Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в 2019 году стал победителем Лиги чемпионов и игроком года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации, но может ли его звездный год стать еще лучше, причем намного?

Голландец, который является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в этом году, сказал: «Если бы я был награжден им за сезон, который у меня был, это было бы невероятно, и я был бы так горд».

Должен ли он победить? А кто еще борется за трофей? Автор ВВС Sport Эмлин Бигли изучает вопрос.

Кто обычно выигрывает «Золотой мяч»?

«Золотой мяч» — награда лучшему игроку мира — традиционно была призом, переходящим из рук в руки на протяжении долгих лет — вплоть до 10-летней паузы, когда в него мертвой хваткой вцепились Лионель Месси и Криштиану Роналду, выигравшие его по пять раз каждый в промежуток с 2008 по 2017 год.

Это закончилось в прошлом году, когда полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поднял над головой самый престижный индивидуальный футбольный трофей после успеха в финале Лиги чемпионов и выхода Хорватии в финал чемпионата мира.

Так что же общего у недавних победителей? Обычно они нападающие или креативные полузащитники — и обычно они только что выиграли Лигу чемпионов.

Последним защитником, который выиграл «Золотой мяч», был капитан сборной Италии Фабио Каннаваро в 2006 году, после того как «Аззурри» завоевали кубок чемпионов мира.

Фабио Каннаваро объявляет победу Месси globallookpress.com

С тех пор девять из 12 победителей (хотя всего четыре имени — Кака, Роналду, Месси и Модрич) выиграли Лигу чемпионов в этом же сезоне.

Единственными исключениями были выдающиеся бомбардирские кампании: 91 гол Месси в 2012 году и 60 мячей в 2010 году, а также 66 голов Роналду в 2013 году.

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Теоретически, награда присуждается за календарный год, но в основном принимается во внимание предыдущий сезон. Шорт-лист обычно называется в октябре, а победитель объявляется в декабре.

Случай Ван Дейка

28-летний Ван Дейк был, вероятно, лучшим игроком европейских чемпионов, что было основным критерием на протяжении большей части последних дюжин лет.

С тех пор как он перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов стерлингов, он помог поднять до тех пор неидеальную оборону до невероятного уровня, проявив также лидерские качества.

В прошлом сезоне защитник играл в каждом матче Премьер-лиги, поскольку «Ливерпуль» пропустил только 22 гола — самое низкое число в любой из шести лучших европейских лиг — и набрал 97 очков, чтобы финишировать сразу за «Манчестер Сити». Ван Дейк выиграл приз игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации в Англии.

Вирджил Ван Дейк globallookpress.com

Самым замечательным показателем является то, что никто не смог прорваться мимо бывшего игрока «Селтика» в его последних 64 матчах за «Ливерпуль» — серия, начавшаяся в марте 2018 года.

Это ведь одна из тех статистических величин, которая звучит куда более впечатляюще, чем она есть на самом деле?

На самом деле, нет.

Ван Дейк был единственным человеком, который сыграл более 1000 минут в пяти лучших лигах Европы в прошлом сезоне, не будучи обведенным соперником. Он сыграл 3385 минут, пропустив лишь последние 35 минут при счете 3:0 в матче со своей бывшей командой «Саутгемптон» в сентябре из-за травмы.

Вторым в списке стал нападающий Сэм Воукс, которому удалось продержаться 914 минут, не дав никому пройти мимо себя на дриблинге, прежде чем он сменил клуб АПЛ «Бернли» на выступающий в Чемпионшипе «Стоук Сити» в январе.

Следующим лучшим защитником, которого не обвели в прошлом сезоне в топ-лигах, был ветеран итальянец Андреа Рагги, сыгравший всего шесть матчей Лиги 1 за «Монако» за весь сезон.

Ван Дейк провел больше «сухих» матчей, чем любой защитник в лучших пяти европейских лигах. Лучшие четыре защитника все были игроками «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Он отдал больше пасов, чем любой другой защитник — 3 037 против 2 998 у Эмерика Ляпорта — с точностью 90%.

В Лиге наций у Ван Дейка только серебро globallookpress.com

На его счету самый высокий процент выигранных дуэлей, по сравнению с любым другим защитником — 245 из 321 (76,3%) и он занял пятое место в этом списке по борьбе в воздухе.

