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    Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов

    Клопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    ESPN пытается заглянуть в будущее и спрогнозировать двадцать вещей, которые обязательно произойдут в европейском футболе в ближайшие три года

    Неймар перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Прямо сейчас продолжается сага с возможным возвращением Неймара в «Барселону». Но на самом деле, кажется, что этого уже не произойдет. Но если бразилец хочет покинуть ПСЖ, то куда же ему идти? Ему нужен клуб, у которого есть деньги, у которого нет четкого плана и который находится в отчаянии. «Манчестер Юнайтед», твой выход!

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  • 17/07/2019

    • Клопп уйдет из «Ливерпуля» в 2022 году

    К моменту окончания контракта Клоппа с «Ливерпулем» в 2022 году он проведет у руля «красных» семь лет. Это может быть просто совпадением, но столько же лет он работал в «Майнце» и «Боруссии». Клопп — тот человек, который не будет пересиживать в команде. И «Майнц», и «Боруссию» он покидал в статусе героя и теперь захочет сделать это в третий раз. Фактически, единственная причина, по которой он может задержаться — это если «Ливерпуль» так и не выиграет чемпионский титул в АПЛ к 2022 году. Но...

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» как минимум один раз выиграет АПЛ

    Потому что...

    Гвардиола покинет «Ман Сити», когда клуб исключат из еврокубков

    «Манчестер Сити» постоянно подозревают в нарушении финансового фейр-плей. И если УЕФА все-таки признает «горожан» виновными, то отстранение от участия в еврокубках будет неизбежно. Пеп Гвардиола склонен работать только в самых оптимальных ситуациях, поэтому можно предположить, что он не захочет торчать в «Сити», если его команда не сможет выступать на самом высоком уровне.

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  • 03/06/2019

    • Моуринью возглавит «Баварию»

    Жозе Моуринью когда-то высмеивал достижения Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии», основываясь на том, что в Бундеслиге есть только один чемпион. Но в досье Моуринью отсутствует работа в Германии. Несмотря на то, что Нико Ковач все-таки привел «Баварию» к чемпионству в прошлом сезоне, он совсем не убедил, так что если его уволят в следующем году или около того — это не станет сюрпризом. И если так, то Моуринью будет ждать.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    «Интер» сможет остановить «Ювентус»

    «Ювентус» выиграл восемь подряд титулов в Серии А, но их чемпионский забег скоро должен закончиться. И произойти это может уже в новом сезоне, если Маурицио Сарри не удастся быстро внедрить свои методы. Теоретически следующий в очереди на чемпионство — «Наполи», но «Интер» нанял Антонио Конте — хладнокровного победителя. Вы бы посмели поставить против него?

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  • 12/07/2019

    • Почеттино и Кейн переедут в Мадрид

    Понятно, что фанаты «Тоттенхэма» совсем не заинтересованы в расставании с двумя ключевыми фигурами в новейшей истории клуба. Но в какой-то момент это станет неизбежным. И Маурисио Почеттино, и Гарри Кейну рано или поздно предстоит сделать серьезный шаг в плане карьеры и денег. И, учитывая то, что, вероятно, ни один из них не перейдет в другой английский клуб, наиболее очевидным пунктом назначения выглядит «Реал».

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Суарес покинет «Барселону» в 2020 году

    Спад Суареса уже начался. И на протяжении большей части прошлого сезона ходили слухи касательно того, что «Барселона» решила постепенно отказываться от услуг уругвайца. Вряд ли что-то изменится, а, учитывая приход Антуана Гризманна, уже ко второй половине нового сезона «Барса» сможет чувствовать себя весьма комфортно и без Суареса.

    «Арсенал» не вернется в Лигу чемпионов

    Когда Унаи Эмери пришел в «Арсенал», перед ним стояла большая задача. Тем не менее, сейчас команда, возможно, даже сделала шаг назад, учитывая потерю Аарона Рэмзи и возможный уход Лорана Косельни. Будет тяжело наблюдать за тем, как их печальная стабильность в обороне не позволит им попасть в топ-четверку в ближайшее время. И как следствие...

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  • 16/07/2019

    • Ляказетт следующий устанет от всего этого и покинет «Арсенал»

    Единственная изюминка «Арсенала» заключается в том, что у них есть два нападающих, наличию которых могут позавидовать многие топ-клубы. Но как долго эти нападающие будут мириться игрой в одной команде с посредственными футболистами? Александру Ляказетту — 28 лет, и в какой-то момент он может решить, что нужно подыскать что-то с более интересными перспективами. То же самое можно сказать и про Пьера-Эмерика Обамеянга, а также Эктора Бельерина.

