ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето

    Оцениваем, какие слабые места не смогли устранить этим летом топ-клубы АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Тоттенхэм Арсенал Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Николя ПепеТрансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето «Краснодар»Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау» Пеп ГвардиолаСекрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
  • 19:53
    • «Ротор» вышел на первое место в ФНЛ
  • 17:57
    • Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть
  • 17:34
    • «Порту» назвал ложью заявление «Матч ТВ»
  • 17:28
    • Эмилиано Сала и пилот самолета отравились оксидом углерода
  • 17:21
    • «Химки» усилили состав форвардом «Голден Стэйт»
  • 17:10
    • На матч «Спартак» — «Тун» назначены сербские судьи
  • 17:01
    • Миладинович дисквалифицирован на 4 матча за фол против Чалова
    Все новости спорта
    Николя Пепе
    Николя Пепе
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    Трансферное окно Английской Премьер-лиги снова закрыто до конца года, но его провела ваша любимая команда? Все ли проблемные позиции она закрыла? Корреспонденты ESPN Роб Доусон, Мелисса Реддии Марк Огден, оценивают, как топ-клубы АПЛ не смогли устранить свои слабости этим летом.

    «Манчестер Сити»: Замена Компани не найдена

    Пеп Гвардиола начал лето в поисках опорного полузащитника и центрального защитника. Первого он нашел, но не второго, хотя и улучшил свою линию фулл-бэков с приходом Жоау Канселу и Анхелиньо.

    После того, как прошлым летом «Сити» упустил Джоржинью — итальянец перешел в «Челси» — «горожане» наконец нашли свою долгосрочную замену Фернандиньо в лице хавбека мадридского «Атлетико» Родри.

  • Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
  • «Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0
  • Вчера

    • Обошедшийся приблизительно в 70 миллионов евро 23-летний игрок является рекордной покупкой клуба, и, судя по его первым выступлениям в матчах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», деньги были потрачены не зря.

    Однако поиск центрального защитника оказался не таким успешным. Гарри Магуайр из «Лестера» был в списке возможных замен капитана Венсана Компани, который ушел на должность играющего тренера в своем бывшем клубе «Андерлехт», но в конечном итоге «Сити» не смог конкурировать с предложением «МЮ» в размере 80 млн фунтов.

  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон
  • Основные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии
  • 05/08/2019

    • Компани был важной личностью в раздевалке и его почти невозможно заменить, но один из плюсов для Гвардиолы заключается в том, что ему не придется из-за этого слишком перегружать остальных защитников.

    Компани проводил не более 20 матчей в Премьер-лиге с сезона 2014/2015, когда он в последний раз сыграл более 30 игр во всех соревнованиях, — и теперь Эмерик Ляпорт, Джон Стоунс и Николас Отаменди будут брать на себя большую часть дополнительной нагрузки, в то время как Эльякиму Мангаля разрешили отправиться в «Валенсию».

  • Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?
  • Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»
  • 04/08/2019

    • Кажется, что у «горожан» нехватка игроков сзади, но Гвардиола также намекнул, что полузащитник Фернандиньо может время от времени оказываться в роли центрального защитника в этом сезоне. В прошлом сезоне «Сити» обходился без дополнительного опорника, и вряд ли их защита титула окажется под угрозой из-за того, что они лишились одного центр-бэка. Тем не менее, ожидайте, что поиск нового возобновится через 12 месяцев.

    «Ливерпуль»: ставка на молодежь, особенно в защите

    Если кто-то был удивлен минимальной активностью «Ливерпуля» на рынке, они явно не обращали внимания на слова или методологию Юргена Клоппа. Начиная с его времени во главе дортмундской «Боруссии», немец жаждал продолжительной сохранности состава, и в то время как команда Бундеслиги не была готова отбиваться от предложений таких клубов, как мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», политика удержания игроков была поставлена во главу угла на «Энфилде».

  • Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул вперед
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Норвич»
  • 10/08/2019

    • Клопп верит в силу коллективного развития и генерирования усиления состава изнутри, поэтому основными обязанностями спортивного директора Майкла Эдвардса этим летом было избавиться от лишних футболистов и привлечь талантливых молодых игроков с большим потенциалом.

    Все прогнозы на АПЛ

    17-летний голландский защитник Сепп ван ден Берг, и Харви Эллиотт из «Фулхэма», который стал самым молодым игроком, выступившим в Премьер-лиге в свои 16 лет и 30 дней, были приобретены, поскольку «Ливерпуль» делает ставку на будущее клуба.

    Единственным усилением первой команды стал пришедший свободным агентом голкипер Адриан, который заменяет Саймона Миньоле в качестве сменщика Алиссона.

  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
  • Английская Премьер-лига сезона 2019/20 стартовала 9 августа матчем «Ливерпуля» и «Норвича»
  • 10/08/2019

    • «Ливерпуль» больше не заинтересован в экс-капитане «Лиона» Набиле Фекире, так как у мерсисайдцев достаточно игроков в центре полузащиты, но у них действительно были планы приобрести подстраховку для Энди Робертсона на левом фланге, прежде чем их первоочередная трансферная цель Ллойд Келли перешел в «Борнмут».

    Выступления молодого Ясира Ларуси в предсезонном периоде убедили Клоппа не тратиться на усиление позиции, на которой могут при необходимости сыграть и Джеймс Милнер с Джо Гомесом, хотя и для одного, и для другого левый фланг не является оптимальным.

  • Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
  • Главный тренер «Ливерпуля» дал интервью перед стартом сезона в АПЛ и Лиге чемпионов
  • 08/08/2019

    • На противоположном фланге, Ки-Яна Хувер — одна из самых ярких талантов Академии выступит в роли сменщика для Трента Александра-Арнольда, но Джордана Хендерсона, Фабиньо, Милнера и Джоэля Матипа можно также использовать в роли правого защитника, как временную заплатку.

    В целом, мерсисайдцы уверены, что их трансферная политика позволит им получить решающий перевес в будущем, и хотя существует опасность, что глубина состава не будет блистать качеством, Клопп готов рискнуть.

    «Тоттенхэм»: бардак с Эриксеном, вопросы к защите и поддержка Кейну

    Маурисио Почеттино говорил о «большой ошибке», допущенной Премьер-лигой в продавливании трансферного дедлайна на 8 августа. По словам тренера «Шпор», это ставит топ-клубы Англии в невыгодное положение по сравнению с большинством их европейских коллег, которые могут продолжать подписывать игроков до 2 сентября.

  • «Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»
  • Лондонцы набрали три очка благодаря дублю Гарри Кейна
  • 11/08/2019

    • Комментарии Почеттино намекали на осознание того, что его собственная программа перестройки состава осталась невыполненной, несмотря на то, что председатель правления клуба Даниэль Леви одобрил первые покупки клуба с января 2018 года.

    В результате неудачной попытки заключить сделку с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, «шпоры» не сумели найти замену Кристиану Эриксену, чей отказ подписывать новый контракт может привести к тому, что он бесплатно уйдет следующим летом.

  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
  • Клубы из чемпионата Испании пока опережают англичан
  • 02/08/2019

    • Поскольку Хуан Фойт выбыл как минимум на месяц из-за травмы лодыжки, и на фоне сомнений Почеттино в Тоби Алдервейрелде и Яне Вертонгене, «шпоры» вошли в сезон с жирным вопросительным знаком в центре своей защиты.

    Календарь и таблица АПЛ

    Юный Джек Кларк, купленный у «Лидса» и отданный туда же в аренду, и Райан Сессеньон подписали долгосрочные контракты, в то время как Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо качественно усилили полузащиту.

    Но избавившись в межсезонье от Винсента Янссена и Фернандо Льоренте, «шпоры» могут обнаружить, что им некем заменить Гарри Кейна, если он вдруг получит травму.

  • Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • Клопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд
  • 23/07/2019

    • Позволить уйти двум центральным нападающим, не найдя им замены, — рискованная стратегия, хотя Лукас Моура, Сон Хын-Мин и Деле Алли успели продемонстрировать свою способность отправлять мячи в сетку каждый раз, когда Кейн отсутствует.

