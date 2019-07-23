«Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть

«Порту» — уровень группового этапа
Журналист «Чемпионата» Максим Еремин вспомнил, как в прошлом сезоне «Порту» дважды разобрался с «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Прошлой осенью "Порту" уже приезжал в Москву, и "Локомотив" пустил от них трижды. А потом ещё четыре — на выезде. Огненно выступив на групповом этапе ЛЧ (16 очков и первое место), клуб дошагал до 1/4 финала, выбив в плей-офф "Рому". Турнир пришлось покидать из-за будущего победителя.
Чемпионат выиграть тоже не получилось. Первой стала неудержимая "Бенфика", а "Порту" финишировал следом. Теперь он в квалификации, и в контексте таблицы коэффициентов в этой встрече есть ещё один огонёк. В ней Россия соперничает как раз с Португалией.
Изначально на жеребьёвке "Краснодару" выпало киевское "Динамо", но УЕФА всё ещё разводит Россию и Украину. Со второй попытки выпала Португалия. Кстати, пару недель назад "Порту" стал интересен по ещё одной причине. Плача и тоскуя, туда уехал Зе Луиш», — напоминает Еремин.
В процессе постоянного обновления
Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов заострил внимание на том, что «Порту» регулярно проводит ротацию состава, что может негативно сказаться на сыгранности в начале сезона.
«В это трансферное окно португальцы потратили 45 млн евро, купив в том числе нападающего Зе Луиша у "Спартака" за 8,5 млн евро. В "Порту" перешли еще вингеры Сея Накадзима (»Аль-Духаиль«, 12 млн евро) и Луис Диас (»Атлетико Хуниор«, 8,5 млн), не доставшийся "Зениту", а также "опорник" Мамаду Диайе (»Брага«, 7,5 млн), правый защитник Ренцо Саравия (»Расинг«, 5,5 млн), центральный защитник Иван Маркано (»Рома«, 3 млн евро).
Ушли 15 человек, принесших клубу 84,5 млн евро. Среди них — центральные защитники Эдер Милитао (»Реал«, 50 млн евро) и Фелипе (»Атлетико«, 20 млн), атакующий полузащитник Оливер Торрес (»Севилья«, 12 млн), вратарь Жозе Са (»Олимпиакос«, 2,5 млн).
Центральный полузащитник Эктор Эррера ушел свободным агентом в "Атлетико", закончились контракты у Ясина Браими и Макси Перрейры. Икер Касильяс завершил карьеру.
Сезон в Португалии стартует 11 августа», — подчеркивает Летов.
Статистика говорит в пользу португальцев
Александр Чистяков в своем материале для Soccer.ru обратил внимание на тот факт, что в целом «Порту» успешно играет против российских команд.
«Это очень неудобный противник для наших команд. В 14 матчах против представителей РПЛ "Порту" проиграл лишь дважды, причем оба раза "Зениту", зато выиграли португальцы 8 раз, еще 4 поединка завершились ничьими.
"Порту" достается в соперники российским командам второй сезон подряд, в прошлой кампании "Локомотив" встретил "драконов" на групповой стадии Лиги чемпионов и оба раза с треском проиграл — 1:3 и 1:4.
Вообще, у Консейсау прагматичная команда, отличающаяся сбалансированностью действий и строгостью в обороне: только 20 пропущенных мячей в 34 матчах прошлого чемпионата Португалии. Выдающийся показатель, к примеру, "Бенфика", занявшая первое место, пропустила на 11 мячей больше.
Но все это было до ухода Фелипе и Эдера — двух оплотов обороны, летом "Порту" перестроился, и у команды могут появиться новые черты. Впрочем, исходя из подбора игроков, вряд ли Консейсау откажется от полюбившейся ему схемы 4-4-2.
С одной стороны, в ней два форварда, с другой — двумя линиями по четыре игрока проще обороняться, создавая необходимую плотность на определенных участках поля. "Краснодар" ждет изматывающее соперничество с игровой системой, которую вывел на новый уровень Диего Симеоне», — считает Чистяков.
У «Краснодара» есть козыри
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов признал, что «Краснодару» достался сильный соперник, но заявил, что у «горожан» все равно есть шансы на проход в следующий этап.
«Жребий мог быть гораздо более милостивым. "Порту" — постоянный участник Лиги чемпионов, мощная команда с именем и поставленной игрой. Наши клубы встречались с португальцами не раз — и не раз были биты. Условный "Олимпиакос" или "Базель" стали бы более мягким вариантом для привыкания к суровой лигочемпионской жизни. А "Порту" это сразу уровень группового этапа — а то и плей-офф. Все это так.
Но даже с таким грозным соперником шансы у "Краснодара" есть — тем более в начале августа, когда сезон в Португалии только начинается (1-й тур — 11 августа). Каждые год-два "драконы" продают ценные активы и строят новую команду. Сейчас как раз идет разгар этого процесса.
В любом случае всем им еще надо сыграться. Тренер Сержиу Консейсау как раз занимается этим процессом. Мурад Мусаев начал подготовку раньше, чемпионат у нас уже набирает ход. Это может быть козырем», — полагает Зеленов.
В Португалии не сомневаются в «Порту»
Журналист португальского издания Record Андре Монтейру в материале для «Советского спорта» выразил уверенность, что «Порту» сможет пройти «Краснодар».
«Все уверены: наша команда — фаворит пары и пройдет дальше. Потому что сильнее "Краснодара". Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии "Порту" достался самый сильный.
В Португалии больше на слуху "Зенит", "Спартак" или "Локомотив". Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли "Башакшехир", "Брюгге" и "ЛАСК".
Я уверен, что "Порту" попадет в группу. А для этого надо пройти два квалификационных раунда. Не только "Краснодар".
Повторюсь, все понимают: "Порту" сильнее, но мощь надо подтверждать на поле. Тем более в матчах на выбывание. У нашей команды очень суровый тренер, который не даст игрокам расслабиться», — убежден Монтейру. 0