть гораздо более милостивым. "Порту" — постоянный участник Лиги чемпионов, мощная команда с именем и поставленной игрой. Наши клубы встречались с португальцами не раз — и не раз были биты. Условный "Олимпиакос" или "Базель" стали бы более мягким вариантом для привыкания к суровой лигочемпионской жизни. А "Порту" это сразу уровень группового этапа — а то и плей-офф. Все это так.

    Но даже с таким грозным соперником шансы у "Краснодара" есть — тем более в начале августа, когда сезон в Португалии только начинается (1-й тур — 11 августа). Каждые год-два "драконы" продают ценные активы и строят новую команду. Сейчас как раз идет разгар этого процесса.

  • Тонни де Вильена
  • Полузащитник «Краснодара»
  • «Порту» был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба. Близко я ни с кем из игроков «Порту» не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за «Твенте». Это хороший атакующий вингер, но у нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех — тогда у нас все получится.

    • В любом случае всем им еще надо сыграться. Тренер Сержиу Консейсау как раз занимается этим процессом. Мурад Мусаев начал подготовку раньше, чемпионат у нас уже набирает ход. Это может быть козырем», — полагает Зеленов.

    В Португалии не сомневаются в «Порту»

    Журналист португальского издания Record Андре Монтейру в материале для «Советского спорта» выразил уверенность, что «Порту» сможет пройти «Краснодар».

    «Все уверены: наша команда — фаворит пары и пройдет дальше. Потому что сильнее "Краснодара". Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии "Порту" достался самый сильный.

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    • В Португалии больше на слуху "Зенит", "Спартак" или "Локомотив". Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли "Башакшехир", "Брюгге" и "ЛАСК".

    Я уверен, что "Порту" попадет в группу. А для этого надо пройти два квалификационных раунда. Не только "Краснодар".

  • Данилу Перейра
  • Полузащитник «Порту»
  • Это серьезный соперник, который уже начал чемпионат. Но мы сосредоточены только на своей работе. Мы здорово работаем, так что сможем подойти к матчам в хорошем состоянии как физически, так и психологически. Жеребьевка — это всегда сложно, никогда не бывает предпочтений. Мы знаем, что наш соперник — серьезная команда. У нас будет время, чтобы проанализировать игру «Краснодара». Нас ждет тяжелая поездка в Россию, но мы будем готовы. Всегда важно проводить ответный матч дома. Товарищеский матч с «Монако» будет чем-то вроде проверки перед «Краснодаром». Нам с болельщиками будет важно быть едиными и сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов.

    • Повторюсь, все понимают: "Порту" сильнее, но мощь надо подтверждать на поле. Тем более в матчах на выбывание. У нашей команды очень суровый тренер, который не даст игрокам расслабиться», — убежден Монтейру. 0

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