Главные разочарования Ван Дейка были в том, что он упустил чемпионство в АПЛ, набрав рекордное для второго места количество очков, и что он, вместе со сборной Голландии, проиграл в финале Лиги Наций команде Португалии.

Другие игроки «Ливерпуля» в борьбе за трофей

Согласно данным сайта Oddschecker, четверо из шести фаворитов на получение «Золотого мяча» — игроки «Ливерпуля».

Шансы вратаря Алиссона изменились до «7 к 1» после того, как он помог Бразилии выиграть Кубок Америки, победив в финале Перу со счетом 3:1 в этом месяце.

Он провел замечательную серию из девяти игр, не проигрывая ни за клуб, ни за сбрную, начиная с победы «Ливерпуля» со счетом 4:0 во втором полуфинальном матче с «Барселоной» и заканчивая пенальти Паоло Герреро в финале Кубка Америки.

Алиссон, который перешел в стан «красных» из «Ромы» прошлым летом за 66,8 млн фунтов, провел больше «сухих матчей» (21), чем кто-либо из пяти лучших европейских лиг, пропуская один гол каждые 155,5 минут — тоже лучшая цифра.

«Если бы я знал, что Алиссон был так хорош, я бы заплатил вдвойне», — сказал Клопп после решающего сэйва в матче против «Наполи», спасшего ливерпульцев от вылета из Лиги чемпионов в декабре.

Вратарь занял третье место по успешным передачам (864) и четвертое место по проценту сэйвов(77%) в этих топ-лигах.

Легенда советского футбола Лев Яшин — единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч» в 1963 году.

Считается, что шансы на победу есть у нападающих красных Садио Мане, который проиграл в финале Кубка африканских наций с Сенегалом, и у Мохамеда Салаха. Пара форвардов разделила Золотую Бутсу АПЛ с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала», забив по 22 гола в прошлом сезоне.

Регулярные претенденты

Лидер «Барселоны» Месси, который неожиданно не выигрывал с 2015 года, и Роналду из «Ювентуса» являются вторым и четвертым фаворитами в борьбе за трофей соответственно.

Если бы «Золотой мяч» давали исключительно за количество забитых голов, вы не могли не заметить Месси, который в прошлом сезоне забил сенсационные 51 гол в 50 играх за «Барселону» — гол каждые 78 минут в течение всей кампании.

Он выиграл Золотую бутсу как в Лиге чемпионов (12 голов в 10 играх), так и в Ла Лиге (36 голов в 34 играх).

Лионель Месси и Криштиану Роналду globallookpress.com

Сезон Месси закончился характерным образом — вылетом из крупного турнира со сборной Аргентины. На этот раз они проиграли Бразилии в полуфинале Кубка Америки.

Роналду, которому сейчас 34 года, провел свой худший сезон по количеству забитых голов с момента своего последнего сезона в «Манчестер Юнайтед» в 2008/09 годах, записав на свой счет 28 голов во всех соревнованиях и не сумев выиграть звание лучшего бомбардира чемпионата Италии или Лиги чемпионов. В предыдущие восемь сезонов он забивал не менее 40 голов.

Тем не менее, он выиграл Серию А со своим новым клубом и Лигу Наций с Португалией.

Прочие

Помимо шести уже упомянутых фаворитов, всем остальным, кажется, далеко до претензий на трофей.

Самые лучшие шансы у игроков «Манчестер Сити» — Рахима Стерлинга и победителя Кубка Америки Габриэла Жезуса (66 к 1), таковы шансы, по какой-то причине, и у голкипера «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса.

Шансы вингера «Сити» Рияда Мареза, который также выиграл Кубок африканских наций с Алжиром, 100 к 1.

Рияд Марез globallookpress.com

Несмотря на то, что «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, ни один из его игроков не считается претендентом: шансы Душана Тадича 175 к 1, Френки де Йонг и Маттейс де Лигт даже не имеют шансов.

Ван Дейк, Месси и компания должны будут дождаться неподтвержденной даты — скорее всего, в декабре — чтобы узнать, кто выиграл награду в этом году. 0