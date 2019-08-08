ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» дал интервью перед стартом сезона в АПЛ и Лиге чемпионов

    Ливерпуль Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЭксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити» «Краснодар» — «Порту»Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти Гарри МагуайрБудущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»
  • 10:43
    • Барти потеряет статус первой ракетки мира
  • 10:27
    • Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон»
  • 09:13
    • Ковалев может провести бой с Канело
  • 08:58
    • «Аякс» отказал «Наполи» в трансфере Нереса
  • 08:44
    • Кузнецова и Александрова — в третьем круге турнира в Торонто
  • 08:28
    • Хачанов и Медведев вышли в третий круг турнира в Монреале
  • 08:12
    • «Барселона» обыграла «Наполи» в контрольном матче
    Все новости спорта
    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал эксклюзивное интервью Sky Sports, в котором рассказал о работе клуба на трансферном рынке и поделился ожиданиями от сезона.
    Прошло меньше суток после безумного столкновения «Ливерпуля» с «Сити» в Суперкубке на «Уэмбли», но времени на передышку у дружины Клоппа нет. Фотосессии, тренировки и интервью, а 9 августа команда стартует в Премьер-лиге игрой с «Норвичем».

    Делать выводы по одной игре не стоит

    Команды показали максимум, который у них был
    globallookpress.com

    В рамках подготовки к сезону «красные» провели восемь матчей в четырех разных странах. Результаты были самыми разными, но энтузиазм Клоппа не иссяк даже после поражения в Суперкубке Англии.

    «Смотри, ты можешь бороться с "Сити", когда находишься в своей лучшей форме на пике сезона. Мы явно пока не в тех кондициях. В предсезонном туре у нас было несколько сложных поединков, поэтому мы не знали, как все сложится на "Уэмбли".

    Но второй тайм был действительно хорош. Мы работали очень усердно и знали, что нам хватит сил, но это все равно адски сложно на старте сезона. Остается смириться, что ты не можешь показать свой максимум.

  • Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории
  • Вчера

    • В перерыве мы сели с командой в раздевалке и поняли, что силы еще есть, поэтому надо пытаться бороться. Все на поле достигли предела физически. У нас были шансы победить, но везение было на стороне соперника», — отметил Клопп.

    Результат Суперкубка не будет иметь важного значения для дальнейших событий, но ожесточенная борьба на поле показывает, что обе команды готовы продолжить борьбу за лидерство в английском футболе.

    «Я слишком уважаю соперника, чтобы делать выводы по одной игре. Мы не были готовы на сто процентов, как и "Сити". Но я снова увидел высокий уровень мастерства у "горожан". Они очень умно используют пространство и быстро адаптируются к нашей манере игры, поэтому нам сложно защищаться.

    "Сити" удалось совершать точные длинные передачи с помощью своего вратаря. До следующей очной встречи мы должны подумать, как решить эту проблему».

    Тихая трансферная кампания оправдана

    Адриан — единственный возрастной новичок «красных» этим летом
    globallookpress.com

    Клопп становится совершенно серьезным, когда речь заходит о трансферах. Этим летом единственными новичками «красных» стали юниоры Харви Эллиот и Сепп ван ден Берг, а также запасной голкипер Адриан.

    Другие клубы АПЛ тратили огромные деньги, но «Ливерпуль» не пошел по этому пути, что вызвало разочарование у болельщиков. Но главный тренер спокойно гнет свою линию и не собирается подписывать кого-то под давлением общественности.

    «Никогда не стоит совершать трансферы, потому что другие клубы это делают. В этом просто нет смысла. Я просто сел и подумал, нужны ли нам еще игроки? Люди сразу скажут, что нам нужна замена для Садио Мане, Мохаммеда Салаха и остальных.

  • АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица
  • Что нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги?
  • 06/08/2019

    • Но у нас есть резерв. Громкие подписания? Люди думают, что футболисты из других клубов могут быть лучше, чем у нас в обойме, но реального доказательства этому нет. Просто что-то новое всегда захватывает интерес.

    Эта ситуация напоминает покупку машины. Ваш автомобиль абсолютно надежен, но хочется приобрести новый, который через две недели ломается. Выглядит красивее, а на деле — проблема».

    «Новые футболисты — это не единственный путь сделать команду сильнее. Более того, усилить состав, который выиграл Лигу чемпионов, действительно очень сложно и дорого. У нас нет таких денег. Мы не можем просто так выложить за игрока 150 или 200 миллионов фунтов».

    Шесть претендентов на титул... или больше

    Клопп уверен, что «выстрелить» в новом сезоне могут многие клубы
    globallookpress.com

    В последние два года «Ман Сити» становился только сильнее, но в этом сезоне будет еще сложнее, если в борьбу за титул включатся другие клубы. Клопп согласен, что «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» способны на это, но на этом список немка не заканчивается.

    «Я бы сказал, что за чемпионство сразятся как минимум шесть команд. Кроме того, "Эвертон" — очень амбициозный проект. Еще пара игроков и они смогут бороться за трофей. Это очень интересный коллектив.

    Я не знаю, с чего люди взяли, что "Арсенал" и "Челси" не смогут претендовать на победу в АПЛ. Фрэнк Лэмпард станет свежим дыханием для "синих". Да, они не смогут усилиться на рынке из-за запрета, но молодые игроки прогрессируют и возвращаются из аренды. Это и есть выход из ситуации для "Челси". Там может быть создана фантастическая команда.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Кто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней
  • 06/08/2019

    • "Ливерпулю" не придется долго ждать, чтобы испытать себя против "Челси" и "Арсенала" — они столкнутся в течение первых шести недель сезона. Но все начнется с "Норвича" в пятницу. В последний раз команды играли спустя три месяца после назначения Клоппа в 2015 году — мерсисайдцы победили в сумасшедшей игре со счетом 5:4.

    Но сам Юрген не задумывается о том, что было тогда и как далеко ушел "Ливерпуль" за эти годы.

    "Нет, нет, нет, я не хочу об этом думать. У меня просто нет времени. Был невероятный матч, но мы двигаемся дальше и верим, что лучшие времена еще впереди". 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезон
  • 05/08/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Норвич»
  • 2.15
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА — «Рубин»
  • Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита»
    • 01:06 05/08/2019     «Арсенал» — «Нефтчи»
  • Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге Европы
    • 01:10 02/08/2019     Николя Пепе
  • Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги
    • 16:37 02/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 21:53
    • «Краснодар» на своем поле проиграл «Порту»
  • 10:58
    • Гран-при Мексики останется в «Формуле-1»
  • 10:13
    • Луческу не планирует тренировать киевское «Динамо»
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • Экспресс дня

  • Как стартует обновленный «Спартак» в Лиге Европы?
  • 4.40
    •
  • 09:57
    • «Кристал Пэлас» подписал игрока «Эвертона»
  • 09:45
    • «Арсенал» усилится защитником «Селтика»
  • 09:29
    • «Кристал Пэлас» арендовал игрока «Бетиса»
    Гус Тил Футбол Тиль — надежда «Спартака» на выздоровлениеСМИ — о подписании «Спартаком» голландца Гуса Тила 06/08/2019 в 11:380
  • 23:41
    • «МанСити» объявил о подписании Канселу
  • 23:29
    • Юниорская сборная России в овертайме обыграла словаков на Кубке Глинки/Гретцки
  • 22:05
    • Дебютный гол Азара принес «Реалу» победу над «Ред Буллом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие