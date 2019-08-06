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    Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа

    Кто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Кристиан Эриксен

    «Тоттенхэм», полузащитник, 27 лет

    Председатель «Шпор» Дэниэл Леви оценил Эриксена в 130 миллионов фунтов стерлингов, когда английские клубы делали запросы в конце прошлого сезона, но европейские клубы могут попытаться заполучить датчанина менее чем за 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Эриксен проводит последние 12 месяцев своего контракта, и «Тоттенхэм» потеряет его даром, если не продадут этим летом, сообщает Telegraph.

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  • 29/07/2019

    • За игроком долгое время наблюдал мадридский «Реал», но для «сливочных» приоритетом является Поль Погба, а Эриксен — запасной вариант. Согласно СalcioMercato, «Милан» изучает возможность подписания датчанина.

    По информации Gol Digital, Диего Симеоне убедил руководство «Атлетико» Мадрид сделать еще одно предложение по трансферу игрока: для снижения цены в сделку включен Анхель Корреа, на которого претендует «Милан».

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    Боссы «Атлетико» оценивают стоимость Корреа в 50 млн евро. Если обмен состоится, то «матрасникам» придется доплатить около 40 млн евро.

    По данным The Independent «Манчестер Юнайтед» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» из-за того, что лондонский клуб сделал предложение о трансфере другой цели манкунианцев — полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандешу.

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    • По данным As в «МЮ» готовы предложить датчанину 5-летний контракт и зарплату, размер которой сопоставим с окладом Погба. Эриксен всерьез думает над тем, чтобы принять это предложение, так как в «МЮ» его заверили, что будут строить команду вокруг него.

    В сезоне-2018/19 Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.

    Наш прогноз: «Реал»

    Гарет Бейл

    «Реал», вингер, 30 лет

    Гарет Бейл

    Валлийский хавбек не нужен мадридцам — об этом во всеуслышанье заявил наставник «Реала» Зинедин Зидан. Но уходить куда-то с понижением зарплаты валлиец не согласен, а его нынешний оклад почти никому не потянуть.

    По данным Abc.es, мадридский клуб рассчитывал, что валлиец перейдет в «Цзянсу Сунин», из-за чего было принято решение не брать его в Германию для участия в турнире Audi Cup.

    30-летний футболист дал согласие на переход в китайский клуб, но «Цзянсу Сунин» не сделал улучшенного предложения до того, как было закрыто трансферное в Китае 31 июля.

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    • Теперь «Реале» надеются продать Бэйла в один из клубов АПЛ. При этом «сливочные» рассчитывают выручить с продажи игрока не менее 65 миллионов евро.

    А по данным AS, «Бавария» может взять футболиста в аренду прямо перед закрытием трансферного окна. И в Германии, и в Испании трансферное окно закрывается 2 сентября.

    По мнению источника, если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», немецкий клуб может попытаться арендовать 30-летнего валлийца.

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    В то же время агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что Бэйл точно не будет играть в аренде, а слухи о переходе в «Баварию» назвал «хренью».

    Наш прогноз: «Реал»

    Дэниэл Дринкуотер

    «Челси», полузащитник, 29 лет

    Дэниэл Дринкуотер

    Дэнни Дринкуотер перешел в «Челси» в августе 2017 года из «Лестер Сити» за 35 млн фунтов, и с тех пор пытался пробиться в основной состав.

    В дебютном сезоне Дринкуотер сыграл 22 матча во всех соревнованиях, из которых только 12 в АПЛ (5 — в стартовом составе).

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    • После того, как Маурицио Сарри сменил Антонио Конте, Дринкуотер и вовсе перестал попадать в состав. Во время сезона 2018/19 годов 29-летний игрок вышел на поле только один раз.

    С приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация не улучшилась. По данным Daily Mail, Дринкуотер не входит в планы тренера. Такое решение Лэмпард принял по итогам предсезонного турне в Японии, несмотря на трансферный запрет, согласно которому «Челси» не может приобретать новых игроков до лета следующего года.

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    • По информации Daily Mail, «Норвич» сделал запрос о трансфере игрока, но также интересуется хавбеком «Уотфорда» Натаниэлем Чалоба и полузащитником «Севильи» Ибраимом Аваду.

