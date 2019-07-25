Вышедший из моды. Почему Лукаку не нарасхват?

Статистика Ромелу Лукаку говорит сама за себя. На счету форварда «Манчестер Юнайтед» 113 голов в АПЛ, он входит в число двадцати лучших бомбардиров за всю историю турнира. Только одиннадцать игроков достигли отметки в 100 голов за меньшее количество игр, чем бельгиец. И только четверо вступили в этот клуб в более молодом возрасте.

Но его положение уже не является столь выигрышным, как ранее. Лукаку провел свой худший за семь лет сезон в английском футболе. Но смущают даже не его 15 голов. Лукаку вроде как сделал более чем достаточно за годы своей карьеры, чтобы считаться нападающим элитного уровня. Ему 26 лет, и он в расцвете сил. Тем не менее, сомнения остаются.

Уле-Гуннар Сульшер полон решимости вывести «МЮ» на новый путь. Но Лукаку, похоже, не особо входит в эти планы, так как клуб, по-видимому, рад продать нападающего «Интеру» Антонио Конте. И если Ромелу покинет «МЮ», то этот уход не будет сопровождаться той же реакцией фанатов, которая была после ухода Андера Эрреры.

Желание вернуть деньги, потраченные на покупку Лукаку в 2017 году, демонстрирует то, что этот трансфер не был успешным. Но также это является признанием того факта, что несмотря на все качества Лукаку, на всю внутреннюю радость от наблюдения за тем, как он разделывается с обороной соперника и на весь его очевидный интеллект, его позиция на острие атаки находится под угрозой.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Когда Лукаку впервые прибыл в «Челси» в подростковом возрасте, было мнение, что на «Стэмфорд Бридж» он может стать заменой для Дидье Дрогба. Но на самом деле он был совсем другим игроком. Тем, кто чувствует себя более счастливым, опускаясь вглубь поля или отходя на правый фланг, прежде чем сместиться и убрать мяч под левую ногу.

Но по прошествии лет и с развитием физических данных Лукаку, его мобильность стала более ограниченной. Та роль истинного наконечника атак, которая когда-то ему не очень подходила, теперь стала для него единственным естественным вариантом. К сожалению, он превратился в игрока, которого теперь в некоторых топ-клубах считают несоответствующим требованиям. Лукаку обнаружил, что вышел из моды.

Жозе Моуринью, возможно, предвидел эту смену роли Лукаку в атаке с самого начала. Именно об этом он думал, когда убеждал Лукаку стать преемником Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед», а не возвращаться в «Челси», который на тот момент возглавлял Конте.

Ромелу Лукаку и Жозе Моуринью globallookpress.com

Моуринью и Конте выигрывали АПЛ с наконечником атак в лице Диего Косты. Проблема для Лукаку заключается в том, что многие другие топ-тренеры воспринимают его роль, как некую привилегию. Приоритетом для них является гибкость в атакующей линии команды. Скорость команды для них не подлежит обсуждению.

Сульшер рассматривает активность в атаке как ключевой момент того, что когда-то сделало «МЮ» великим. И он хочет сделать это снова. Использование Маркуса Рэшфорда в роли центрфорварда помогло ему «спустить с привязи» контратаки команды. А, например, успех «Ливерпуля» во многом связан с постоянным видоизменением атаки команды, когда Роберто Фирмино зачастую меняется местами с Мохамедом Салахом.

Серхио Агуэро никогда не был типичным центральным нападающим. Но даже ему приходилось приспосабливаться, чтобы получить место под солнцем в команде Пепа Гвардиолы. В «Арсенале» у Пьера-Эмерика Обамеянга есть скорость, чтобы быть одинаково эффективным как на фланге, так и в центре нападения, а у форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна есть умение пасовать, которое позволяет ему садиться глубже.

Гарри Кейн globallookpress.com

Количество голов Лукаку достойно уважения даже среди этой вышеперечисленной компании. Но есть и другие статистические данные, которые можно отмечать в его игре. Лукаку — тот футболист, который за матч покрывает меньше пространства на поле, чем любой другой из этих нападающих. В топ-6 АПЛ вообще нет нападающего, который в прошлом сезоне пробежал бы так мало, как Лукаку.

За 90 минут у бельгийца в среднем — 8,67 километра. Тогда как у Фирмино — 11,05 километра. Возможно, это ожидаемо, учитывая стиль игры бразильца и его роль, но контраст с другими форвардами из топ-шестерки тоже вызывает тревогу. За 90 минут Кейн пробегает в среднем на километр больше, чем Лукаку, а каждый нападающий из клубов топ-шестерки — как минимум на 700 метров.

Это важный момент. Он объясняет не только то, почему Лукаку не соответствует требованиям Сульшера, но и то, почему он не подходит другим командам.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Лучшие команды Европы стремятся демонстрировать энергичное и системное движение на поле. В наши дни кто-то даже задается вопросом, не причиняют ли такие топ-игроки, как Лионель Месси или Неймар, вред своим командам, недостаточно помогая обороне. Лукаку точно не на уровне этих двух, а значит, куда более уязвим при современных требованиях к игре.

Конечно, никто не гарантирует, что акцент на активном движении футболистов является будущим футбола. Эта игра слишком циклична. Но это является ее настоящим. И это проблема, с которой Лукаку сталкивается здесь и сейчас, когда пытается найти свое место в современном футболе.

Конте сможет использовать его. Он подстроит свою систему игры и создаст команду, которая будет стремиться наилучшим образом использовать возможности Лукаку. Не будет большим сюрпризом, если Серия А хорошо подойдет бельгийцу. Плюс его языковые навыки таковы, что он успешно адаптируется к жизни в Италии.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Но выбор «Интера» показателен. Будущее Лукаку связывают с командой, у которой есть имя, но которая переживает непростые времена и не выигрывала чемпионский титул с 2010 года. Многие клубы ушли вперед «Интера» и многие клубы ушли от рассмотрения кандидатуры Лукаку.

Бельгиец поиграл за великие английские клубы, но, скорее всего, попал не в ту эпоху. Его чемпионский титул с «Андерлехтом» является единственным титулом, который он выиграл на данный момент. Возможно, это изменится в «Интере». Но пока все говорит о том, что Лукаку оказался в неподходящем для себя времени. 0