    Александр Ляказетт
    globallookpress.com

    «Ньюкасл» понизится в классе

    Ок, это не самый шокирующий прогноз в этом мире. «Ньюкасл» уже дважды покидал АПЛ за время правления Майка Эшли. Учитывая скудные инвестиции, а также убеждением, что Стив Брюс — тот человек, который нужен «Ньюкаслу» на посту главного тренера, третий вылет выглядит неизбежным.

    Лэмпард выиграет с «Челси» хотя бы один трофей

    Лэмпард находится только в начале своего тренерского пути, и ему еще многому предстоит научиться, но за время его работы в «Дерби» можно было увидеть достаточно многообещающих признаков того, что экс-полузащитник обладает тренерским умом и может преуспеть.

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    На «Стэмфорд Бридж» ему придется пережить год без трансферов, но это может стать идеальным сезоном для обучения на тренерской скамье с возможностью чувствовать себя довольно безопасно. Учитывая силу «Ливерпуля» и «Ман Сити», побороться за чемпионство будет проблемно, но Лэмпард что-нибудь все равно выиграет.

    Фрэнк Лэмпард
    globallookpress.com

    Роналду станет для «Ювентуса» обузой

    На данный момент Криштиану Роналду по-прежнему настолько силен, что преимущественно только он может решить, как много и как долго он будет играть за «Ювентус». Тем не менее, в феврале португальцу исполнится 35 лет, и он не выглядит тем человеком, который грациозно отступит назад, когда начнет сдавать позиции. Одна из основных задач Маурицио Сарри — выяснить, как приспособить личность, футболиста и его эго, продолжая побеждать. Задача не из легких.

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Кто-то побьет трансферный рекорд, купив Мбаппе

    222 миллиона евро, которые ПСЖ заплатил «Барселоне» за Неймара, на тот момент выглядели абсурдными цифрами, которые кто-то придумал, чтобы казаться недостижимым. Это было два года назад. Конечно, кто-то еще из талантов может проявить себя, но на данный момент Килиан Мбаппе, который уже начал стремиться к уходу из ПСЖ, выглядит тем парнем, за которого заплатят очень большие деньги.

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  • 12/07/2019

    • «Тоттенхэм» будет искать замену Льорису

    Можно привести аргумент, что капитан «Тоттенхэма» уже стал для клуба обузой. Ошибки Уго Льориса становятся все более распространенными, а его авторитет за пределами поля подорван. На протяжении многих лет «шпорам» не приходилось беспокоиться о вратарской позиции, но теперь эта проблема становится все более актуальной.

    Уго Льорис
    globallookpress.com

    «Вулверхэмптон» пробьется в топ-шестерку АПЛ

    Этим летом стало обычной историей предсказывать, что «Лестер» пробьется в топ-шестерку АПЛ. Но «лисы» играют в догонялки с другой командой — той, которая была невероятно впечатляющей в прошлом сезоне. И у «Вулверхэмптона» есть потенциал для дальнейшего прогресса.

    Второстепенный прогноз: Нуну Эшпириту Санту является наиболее вероятным кандидатом среди других тренеров АПЛ на то, чтобы получить работу в одном из клубов топ-шестерки.

    У Райолы появится свой клуб

    Даже болельщики, которые слоняются вокруг стадиона, знают, кто такой Мино Райола. Следующим шагом после контроля над игроками должен быть контроль над клубом. Поэтому Райола, может, и не станет официальным владельцем команды, но вполне может стать направляющей рукой рядом с владельцем.

    Хаби Алонсо получит серьезную работу

    Он начинает тренерскую деятельность довольно скромно — недавно устроился на работу в «Реал Сосьедад В». Но Хаби Алонсо слишком умен, эрудирован и уважаем, чтобы не получить серьезную работу, когда какому-нибудь клубу покажется, что он нуждается в перезагрузке. Это необязательно говорит о том, что у Алонсо все получится. Но кто-то обязательно рискнет с ним.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com/

    Санчо никуда не уйдет

    Поток слухов, связывающих Джейдона Санчо с уходом из «Боруссии» и переездом, возможно, в Англи, в ближайшие пару лет не прекратится. Но зачем ему куда-то уходить? Он уже почти главная фигура в одном из крупнейших европейских клубов. И если у «Баварии» будет спад, то англичанин получит шанс выиграть с «Боруссией» чемпионство. Когда-нибудь он обязательно уйдет в другой клуб на более высокую зарплату. Но это произойдет нескоро.

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    Ну, это очевидно. 0

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