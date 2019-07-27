Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины

Дебютант РПЛ в Саранске обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. Голы в составе хозяев провели Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

«Спартак» снова потерял очки при судействе Вилкова

«Все основные эпизоды, в которых спартаковцы могли поставить под сомнение решения Вилкова, случились в первом тайме.

На 25-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота тамбовской команды. В том эпизоде после удара Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой Килина, стоявшего в "стенке". Мяч летел игроку "Тамбова" в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10-15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону — тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать. Хотя, конечно, есть и другие мнения.

На 29-й минуте тамбовская команда открыла счет после удара Гогуа. Второй ассистент Николай Богач поначалу сигнализировал об офсайде, однако затем свое решение изменил.

Необходимо обратить внимание на то, что помощник Михаила Вилкова занимал неудачную позицию — он не находился на одной линии с последним защитником "Спартака" и не мог верно определить положение игроков по отношению друг к другу. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод относительно того, где в момент скидки мяча оказался Гогуа — за линией офсайда или нет. Потому, пока не появится другая видеозапись, не остается ничего иного, как согласится с решением Вилкова засчитать взятие ворот. Интересно, как в такой ситуации выкручивались бы видеоарбитры?

На 35-й минуте Вилков принял совершенно верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды. Кому-то могло показаться, что Таказов в падении рукой прервал прострельную передачу Рассказова. На самом деле мяч попал игроку "Тамбова" в спину. Это видно на повторе, показанном пять минут спустя. Оснований для назначения пенальти нет», — выделил спорные судейские решения журналист «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

Наполеон Кононов и «Спартак» без подарков рефери

«Один из ста тренеров попадет в "Спартак" и выживет в мясорубке. Характера не хватало и Каррере. Массимо на чемпионской волне мог устроить настоящую революцию, с погромами, зеленой долларовой кровью прилипал, со сменой вертикали власти в клубе. Но испугался. Или не захотел резать гнилое мясо.

В результате его свергли первым и некрасиво. У Карпина характер был, но во времена тренером "Спартака" не хватало опыта. А у Кононова нет ничего из списка, который позволял бы ставить на длительную работу в "Спартаке". Ведь оценка игры "красно-белых" совпадет у фанатов "Зенита", у поклонников москвичей и у стороннего наблюдателя.

Пыжились, тужились, попадали в каркас ворот — не повезло, хотя повезло в первых двух турах, проиграть могли и раньше. Фанаты "Спартака" были огорчены происходящим на поле. Разумеется, услышали очевидные призывы к расставанию с Кононовым, поскольку фаворит объективно не уничтожал скромного новичка из ФНЛ.

Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Представляете, как там сложно работать? Мне вот в «Тамбове» непросто. И вот лично я считаю Олега Кононова топ-тренером. По российским меркам уж точно. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Например, стиль, который есть у «Краснодара», — его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным человеком, но никто не знает, насколько сильна выдержка Олега Георгиевича. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет выдающимся тренером для «Спартака» Александр Григорян, главный тренер «Тамбова»

Скорее наоборот, Григорян не разнес, но грамотно придушил "Спартак" Кононова. У Башлачева есть песня о водовозе, который попал на сеанс гипнотизера, а тот коварно заставил его ощутить себя Наполеоном по ходу сражения. Водовоз не пережил сравнение себя и императора, а мистичности добавляет последняя строчка: А на нем был залитый слезами императорский старый сюртук», — отметил тренерскую чехарду у «красно-белых» автор «Соккер.ру» Вадим Багров.

Организованный «Тамбов» справился с безыдейным «Спартаком»

«Олега Кононова не критикует только ленивый. "Спартак" не показывал внятный футбол в весенней части прошлого сезона, и никакого качественного улучшения мы не видим на старте нынешнего чемпионата. Да, в матчах против "Сочи" и "Ростова" красно-белые очки зарабатывали, но с "Тамбовом" они не справились. Приходится в очередной раз повторять, что у команды Кононова как класс отсутствует позиционное нападение. В этом матче все самые опасные моменты "Спартак" создавал после стандартных положений.

Но если в предыдущих играх футболисты столичного клуба выжимали максимум из данных ситуаций, то в отчётной встрече стандарты в трудную минуту на помощь москвичам не пришли. Спартаковцы могут сетовать на невезение, так как мяч после их ударов четырежды попадал в каркас ворот Шелии. Но опять же основная угроза исходила после ударов из-за пределов штрафной площади. Из выгодных позиций красно-белые били очень редко. А провальная игра на стандартах возле своих ворот перечеркнула шансы команды Кононова на позитивный результат.

Первый гол она пропустила после розыгрыша штрафного, увенчавшегося результативным ударом в исполнении дебютанта "Тамбова" Седрика Гогуа. А во второй сорокапятиминутке коллектив Александра Григоряна выжал максимум из розыгрыша углового усилиями Сослана Таказова. Тамбовчане выиграли по делу. Они продемонстрировали слаженную игру во всех линиях, собранно сыграли в защите и воспользовались имевшимися шансами в атаке. Для "Тамбова" эта победа стала первой в рамках РПЛ, с чем мы дебютанта поздравляем», — заявил о заслуженной победе «Тамбова» корреспондент ФНК Андрей Жаркой.

«Спартак» уступил в Саранске, обстучав все штанги

«На исходе получаса футболисты "Тамбова" заработали стандартное положение на левом фланге. В ходе розыгрыша последовал навес в штрафную, где Аппаев головой выполнил передачу на Гогуа, а тот, опередив Джикию, отправил сферу в сетку. Помощник судьи мгновенно поднял флажок, зафиксировав офсайд, тогда как Михаил Вилков взял паузу и начал диалог со своими помощниками. Получив определенные рекомендации, рефери все же указал на центральную линию, засчитав забитый хозяевами мяч — 1:0. За оставшееся время первого тайма на поле ничего не произошло, и бессмысленные фланговые атаки спартаковцев так и не привели к ответному взятию ворот. При счете 0:1 не в свою пользу подопечные Кононова отправились в раздевалку, на серьезную беседу с тренером.

Тяжёлый проигрыш для нас. Упустив много шансов, мы уступили. Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Безусловно, мы будем бороться в следующей игре. Этот проигрыш я беру на себя. Игроки выполняли всё что я требовал, но удача от нас отвернулась. Каждый проигрыш — это серьёзный шаг, который должен перенести любой тренер. Я понимаю болельщиков. Но мы работаем с игроками. Лично я буду делать всё от себя зависящее для «Спартака». Для меня Саранск несчастливый город. А так, прекрасный город, где созданы все условия Олег Кононов, главный тренер «Спартака»

"Тамбов" на 69-й минуте встречи неожиданно записал на свой счет второй гол. Причем атака прошла у хозяев проще пареной репы. Карасев выполнил подачу с правого флага от углового флажка, а Таказов, оказавшись один на линии вратарской спокойно вколотил сферу в сетку, оставив Жиго и Зобнина в дураках — 2:0. Между делом Жиго и Мирзов получили в свой пассив карточки желтого цвета, а наставники выпустили на газон свеженьких Маркелова и Ташаева. Примечательно, что "Спартаку" было суждено и в четвертый раз проверить стойку ворот оппонента. В ходе одной из многочисленных атак москвичей гостям удалось заработать угловой. В результате розыгрыша стандарта Фернандо навесил сферу точно на голову Жиго, и тот головой выстрелил по воротам "Тамбова". Шелия чудом достал кончиками пальцев до снаряда и перевел его в перекладину. Арбитр добавил к основному времени второго тайма шесть минут, но сфера так и не заползла за линию ворот хозяев. 0:2, "Спартак" терпит первое поражение в сезоне», — говорится в материале Euro-Football.

Кононов не уйдет сам. Что ждет «Спартак» в будущем?

«Похоже, ни тренер, ни руководство "Спартака" сейчас не рассматривают вариант с увольнением, даже несмотря на оскорбления с трибун. В России сейчас вообще много где протестуют, но это мало интересует тех, кто имеет власть. Так что если руководству хочется, то пусть мучаются — может быть, клуб еще выздоровеет.

Получит он и новых футболистов. Правда, сначала вслед за Ханни уйдут Мельгарехо и, возможно, Мелкадзе с Джано, но клуб наконец-то ждёт качественное усиление. Тиль из "АЗ", Шюррле из "Фулхэма" — это дорогие и высокооплачиваемые футболисты, а лучший бомбардир чемпионата Швеции Ларссон — качественный форвард на перспективу. Игровой прогресс с этими футболистами — последний шанс для Кононова не только остаться в "Спартаке", но и зацепиться за карьеру в топовом российском клубе. Тренер готов терпеть и, безусловно, отдаёт себе отчёт, что серия побед поменяет отношение фанатов.

И надо признать, что в Кононова все еще кто-то верит. Это не только игроки, заявляющие, что они всегда вместе с тренером. Хотя когда в "Спартаке" говорили иначе?! Языки же обычно развязываются после увольнения», — написал в своем материале Дмитрий Егоров из «Чемпионата».

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