«Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка еврокубков, по итогам которой в соперники «Краснодару» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов достался «Порту». Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Порту» — уровень группового этапа

Журналист «Чемпионата» Максим Еремин вспомнил, как в прошлом сезоне «Порту» дважды разобрался с «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Прошлой осенью "Порту" уже приезжал в Москву, и "Локомотив" пустил от них трижды. А потом ещё четыре — на выезде. Огненно выступив на групповом этапе ЛЧ (16 очков и первое место), клуб дошагал до 1/4 финала, выбив в плей-офф "Рому". Турнир пришлось покидать из-за будущего победителя.

Чемпионат выиграть тоже не получилось. Первой стала неудержимая "Бенфика", а "Порту" финишировал следом. Теперь он в квалификации, и в контексте таблицы коэффициентов в этой встрече есть ещё один огонёк. В ней Россия соперничает как раз с Португалией.

Ари Нападающий «Краснодара» Мы знаем о том, как важна эта игра, поэтому будем стараться сделать все, чтобы выиграть и пройти дальше. Меньше всего я хотел, чтобы нам попался «Порту». Это очень сильная команда, поэтому будет сложно, но я верю в победу в этом противостоянии.

Изначально на жеребьёвке "Краснодару" выпало киевское "Динамо", но УЕФА всё ещё разводит Россию и Украину. Со второй попытки выпала Португалия. Кстати, пару недель назад "Порту" стал интересен по ещё одной причине. Плача и тоскуя, туда уехал Зе Луиш», — напоминает Еремин.

В процессе постоянного обновления

Автор «Спорта День за Днем» Сергей Летов заострил внимание на том, что «Порту» регулярно проводит ротацию состава, что может негативно сказаться на сыгранности в начале сезона.

«В это трансферное окно португальцы потратили 45 млн евро, купив в том числе нападающего Зе Луиша у "Спартака" за 8,5 млн евро. В "Порту" перешли еще вингеры Сея Накадзима (»Аль-Духаиль«, 12 млн евро) и Луис Диас (»Атлетико Хуниор«, 8,5 млн), не доставшийся "Зениту", а также "опорник" Мамаду Диайе (»Брага«, 7,5 млн), правый защитник Ренцо Саравия (»Расинг«, 5,5 млн), центральный защитник Иван Маркано (»Рома«, 3 млн евро).

Ушли 15 человек, принесших клубу 84,5 млн евро. Среди них — центральные защитники Эдер Милитао (»Реал«, 50 млн евро) и Фелипе (»Атлетико«, 20 млн), атакующий полузащитник Оливер Торрес (»Севилья«, 12 млн), вратарь Жозе Са (»Олимпиакос«, 2,5 млн).

Фернанду Гомеш Директор «Порту» Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом. Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет — не очень хорошо для «Порту». Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Мы очень хорошо знаем российский футбол и «Краснодар», он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии. В «Краснодаре» надо опасаться коллектива, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как команде, а не индивидуальностях. Знания Зе Луиша о «Краснодаре»? В этом нет ничего особенного — у нас раньше уже играли игроки из России.

Центральный полузащитник Эктор Эррера ушел свободным агентом в "Атлетико", закончились контракты у Ясина Браими и Макси Перрейры. Икер Касильяс завершил карьеру.

Сезон в Португалии стартует 11 августа», — подчеркивает Летов.

Статистика говорит в пользу португальцев

Александр Чистяков в своем материале для Soccer.ru обратил внимание на тот факт, что в целом «Порту» успешно играет против российских команд.

«Это очень неудобный противник для наших команд. В 14 матчах против представителей РПЛ "Порту" проиграл лишь дважды, причем оба раза "Зениту", зато выиграли португальцы 8 раз, еще 4 поединка завершились ничьими.

"Порту" достается в соперники российским командам второй сезон подряд, в прошлой кампании "Локомотив" встретил "драконов" на групповой стадии Лиги чемпионов и оба раза с треском проиграл — 1:3 и 1:4.

