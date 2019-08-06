Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа

Кристиан Эриксен

«Тоттенхэм», полузащитник, 27 лет

Председатель «Шпор» Дэниэл Леви оценил Эриксена в 130 миллионов фунтов стерлингов, когда английские клубы делали запросы в конце прошлого сезона, но европейские клубы могут попытаться заполучить датчанина менее чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Эриксен проводит последние 12 месяцев своего контракта, и «Тоттенхэм» потеряет его даром, если не продадут этим летом, сообщает Telegraph.

За игроком долгое время наблюдал мадридский «Реал», но для «сливочных» приоритетом является Поль Погба, а Эриксен — запасной вариант. Согласно СalcioMercato, «Милан» изучает возможность подписания датчанина.

По информации Gol Digital, Диего Симеоне убедил руководство «Атлетико» Мадрид сделать еще одно предложение по трансферу игрока: для снижения цены в сделку включен Анхель Корреа, на которого претендует «Милан».

Все прогнозы на АПЛ

Боссы «Атлетико» оценивают стоимость Корреа в 50 млн евро. Если обмен состоится, то «матрасникам» придется доплатить около 40 млн евро.

По данным The Independent «Манчестер Юнайтед» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» из-за того, что лондонский клуб сделал предложение о трансфере другой цели манкунианцев — полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандешу.

По данным As в «МЮ» готовы предложить датчанину 5-летний контракт и зарплату, размер которой сопоставим с окладом Погба. Эриксен всерьез думает над тем, чтобы принять это предложение, так как в «МЮ» его заверили, что будут строить команду вокруг него.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.

Наш прогноз: «Реал»

Гарет Бейл

«Реал», вингер, 30 лет

Гарет Бейл globallookpress.com

Валлийский хавбек не нужен мадридцам — об этом во всеуслышанье заявил наставник «Реала» Зинедин Зидан. Но уходить куда-то с понижением зарплаты валлиец не согласен, а его нынешний оклад почти никому не потянуть.

По данным Abc.es, мадридский клуб рассчитывал, что валлиец перейдет в «Цзянсу Сунин», из-за чего было принято решение не брать его в Германию для участия в турнире Audi Cup.

30-летний футболист дал согласие на переход в китайский клуб, но «Цзянсу Сунин» не сделал улучшенного предложения до того, как было закрыто трансферное в Китае 31 июля.

Теперь «Реале» надеются продать Бэйла в один из клубов АПЛ. При этом «сливочные» рассчитывают выручить с продажи игрока не менее 65 миллионов евро.

А по данным AS, «Бавария» может взять футболиста в аренду прямо перед закрытием трансферного окна. И в Германии, и в Испании трансферное окно закрывается 2 сентября.

По мнению источника, если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», немецкий клуб может попытаться арендовать 30-летнего валлийца.

Все прогнозы на Лигу 1

В то же время агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что Бэйл точно не будет играть в аренде, а слухи о переходе в «Баварию» назвал «хренью».

Наш прогноз: «Реал»

Дэниэл Дринкуотер

«Челси», полузащитник, 29 лет

Дэниэл Дринкуотер globallookpress.com

Дэнни Дринкуотер перешел в «Челси» в августе 2017 года из «Лестер Сити» за 35 млн фунтов, и с тех пор пытался пробиться в основной состав.

В дебютном сезоне Дринкуотер сыграл 22 матча во всех соревнованиях, из которых только 12 в АПЛ (5 — в стартовом составе).

После того, как Маурицио Сарри сменил Антонио Конте, Дринкуотер и вовсе перестал попадать в состав. Во время сезона 2018/19 годов 29-летний игрок вышел на поле только один раз.

С приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация не улучшилась. По данным Daily Mail, Дринкуотер не входит в планы тренера. Такое решение Лэмпард принял по итогам предсезонного турне в Японии, несмотря на трансферный запрет, согласно которому «Челси» не может приобретать новых игроков до лета следующего года.

По информации Daily Mail, «Норвич» сделал запрос о трансфере игрока, но также интересуется хавбеком «Уотфорда» Натаниэлем Чалоба и полузащитником «Севильи» Ибраимом Аваду.