    «Манчестер Юнайтед»: глубина полузащиты и замена Лукаку

    Летом «Юнайтед» значительно улучшил свою защиту, приобретя Эрона Уан-Биссака и Гарри Магуайра за общую сумму в 130 млн фунтов стерлингов. Но когда трансферное окно закрылось на прошлой неделе, в команде Уле-Гуннара Сульшера все еще были проблемные позиции, и одна из них особенно ярко высветилась во время победы над «Челси» со счетом 4:0 в первом туре АПЛ.

  • «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов
  • Манкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ
  • 12/08/2019

    • Маруан Феллайни покинул «Олд Траффорд» в январе, в то время как Андер Эррера последовал за ним в конце прошлого сезона, оставив «Юнайтед» с нехваткой игроков в центре поля. Сульшер ожидает, что Андреас Перейра и Скотт Мактоминей сыграют больше игр, но это все еще оставляет команду с нехваткой игроков как по количеству, так и по качеству.

    От внимания фанатов «Юнайтед» не ускользнуло то, что даже во время позитивного матча с «Челси» в первой половине матча были значительные отрезки, во время которых доминировала команда Фрэнка Лэмпарда, и счет в перерыве был бы другим, если бы гости были точнее в реализации.

  • Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории
  • 07/08/2019

    • После отъезда Ромелу Лукаку в миланский «Интер» за 80 млн. евро также есть вопросы по линии атаки. Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль успешно начали заполнять пустоту в плане забитых мячей, в то время, как молодой Мейсон Гринвуд из Академии готов влиться в команду, но неудача в замене бельгийского нападающего по-прежнему сопряжена с риском для Сульшера.

    Рашфорд и Марсьяль в среднем забивали в каждой четвертой игре в течение всей своей карьеры в «Юнайтед», и Сульшер просит обоих выйти на новый для них уровень.

  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
  • В новом сезоне чемпионата Англии команды возглавляют легендарные персоны и новички тренерского цеха
  • 01/08/2019

    • Сульшер поверил в молодых игроков как в полузащите, так и в атаке, и в отсутствие новых футболистов успех «Юнайтед» в этом сезоне зависит от того, оправдает ли молодежь это доверие.

    «Арсенал»: Глубина защиты и стабильность

    Хотя приобретение Николя Пепе за 72 млн фунтов стерлингов стало главным трансфером «Арсенала» этим летом, их самая важная сделка произошли в последний день с подписанием контрактов с Кираном Тирни и Давидом Луисом, которые оба обошлись менее чем в половину суммы, заплаченной за француза.

  • Трансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрылось
  • 09/08/2019

    • В течение последних двух сезонов лиги только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» забивали больше «канониров», чьи проблемы располагаются на противоположном конце поля. «Арсенал» пропустивший по 51 голу в двух последних кампаниях, приобрел опытного центрального защитника Луиса у соперников из «Челси» за 8 млн фунтов стерлингов, и взял у «Селтика» Тирни за 25 млн фунтов стерлингов, чтобы укрепить левый фланг.

    Этим же была вдохновлена и аренда Дани Себалльоса из «Реала», а также покупка молодого, но высоко оцененного защитника Уильяма Салиба, который останется в аренде в «Сент-Этьене» на сезон 2019/20. Общим у всех этих игроков является их стилистическая пригодность для работы под руководством Унаи Эмери.

    И, хотя существуют серьезные сомнения относительно того, будет ли «Арсенал» достаточно стабилен и успешен в игре без мяча, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов, команда не останется без забитых мячей и по-прежнему будет заставлять нервничать тренеров команд-соперниц.

  • Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги
  • «Арсенал» совершил рекордный трансфер в истории клуба
  • 02/08/2019

    • Уход Аарона Рэмси в «Ювентус» в качестве свободного агента в начале лета был полным бардаком, в то время как драма вокруг вынужденного трансфера бывшего капитана Лорана Косьельни в «Бордо» за 4,6 млн фунтов была шоком, без которого вполне можно было бы обойтись.

