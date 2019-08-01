Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Трофеи: 27 (в том числе две Лиги чемпионов и восемь национальных чемпионатов)

Особенный успех: победы в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов во главе «Барселоны» в 2009 году

Наставник «Ман Сити», вероятно, сейчас является номером один в мире. Он выигрывал чемпионаты с «Барселоной», «Баварией» и «Сити», а также дважды покорял Лигу чемпионов.

Но Гвардиола — это не только про трофеи. Он создает собственный стиль игры, который опережал все остальные подходы в последнее десятилетие. Испанец является специалистом фактически без слабых мест, но пока ему не удалось покорить Европу в Германии и в Англии.

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Юрген Клопп globallookpress.com

Трофеи: 6

Особенный успех: победа в Лиге чемпионов сезона-2018/19 с «Ливерпулем»

Приведя «красных» к европейскому триумфу в прошлом сезоне, Клопп окончательно вошел в элиту тренерского цеха и опроверг утверждение, что его команды всегда проигрывают финалы.

Клопп — менеджер, которого любят игроки и болельщики, а его стиль игры с высокой интенсивностью помог превратить мерсисайдцев в одну из самых захватывающих команд мира. Чтобы претендовать на звание номер один он должен выиграть АПЛ.

3. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Трофеи: 0

Особенный успех: выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 с «Тоттенхэмом»

Пять лет у руля «Тоттенхэма» до сих пор не принесли трофеев, но Почеттино превратил «шпор» из перспективного коллектива в большой клуб, регулярно выступающий в Лиге чемпионов, где команда пробилась в финал в прошлом сезоне.

Аргентинец умело растит молодых футболистов и умеет выжать максимум из ресурсов, которые у него есть. Нет никаких сомнений, что однажды Почеттино окажется в одном из лучших клубов мира.

4. Унаи Эмери («Арсенал»)

Унаи Эмери globallookpress.com

Трофеи: 10

Особенный успех: три победы в Лиге Европы во главе «Севильи» в 2014, 2015 и 2016 годах

Тренеру «Арсенала» предстоит нелегкая работа на «Эмирейтс» с точки зрения конкурентоспособности команды в компании топ-клубов, но его послужной список не вызывает сомнений.

Эмери завоевал шесть крупных трофеев (включая три Лиги Европы с «Севильей») за свою тренерскую карьеру. Испанец столкнулся с самым большим вызовом в Лондоне, но команда набирает обороты и способна прогрессировать дальше.

5. Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм»)

Трофеи: 10

Особенный успех: титул АПЛ и Кубок Англии с «Манчестер Сити» в 2014 году

В настоящее время он управляет 14-м клубом в карьере, а в прошлом специалист тренировал «Реал» и «Манчестер Сити». Пеллегрини приобрел репутацию человека, который приносит стабильность и порядок в любой коллектив.

Три больших трофея, в том числе победа в АПЛ, говорят о том, что чилиец способен стать тем, кто может привести «Вест Хэм» в семерку лучших команд АПЛ по итогам сезона.

6. Нуну Санту («Вулверхэмптон»)

Трофеи: 1

Особенный успех: выход в Лигу Европы с «Вулверхэмптоном» по итогам прошлого сезона

Бывший наставник «Порту» и «Валенсии» добился большого успеха с «волками» всего за два года. Бывший вратарь вывел команду в АПЛ, а затем добыл путевку в Лигу Европы в своем первом сезоне в элите.

Санту создал захватывающий и уверенный в себе коллектив, который будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

7. Брендан Роджерс («Лестер»)

Трофеи: 9 (включая плей-офф Чемпионшипа с «Суонси»)

Особенный успех: победа во всех национальных турнирах у руля шотландского «Селтика»

Менеджер «Лестера» почти привел «Ливерпуль» к победе в АПЛ в 2014 году. Специалист создал великолепную команду на «Энфилде», а затем добился успеха в «Селтике», где за три сезона выиграл восемь золотых медалей в национальных турнирах.

Ирландец умело строит атакующие команды, делая ставку на талантливых и перспективных игроков. Теперь у него есть шанс собрать в «Лестере» состав, который сможет вновь приблизиться к титулу в АПЛ.

8. Шон Дайч («Бернли»)

Трофеи: 1

Особенный успех: седьмое место «Бернли» в АПЛ и квалификация Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Дайч проведет свой седьмой год во главе команды. За это время он превратил «Бернли» в авторитетный коллектив с небольшим бюджетом. Дважды клуб возвращался в АПЛ за эпоху Дайча.

Попадание в зону Лиги Европы по итогам сезона-2017/18 стало настоящим чудом, учитывая скромные возможности клуба. Дайч создал преданную и трудолюбивую команду, которая способна отбирать очки у звезд.

9. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»)

Рой Ходжсон Sky Sports

Трофеи: 12

Особенный успех: выход в финал Лиги Европы-2010 с «Фулхэмом»

Бывший тренер сборной Англии является старейшим специалистом в АПЛ — ему исполнится 72 года. При этом он доказал, что возраст — просто цифра.

Ходжсон привнес стабильность и последовательность в «Кристал Пэлас». Он проводит свой 43-й год карьеры тренера и в прошлом работал с «Интером» и «Ливерпулем». Такой опыт позволяет Ходжону находиться в топ-10 списка.

10. Эдди Хау («Борнмут»)

Трофеи: 1

Особенный успех: повышение с «Борнмутом» в АПЛ из четвертого дивизиона

«Борнмуту» грозил вылет из Футбольной лиги, когда в декабре 2008-го Хоу в возрасте 31 года принял команду и спас от понижения.

