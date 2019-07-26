На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой Европы

Миралем Пьянич часто будет встречаться с мячом в этом сезоне.

На первых тренировках Маурицио Сарри в качестве тренера «Ювентуса» центральная роль досталась Пьяничу. В тренировочных матчах он был ключевым элементом полузащиты и раздавал пасы своим товарищам по команде в том же стиле, что и Жоржиньо при Сарри в «Наполи» и «Челси». На своей вступительной пресс-конференции Сарри заявил, что хочет, чтобы боснийский хавбек касался мяча «150 раз за игру».

Благодаря бесплатным трансферам Аарона Рэмзи и Адриана Рабьо, которые в полузащите команды присоединились к Пьяничу, Блезу Матюиди, Эмре Джану, Родриго Бентанкуру и Сами Хедире, чемпион Италии теперь может похвастаться одной из самых серьезных полузащитных линий в Европе. И именно Пьянич в первую очередь станет проводником нового подхода команды при Сарри.

Миралем Пьянич globallookpress.com

«Сарри — как новый Арриго Сакки. Одна из важнейших характеристик стиля игры Сакки — а теперь и стиля Сарри — использование мяча. Играй с мячом, касайся мяча, улучшай свои технические навыки. В период Массимилиано Аллегри самым важным словом в "Ювентусе" было слово "беги". Теперь же единственное, что должно бежать — это мяч», — отмечает Филиппо Контичелло, который пишет о Ювентусе в La Gazzetta dello Sport.

Сарри, который является сторонником ориентированного на атаку футбола, часто сравнивают с Сакки, чье неприятие традиций итальянского футбола (читай: «катеначчо») превратило «Милан» в лучшую команду Европы и одну из самых влиятельных команд в истории футбола.

Как и Сарри, Сакки столкнулся со скептицизмом после своего назначения на пост главного тренера «Милана» в 1987 году, так как он никогда профессионально не играл в футбол и ранее не тренировал в Серии А. Он выиграл чемпионат уже в своем первом сезоне, положив конец девятилетнему ожиданию «Милана». И он руководил командой, когда она дважды подряд выигрывала Кубок европейских чемпионов в 1989 и 1990 годах.

Арриго Сакки globallookpress.com

Сарри не стоит слишком беспокоиться о чемпионском титуле: «Ювентус» побеждал в Серии А на протяжении восьми лет подряд. Однако перед тренером стоит задача сделать с «Юве» то, что Сакки сделал с «Миланом»: превратить команду в лучшую команду Европы и сделать это именно благодаря игре в футбол, которая вынуждает фанатов подскакивать со своих мест.

Хотя предшественник Сарри Аллегри удерживал «Юве» на вершине итальянского футбола, выиграв пять подряд чемпионских титулов после смены Антонио Конте на посту главного тренера команды, его стиль игры не был особенно захватывающим.

Некоторые фанаты «Юве» с подозрением отнеслись к приходу Сарри. Он тренировал «Наполи», он неряшлив да еще и курит. Сарри не является идеальной парой для туринского топ-клуба. Это «тренер в спортивном костюме», который пришел в «клуб костюмов-троек». Но в то же время, являясь образцом привлекательного да еще и победного футбола, Сарри имеет не так много равных себе в современной игре.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Сакки одобрил кандидатуру Сарри, когда его спросили о назначении тренера. Он отметил, что решение «Юве» нанять Сарри отражает новую приверженность «красивому футболу, зрелищу и эмоциям».

Переход к более активному стилю футбола также говорит о признании того, что если «Ювентус» собирается впервые с 1996 года выиграть Лигу чемпионов, он должен быть в состоянии всегда уметь навязывать соперникам свою игру.

Это то, что нужно команде, чтобы проходить такие команды, как «Реал», «Барселона» и «Бавария», которые в последние годы рушили надежды «Юве» на завоевание трофея. Поражение же от «Аякса» в прошлом сезоне, при том, что нидерландский клуб переиграл туринцев в обоих матчах, и вовсе рассматривалось, как унижение.

«Раньше "Ювентус" предпочитал побеждать консервативно, и Аллегри был идеальным тренером, чтобы продолжать этот курс. Теперь "Юве" меняет свое мышление и хочет доминировать. Они понимают, что единственный способ побеждать в Европе — играть лучше, чем соперник. Так, как это делал "Аякс" в прошлом сезоне», — говорит Контичелло.

Когда Сакки планировал покорять Европу, в его распоряжении было три выдающихся нидерландских игрока: Рууд Гуллит, Фрэнк Райкаард и Марко ван Бастен. Сарри придется делать это только с одним нидерландцем. Но покупка Маттейса де Лигта из «Аякса» за 75 миллионов евро может стать одним из самых преобразующих трансферов в новейшей истории европейского футбола.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

«Ювентус» на протяжении долгого времени был популярным направлением для топ-игроков со всего мира, но в последние годы они испытывали трудности в том, чтобы конкурировать с европейскими суперклубами («Барселона», «Реал», английские гиганты) в борьбе за звезд футбола.

Еще три или четыре года назад «Юве» не смог бы подписать такого игрока, как Де Лигт. Однако ошеломляющий переход Криштиану Роналду из «Реала» в прошлом году изменил эту ситуацию. Центральный защитник отказал и «Барселоне», и ПСЖ, чтобы присоединиться к «Ювентусу». И если теперь он сможет помочь туринцам добиться успеха в ЛЧ, далеко не один известный футболист захочет последовать его примеру.

«За Де Лигтом охотились крупнейшие клубы в Европе, поэтому "Юве", получивший столь юного и столь талантливого игрока, посылает тем самым очень сильный месседж. Игроки больше не сомневаются ни секунды, прежде чем переехать в Турин», — сказал ESPN бывший полузащитник «Ювентуса» Мохамед Сиссоко.

Сарри и его игроки работают над тем, чтобы придать «Ювентусу» новый стиль на поле, а клуб продолжает совершенствовать бренд на маркетинговом уровне. Уже являясь единственной итальянским топ-клубом, владеющим собственным стадионом, в январе 2017 «Ювен» представил новую стильную визуальную особенность, заменив предыдущую эмблему клуба на стильное лого «J». Теперь, будь то J-Museum, J-Hotel или J-Medical, ультрасовременное медицинское учреждение клуба, у клуба есть собственная идентичность.

Теперь, хоть это и не снискало всеобщую популярность, «Юве» отказался от традиционных вертикальных черно-белых полос на футболках, разбив футболку на две большие полосы. По данным источников, это сделано с ориентиром на США, где фанаты спорта ассоциируют черно-белую в полоску экипировку с арбитрами.

Криштиану Роналду в новой форме «Ювентуса» globallookpress.com

В маркетинговых делах «Юве» еще не добрался до вершин. Когда Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 самых дорогих клубов мира, то в первой двадцатке оказались только «Реал», «Барселона», «МЮ» и «Бавария». Но теперь «Юве» готов сократить отрыв.

Сарри придется проводить в «Юве» куда более серьезную ротацию, чем в «Наполи» или «Челси», если он планирует приводить туринцев к успеху на всех фронтах. На внутренней арене его главными конкурентами будут «Наполи» и «Интер», который теперь возглавляет Антонио Конте. «Юве» начнет сезон в роли фаворита, но в этот раз их ожидания чуть выше.

«Если исключить какую-то катастрофу, то Серия А принадлежит туринцам. Основная цель — это Лига чемпионов», — говорит Сиссоко, который провел за клуб более ста матчей. 0