«Брайтон», в свою очередь, сделал предварительный запрос о трансфере Дринкуотера, контракт которого с «Челси» рассчитан еще на три сезона.

Наш прогноз: «Брайтон»

Лоран Косьельни

«Арсенал», защитник, 33 года

Лоран Косьельни globallookpress.com

В июле капитан и многолетний центральный защитник «Арсенала» Лоран Косельни сенсационно отказался ехать с командой в предсезонное турне по США.

Конфликт возник по нескольким причинам, одна из которых — нежелание «канониров» продлевать контракт с игроком более чем на год, и при этом — нежелание расторгнуть соглашение и отпустить Косельни во Францию.

Пока наставник «Арсенала» Унаи Эмери уговаривает защитника остаться в команде, «Бордо» и «Ренн» ведут переговоры о трансфере Косьельни.

Как сообщает Sky Sports, французские клубы уже ведут переговоры с «канонирами», однако пока ни один из них не готов заплатить требуемую лондонцами сумму. Точная стоимость трансфера не называется.

Календарь и таблица АПЛ

Вероятно, «Арсенал» не пойдет на поводу у игрока и не отпустит его бесплатно, потребовав какую-то символическую сумму — чтобы не выглядело так, будто Косельни добился желаемого языком ультиматумов.

Наш прогноз: «Ренн»

Лерой Сане «Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

Лерой Сане globallookpress.com

Немецкий хавбек, скорее всего, покинет «Манчестере Сити» — Пеп Гвардиола недоволен его отношением к тренировкам и готов расстаться с игроком.

В начале августа Bild сообщил, «Бавария» сделала «горожанам» официальное предложение по трансферу игрока, а Kicker подтвердил, что Сане согласился на переход, сумма которого составит 100 миллионов евро. В тот же день пресс-служба «Баварии» опровергла эту информацию.

Тем не менее, как утверждает France Football, сделка близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за Сане 110 миллионов евро (крупнейший трансфер в истории Бундеслиги) и подпишут с ним пятилетний контракт.

По условиям соглашения, Сане станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» (18 млн евро в год до уплаты налогов) и всего немецкого чемпионата, до этого самым высокооплачиваемым был Роберт Левандовски (16 млн евро).

Все прогнозы на Бундеслигу

В «Баварии» футболист сборной Германии возьмет 10-й номер, который долгое время принадлежал полузащитнику Арьену Роббену.

В минувшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.

Наш прогноз: «Бавария»

Марио Балотелли

Свободный агент, нападающий, 28 лет

Марио Балотелли globallookpress.com

В сезоне-2018/19 Балотелли выступал за «Ниццу» и «Марсель». За «Ниццу» форвард провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу, а в составе «Марселя» Балотелли вышел на поле в 15 играх, в которых забил 8 мячей.

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий может продолжить карьеру в «Вероне». Сообщается, что игроку уже поступило предложение о переходе в итальянскую команду. Сейчас Балотелли вместе со своим агентом Мино Райлой обдумывает его.

Как сообщает журналист Николо Скира, бразильский «Фламенго» предложил Марио Балотелли контракт сроком до декабря 2021 года. Сообщается, что зарплата 28-летнего итальянца может составить 4 млн евро в год.

Наш прогноз: «Верона»

Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 26 лет

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Бельгийский нападающий, скорее всего, покинет Манчестер этим летом, сомнений в этом практически нет.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Ювентус» достигли соглашения об обмене Лукаку на форварда Паулу Дибалу. Позже манкуниацы отказались от этой сделки из-за высоких требований по зарплате аргентинского форварда.

Главным претендентом на Лукаку остался миланский «Интер», главный тренер которого Антонио Конте хотел подписать игрока еще когда работал в «Челси».

По информации журналиста Танкреди Палмери, миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что в отличие от предыдущих заявок, английский клуб не стал сразу отклонять это предложение.

К тому же, «манкунианцы» фактически договорились с «Ювентусом» о покупке Марио Маджукича. А это означает, что замену уходящему Лукаку искать уже не придется, и срок до 8 августа уже неактуален.

В прошедшем сезоне АПЛ Лукаку провел 32 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: «Интер» 0