Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов

Неймар перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Прямо сейчас продолжается сага с возможным возвращением Неймара в «Барселону». Но на самом деле, кажется, что этого уже не произойдет. Но если бразилец хочет покинуть ПСЖ, то куда же ему идти? Ему нужен клуб, у которого есть деньги, у которого нет четкого плана и который находится в отчаянии. «Манчестер Юнайтед», твой выход!

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в 2022 году

К моменту окончания контракта Клоппа с «Ливерпулем» в 2022 году он проведет у руля «красных» семь лет. Это может быть просто совпадением, но столько же лет он работал в «Майнце» и «Боруссии». Клопп — тот человек, который не будет пересиживать в команде. И «Майнц», и «Боруссию» он покидал в статусе героя и теперь захочет сделать это в третий раз. Фактически, единственная причина, по которой он может задержаться — это если «Ливерпуль» так и не выиграет чемпионский титул в АПЛ к 2022 году. Но...

Юрген Клопп globallookpress.com

«Ливерпуль» как минимум один раз выиграет АПЛ

Потому что...

Гвардиола покинет «Ман Сити», когда клуб исключат из еврокубков

«Манчестер Сити» постоянно подозревают в нарушении финансового фейр-плей. И если УЕФА все-таки признает «горожан» виновными, то отстранение от участия в еврокубках будет неизбежно. Пеп Гвардиола склонен работать только в самых оптимальных ситуациях, поэтому можно предположить, что он не захочет торчать в «Сити», если его команда не сможет выступать на самом высоком уровне.

Моуринью возглавит «Баварию»

Жозе Моуринью когда-то высмеивал достижения Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии», основываясь на том, что в Бундеслиге есть только один чемпион. Но в досье Моуринью отсутствует работа в Германии. Несмотря на то, что Нико Ковач все-таки привел «Баварию» к чемпионству в прошлом сезоне, он совсем не убедил, так что если его уволят в следующем году или около того — это не станет сюрпризом. И если так, то Моуринью будет ждать.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Интер» сможет остановить «Ювентус»

«Ювентус» выиграл восемь подряд титулов в Серии А, но их чемпионский забег скоро должен закончиться. И произойти это может уже в новом сезоне, если Маурицио Сарри не удастся быстро внедрить свои методы. Теоретически следующий в очереди на чемпионство — «Наполи», но «Интер» нанял Антонио Конте — хладнокровного победителя. Вы бы посмели поставить против него?

Почеттино и Кейн переедут в Мадрид

Понятно, что фанаты «Тоттенхэма» совсем не заинтересованы в расставании с двумя ключевыми фигурами в новейшей истории клуба. Но в какой-то момент это станет неизбежным. И Маурисио Почеттино, и Гарри Кейну рано или поздно предстоит сделать серьезный шаг в плане карьеры и денег. И, учитывая то, что, вероятно, ни один из них не перейдет в другой английский клуб, наиболее очевидным пунктом назначения выглядит «Реал».

Гарри Кейн globallookpress.com

Суарес покинет «Барселону» в 2020 году

Спад Суареса уже начался. И на протяжении большей части прошлого сезона ходили слухи касательно того, что «Барселона» решила постепенно отказываться от услуг уругвайца. Вряд ли что-то изменится, а, учитывая приход Антуана Гризманна, уже ко второй половине нового сезона «Барса» сможет чувствовать себя весьма комфортно и без Суареса.

«Арсенал» не вернется в Лигу чемпионов

Когда Унаи Эмери пришел в «Арсенал», перед ним стояла большая задача. Тем не менее, сейчас команда, возможно, даже сделала шаг назад, учитывая потерю Аарона Рэмзи и возможный уход Лорана Косельни. Будет тяжело наблюдать за тем, как их печальная стабильность в обороне не позволит им попасть в топ-четверку в ближайшее время. И как следствие...

Ляказетт следующий устанет от всего этого и покинет «Арсенал»

Единственная изюминка «Арсенала» заключается в том, что у них есть два нападающих, наличию которых могут позавидовать многие топ-клубы. Но как долго эти нападающие будут мириться игрой в одной команде с посредственными футболистами? Александру Ляказетту — 28 лет, и в какой-то момент он может решить, что нужно подыскать что-то с более интересными перспективами. То же самое можно сказать и про Пьера-Эмерика Обамеянга, а также Эктора Бельерина.

