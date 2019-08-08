Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»

Прошло меньше суток после безумного столкновения «Ливерпуля» с «Сити» в Суперкубке на «Уэмбли», но времени на передышку у дружины Клоппа нет. Фотосессии, тренировки и интервью, а 9 августа команда стартует в Премьер-лиге игрой с «Норвичем».

Делать выводы по одной игре не стоит

Команды показали максимум, который у них был globallookpress.com

В рамках подготовки к сезону «красные» провели восемь матчей в четырех разных странах. Результаты были самыми разными, но энтузиазм Клоппа не иссяк даже после поражения в Суперкубке Англии.

«Смотри, ты можешь бороться с "Сити", когда находишься в своей лучшей форме на пике сезона. Мы явно пока не в тех кондициях. В предсезонном туре у нас было несколько сложных поединков, поэтому мы не знали, как все сложится на "Уэмбли".

Но второй тайм был действительно хорош. Мы работали очень усердно и знали, что нам хватит сил, но это все равно адски сложно на старте сезона. Остается смириться, что ты не можешь показать свой максимум.

В перерыве мы сели с командой в раздевалке и поняли, что силы еще есть, поэтому надо пытаться бороться. Все на поле достигли предела физически. У нас были шансы победить, но везение было на стороне соперника», — отметил Клопп.

Результат Суперкубка не будет иметь важного значения для дальнейших событий, но ожесточенная борьба на поле показывает, что обе команды готовы продолжить борьбу за лидерство в английском футболе.

«Я слишком уважаю соперника, чтобы делать выводы по одной игре. Мы не были готовы на сто процентов, как и "Сити". Но я снова увидел высокий уровень мастерства у "горожан". Они очень умно используют пространство и быстро адаптируются к нашей манере игры, поэтому нам сложно защищаться.

"Сити" удалось совершать точные длинные передачи с помощью своего вратаря. До следующей очной встречи мы должны подумать, как решить эту проблему».

Тихая трансферная кампания оправдана

Адриан — единственный возрастной новичок «красных» этим летом globallookpress.com

Клопп становится совершенно серьезным, когда речь заходит о трансферах. Этим летом единственными новичками «красных» стали юниоры Харви Эллиот и Сепп ван ден Берг, а также запасной голкипер Адриан.

Другие клубы АПЛ тратили огромные деньги, но «Ливерпуль» не пошел по этому пути, что вызвало разочарование у болельщиков. Но главный тренер спокойно гнет свою линию и не собирается подписывать кого-то под давлением общественности.

«Никогда не стоит совершать трансферы, потому что другие клубы это делают. В этом просто нет смысла. Я просто сел и подумал, нужны ли нам еще игроки? Люди сразу скажут, что нам нужна замена для Садио Мане, Мохаммеда Салаха и остальных.

Но у нас есть резерв. Громкие подписания? Люди думают, что футболисты из других клубов могут быть лучше, чем у нас в обойме, но реального доказательства этому нет. Просто что-то новое всегда захватывает интерес.

Эта ситуация напоминает покупку машины. Ваш автомобиль абсолютно надежен, но хочется приобрести новый, который через две недели ломается. Выглядит красивее, а на деле — проблема».

«Новые футболисты — это не единственный путь сделать команду сильнее. Более того, усилить состав, который выиграл Лигу чемпионов, действительно очень сложно и дорого. У нас нет таких денег. Мы не можем просто так выложить за игрока 150 или 200 миллионов фунтов».

Шесть претендентов на титул... или больше

Клопп уверен, что «выстрелить» в новом сезоне могут многие клубы globallookpress.com

В последние два года «Ман Сити» становился только сильнее, но в этом сезоне будет еще сложнее, если в борьбу за титул включатся другие клубы. Клопп согласен, что «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» способны на это, но на этом список немка не заканчивается.

«Я бы сказал, что за чемпионство сразятся как минимум шесть команд. Кроме того, "Эвертон" — очень амбициозный проект. Еще пара игроков и они смогут бороться за трофей. Это очень интересный коллектив.

Я не знаю, с чего люди взяли, что "Арсенал" и "Челси" не смогут претендовать на победу в АПЛ. Фрэнк Лэмпард станет свежим дыханием для "синих". Да, они не смогут усилиться на рынке из-за запрета, но молодые игроки прогрессируют и возвращаются из аренды. Это и есть выход из ситуации для "Челси". Там может быть создана фантастическая команда.

"Ливерпулю" не придется долго ждать, чтобы испытать себя против "Челси" и "Арсенала" — они столкнутся в течение первых шести недель сезона. Но все начнется с "Норвича" в пятницу. В последний раз команды играли спустя три месяца после назначения Клоппа в 2015 году — мерсисайдцы победили в сумасшедшей игре со счетом 5:4.

Но сам Юрген не задумывается о том, что было тогда и как далеко ушел "Ливерпуль" за эти годы.

"Нет, нет, нет, я не хочу об этом думать. У меня просто нет времени. Был невероятный матч, но мы двигаемся дальше и верим, что лучшие времена еще впереди". 0