Из «Барселоны» — в «Зенит» во благо

По информации СМИ, нападающий «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит». Рассказываем о более чем вероятном новичке питерского клуба.

Как он дорос до переезда в Европу?

Начав свою карьеру на родине в бразильском «Коринтиансе», Малком в 2016 году переехал в Европу и оказался во французской Лиге 1. Левый вингер присоединился к «Бордо» во время январского трансферного окна, прибыв за неизвестную плату в возрасте 18 лет.

За клуб из Сан-Паулу он провел 73 матча, в которых забил 10 мячей. Кроме того, до приезда во Францию он сыграл 13 поединков за сборную Бразилии до 20 лет, в составе которой отметился двумя голами. Форвард был частью команды, которая в 2015 году дошла до финала чемпионата мира в своем возрасте, уступив Сербии.

Как ему удалось попасть в «Барселону»?

Малком не с самого начала заиграл за жирондинцев, лишь пять раз выйдя в старте коллектива за первых пять месяцев. Тем не менее, он быстро стал их ключевым игроком, завоевав место на правом фланге атаки под руководством Жослена Гурвеннека.

В то время, как «Бордо» в 2017 году финишировал шестым в Лиге 1, таким образом обеспечив себе квалификацию в Лиге Европы, бразилец провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил девять раз и отдал семь результативных передач.

Команда повторила этот же результат и через год, тогда как вингер проявил себе еще сильнее — 12 голов и семь ассистов. Не удивительно, что после ухода в «Барселону» летом прошлого года клуб провалился в том числе из-за его потери, заняв 14-е место.

Почему он и «Барселона» уже расстаются?

В межсезонье-2018 Малком, казалось, должен был перейти в «Рому», которая уже объявила о договоренности по его трансферу. Но в последний момент его из-под носа у «Волков» за 41 млн евро перехватил каталонский гранд, переубедив футболиста в выборе будущей команды.

Тем не менее, на «Камп Ноу» перспективный новичок не сумел показать хотя бы даже половину того потенциала, что он проявил в предыдущих клубах. Впрочем, особо винить Малкома в этом не стоит, с учетом высокой конкуренции в атаке «блауграна», где кроме Лионеля Месси и Луиса Суареса, также есть Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

Это, а также отсутствие доверия со стороны наставника коллектива Эренесто Вальверде, привело к тому, что форвард оказался готовым к уходу из «Барселоны» спустя год после перехода. После подписания чемпионом Испании Антуана Гризманна его положение стало совсем уж удручающим.

Как он играет и что ожидать в будущем?

Если сравнивать его с какой-либо звездой настоящего или недавнего прошлого, то бразилец, пожалуй, больше всего похож на Арьена Роббена, хотя и не настолько сильно нацелен на ворота. В «Бордо» он преимущественно действовал на правом фланге, откуда смещался в центр под рабочую левую ногу, после чего либо давал пас, либо бил по воротам.

Малком обладает хорошей техникой и весь быстр, поэтому способен стать грозной силой в нападении. Его также можно использовать слева в атаке и на позиции под нападающими. Тем не менее, его оптимальная позиция — правый вингер.

Помимо финансовой составляющей, переход в «Зенит» дает 22-летнему форварду шанс снова напомнить о себе и раскрыться заново. Особенно важно Малкому удачно показать себя в Лиге чемпионов, что в перспективе позволит ему получить предложение от другого гранда вроде «Барселоны». Бразилец наверняка рассматривает чемпиона России в качестве промежуточного варианта в своей дальнейшей карьере, но насколько выдающейся она будет, в первую очередь, конечно, зависит от него. 0