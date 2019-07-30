Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд

Юрген Клопп не помнит название улицы, но вспоминает ошеломляющее движение, из-за которого он опоздал на встречу на Манхэттене, с которой все началось. Он не может точно определить, в каком именно небоскребе проходила эта встреча, учитывая масштабы конструкций из стали и стекла, усеивающих горизонты Нью-Йорка, но он вспоминает волнение, с которым пришел на собеседование, которое должно было изменить его судьбу и судьбу одной из крупнейших мировых спортивных институций.

Улицей была Лексингтон Авеню. Небоскреб был юридическим офисом Shearman & Sterling. Дата была 1 октября 2015 года, и «Ливерпуль» хотел оценить долгосрочное видение человека, которого они желали видеть на посту тренера клуба.

Клоппу потребовалось шесть часов после приземления в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, чтобы добраться до Ист-Сайда из-за ежегодного собрания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По совпадению, столько же времени Клопп потратил на написание своего плана.

Главный владелец «Ливерпуля» Джон В. Генри, президент Fenway Sports Group Майк Гордон, председатель совета директоров «Ливерпуля» Том Вернер и бывший главный исполнительный директор клуба Иан Эйр были настолько впечатлены детальностью плана немца, что уже спустя час начали составлять контракт с агентом Клоппа Марком Косичке.

Клопп не разменивался на мелочи, на этой встрече он играл по-крупному, настаивая на том, что он вернет «красным» статус клуба мирового масштаба. И тренер, выигравший Лигу чемпионов, исполнил свое обещание.

Создать узнаваемый стиль игры? Сделано. Расшевелить и преумножить фанатов? Сделано. Вновь сделать «Ливерпуль» грозной силой, с которой нужно считаться и в Англии, и в Европе? Сделано!

В культовом отеле Lotte New York Palace, в 10 минутах ходьбы от того места, где он впервые набросал свою стратегию развития клуба, Клопп размышляет об эволюции команды за почти четыре года с момента своего назначения.

«Честно говоря, в тот день, когда мы были здесь и говорили, мы были полны надежд, полны мечтаний, полны оптимизма. Да и почему я не должен был быть так настроен? Я подписал тренерский контракт, потому что это замечательный клуб. Мне нравился состав команды , мне нравилась история клуба, вот это вот все», — говорит он ESPN FC.

«Так что я был очень, очень оптимистичен в отношении наших шансов добиться успеха. В тот момент я, вероятно, мечтал, что мы добьемся куда больших успехов в течение этих четырех лет, чем мы получилось на самом деле», — говорит Клопп со смехом.

Но, хотя прогресс «Ливерпуля» под его руководством и подчеркивает выигранная в июне Лига чемпионов, этот прогресс не определяется только первым за время пребывания Клоппа в должности трофеем.

Сотрудник, долгие годы работающий в Мелвуде, тренировочной базе клуба, рассказал о «переменах мирового уровня во всех отношениях» в «Ливерпуле», от питания до найма сотрудников, от качества тренерского штаба до улучшения работы обслуживающего персонала.

Завоевание шестого Кубка Европы после победы над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в Мадриде, и набранные в прошлом сезоне АПЛ 97 очков — на семь больше, чем у «Арсенала» в 2002/03 голу и на 21 очко больше, чем у оформившего в 1999 году требл «Манчестер Юнайтед» — все это не было случайностью.

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«Мы приняли много решений и примем гораздо больше в будущем, и не все из них в итоге сработают как надо», — говорит Клопп.

«Нужно признать, что иногда все зависит от удачи, а это означает, что вы можете потерпеть неудачу. Но нужно пытаться, и при этом не нужно менять что-то, только ради перемен; нужно улучшать уже существующее. А совершенствование означает, что если у вас есть человек, выполняющий одну и ту же работу год за годом, он становится все лучше со временем и опытом».

«В данный момент речь идет не о привлечении новых людей и тому подобных вещах. А о том, чтобы мы использовали накопленный опыт, чтобы стать лучше. Это означает, что мы объединим весь этот опыт, всех этих людей, совершенствовавшихся в течение этих лет, и мы будем сильнее. План таков, и он прост. Это касается и футболистов, и тренерского штаба — и там, и там есть развитие».

«Меня не пугает невозможность добиться 100% успеха при принятии решений, или необходимость изобретать что-то новое в футболе. Это нам не нужно; нам просто нужно использовать наши собственные знания».

Клопп наблюдал, как его полная талантов дортмундская «Боруссия» была растащена на части хищниками трансферного рынка: Нури Шахин отправился в мадридский «Реал», Марио Гоце и Роберт Левандовский были успешно соблазнены «Баварией», а Синдзи Кагава перешел в «Манчестер Юнайтед». Клопп не хотел повторения этой истории в «Ливерпуле», который, под его руководством, стал более подготовлен в отражении чужого интереса к своим суперзвездам.

