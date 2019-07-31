Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано

Бразильцы Фернандо и Луис Адриано покинули московский клуб. За Фернандо, который отправился в Китай, «красно-белые» выручили 15 миллионов евро, а Луис Адриано вернулся в Бразилию.

Не по бразильской системе. Фернандо и Луис Адриано покинули «Спартак»

«"Спартак" расстался с двумя героями чемпионского сезона. Они почти одновременно приезжали из Италии вести "красно-белых" к триумфу, в один день с российским чемпионатом Фернандо и Луис Адриано попрощались. Бразильский полузащитник был системообразующим игроком в команде Массимо Карреры, идеально исполнял многие стандартные положения, обладал возможностью выписать точную передачу если не на всё поле, то уж на его половину — точно.

Фернандо был не всегда стабилен, но когда игра шла — он уверенно вел "Спартак" вперед. Все течет и все меняется, теперь хавбек будет вести в заданном направлении "Бэйцзин Гоань" в чемпионате Китая. Сумма трансфера — 15 миллионов евро, и это больше, чем "Спартак" в свое время заплатил за бразильца "Сампдории". Покидает Москву и другой представитель солнечной Южной Америки. Луис Адриано не стал топ-легионером РПЛ, но каши не портил, свои 11 голов в чемпионский сезон забил, а всего наколотил в рамках чемпионата России 19 мячей.

Даже в стартовавшем первенстве успел огорчить "Ростов", как мы помним. "Спартак" на старте сезона работает преимущественно на продажу и надеется на приобретенных Резиуана Мирзова и Эсекьеля Понсе. Сработает ли такой подход в разобранном коллективе Олега Кононова?» — подвел итог выступления бразильцев автор ФНК Владимир Щербань.

Дно пробито: Почему «Спартак» похоронил себя трансферной политикой

«Начиналось всё тихо. Томас Цорн, прикрываясь "невероятной" прибылью, продал лучшего нападающего "Спартака" — Зе Луиша. 8 с половиной миллионов евро выложил "Порту" — главный клуб по поиску талантов. Зе Луиш уже кладёт красивые мячи в товарищеских матчах за "драконов", а "Спартак" ни разу не забил с игры в первых трёх турах. Стоила ли того выгода в 3 миллиона евро? Луис Адриано полностью пропал без сыгранной связки с Зе Луишем, ведь умел цепляться и двигать мяч только форвард из Кабо-Верде.

Сальваторе Боккетти — классный защитник с опытом игры в РПЛ. На подмену, учитывая травматичность Самуэля Жиго и Георгия Джикии, — идеальный вариант. Но получает слишком много, пришлось отпустить на свободный трансфер. При этом компенсация за расторжение контракта будто не учитывается.

А теперь о главной потере "красно-белых". За первые три тура "Спартак" услышал много "лестных" слов о своей игре. Которой и не было в общем. Лишь один футболист всегда удостаивался похвалы и умудрялся проводить на уровне даже самые провальные матчи команды, например, против "Тамбова". Бразилец Фернандо отдал две голевые передачи (»Спартак« всего отличился 3 раза), пасовал с лучшей точностью в команде, регулярно обострял, играл на широту атаки, успевал действовать на перехватах», — отметил главные потери «красно-белых» в это межсезонье журналист «Евро-футбола» Иван Терентьев.

«Спартак» работает на выход

«"Спартак" устроил чистку, какой давно не было. Ведь во вторник был такой день, когда ушли — второй раз за это лето — два когда-то ключевых футболиста из чемпионского состава. Это потрясающе! В середине июня разорвали контракты Комбаров и Глушаков, во вторник красно-белые объявили о расставании с Фернанду, а "Палмейрас" — о переходе Луиза Адриану.

Из оставшихся на выход надо упомянуть три фамилии — Мелкадзе (возможная аренда), Мельгарехо (претендент — "Ростов", "Спартак" хотел бы получить за игрока просто деньги) и, возможно, Джано. Грузина спасает контракт — до конца еще два года.

В среду красно-белые планируют представить немца Андре Шюррле. Условия сделки по нему схожи с теми, которые мы видели у "Локо" в случае с переходом поляка Крыховяка. "Спартак" платит 1 миллион евро за аренду клубу, которому принадлежат права (дортмундская "Боруссия"), плюс есть обязательства по выкупу игрока, сумма составит 7,5 миллиона евро. Вероятно, грейдом, который сделает выкуп обязательным, станет 50% проведенных матчей.

