«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии»

Накануне в Суперкубке Германии «Боруссия» Дортмунд обыграла «Баварию» со счетом 2:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этом матче.

«Боруссия» готова прервать доминирование «Баварии»

Главное внимание мировые СМИ уделили атакующему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, забившему второй гол и отдавшему результативную передачу в эпизоде с первым взятием ворот.

Британская BBC охарактеризовала игру своего соотечественника, как «блестящую». Итальянская Gazzetta dello Sport назвала англичанина «жемчужиной». Испанская же Marca пошла дальше, сделав вывод о том, что «диктатура мюнхенцев» подходит к концу.

«Боруссия» победила «Баварию» с кадровым запасом

«Если это вкус грядущего сезона Бундеслиги, то у нас впереди адский год. "Боруссия" выиграла первый трофей нового футбольного года, но что важнее — она обозначила первый маркер предстоящей кампании, и при этом нанесла психологический удар по клубу, который она попытается снова свергнуть с трона. Для нейтральных зрителей это было намного более волнующим зрелищем, чем часто случается в матчах за Суперкубок: эта игра имела больше преимуществ, чем острых моментов, поскольку разница между соперниками сокращается», — пишет в материале DW Майкл Да Силва.

«Дортмундцы играли без своих новичков в лице Юлиана Брандта, Торгана Азара и Матса Хуммельса, которые остались вне заявки в качестве мер предосторожности. Тем не менее, они не нуждались ни в одном из них, ведь разницу обеспечил их английский вундеркинд. Иногда стоит помнить, что Джейдон Санчо все еще подросток, и останется таковым до марта следующего года. Это был вечер, когда блистали все игроки "Пчел", в рядах которых стало больше конкуренции, чем было еще совсем недавно».

Алькантара — один из антигероев матча

«В то время, как от этих традиционных матчей за Суперкубок редко что-то можно получить, это поражение не было случайным ударом по "ротен". "Баварию" нельзя обвинять в том, что она не воспринимает этот матч всерьез, если смотреть на ее стартовый состав. Тем не менее, в этот вечер она была бита по всем статьям, в то время, как "Боруссия" подходит к новому сезону Бундеслиги в отличной форме», — констатирует в материале Goal.com Райан Бенсон.

«Не только даже Санчо может утверждать, он был повсюду на протяжении этого матча — англичанин использовал свои моменты, чтобы оказать влияние на судьбу игры, и, безусловно, преуспел. Его проход в эпизоде с голом Пако Алькасером был исключительным, а также продемонстрировал выносливость, темп и самообладание, когда лично удвоил преимущество команды. Между тем, Алькантара виноват в первом голе, ведь это в безобидной ситуации потерял мяч, и это был не первый подобный случай, так как он также "создал" первый момент для соперника».

«Бавария» имеет проблемы на старте сезона

«При всех своих атакующих действиях и попыток взломать чужие ворота, "Бавария" в основном не впечатлила. Она выглядела бледно с самого начала, и "Боруссия" слишком легко и слишком часто врывалась во владения соперника, прежде чем та отобрала инициативу в начале второго тайма. Хотя у "ротен" были шансы забить, ни один из них не был по-настоящему серьезным», — отмечает в блоге 90min Нишаль Швагер-Патель.

«Мюнхенцы, конечно, стремились сделать все возможное, но разочаровали, проведя большую часть матча в попытках отобрать мяч и поймать форвардов "Дортмунда", которые постоянно ловили на контратаках, что дорого ему стоили. Для Нико Ковача это худший способ начать сезон, и это показывает, что ему есть над чем работать. Будь то путем подписания еще нескольких игроков до закрытия трансферного окна в сентябре или перетасовки состава, "Баварии" необходимо исправить ситуацию до начала сезона». 0