Вообще, у Консейсау прагматичная команда, отличающаяся сбалансированностью действий и строгостью в обороне: только 20 пропущенных мячей в 34 матчах прошлого чемпионата Португалии. Выдающийся показатель, к примеру, "Бенфика", занявшая первое место, пропустила на 11 мячей больше.

Но все это было до ухода Фелипе и Эдера — двух оплотов обороны, летом "Порту" перестроился, и у команды могут появиться новые черты. Впрочем, исходя из подбора игроков, вряд ли Консейсау откажется от полюбившейся ему схемы 4-4-2.

Вандерсон Полузащитник «Краснодара» Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники — очень сильные команды. По-другому и быть на может, это — Лига Чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, наверное, самый сильный из всех возможных оппонентов — «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи — и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны. Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу.

С одной стороны, в ней два форварда, с другой — двумя линиями по четыре игрока проще обороняться, создавая необходимую плотность на определенных участках поля. "Краснодар" ждет изматывающее соперничество с игровой системой, которую вывел на новый уровень Диего Симеоне», — считает Чистяков.

У «Краснодара» есть козыри

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов признал, что «Краснодару» достался сильный соперник, но заявил, что у «горожан» все равно есть шансы на проход в следующий этап.

«Жребий мог быть гораздо более милостивым. "Порту" — постоянный участник Лиги чемпионов, мощная команда с именем и поставленной игрой. Наши клубы встречались с португальцами не раз — и не раз были биты. Условный "Олимпиакос" или "Базель" стали бы более мягким вариантом для привыкания к суровой лигочемпионской жизни. А "Порту" это сразу уровень группового этапа — а то и плей-офф. Все это так.

Но даже с таким грозным соперником шансы у "Краснодара" есть — тем более в начале августа, когда сезон в Португалии только начинается (1-й тур — 11 августа). Каждые год-два "драконы" продают ценные активы и строят новую команду. Сейчас как раз идет разгар этого процесса.

Тонни де Вильена Полузащитник «Краснодара» «Порту» был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба. Близко я ни с кем из игроков «Порту» не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за «Твенте». Это хороший атакующий вингер, но у нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех — тогда у нас все получится.

В любом случае всем им еще надо сыграться. Тренер Сержиу Консейсау как раз занимается этим процессом. Мурад Мусаев начал подготовку раньше, чемпионат у нас уже набирает ход. Это может быть козырем», — полагает Зеленов.

В Португалии не сомневаются в «Порту»

Журналист португальского издания Record Андре Монтейру в материале для «Советского спорта» выразил уверенность, что «Порту» сможет пройти «Краснодар».

«Все уверены: наша команда — фаворит пары и пройдет дальше. Потому что сильнее "Краснодара". Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии "Порту" достался самый сильный.

В Португалии больше на слуху "Зенит", "Спартак" или "Локомотив". Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли "Башакшехир", "Брюгге" и "ЛАСК".

Я уверен, что "Порту" попадет в группу. А для этого надо пройти два квалификационных раунда. Не только "Краснодар".

Данилу Перейра Полузащитник «Порту» Это серьезный соперник, который уже начал чемпионат. Но мы сосредоточены только на своей работе. Мы здорово работаем, так что сможем подойти к матчам в хорошем состоянии как физически, так и психологически. Жеребьевка — это всегда сложно, никогда не бывает предпочтений. Мы знаем, что наш соперник — серьезная команда. У нас будет время, чтобы проанализировать игру «Краснодара». Нас ждет тяжелая поездка в Россию, но мы будем готовы. Всегда важно проводить ответный матч дома. Товарищеский матч с «Монако» будет чем-то вроде проверки перед «Краснодаром». Нам с болельщиками будет важно быть едиными и сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов.

Повторюсь, все понимают: "Порту" сильнее, но мощь надо подтверждать на поле. Тем более в матчах на выбывание. У нашей команды очень суровый тренер, который не даст игрокам расслабиться», — убежден Монтейру. 0