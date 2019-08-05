Неувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер Бускетс

«Барселона» обыграла «Арсенал» в ежегодном Кубке Гампера

1. Луис Суарес не сдается

Луис Суарес уже не молод. Луис Суарес теперь медлителен и имеет лишний вес. У Луиса Суареса проблемы с первым касанием. Все это правда, но каким-то образом Луис Суарес продолжает делать свое дело.

«Барселона» этим летом предприняла попытку заменить его, пригласив Антуана Гризманна, нападающего, который, вероятно, заменит Суареса в среднесрочной перспективе. Но в краткосрочной перспективе Гризманн играл в каждой предсезонной игре «Барсы», не забивая, а уругвайцу понадобилось полчаса, чтобы забить победный мяч.

Луис Суарес globallookpress.com

Суарес обладает невероятным умением. Почти весь прошлый сезон он играл плохо, но все равно забивал. Он выглядел инородным элементом в «Барселоне» Эрнесто Вальверде, но всегда находил выход.

В матче с «Арсеналом» Гризманн много передвигался по полю и получал отличные передачи от товарищей по команде, которые мог бы завершать. Суарес первым делом после выхода на поле нырнул, чтобы заработать пенальти, но затем уже при равном счете рывком открылся в штрафной и в касание отправил мяч в сетку после великолепного паса Сержи Роберто. Тем самым уругваец принес «Барсе» победу. Луис Суарес не сдается без боя!

2. Потрясающий Обамеянг

Хороший нападающий может изменить судьбу одного матча, а великий может влиять на целые сезоны. Даже при том, что Александр Ляказетт получил травму, у «Арсенала» в распоряжении остался по-настоящему великий нападающий. Во время предсезонки Пьер-Эмерик Обамеянг забил два гола. Но, учитывая историю двух клубов, матчи с «Барселоной» всегда были для «Арсенала» особенными. И нападающий сборной наверняка хотел сказать свое слово.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

И он его сказал! Большую часть матча «Арсенал» провел в обороне, но в то же время «канониры» не боялись угрожать воротам соперника, создавая опасность, которая была возможна благодаря скорости и движению Обамеянга. Ближе к концу тайма Месут Озил сделал прекрасный пас на Обамеянга.

У Аубы было несколько вариантов. Он мог пробить сразу, мог попытаться убежать от Альбы на скорости. Но он развернулся, приняв мяч левой ногой, коснулся мяча правой, пробросив его чуть вперед и удалившись от Альбы. Теперь уже можно было ожидать, что он поднимет голову и переведет мяч на Риса Нельсона, но Обамеянг вместо этого нанес блестящий удар под перекладину, оставив Нето беспомощным и ​​позволив «Арсеналу» неожиданно выйти вперед.

Он изменил ход этого матча и, если он останется в той же форме, в которой находится в предсезонный период, то вполне может повлиять на ход всего сезона. Пьер-Эмерик Обамеянг — поистине великий нападающий.

3. Вингеры-вундеркинды «Арсенала»

«Арсенал» подписал за 72 миллиона фунтов Николя Пепе, и теперь вингерам «канониров» пришлось сражаться за свои места на поле. Потому что удивительный ивуариец наверняка планирует забронировать за собой один из флангов.

Можно было подумать, что тот же Генрих Мхитаря попытается произвести впечатление, но нет, вместо этого выделялись Рис Нелсон и Букайо Сака.

Нелсон вернулся в «Арсенал» после сезона, проведенного в «Хоффенхайме». И в матче с «Барселоной» он играл, как человек, настроенный произвести впечатление. Мало того, что он ярко выглядел в атаке, но неустанно работал на оборону и остановил пару действительно многообещающих атак Барселоны благодаря своему желанию возвращаться в оборону. Возможно, в этом матче Нелсон заработал себе место в планах Унаи Эмери.

Рис Нелсон и Нелсон Семеду globallookpress.com

Сака вышел во втором тайме и во многих отношениях был еще более впечатляющим. Несмотря на то, что ему 17 лет, Сака вышел на «Камп Ноу», словно был рожден, чтобы играть там. Он совершал проходы по левому флангу каждый раз, когда касался мяча, и сделал две очень опасные передачи в штрафную. Когда молодой игрок выглядит так уверенно, это говорит о том, что он силен ментально.

4. Гроссмейстер

Наблюдать за «Барселоной», которая пытается играть в футбол без Серхио Бускетса, — это действительно нечто. Представьте себе, что вы смотрите, как кто-то танцует без чувства ритма. Игроки «Барселоны», очевидно, талантливы, в этом не может быть никаких сомнений, но без Бускетса, который заправляет всем в центре поля, игра команды может выглядеть бессвязной.

Серхио Бускетс globallookpress.com

Лео Месси также играет ключевую роль в игре «Барсы», но более очевидным образом, учитывая, сколько голов он забивает и сколько голевых возможностей создает. Каждый может сказать, что он важен. Что касается Бускетса, то люди искренне думают, что его можно заменить, и проблем не будет. Что ж, в первом тайме эта ноша свалилась на Ивана Ракитича, и «Барселона» выглядела как вышеупомянутый человек без чувства ритма.

Фрэнки де Йонг и Рики Пуиг объединились вдвоем, чтобы хотя бы приблизиться к тому типу контроля, который предлагает Бускетс. Но у них не было его понимания системы и авторитета. Эту роль должен был взять на себя Ракитич, но он не сделал этого. А как только появился Бускетс, «Барселона» моментально преобразилась. Второй тайм получился для команды восхитительным. Это была намного более классическая «Барса», и все благодаря Серхио Бускетсу. Он гроссмейстер.

5. Что нужно «Арсеналу»?

В напряженных играх всегда есть возможность четко определить потребности команды. Увидеть, где идут трещины, понять, какие игроки, возможно, не справляются с поставленной задачей... В матче против «Барселоны» напрашивались замены всех защитников «Арсенала».

Конечно, в атаке «канониры» выглядели ярко, и, когда Николя Пепе вольется в команду, а Александр Ляказетт вернется после травмы, то станут еще ярче. Полузащита команды вела отчаянную борьбу и выдала несколько отличных передач, хотя и не смогла совладать с Бускетсом.

Но защита? Да, они долго сдерживали «Барселону», и в конце концов пропустили сперва только автогол из-за собственной ошибки. Но взгляните на эту ошибку. Катастрофическое отсутствие взаимопонимания между Берндом Лено и Эйнсли Мейтланд-Найлсом привело к тому, что англичанин отдал мяч вратарю туда, где вратаря не было, после чего сфера закатилась в ворота.

Бернд Лено globallookpress.com

И, кроме того, защитники «Арсенала» неоднократно создавали сами себе проблемы плохими передачами при минимальном прессинге «Барселоны». Хаос был почти константой, даже несмотря на то, что сама «Барселона» играла не так хорошо, как могла бы. А затем, когда забивал Луис Суарес, защита «Арсенала» просто забыла про уругвайца, предоставив ему невероятное свободное пространство для удара.

Калум Чемберс провел хороший матч, но все остальные, мягко говоря, не впечатлили против не самой грозной «Барселоны». И не похоже, что «канониры» собираются усилить центр обороны до закрытия трансферного окна. Это очень большая проблема. 0