Фернандо globallookpress.com

Также должны подписать Йордана Ларссона. Сумма трансфера составит около 4 миллионов евро, что станет безусловной удачей для шведского "Норчепинга" — возможно, это один из самых удачных трансферов для шведского рынка за последние годы. На российском рынке обсуждается, что за 22-летнего сына Хенрика Ларссона ранее один из европейских клубов предлагал около 1,5 миллиона евро, и это было неплохо, сейчас дают 4 — и шведы могут пить шампанское. Важна и оценка transfermarkt: сайт оценивает Ларссона-сына в 800 тысяч евро», — напомнил о возможных трансферах «Спартака» корреспондент «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Худшее, что мог натворить «Спартак», — продать Фернандо сейчас

«"Спартак" вот-вот завершит сделку о переходе нападающих Андре Шюррле из дортмундской "Боруссии" и Йордана Ларссона из "Норчеппинга". Взамен красно-белые согласились на внезапно пришедшее в клуб предложение по Фернандо от китайского "Бэйцзинь Гоань", который предложил 15 млн евро "Спартаку", а также повышение зарплаты игроку с 2,8 до 4,5 млн евро в год.

Бесспорно, для 27-летнего бразильца и "Спартака" чисто финансово это отличная сделка. В Китае закрывается трансферное окно — 31 июля. Поэтому трансфер надо оформить в короткие сроки. И вот это уже создает для "Спартака" большие игровые проблемы.

Даже в прошлом сезоне, где у красно-белых не было никакого баланса между обороной и атакой, Фернандо изо всех сил старался приносить пользу. При том что "Спартак" за весь чемпионат умудрился выиграть лишь 14 из 30 матчей, статистика в пользу бразильца. Когда Фернандо выходил в стартовом составе "Спартака", команда одержала 11 побед в 19 матчах (57% побед), без него — 3 победы в 11 матчах (27%).

Фернандо за три года в "Спартаке" стал незаменимым. Уже в первый сезон он оказывал невероятное влияние на игру в середине поля, в одиночку осуществляя переход из обороны в атаку. Во многом благодаря Фернандо удалось выиграть чемпионат в сезоне-2016/17», — отметил заслуги Фернандо в составе «красно-белых» автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

«Спартак» отказывается от бразильцев

«"Спартак" расстался во вторник сразу с двумя бразильскими легионерами. Фернандо отправился в "Бэйцзин Гоань", а Луис Адриано — в "Палмейрас". На продаже 27-летнего полузащитника в Китай московский клуб заработает 15 млн евро, а 32-летний нападающий, по данным Globo Esporte, уходит бесплатно, но при этом красно-белые сохранят за собой половину прав на игрока. Кроме того, после матча с "Тамбовом" главный тренер "Спартака" Олег Кононов подтвердил, что ведутся поиски новой команды для полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Новичками красно-белых в ближайшее время станут вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле и нападающий "Норрчёпинга" Йордан Ларссон. Как стало известно "Чемпионату", 28-летнего немца возьмут в аренду с правом выкупа за 8 млн евро. До конца нынешнего сезона Шюрлле сможет заработать 3 млн. Андре уже прилетел в Москву со своей женой Анной Шарыповой и должен сегодня подписать контракт.

Луис Адриано globallookpress.com

Продолжаются переговоры по поводу приобретения центрального полузащитника АЗ (Алкмар) Гуса Тиля. По информации голландских СМИ, "Спартак" готов заплатить за 21-летнего игрока до 15 млн евро. Стало известно, что сам Тиль в ультимативной форме потребовал от своего клуба отпустить его в Москву», — написал о чистке в московском клубе журналист «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Спартак» и распродажа игроков. Каким будет финал?

«С точки зрения бизнеса — никаких вопросов. Видимо, руководство клуба как минимум ничего не потеряет. Как максимум — что-то и приобретет. С точки зрения игры команды, будущих результатов — это потеря и весьма существенная. Так что, наряду с теми, кто уже ушел из "Спартака", продажа Фернандо скорее напоминает распродажу. Из активов, которые могут быть еще кем-то востребованы, остался, думаю, один Луиз Адриано. Конечно, можно сейчас отпустить и его, если найдутся покупатели за приемлемую цену. Расчищать дорогу новым игрокам — так расчищать! Только кому?

Я понимаю, время для Кононова и команды — чрезвычайно трудное. А тут еще эта перестройка на ходу. Кто ушел — понятно, кто придет — вопрос. Да и когда новички войдут в форму, поймут то, что от них требует тренер — потребует немало времени. Мы же видим, что происходит с Понсе. И кто тут больше виноват? Он сам или тренерский штаб? Или они вместе? Или почему, допустим, З.Бакаев играет один тайм, а во втором исчезает из поля зрения?

С уходом Фернандо вся средняя ось окончательно сломлена. Он был, при всех его недостатках, системообразующим игроком. И хоть как-то держал спартаковский каркас. Сейчас Фернандо надо срочно искать замену. Имена назвать можно, насколько эти замены окажутся эффективными, сказать не могу. Причина одна: слишком много дыр в разных линиях. Недопонимания. Вплоть до полного непонимания партнеров. Будут ли новички в ближайшее время и когда от них ждать реальную пользу? Трудный вопрос. Но пока почему-то вспоминается старая истина: если у дерева постоянно обрубать сучья, то оно постепенно превратится в голый столб», — говорится в материале автора «Bobsoccer» Александра Владыкина. 0