Александр Ляказетт globallookpress.com

«Ньюкасл» понизится в классе

Ок, это не самый шокирующий прогноз в этом мире. «Ньюкасл» уже дважды покидал АПЛ за время правления Майка Эшли. Учитывая скудные инвестиции, а также убеждением, что Стив Брюс — тот человек, который нужен «Ньюкаслу» на посту главного тренера, третий вылет выглядит неизбежным.

Лэмпард выиграет с «Челси» хотя бы один трофей

Лэмпард находится только в начале своего тренерского пути, и ему еще многому предстоит научиться, но за время его работы в «Дерби» можно было увидеть достаточно многообещающих признаков того, что экс-полузащитник обладает тренерским умом и может преуспеть.

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На «Стэмфорд Бридж» ему придется пережить год без трансферов, но это может стать идеальным сезоном для обучения на тренерской скамье с возможностью чувствовать себя довольно безопасно. Учитывая силу «Ливерпуля» и «Ман Сити», побороться за чемпионство будет проблемно, но Лэмпард что-нибудь все равно выиграет.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Роналду станет для «Ювентуса» обузой

На данный момент Криштиану Роналду по-прежнему настолько силен, что преимущественно только он может решить, как много и как долго он будет играть за «Ювентус». Тем не менее, в феврале португальцу исполнится 35 лет, и он не выглядит тем человеком, который грациозно отступит назад, когда начнет сдавать позиции. Одна из основных задач Маурицио Сарри — выяснить, как приспособить личность, футболиста и его эго, продолжая побеждать. Задача не из легких.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Кто-то побьет трансферный рекорд, купив Мбаппе

222 миллиона евро, которые ПСЖ заплатил «Барселоне» за Неймара, на тот момент выглядели абсурдными цифрами, которые кто-то придумал, чтобы казаться недостижимым. Это было два года назад. Конечно, кто-то еще из талантов может проявить себя, но на данный момент Килиан Мбаппе, который уже начал стремиться к уходу из ПСЖ, выглядит тем парнем, за которого заплатят очень большие деньги.

«Тоттенхэм» будет искать замену Льорису

Можно привести аргумент, что капитан «Тоттенхэма» уже стал для клуба обузой. Ошибки Уго Льориса становятся все более распространенными, а его авторитет за пределами поля подорван. На протяжении многих лет «шпорам» не приходилось беспокоиться о вратарской позиции, но теперь эта проблема становится все более актуальной.

Уго Льорис globallookpress.com

«Вулверхэмптон» пробьется в топ-шестерку АПЛ

Этим летом стало обычной историей предсказывать, что «Лестер» пробьется в топ-шестерку АПЛ. Но «лисы» играют в догонялки с другой командой — той, которая была невероятно впечатляющей в прошлом сезоне. И у «Вулверхэмптона» есть потенциал для дальнейшего прогресса.

Второстепенный прогноз: Нуну Эшпириту Санту является наиболее вероятным кандидатом среди других тренеров АПЛ на то, чтобы получить работу в одном из клубов топ-шестерки.

У Райолы появится свой клуб

Даже болельщики, которые слоняются вокруг стадиона, знают, кто такой Мино Райола. Следующим шагом после контроля над игроками должен быть контроль над клубом. Поэтому Райола, может, и не станет официальным владельцем команды, но вполне может стать направляющей рукой рядом с владельцем.

Хаби Алонсо получит серьезную работу

Он начинает тренерскую деятельность довольно скромно — недавно устроился на работу в «Реал Сосьедад В». Но Хаби Алонсо слишком умен, эрудирован и уважаем, чтобы не получить серьезную работу, когда какому-нибудь клубу покажется, что он нуждается в перезагрузке. Это необязательно говорит о том, что у Алонсо все получится. Но кто-то обязательно рискнет с ним.

Хаби Алонсо globallookpress.com/

Санчо никуда не уйдет

Поток слухов, связывающих Джейдона Санчо с уходом из «Боруссии» и переездом, возможно, в Англи, в ближайшие пару лет не прекратится. Но зачем ему куда-то уходить? Он уже почти главная фигура в одном из крупнейших европейских клубов. И если у «Баварии» будет спад, то англичанин получит шанс выиграть с «Боруссией» чемпионство. Когда-нибудь он обязательно уйдет в другой клуб на более высокую зарплату. Но это произойдет нескоро.

Уле-Гуннар Сульшер не продержится в «МЮ» до конца сезона

Ну, это очевидно. 0