С тех пор специалист поднимал клуб все выше и выше, оказавшись в итоге в Премьер-лиге. Сейчас Хау считается одним из лучших английских тренеров, сочетая в себе привлекательный стиль игры и результат.

11. Хавьер Грасия («Уотфорд»)

Трофеи: 2

Особенный успех: выход в Примеру с «Альмерией» в 2013 году

Тренер «Уотфорда» привел команду к своему первому финалу Кубка Англии с 1984 года в прошлом сезоне. В финале команда уступила «Ман Сити» на «Уэмбли».

Грасия превратил «шершней» в жесткую и физически мощную команду с амбициями попасть в еврокубки. У специалиста богатый опыт работы в Испании, России и Греции. «Челси» рассматривал его кандидатуру до приглашения Фрэнка Лэмпарда.

12. Марку Силва («Эвертон»)

Трофеи: 3

Особенный успех: победа в чемпионате Греции-2016 с «Олимпиакосом»

Португальский тренер работает уже с третьим английским клубом после «Халл Сити» и «Уотфорда». Перед тренером была поставлена задача сделать «Эвертон» лучшим после первой шестерки АПЛ.

У клуба долгосрочные амбиции и стремление пробиться в Лигу чемпионов. Силва считается тренером, который может быстро показать результат. У «Эвертона» есть все, чтобы выстрелить в новом сезоне.

13. Даниель Фарке («Норвич Сити»)

Трофеи: 3

Особенный успех: выход в АПЛ с «Норвичем» после победы в Чемпионшипе в сезоне-2018/19

Два года Фарке работал с резервистами дортмундской «Боруссии», а в 2017-м получил приглашение от «Норвича». Первый сезон в английском футболе был сложным, но затем его команда выиграла Чемпионшип и вышла в элиту.

Немец принес в Англию собственный стиль яркого футбола и помог команде вернуться в обойму лучших клубов страны.

14. Дин Смит («Астон Вилла»)

Трофеи: 1

Особенный успех: выход в АПЛ с «Астон Виллой» в 2019 году

Менеджер обеспечил клубу повышение в элиту за менее чем полный сезон. Смит получил большой опыт работы в низших лигах с «Уолсоллом» и «Брентфордом», после чего взялся за более крупную задачу и добился успеха.

15. Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Трофеи: 3

Особенный успех: два титула чемпионов Норвегии с «Мольде» в 2011 и 2012 годах

Сульшер стал легендой «Юнайтед» в качестве игрока, а теперь он должен доказать свою ценность в качестве тренера, хотя его квалификация пока не впечатляет.

Два титула в чемпионате Норвегии и Кубок страны мало что значат в АПЛ, где он работал с «Кардиффом» и не продержался там даже год из-за плохих результатов.

Пока Сульшер не выглядит тем, кто должен руководить огромным проектом «Манчестер Юнайтед». У специалиста есть одно важное преимущество — его любят футболисты.

16. Фрэнк Лэмпард («Челси»)

Фрэнк Лэмпард Chelsea FC

Трофеи: 0

Особенный успех: победа в третьем раунде Кубка Лиги над «Манчестер Юнайтед» в 2018 году

Возможно, главная легенда в истории «Челси» теперь пытается проявить себя в роли тренера, но здесь он — абсолютный новичок.

У Лэмпарда пока есть опыт работы только в Чемпионшипе с «Дерби». Тренеру не удалось вывести клуб в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, но теперь ему надо добиваться успеха на совершенно ином уровне, заменив в «Челси» Маурицио Сарри.

17. Крис Уайлдер («Шеффилд»)

Трофеи: 3

Особенный успех: выход в АПЛ с «Шеффилдом» из Лиги 1 за три сезона

Уайлдер добивался успеха в каждом клубе, где получал работу, начиная с любительского «Альфретона», после чего были «Оксфорд», «Нортгемптон» и «Шеффилд».

51-летний специалист особенно любит британских футболистов, на которых делает ставку. В новом сезоне его ждет непростая задача сохранения прописки в АПЛ, но способности Уайлдера не вызывают сомнений.

18. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)

Трофеи: 1

Особенный успех: первый в истории клуба выход «Ингольштадта» в Бундеслигу в 2015 году

Тренер получил прозвище «Альпийский Клопп» за его успехи с немодными командами в Австрии и Германии. Специалист возглавил «Саутгемптон» в декабре прошлого года, получив задачу остаться в элите.

В итоге Хазенхюттль с запасом исполнил пожелания руководства, одержав восемь побед в 25 поединках. В полной мере тренер пройет проверку уже в новом сезоне.

19. Стив Брюс («Ньюкасл»)

Стив Брюс Sky Sports

Трофеи: 2

Особенный успех: выход в АПЛ с «Бирмингемом» и «Халлом»

Это 11-я команда Брюса в качестве менеджера. Он принял «Ньюкасл» этим летом и теперь должен преодолеть негатив и скептицизм в свой адрес со стороны фанатов.

У тренерского штаба будет стоять задача остаться в АПЛ, а Брюс имеет репутацию «пожарного». В этом сезоне от него потребуется демонстрация всех навыков, чтобы выйти из сложной ситуации.

20. Грэм Поттер («Брайтон»)

Трофеи: 3

Особенный успех: вывод «Эстерсунда» в плей-офф Лиги Европы в 2018 году

Тренер создал себе репутацию хорошего английского специалиста за пределами страны, создав из шведского «Эстерсунда» очень качественный коллектив за пять лет.

Это позволило ему впервые получить шанс на родине в «Суонси» год назад. Команда оказалась в середине турнирной таблице Чемпионшипа, но «Брайтон» все равно обратил внимание на Поттера и сделала на него ставку в АПЛ. Команда с трудом спаслась в прошлом сезоне, поэтому легко уж точно не будет. 0