«Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды Якина

В рамках третьего раунда отбора Лиги Европы московский «Спартак» встретится с швейцарским «Туном». Первый матч пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная встреча состоится 15 августа в Москве.

Проблемы с финансами

«По меркам Швейцарии, Тун — немаленький населенный пункт. Его население — приблизительно 40 тысяч человек, это 11-й по величине город страны. Но для России такое число жителей — очень мало. Только в Подмосковье есть около 40 населенных пунктов крупнее, а население самого Туна сопоставимо, например, с Котельниками или Краснознаменском. Но ни там, ни там нет клуба, основанного еще в XIX веке, да еще и с 10-тысячным стадионом. "Стокхорн Арена" вмещает четверть населения Туна, хотя аншлагов на нем почти не бывает. Средняя посещаемость стадиона в прошлом сезоне — около 5 тысяч зрителей.

В сезоне-2005/06 "Тун" стал одной из главных сенсаций европейского сезона — за год до этого он финишировал вторым в чемпионате Швейцарии (лучший результат в клубной истории) и через два отборочных раунда пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Швейцарцы заняли третье место, а одним из главных героев тогда стал вратарь Элдин Якупович — через полгода после успеха он перешел в "Локомотив".

У "Туна" мало денег — в 2005-м английские СМИ удивлялись тому, как клуб с бюджетом в 2,9 миллиона долларов добрался до группового этапа Лиги чемпионов. К концу 2010-х изменилось немногое — несколько лет назад футболистам швейцарского клуба задерживали зарплаты и премиальные, а на трансферном рынке "Тун" почти всегда ищет свободных агентов. За последние три года клуб купил игрока только раз — месяц назад за 176 тысяч евро из "Вадуца" перешел голкипер Хирцель. А самый дорогой актив клуба, если верить transfermarkt, полузащитник Тозетти — 1,75 миллиона евро. Для сравнения, примерно столько же стоит Александр Ломовицкий», — выделил финансовые проблемы у швейцарцев журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

«Спартаку» опять повезло с жребием

«Если бы можно было выбрать себе соперника, "Тун" — один из самых очевидных вариантов. Даже прошлогоднее четвёртое место стало прорывом (годом раньше было 8-е). Стоимость всего "Туна" не превышает 20 млн евро, в сборную вызываются лишь двое.

Если пытаться вспомнить хоть что-то интересное, связанное с этим клубом, на ум придёт разве что их проигрыш "Локомотиву". В контрольном матче. В 2006-м. В последний раз "Тун" играл в еврокубках аж четыре года назад, но и там выбыл на стадии квалификации — от чешской "Спарты". А ещё клуб когда-то тренировал Мурат Якин.

Лучший бомбардир "Туна" — хорват Деян Соргич. Ему 29, и он один из немногих возрастных игроков клуба (средний возраст команды около 25 лет).

Из прочих можно выделить Николу Суттера, высокого центрального защитника, который в прошлом сезоне выходил почти в каждой игре. Год назад он вдруг начал много забивать (6 голов за сезон)», — выделил некоторых игроков «Туна» корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин.

Неудачи «Спартака» с швейцарцами

«В прошлом сезоне швейцарский "Тун" повторил лучшее достижение в своей истории, дойдя до финала Кубка Швейцарии. И это со вторым самым маленьким бюджетом в Суперлиге — меньше было только у дебютанта "Ксамакса". В финале "Тун" проиграл "Базелю" (1:2), зато попал в Лигу Европы.

В сезоне-2013/14 швейцарцы даже вышли в группу ЛЕ, но заняли четвертое место после "Рапида", "Генка" и киевского "Динамо". Тогда же "Спартак" вылетел в 4-м квалификационном раунде турнира от другой швейцарской команды — "Санкт-Галлена". На выезде команда Карпина тогда сыграла вничью (1:1), а в Химках позорно проиграла (2:4). Сейчас в составе красно-белых не осталось ни одного футболиста, принимавшего участие в тех матчах.

Новый сезон "Тун" начал с ничьи 2:2 как раз против "Ксамакса". Уже 4 года команду тренирует Марк Шнайдер — местная легенда, воспитанник, который сыграл за "Тун" больше 150 матчей. Команда очень похожа как раз на "Санкт-Галлен" — с минимальным бюджетом не хочет быть середняком и пытается выстрелить в еврокубках. За "Спартак" уже страшно», — напомнил о неудаче москвичей в игре с швейцарцами автор Sport24 Данила Игнатов.

«Спартак» не имеет права на ошибку

«Да, давайте сразу вспомним, как "Спартак" проваливался в квалификациях и проигрывал "Легии", "Санкт-Галлену", АЕКу и ПАОКу. И напомним себе, как это било по тренерам: Аленичев ушел сразу, Каррера продержался два месяца. У Кононова сейчас тоже не самое крепкое положение в клубе.

⚡ "Спартак" начнет свой путь в Лиге Европы матчем против швейцарского "Туна"!

Первая игра пройдет в гостях 8 августа. Ответная — 15 августа на "Открытие Арене".https://t.co/DqLGoyY0sm#Спартак #ЛигаЕвропы #ВпередСпартак pic.twitter.com/vMmqpc5Ovo — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июля 2019 г.

Чемпионат "Спартак" начал относительно бодро (победа и ничья), но в обеих играх прослеживались проблемы москвичей: в первую очередь — в слаженности командных действий.

Но "Тун", конечно, проходить нужно. Швейцарцы в прошлом сезоне заняли четвертое место в чемпионате. В клубе понимают, что игра против "Спартака" будет сложной. Если "Спартак" победит, он выйдет в плей-офф квалификации. А если победит и там — попадает в групповой этап. Если проиграет — мгновенно вылетит. Права на ошибку нет», — говорится в материале «Бомбардира».

«Наивысшим достижением "Туна" является второе место чемпионата Швейцарии 2005. В минувшем сезоне красно-белые дошли до финала национального Кубка, где уступили "Базелю" со счётом 1:2. Наивысшим достижением "Туна" в еврокубках является участие на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне 2005/06 красно-белые заняли третье место в группе с лондонским "Арсеналом", амстердамским "Аяксом" и пражской "Спартой". "Тун" тогда набрал 4 очка и пробился в 1/16 финала Кубка УЕФА, где по сумме двух матчей уступил немецкому "Гамбургу".

Последний раз в еврокубках соперник "Спартака" выступал в сезоне 2013/14. Швейцарский клуб занял последнее место на групповом этапе Лиги Европы, уступив бельгийскому "Генку", киевскому "Динамо" и австрийскому "Рапиду". "Спартак" ни разу не встречался в официальных матчах с "Туном". При этом красно-белые 13 раз играли в еврокубках против швейцарских команд. Чаще всего московский клуб соперничал с "Базелем". "Спартак" был сильнее в двух случаях, трижды выигрывал "Базель", а ещё одна встреча завершилась вничью.

Также красно-белые играли против швейцарского "Люцерна". И тут всё было удачно: победа и ничья. Против "Сьона" у "Спартака" две победы, однажды был обыгран "Цюрих", а вот с "Сант-Галленом" была болезненная неудача: ничья и поражение. Сейчас "Спартак" является безоговорочным фаворитом и спокойно должен квалифицироваться в следующий раунд Лиги Европы», — вспомнил высшее достижение «Туна» в еврокубках автор ФНК Максим Кретов.

0