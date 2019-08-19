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    Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игре

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Лестер»

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    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость
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    Накануне в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги «Челси» потерял очки в домашнем поединке против «Лестера» — 1:1. Приводим самые интересные комментарии из медиа об этой игре.

    Блицкриг «Челси» себя не оправдал

    «Лондонцы яростно начинали игру, неистово прессингуя оборону "Лис" и неустанно отбирая мяч. Это окупилось, и Мейсон Маунт открыл счет всего за семь минут игры. В обороне "Синие" хорошо держали Джейми Варди, ограничивая форварда минимальным видом на ворота», — описывает ход событий в материале ESPN Стивен Райт.

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    • После оживленного начала хозяева поля не смогли извлечь выгоду из обескураженного состояния их оппонентов. Стоило первому тайму завершиться, как «Челси» позволил «Лестеру» прийти в себя и совершил ошибку в том, что слишком часто терял снаряд, пытаясь разыгрывать его из обороны. Неспособность увеличить свой перевес оказалась пагубной, ведь дружина Брендана Роджерса вернулась в игру и могла увезти все три очка домой«.

    Роль Канте остается загадкой и после ухода Сарри

    "Фрэнк Лэмпард все еще ищет правильное сочетание из твердости и креативности в своей полузащите, и первая неделя официальных матчей выявила его возможности. И пусть хозяева с блеском провели стартовый отрезок матча, но их лучшее выступление, вероятно, было в Стамбуле, когда 4-2-3-1, которые был намерен внедрить молодой менеджер, в итоге вылились в нечто похожее на 4-3-3, где Жоржиньо был опорой. Н'Голо Канте действовал правее в роли, подобной той, которую ему навязал Маурицио Сарри, но все-таки был хорош", - пишет на страницах The Guardian Файфилд.

    "Временами против 'Лис', которые доминировали после перерыва, 'Синие' стремились к должному контролю, когда Жоржиньо и Канте пахали изо всех сил после всех стараний посреди недели, а Матео Ковачичу по-прежнему не хватало динамизма. 'Манчестер Юнайтед' и 'Лестеру' удалось слишком легко диктовать свою игру в центре поля. Возможно, тройка центрхавов — это лучшее для француза, даже если это накладывает отпечаток на его игру".

    Лэмпарду нужно быть тактически более гибким

    "Первые полчаса ничьей 'Челси' против 'Лестера' должны были воодушевить фанатов 'Синих', которые, после трех матчей под руководством Лэмпарда, по-прежнему рады цепляться за позитив, а не искать негатив. Они великолепно прессинговали 'Лестер' в первом тайме, сосредоточившись на том, чтобы выиграть мяч в последней трети поля и наказать соперника, что принесло Маунту его первый гол за клуб, а также несколько других моментов.

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    • Хозяева также многообещающе показали себя в игре с мячом, демонстрируя хорошую скорость при переходе из обороны в атаку, и, что особенно важно, с мячом в ногах. Это один из самых сложных аспектов атакующей игры", — убежден в материале Sky Sports Джерард Бренд.

    "Была и обратная сторона: Лэмпард признал, что его игроки устали после поездки в Стамбул на Суперкубок УЕФА в середине недели, и интенсивность, с которой 'Челси' прессинговал, добавила эффект. Во втором тайме лондонцы продолжали играть высоко и оставляли пространство на своей половине, несмотря на то, что контроль гостей над игрой явно возрастал. Четкий подход с прессингом может быть хорошим, но он также может быть и рискованным, и 'Лисы' могли легко выиграть игру — должен ли Лэмпард быть более гибким?".

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    • "Челси" нужен баланс в игре

    "Лондонцы касались мяча 1 422 раза в этом сезоне, в чем пока их опережают только четыре команды, и только 'Манчестер Сити' создал более 23 моментов в позиционной игре, но при этом в среднем они владели мячом только 52 процента, что меньше, чем у 'Норвича', 'Брайтона' и 'Эвертона'.

    Энергичность, которую требует Лэмпард, привела к 28 перехватам (только у одного клуба больше), но 'Челси' выиграл лишь 50 процентов попыток отбора — наихудший результат. В 123 случаях они отвоевывали мяч (3-й показатель в АПЛ), что является основным качеством любой команды с доминирующим переходом, но соперники обыгрывали игроков 'Челси' 27 раз (2-е худшее место)", — пишет на страницах The Telegraph Адам Хёрри.

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    • "Такие обмены ударами, несомненно, будут повторяться для 'Синих', даже на его поле, и более эффективные в атаке соперники, чем 'Лисы', преуспеют сильнее, пока менеджер первых не достигнет лучшего баланса. Естественно, баланс в его команде может быть достигнут без серьезного тактического переосмысления, но в предстоящие месяцы даже Роман Абрамович будет понимать, что вместе с развлечениями должно прийти сдерживание — нет настоящей славы в том, что тобою восхищаются нейтральные зрители". 0

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