    «Брайтон», в свою очередь, сделал предварительный запрос о трансфере Дринкуотера, контракт которого с «Челси» рассчитан еще на три сезона.

    Наш прогноз: «Брайтон»

    Лоран Косьельни

    «Арсенал», защитник, 33 года

    Лоран Косьельни

    В июле капитан и многолетний центральный защитник «Арсенала» Лоран Косельни сенсационно отказался ехать с командой в предсезонное турне по США.

    Конфликт возник по нескольким причинам, одна из которых — нежелание «канониров» продлевать контракт с игроком более чем на год, и при этом — нежелание расторгнуть соглашение и отпустить Косельни во Францию.

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    • Пока наставник «Арсенала» Унаи Эмери уговаривает защитника остаться в команде, «Бордо» и «Ренн» ведут переговоры о трансфере Косьельни.

    Как сообщает Sky Sports, французские клубы уже ведут переговоры с «канонирами», однако пока ни один из них не готов заплатить требуемую лондонцами сумму. Точная стоимость трансфера не называется.

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    Вероятно, «Арсенал» не пойдет на поводу у игрока и не отпустит его бесплатно, потребовав какую-то символическую сумму — чтобы не выглядело так, будто Косельни добился желаемого языком ультиматумов.

    Наш прогноз: «Ренн»

    Лерой Сане

    «Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

    Лерой Сане

    Немецкий хавбек, скорее всего, покинет «Манчестере Сити» — Пеп Гвардиола недоволен его отношением к тренировкам и готов расстаться с игроком.

    В начале августа Bild сообщил, «Бавария» сделала «горожанам» официальное предложение по трансферу игрока, а Kicker подтвердил, что Сане согласился на переход, сумма которого составит 100 миллионов евро. В тот же день пресс-служба «Баварии» опровергла эту информацию.

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    • Тем не менее, как утверждает France Football, сделка близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за Сане 110 миллионов евро (крупнейший трансфер в истории Бундеслиги) и подпишут с ним пятилетний контракт.

    По условиям соглашения, Сане станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» (18 млн евро в год до уплаты налогов) и всего немецкого чемпионата, до этого самым высокооплачиваемым был Роберт Левандовски (16 млн евро).

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    В «Баварии» футболист сборной Германии возьмет 10-й номер, который долгое время принадлежал полузащитнику Арьену Роббену.

    В минувшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Марио Балотелли

    Свободный агент, нападающий, 28 лет

    Марио Балотелли

    В сезоне-2018/19 Балотелли выступал за «Ниццу» и «Марсель». За «Ниццу» форвард провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу, а в составе «Марселя» Балотелли вышел на поле в 15 играх, в которых забил 8 мячей.

    По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий может продолжить карьеру в «Вероне». Сообщается, что игроку уже поступило предложение о переходе в итальянскую команду. Сейчас Балотелли вместе со своим агентом Мино Райлой обдумывает его.

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    • Как сообщает журналист Николо Скира, бразильский «Фламенго» предложил Марио Балотелли контракт сроком до декабря 2021 года. Сообщается, что зарплата 28-летнего итальянца может составить 4 млн евро в год.

    Наш прогноз: «Верона»

    Ромелу Лукаку

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 26 лет

    Ромелу Лукаку

    Бельгийский нападающий, скорее всего, покинет Манчестер этим летом, сомнений в этом практически нет.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Ювентус» достигли соглашения об обмене Лукаку на форварда Паулу Дибалу. Позже манкуниацы отказались от этой сделки из-за высоких требований по зарплате аргентинского форварда.

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    • Главным претендентом на Лукаку остался миланский «Интер», главный тренер которого Антонио Конте хотел подписать игрока еще когда работал в «Челси».

    По информации журналиста Танкреди Палмери, миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Сообщается, что в отличие от предыдущих заявок, английский клуб не стал сразу отклонять это предложение.

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    • К тому же, «манкунианцы» фактически договорились с «Ювентусом» о покупке Марио Маджукича. А это означает, что замену уходящему Лукаку искать уже не придется, и срок до 8 августа уже неактуален.

    В прошедшем сезоне АПЛ Лукаку провел 32 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Интер» 0

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