За исключением трансфера Филиппе Коутинью в «Барселону» в январе 2018 года за 142 миллиона фунтов стерлингов, клуб не уступил ключевого игрока с тех пор, как Клопп занял свой пост, и даже в этом случае игроку сборной Бразилии пришлось ждать шесть месяцев, чтобы завершить свой «переход мечты» за третью по величине сумму, когда-либо заплаченную за игрока.

В то же время «Ливерпуль» сохранил большинство игроков своего состава с минимальными усилиями. Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон, Джо Гомес, Трент Александр-Арнольд, Энди Робертсон и Дивок Ориги продлили контракты с «Ливерпулем» в течение прошлого года.

Вирджил ван Дейк хочет договориться о новом соглашение, Джеймс Милнер ждет того же, и Алексу Окслейду-Чемберлену, как ожидается, скоро будут предложены новые условия.

«Это, на самом деле, и есть наши трансферы, но никому это не интересно, так уж обстоят дела в наше время», — говорит Клопп.

«Когда у вас есть хороший игрок и вы хотите сохранить его, то когда он подпишет новый контракт,для многих это означает только то, что он будет стоить дороже, когда мы продадим его, или же это и вовсе не значит ничего в наше время».

«В нашем случае — это наши трансферы. Новые контракты и сохранение этих ребят в команде — это сильный, четкий сигнал для внешнего мира. Честно говоря, это замечательный знак. Мне нравится тот факт, что эти ребята находятся в расцвете футбольных сил. Они выиграли Лигу чемпионов, что хорошо, и что помогает нам, конечно, потому что это упрочивает наш фундамент».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Клопп рассказывает, что победа в Лиге чемпионов была бы невозможна без извлечения уроков из поражения от «Реала» в финале годом ранее. Фактически, все моменты, когда «Ливерпулю» «чуть-чуть не хватило» — проигрыш в финале Кубка Лиги 2016 года по пенальти «Манчестер Сити», в финале Лиги Европы от «Севильи» в том же сезоне и душераздирающее поражение в Киеве в мае 2018 года — способствовали их последующему успеху.

Клопп объясняет, как все получилось.

«Вот они мы, хорошая команда. Но победители ли мы? Люди будут спрашивать именно это, и мы все зависим от мнения внешнего мира, поэтому, если вы ничего не выиграли, вы не сможете сказать: "На самом деле я победитель, просто мне пока не везет". Таким образом, выигрыш трофея идет на пользу каждому игроку, а с другой стороны, очень важно переживать неудачи и черные полосы вместе».

«Нужно крупно проиграть, чтобы понять, что вы не неудачник. Вы признаете, что да, это произошло, но вы все еще можете быть победителем. Эти неудачи сделали нас всех сильнее, и я счастлив, что у меня есть эти парни, что я сохранил этих парней вместе, потому что они вместе прошли через все это».

«Да и помимо этой группы, игроки, которых мы подписали в прошлом году, пережили период от очень мрачного поражения в финале Лиги чемпионов до очень яркого момента в Мадриде. Да, мы проиграли мадридскому "Реалу", но мы выиграли трофей в Мадриде. Как будто так и задумывалось».

В преддверии этого финала Клопп отметил, как выдающийся момент то, как «Ливерпуль» отреагировал на незаслуженное поражение со счетом 0:3 от «Барсы» на «Камп Ноу» в первом полуфинальном матче.

В ответном матче на «Энфилде», когда Фирмино, Салах, Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта не могли играть из-за травм, а Робертсона также пришлось заменить в перерыве, они совершили исторический камбэк со счетом 4:0 вопреки всякой логике.

«Я и раньше знал, что мы на это способны, но все мы люди, поэтому иногда получается, что мы на пике возможностей, а иногда у нас случается выходной», — говорит Клопп. «Но игра против "Барселоны" была отличной. Алиссону пришлось сделать несколько хороших сэйвов, но это было просто демонстрация его возможностей».

«Что бы мы ни делали, если мы не будем делать это отважно, играя по-крупному — это не сработает на высшем уровне. То, как мы играли в тот день, было доказательством того, что "Вау, все возможно!".

"Каждую команду можно победить в определенный день" — это фраза, которую я сказал, когда присоединился к "Ливерпулю". Нам нужно только убедиться, что они встретятся с лучшими из нас в тот день. При всем своем тренерском и футбольном опыте, я не чувствую особой гордости большую часть времени, но я действительно гордился этим моментом. Я действительно думал: Ух ты, это нечто особенное».

События той, едва ли правдоподобной, ночи, о которых Клопп думает и рассказывает чаще всего, — это быстрое мышление Александра-Арнольда, которое застало всех врасплох, за исключением Дивока Ориги, чья реализация момента отправила «Ливерпуль» в финал.

