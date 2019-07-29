Трансферный дайджест. 23-29 июля

Малком

«Барселона», полузащитник, 22 года

«Барселона» прошлым летом увела хавбека «Бордо» из-под носа у «Ромы», но теперь об этом трансфере, стоимостью в 40 миллионов евро, похоже, жалеют и игрок и каталонский клуб.

По информации AS, бразилец хочет покинуть «Барсу» этим летом, так как после трансфера Гризманна не видит для себя перспектив в клубе.

Малком хочет перейти в английский чемпионат. В частности, им интересовались лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако, по информации издания, «Барселона» хочет получить за игрока 60 млн евро, что осложняет сделку.

Есть на игрока претенденты и в других лигах. По информации Diario Sport, три клуба итальянской Серии А заинтересованы в покупке. С «Наполи» «Барса» уже ведет переговоры.

«Интер» и «Милан» также заинтересованы в бразильце. Сообщается, что каталонцы могут согласиться отдать бразильца в аренду с правом выкупа.

По информации Goal, в покупке футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Клубы ведут переговоры о трансфере бразильца за 42 миллиона евро.

Наконец, последним претендентом на игрока является питерский «Зенит». Marca отмечает финансовую силу «Зенита», а также хорошие взаимоотношения петербуржцев с «Барселоной».

По информации издания, российский клуб готов удовлетворить экономические требования «блаугранас» и заплатить за игра 40 миллионов евро.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что клуб связывался с «Барселоной» по поводу трансфера полузащитника, но уточнил, что речь не идет о покупке игрока за 40 млн евро.

Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. 40 млн евро — сумма, далекая от реальности. Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки — Халк, Сантос и Барриос — советовали ему наш клуб Александр Медведев

В прошлом сезоне игрок провел за каталонцев всего 15 матчей в Примере, в основном выходя на замену, и забил всего один гол.

Наш прогноз: «Боруссия»

Маттео Дармиан

«Манчестер Юнайтед», защитник, 29 лет

Маттео Дармиан globallookpress.com

Итальянский защитник давно и плотно полирует лавку в «МЮ» — в сезоне 2017/2018 он провел лишь 8 матчей в АПЛ, а в сезоне 2018/2019 и вовсе 6.

Контракт игрока с манкунианцами длится еще год, и английский клуб надеется выручить за него более-менее приличную сумму в 10-12 миллионов евро, или хотя бы выгодно обменять.

В июне «МЮ» вел переговоры с «Интером», а сам игрок провел переговоры с «Валенсией», которые не увенчались успехом.

Как сообщает Sky Italia, миланцы не теряют надежды на трансфер, особенно если «нерадзурри» продадут Миранду или Далберта. Кроме того за ситуацией наблюдает и «Ювентус», который видит в Дармиане замену Канселу

Самым последним и неожиданным претендентом на игрока стала «Барселона». По информации ESPN, каталонский клуб рассматривает итальянца как менее затратную альтернативу защитнику «Бетиса» Хуниору Фирпо, за которого севильцы требуют 30 млн евро.

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Впрочем, среди игроков, интересующих «Барсу», также значатся защитники Филипп Макс («Аугсбург») и Давид Алаба («Бавария»).

Наш прогноз: «Интер»

Гарри Магуайр

«Лестер», защитник, 26 лет

Гарри Магуайр globallookpress.com

Магуайр мог покинуть «Лестер» еще прошлым летом — «МЮ» интересовался защитником, однако после яркой игры Гарри за сборную Англии на ЧМ-2018 в России цена за него резко подскочила.

Тогда «красные дьяволы» отказались платить за игрока 80 миллионов фунтов, но после неудачного сезона решили укрепить защиту и вернулись к кандидатуре Магуайра

Как сообщает Bleacher Report, «МЮ» договорился об условиях трансфера 26-летнего англичанина. Сумма сделки составит все те же 80 миллионов фунтов.

Сам Магуайр объявил главному тренеру Брендану Роджерсу и партнерам, что он хочет покинуть команду. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Всё о футболе России

По информации Sky Sports, 26-летний футболист не принимал участия в последних тренировках команды.

Наш прогноз: «МЮ»

Сами Хедира

«Ювентус», полузащитник, 32 года

Сами Хедира globallookpress.com

Чемпион мира в составе сборной Германии готовится покинуть «Старую Синьору». Новый главный тренер Маурицио Сарри не заинтересован в его услугах.

За три сезона на стадионе «Альянс» Хедира забил 19 голов и 10 передач в 77 матчах. Но в прошлом сезоне у немецкого футболиста проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры.

Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию. Игрок перенес операцию на сердце.

Сам Хедира осознает, что в новом сезоне его игровое время в «Юве» наверняка будет ограничено в связи с приходом Адриена Рабьо и Аарона Рэмзи.

В начале июля Сalciomercato сообщил, что «Фенербахче» и «Бешикташ» намерены пригласить хавбека, но игрок не считает чемпионат Турции привлекательным. Не исключается вариант, что он продолжит карьеру в МЛС.

По информации Football Italia, немец попал в сферу интересов «Вулверхэмптона». Руководство «волков» провело соответствующие переговоры в Англии со спортивным директором туринского клуба Фабио Паратичи.

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Арсенал», «Фиорентина» и «Валенсия» запросили информацию о ситуации Хедиры.

По информации журналиста Танкреди Палмери, 32-летний немец близок к переходу в лондонский «Арсенал». Информацию подтверждает и то, что игрок присутствовал на товарищеском матче «Арсенала» с «Лионом».

В прошедшем сезоне Хедира провел 17 матчей за «Ювентус», забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.

Наш прогноз: «Арсенал»

Франк Рибери

Свободный агент, полузащитник, 36 лет

Франк Рибери globallookpress.com

Хавбек ушел из «Баварии» этим летом после 12 лет в клубе. 36-летний француз намерен продолжать карьеру. Сейчас он в Мюнхене и даже нанял персонального тренера.

По информации L’Equipe, Рибери отказался от перехода в «Монако». Футболист не захотел переходить в княжеский клуб, поскольку во Франции видит себя только в «Марселе», за который выступал с 2005 по 2007 год.

Как сообщает Bild, бывший полузащитник «Баварии» может остаться в Бундеслиге — «Айнтрахт» готов предложить ему однолетний контракт.

Клуб из Франкфурта уже контактировал с агентом футболиста, однако проблемой может стать высокая зарплата Рибери.

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По данным издания, хавбеком также интересуются «Арсенал», «Фиорентина», клубы из Катара и Саудовской Аравии.

Наш прогноз: «Арсенал»

Евгений Коноплянка

«Шальке», полузащитник, 29 лет

Евгений Коноплянка globallookpress.com

Украинский полузащитник этим летом покинет немецкий клуб, за который выступал с 2017 года. Его контракт с «Шальке» рассчитан до июня 2020 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Фенербахче», который предложил «Шальке» 3 миллиона евро, а игроку зарплату в 2,7 млн евро.

По информации Takvim, «Бешикташ» рассматривает кандидатуру украинского футболиста как замену полузащитнику Джеремейну Ленсу.

Главный тренер турецкого клуба Абдулла Авджи неудовлетворен игрой 31-летнего голландца и хочет избавиться от него, так как его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год.

Руководство клуба из Стамбула уже провело встречу с представителями немецкого клуба относительно трансфера Коноплянки. Отмечается, что украинец тоже не против такого перехода.

«Бешикташ» пытается договориться с украинцем относительно снижения заработной платы. В «Шальке» Коноплянка получает 4 млн. евро.

Не исключен вариант, по которому Коноплянка доработает контракт в немецком клубе, чтобы не идти на понижение зарплаты.

«Шальке» не заинтересован в продолжении сотрудничества и хочет заработать на трансфере полузащитника.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: «Бешикташ»

Синдзи Кагава

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 30 лет

Синдзи Кагава globallookpress.com

Японский хавбек давно готов вновь попрощаться с немецким клубом, с которым выигрывал Бундеслигу — в официальных матчах Люсьен Фавр не рассчитывал на него даже как на игрока ротации.

В прошлом сезоне Кагава уже пропустил почти месяц из-за травмы, а в чемпионате Германии сыграл в 2 матчах — всего 98 минут. Контракт японца с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.

Зимой Синдзи мог перейти в «Бордо» на правах аренды, но японец заартачился, заявив, что хотел бы перейти в клуб из Испании.

В итоге с мечтой о Примере все же пришлось распрощаться — в январе Кагаву арендовал «Бешикташ», где то провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал две голевых передачи.

Теперь же японец может осуществить мечту об Испании — As сообщает, что хавбек близок к переходу в «Сельту». Немецкий клуб готов отпустить игрока, так как рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

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Трансферу может помешать тот факт, что Кагава не является гражданином Евросоюза, а в «Сельте» уже присутствует максимальное количество игроков такого статуса.

Наш прогноз: «Сельта» 0