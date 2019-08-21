«Барселона» теряет свою идеологию. Уникальность «сине-гранатовых» уже в прошлом

Но даже после самой бурной вечеринки нам нужно делать то, что делают люди в начале рабочей недели. Нам нужно поговорить о том, что же произошло в пятницу вечером, и не только потому, что чемпионы проиграли «Атлетику», который за счет своего упорства и трудолюбия сотворил то, что в мае, я уверен, будет претендовать на звание лучшего гола сезона.

Намеки Пике

По завершении матча на «Сан-Мамесе» с журналистами пообщался Жерар Пике, который действительно пытался объяснить, почему и как «Барселона» проиграла первую встречу сезона в Ла Лиге впервые за 11 лет. И все же мне придется не согласиться с его фундаментальной точкой зрения. Пике говорил хорошо и заявил, что сильное давление, гнетущая атмосфера и сильное желание хозяев победить чемпиона были основными проблемами его команды, выигравшей восемь из 11 последних титулов в Испании.

«Мы не были собой. Соперник оказался физически сильнее», — сказал Пике. Здесь проблем нет, подходящее резюме. Он также отметил: «Лучше пройти этот этап сейчас и извлечь из него уроки, чем в конце сезона». Достаточно справедливо.

Он произнес также хорошее выражение, которое, если вы не видели матч, в котором главным событием стал гимнастический блеск Арица Адуриса, сочетавший в себе элегантность акробатов, наглость Давида против Голиафа и громовой удар Майка Тайсона, поможет вам представить накал всех 90 минут. Это хорошая фраза для того, чтобы заинтриговать своих друзей.

Пике заявил, что раз уж «Барселона» не нашла свою игру, сыграла ниже своих возможностей, то любой другой клуб Ла Лиги мог бы «pintar la cara». Это буквально означает «разрисовать наше лицо». Речь идет о том, что если ты хоть чуть-чуть снизишь свой уровень, то другая команда унизит тебя.

Выражение отлично иллюстрирует историю Пике. Вы наверняка бывали на вечеринках, когда кто-то уже напился и валяется на диване с разукрашенным маркером лицом, не так ли? «Pintar la cara»: унизить вялого или уставшего, разрисовав его лицо. Универсальная фраза.

В случае с Пике он косвенно уточнил, о ком в первую очередь шла речь. Объектом его гнева был Усман Дембеле, который недавно выбыл из строя на пять недель из-за травмы.

Когда «Атлетик» проводил атаку по левому флангу «Барселоны», Жорди Альба просто позволил Раулю Гарсии обмануть себя, пропустив вперед матерого ветерана. Гарсия успешно обыгрался с Андером Капой, который промчался мимо Дембеле, словно это был неподвижный объект. И когда Капа изящно сделал навесную передачу, возник Адурис, которому Нелсон Семеду подарил полтора метра свободного пространства.

38-летняя легенда «басков», чье имя непрерывно повторяли тысячи верных фанатов на «Сан-Мамесе» с того момента, как он вышел на поле 90 секундами ранее, взлетела в воздух и выбросила правую ногу. Мяч полетел по диагонали через штрафную площадь и оказался в углу ворот Марка-Андре тер Штегена. Непревзойденный блеск. Отличная работа!

Тем не менее, Пике правильно заметил, что, когда Альба мчался вслед за Раулем Гарсией, он возложил большую ответственность на Дембеле, чья заторможенная реакция в стиле «о, этот парень пробежал мимо меня», была неадекватной, но проблема не в этом. Пике, выступая как капитан, серьезно относится ко всему и, как настоящий боец, был готов признать, что «всему виной стала одна деталь, простое вбрасывание на 88-й минуте… и все, мы едем домой проигравшими».

Ошибка тер Штегена

Ну что же, я позволю себе не согласиться. Да, Дембеле допустил провал, но сама причина пропущенного мяча скорее кроется в том, что «Барселона» не могла контролировать мяч, хотя ранее именно этим и славилась.

Позвольте мне объяснить. При счете 0:0 за две минуты и 13 секунд до конца основного времени тер Штеген держит мяч у своих ног. Со стороны «Атлетика» присутствует организованный, но все же не смертельный прессинг. Путь к Клеману Лангле перекрыт Адурисом, который начинает постепенно приближаться к немецкому вратарю. Путь к Ивану Ракитичу или даже Рафиньи, который пытается отойти чуть назад, тоже фактически перекрыт Дани Гарсией и Ойаном Сансетом, 19-летним дебютантом «Атлетика», от которого я жду очень многого.

При этом тер Штеген имеет возможность сделать пас на Пике или Семеду. Они никем не закрыты. Это очевидный шаг, чтобы начать строить новую атаку из глубины или просто удерживать мяч.

Вместо этого он отправляет длинную передачу в направлении Альбы. Это абсолютно неадекватный поступок, с которого могли бы посмеяться даже на тренировке. Мяч пролетел над головой Альбы и ушел в аут, после вбрасывания которого через 28 секунд и был забит победный гол.

У вас есть мяч, нет сильного давления, приближается концовка, один балл почти в руках… и все это сошло на нет усилиями тер Штегена, который словно упитанный миллионер ходит по улицам и разбрасывает 100-долларовые купюры, повторяя фразу: «У меня их все равно много».

Так что, раз уж Пике подколол Дембеле, то почему промолчал о немце? Если бы тер Штеген выбрал правильный, очевидный, умный вариант с пасом, шансы «Барселоны» набрать одно или даже три очка были бы гораздо выше. Именно он является главным виновником, а не Дембеле.

Но в этой статье я не собираюсь спорить с Пике по этому поводу, и я не пытаюсь чрезмерно критиковать тер Штегена, который регулярно вытаскивает «Барселону» из грязи и, без сомнения, является одним из самых одаренных вратарей в мире.

Новая идеология «Барселоны»

Но мало того, что его неправильное решение и неаккуратная техника привели к поражению, так в этом всем еще и есть некий символизм. Вместо того, чтобы сохранить владение, он подарил мяч сопернику как раз в тот момент, когда мозг должен принимать рациональные решения. Такое ощущение, что провальная еврокубковая кампания «Барселоны» завершилась не больше недели или двух назад.

Тер Штеген подарил «Атлетику» шанс точно так же, как это случилось на «Энфилде» в момент гола Дивока Ориги с передачи Трента Александра-Арнольда, когда ключевые игроки «Барселоны» всего на секунду потеряли концентрацию. В этот раз ее лишились Альба, Дембеле и Семеду, чего хватило «Атлетику», чтобы набрать три очка.

Как давно владение было коронным умением «Барсы»? Не в смысле уважения «сине-гранатовых» к самой идее, а в том, что они никому не дарили мяч просто так. Те времена остались далеко позади.

Кроме того, решение тер Штегена сыграть в рискованный, излишне эффектный футбол за 132 секунды до завершения основного времени припало на тот момент, когда Эрнесто Вальверде уже окончательно решил не выпускать на поле Серхио Бускетса, умело пользующегося правилом «получил мяч — отдал мяч», а все потому, что в последние месяцы он стал склонным к панике и большому количеству потерь.

Большие изменения не всегда происходят в один миг. Как правило, они разворачиваются постепенно, но пятница в этом плане удивила.

Но это лишь первый тур. Еще рано судить о составе с новичками, который подвергся жесткому испытанию со стороны руководства клуба, который посчитал хорошей идеей отправить команду Вальверде в США всего за десять дней до старта Ла Лиги. Это безумие!

Однако я бы сказал, что «Барселона» не просто теряет концентрацию на поле. Она коварно теряет уважение к владению мячом и всей идеологии. 0