«Когда я рассказываю людям историю о "Барселоне", нельзя не упомянуть этот угловой», — говорит он. «Это самая умная вещь, которую я когда-либо видел в футболе. Потом я говорю людям, что Тренту только 20 лет — и это отлично. А лучше всего то, что он вырос примерно в 200 ярдах от Мелвуда, и я знаю, как отчаянно люди ждут в составе местных парней. Иногда это может быть слишком большим давлением на игрока, но не в случае с Трентом».

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Фреска с изображением Александра-Арнольда, заказанная и оплаченная фан-клубом The Anfield Wrap, в настоящее время завершается рядом со стадионом, а в карьере правого защитника наступил решающий момент. Тем временем Клопп, граффити с портретом которого находится в районе «Балтийского треугольника» в Ливерпуле, шутит, что портрет защитника «должен был быть за углом», прежде чем сказать, что игроку стоит ожидать потока фотографий с друзьями и семьей, которые позируют рядом с ним.

«Я надеюсь, что он достаточно взрослый, что ему это нравится, и у него в Ливерпуле достаточно друзей и членов семьи, которые будут очень довольны», — говорит Клопп. «Я надеюсь, что они будут фотографироваться рядом с его изображением, как это происходит с моим маленьким рисунком».

Искренняя забота Клоппа и его тесная связь со своими игроками в значительной степени объясняют то, как многие из них сумели внести свой вклад в феноменальный сезон «Ливерпуля», несмотря на то, что они были разочарованы нехваткой игрового времени.

Ориги забил пять самых важных голов клуба в сезоне 2018/19, несмотря на то, что ему было предоставлено всего 583 минуты в АПЛ и еврокубках. Жоэль Матип, который был трафмирован и начал сезон как защитник глубокой ротации, закончил его, будучи столь же важен, как и Ван Дейк.

«Даниэль Старридж, [Джердан] Шакири ...» продолжает Клопп. «Не было никого, кто не делал бы свою часть работы, и это было блестяще».

«Я слышал от Вики [Джепсон], тренера нашей женской команды, что она называет своих игроков "стартерами", "финишерами" и "поддержкой". Мне нравится эта идея. Лучшее возможное решение (а я очень критично отношусь к УЕФА, ФИФА и прочим, когда речь идет о графике), было позволить всем игрокам оказаться на скамейке в финале Лиги чемпионов. Они позволили внести в заявку 23 игрока и это было здорово».

«Если честно, один из моих любимых личных эпизодов — это момент, когда Альберто Морено прыгает мне на спину, потому что я не знал, что это был он. Не важно, что он прыгает мне на спину, важно видеть, как много это для него значит. Я очень его уважаю и желаю ему всего наилучшего, от всей души. Я послал ему длинное сообщение после того, как он ушел [когда закончился контракт, чтобы присоединиться к "Вильярреалу"]».

«Я бы хотел помочь ему больше, но я не мог, так иногда бывает в футболе: 50 на 50. Он хотел бы играть больше, но то, как он праздновал победу с командой было чем то невероятным. Это говорит о нем все. Мы сами решаем, что это значит для нас, и, очевидно, для него многое значило быть частью этой команды и быть легендой "Ливерпуля", которой он теперь стал навсегда. Это был сенсационный момент».

Клопп был рад, что Старридж и Морено смогли попрощаться с «Ливерпулем» на высокой ноте, поскольку парад трофеев команды посетили более 700 000 человек. В свою третью годовщину на «Энфилде» 52-летний специалист предсказал: «Когда мы что-нибудь выиграем, город взорвется самым позитивным образом», но даже он не мог представить себе то море красного, которое встретило команду, когда она вернулась из Мадрида.

«Это было нечто, что я не мог себе представить. Никто не мог представить себе подобное. Это единственная хорошая вещь, когда долго ничего не выигрываешь: это значит, что ты собираешь и концентрирует все желания, и все мечты, и вы ждете, пока не сможете использовать их в тот день, когда вы что-то выиграете.

Будет трудно превзойти это в будущем, потому что это было действительно интенсивно, и я хотел бы, чтобы кто-нибудь из ученых объяснил мне, как 700 000 человек могут сохранять тонус, постоянно в течение четырех часов».

«Я понятия не имею, как это работает. Невероятно. Шум был невероятным, и то, как они продолжали праздновать было невероятно. И зрительный контакт, эти маленькие моменты с разными людьми были просто выдающимися. Мы и раньше знали, что это значит для людей, но совсем другое дело — видеть это лицом к лицу. И это был важный день в нашей жизни».

«Ливерпуль» уже в шестой раз стал королями Европы, но Клопп хочет большего. Он нацеливается еще на один финал. После предсезонного тура клуба по Соединенным Штатам подготовка к новому сезону должна усилиться во время недельного тренировочного сбора во французском Эвиане.

Во время вступительной встречи на Лексингтон-авеню Клопп настаивал на том, что величайшим конкурентом «Ливерпуля» всегда будет он сам. Поэтому растущие аппетиты и командный рост — это «не желания, а закономерность». 0