    Все футбольные трансферы

    Все еще есть ощущение, что глубина защиты станет проблемой в матчах против топ-команд, с Энзли Мейтленд-Найлзом, все еще заменяющим травмированного Эктора Бельерина справа, и Калумом Чемберсом, отодвинутым назад, чтобы показать себя как центральный защитник. Любая травма основного вратаря Бернда Лено оставит их с неопытным Эмилиано Мартинесом.

  • Неувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер Бускетс
  • Пять выводов после матча «Барселона» — «Арсенал»
  • 05/08/2019

    • Но на бумаге, и особенно с их финансовыми ограничениями, «Арсенал» провел трансферное оно настолько удачно, насколько это было возможно.

    «Челси»: Несмотря на трансферный бан, проблемы с центральными защитниками — вина клуба

    После наложенного ФИФА двухлетнего запрета на трансферы, из-за расследования по поводу подписания иностранных игроков в возрасте до 18 лет, «Челси» ушел в лето, зная, что они не смогут усилить свой состав.

  • АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица
  • Что нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги?
  • 06/08/2019

    • И с осознанием того, что Эден Азар отправится в «Реал», самой большой проблемой для клуба стало обеспечение Фрэнку Лэмпарду, сменившему Маурицио Сарри на посту тренера, конкурентоспособной команду для участия в новом сезоне.

    Заключив в январе сделку на 57,6 млн фунтов стерлингов за игрока сборной США Кристиана Пулишича (форвард «Боруссии» Дортмунд немедленно был отдан в аренду немецкому клубу на оставшуюся часть сезона), «Челси» обеспечил замену Азару.

  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
  • Покинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней
  • Вчера

    • Летом также был выкуплен арендованный у «Реала» Матео Ковачич, и такие молодые игроки, как Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт и Фикайо Томори, вернулись из аренд, чтобы добавить Лэмпарду вариативности состава.

    Однако уход Дэвида Луиса в «Арсенал» (за 8 млн фунтов стерлингов) и Гари Кэхилла в «Кристал Пэлас» (после окончания контракта) оставил «Челси» без двух опытных центральных защитников, и это может стать проблемой во время сезона, если кто-то из основной четверки защитников травмируется. Курт Зума уже показал недостаток глубины состава своей плохой игрой в проигранном со счетом 0:4 матче с «Юнайтед» в эти выходные.

  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • Босс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба
  • 30/07/2019

    • Тем не менее, учитывая ограничения, наложенные на клуб из-за запрета на трансферы, «Челси» выглядит после трансферного окна куда лучше, чем, возможно, опасались его болельщики.

    Азар незаменим, несмотря на потенциал Пулишича, но молодежь, которые теперь получила свой шанс в составе главной команды, имеет возможность заявить о себе и сэкономить «Челси» больше денег на рынке следующим летом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
  • 01/08/2019 в 12:45
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Челси»
  • 2.06
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак»
  • Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»
    • 01:58 12/08/2019     «Краснодар»
  • Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
    • 01:45     Артем Дзюба
  • Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в Москве
    • 01:43 11/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Футболисты «Ростова» Футбол Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позицииОбзор спортивной прессы на матч «Ростов» — «Крылья Советов» Вчера в 12:570
  • 16:29
    • Понсе дисквалифицирован на три матча
  • 15:55
    • «Ювентус» предпримет попытку подписания Эриксена
  • 15:43
    • «Реал» может обменять Винисиуса на Неймара
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? Вчера в 02:260
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли «Ливерпуль» и «Челси» зрителей голами?
  • 3.34
    •
  • 19:33
    • Мещеряков в шутку заявил о заинтересованности в услугах Клоппа и Моуринью
  • 19:22
    • Медведев заявил о готовности продлить контракт с Дзюбой
  • 19:05
    • «Матч ТВ» предоставил фото документов о договоренности с «Порту»
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней Вчера в 01:450
  • 15:10
    • Балотелли продолжит карьеру в «Брешии»
  • 14:53
    • Руни пытается бросить пить
  • 14:41
    • Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие