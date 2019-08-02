Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги

Пепе провел выдающийся сезон в Лиге 1 и был трансферной целью «Манчестер Юнайтед», однако «Арсенал» выиграл борьбу за флангового форварда.

Николя Пепе

Место рождения: Мант-ла-Жоли, Франция

Возраст: 24

Позиция: вингер

Национальность: Кот-д'Ивуар (15 матчей, 4 гола)

Прошлое

Пепе уже прибыл в расположение «Арсенала» twitter.com/arsenal

Пепе засветился в составе «Пуатье» на любительском уровне, а затем перешел в «Анже», но выступал в основном за вторую команду, отыграв всего семь поединков в Лиге 2.

Далее последовала аренда в «Орлеан» из третьего дивизиона, где он был основным футболистом. Летом 2016 года вернулся в «Анже», который уже выступал в Лиге 1, и помог команде выйти в финал Кубка Франции.

Игрока сразу заметил «Лилль» и переход состоялся в 2017 году. В декабре того года был уволен главный тренер Марсело Бьелса, но трудные времена команды не помешали Пепе показать свой потенциал. Ивуариец забил 13 голов и отдал четыре ассиста.

Уже тогда стало понятно, что следующий сезон станет для Пепе настоящим прорывом, если вся команда преодолеет кризис.

Почему Пепе заметили топ-клубы?

Пепе вошел в сборную сезона Лиги 1 globallookpress.com

В минувшем сезоне Пепе забил 22 гола и отдал 11 ассистов в Лиге 1, а «Лилль» финишировал вторым в турнирной таблице вслед за ПСЖ.

Девятть из этих голов вингер забил с ппенальти, а мячи с игры в основном состоялись благодаря главной «фишке» игрока — его ударам с левой ноги после смещения с правого фланга.

Ключевым моментом сезона для Пепе стал поединок с ПСЖ (5:1) в апреле, когда он записал в актив гол и две результативные передачи. Тогда за Николя начала следить вся Европа.

Летом Пепе помог Кот-д'Ивуару выйти в четвертьфинал Кубка африканских наций, а также вошел в команду года Лиги 1, составив трио в атаке с Килианом Мбаппе и Неймаром.

На какой позиции он поможет «Арсеналу»?

Любимая позиция Пепе — правый фланг атаки globallookpress.com

В «Лилле» Пепе показывал свою лучшую игру, действуя на правом фланге атаки, где он может смещаться ближе к центру и пробивать с левой.

Это игрок, который умеет смотреть на несколько шагов вперед, а его скорость означает, что он является серьезной угрозой для медленных фланговых защитников соперника.

У «Арсенала» хватает темпа в атаке, учитывая наличие Пьера-Эмерика Обамеянга, однако подписание Пепе даст лондонцам еще большее преимущество в скорости.

Чтобы использовать обоих одновременно, главный тренер Унаи Эмери может вернуться к схеме 4-2-3-1 и сделать Пепе с Ляказеттом фланговыми форвардами. Место плеймейкера в таком случае могло бы достаться Месуту Озилу, а еще два хавбека могли бы работать в опорной зоне.

Мнение

Том Уильямс, футбольный журналист и специалист по французскому чемпионату:

«При Бьелсе ивуариец играл на острие атаки, но никогда не чувствовал себя там комфортно, поэтому следующий тренер отправил его на фланг и позволил раскрыть весь потенциал. Быстрый и ловкий атакующий игрок. Пепе — специалист атак из глубины. Несколько раз в прошлом сезоне он принимал мяч в центре поля и проходил всех защитников, после чего наносил результативный удар левой ногой.

В лучшем виде Николя покажет себя, если ему дать пространство, но скорость мысли и техника позволяют ему быть угрозой даже против команд, которые уходят в глухую защиту.

Пепе не оправдал ожиданий на Кубке африканских наций, что говорит о том, что ему все еще есть куда расти. Тем не менее, прямо сейчас он способен играть на мировом уровне». 0