ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе

    Волевая победа «Локомотива» над «Тамбовом» — в нашем обзоре прессы

    РПЛ Футбол России Локомотив Тамбов Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Тамбов»Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон «Локомотив»РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очки
  • 23:36
    • «Зенит» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:01
    • «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
  • 18:27
    • Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»
  • 18:25
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 17:25
    • Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»
  • 16:41
    • «Ман Сити» готов расстаться с Отаменди и Мангаля ради приобретения Магуайра
    Все новости спорта
    «Локомотив» — «Тамбов»
    «Локомотив» — «Тамбов»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура РПЛ. Счет в игре на 6-й минуте открыл полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков. У «Локомотива» отличились Эдер и Владислав Игнатьев.

    Семин наигрывает один состав

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает, что наставник «Локомотива» не экспериментирует с составом, но видит в этом проблему.

    «По сравнению с матчем против "Рубина", в стартовом списке "Локо" был только один новичок — Владислав Игнатьев на правом фланге полузащиты. Дело в том, что Рифат Жемалетдинов почувствовал недомогание, и из-за него не сыграл против "Тамбова" ни минуты.

  • РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очки
  • Обзор матчей второго тура чемпионата России
  • Вчера

    • Семин снова доверяет 4-4-2 с Антоном Миранчуком на левом краю. И пока это приносит результат. Эдеру удается таранить оборону соперника по центру, Алексей Миранчук классно его поддерживает, Крыховяк обеспечивает вторую волну и выигранные подборы, а "крылья" в лицах Рыбуса и Живоглядова должны давать ширину.

    Но есть у такого построения "Локо" и хрупкие места. Во-первых, это центр обороны. Адаптация Мурило происходит в темпе не локомотива, а старого паровоза. Бразилец проигрывает борьбу не только нападающим "Зенита", но и игрокам "Тамбова", при всем к ним уважении. Поэтому на Чорлуку выпадает двойная нагрузка, хотя хорват не в состоянии справиться и с собственными обязанностями. Гол "Тамбова" — яркий пример откровенного "привоза" защитника "Локо".

    Все прогнозы на РПЛ

    Во-вторых, слабая работа правого фланга в созидании. Игнатьева хватило только на 45 минут, Живоглядов вообще отказывается от атаки (только 5 передач в финальной трети поля). Явный уклон на левый фланг, отсутствие баланса — это задачи, которые должен решить Семин перед стартом Лиги чемпионов».

    Отважный «Тамбов»

    Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц хвалит подопечных Григоряна за смелость, которую те демонстрируют в матчах с топ-клубами.

    «Эта неделя вышла для болельщиков "Локомотива" нервной, но точно принесла много радостных эмоций. Ведь клуб объявил, что Гильерме остается еще на три года. Не будет перехода в "Спартак" или "Зенит" (хотя бы этим летом), сам бразилец станет еще богаче, а руководству не придется срочно выходить на рынок в поисках классного вратаря под Лигу чемпионов.

  • Хьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • Команда Зинедина Зидана не впечатлила своей игрой против «Баварии»
  • Вчера

    • Но на 6-й минуте игры Гиля уже был вынужден доставать мяч из собственных ворот. "Тамбов", как в игре с "Зенитом", слишком уж здорово начал. Неизвестно, как самый эпатажный тренер России Александр Григорян настраивает своих парней, но первые минуты команда уже традиционно не испытывает никакого страха перед соперником.

    Календарь и таблица РПЛ

    Будто перед ними не вице-чемпион России, а что-то среднее из ФНЛ. Итог — ошибка Чорлуки, недоработка Мурило и удар в ближний угол. Максимально коллективная ошибка. И "Локо" уже догоняет».

    Два мяча за две минуты

    Обозреватель «Советского Спорта» Александр Федоровский хвалит атаку «Локомотива», которая эффективно использовала свои шансы.

    «Атаку "Локомотива" убедительно характеризует эпизод на 18 минуте. Начал разминаться Федор Смолов. То есть владение мячом и территорией было для статуса участников матча вполне шаблонным, а на деле? Крахмал. Голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия хоть и был в напряжении, но говорить о том, что вратарь тратил последние силы на подходы и удары противника никак нельзя. Первые и особенно вторые носили в основном локальный характер.

  • Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результат
  • Реакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове
  • Вчера

    • Несмотря на все эти рабочие трудности уже к получасу "Локомотив" решил если не все, то почти все вопросы. Без шедевра обойтись было никак нельзя. Мацей Рыбус мягко забросил мяч в штрафную слева, а Эдер, красиво положив корпус, эффектно пробил в касание. Шелия взмыл под перекладину, но этим прыжком лишь добавил вишни на московский торт. Красота!

    Все футбольные трансферы

    "Тамбов" взгрустнул и тут же пропустил снова. Антон Миранчук на скорости по центру держал паузу для передачи до последнего и она того стоила. Справа был свободен Владислав Игнатьев и именно ему предназначался пас. "Локомотив" придушил сенсацию».

    Джокер-Эдер

    Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский оценивает игру португальского нападающего «Локомотива», который забил первый гол в сезоне.

    «Можно было бы предположить, что если бы "Локо" ушел на перерыв проигрывая (»Тамбов« 25 минут вел в счете), Семин выпустил бы на второй тайм Федора Смолова. Он его и выпустил, но не вместо Эдера, а вместо Владислава Игнатьева, который стал автором второго гола "Локомотива".

    При этом, португалец, как и в матче за Суперкубок, больше играл в оттяжке и на фланге, в то время как Смолов занял позицию на острие атаки. Алексей Миранчук же традиционно сместился на правый фланг. После этого атаки "Локо" стали довольно академичными и особой угрозы воротам Шелии не несли. Железнодорожники, кажется, доигрывали матч, а Эдер был заменен на 63-й минуте.

    Еще недавно португалец казался одним из главных кандидатов на выход. Он мало играл, приносил мало пользы, да и возраст, если уж на то пошло, не тот — 31 год. Однако пока Эдер в "Локомотиве" и, кажется, не собирается никуда уходить. Выдавая раз в год голевые шедевры (вспомните, гол "Балтике" в прошлогоднем розыгрыше Кубка России), он сохраняет за собой место запасного форварда и джокера.

  • Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победой
  • Победа ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Ему бы стабильности да почаще срывать с ног те самые путы — цены бы не было. Судя по всему, для игры Эдера очень важна психологическая составляющая. Что ж, Семин его поддерживает, игровая практика есть. Может, еще не все потеряно?».

    Неудачный эксперимент Семина

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что попытка наставника «Локомотива» обкатать новую схему провалилась.

    «В перерыве Семин решил внести в игру существенные коррективы. Он убрал Игнатьева, который явно не готов сейчас играть весь матч, и выпустил Смолова. Отсюда — смена схемы: с 4-2-3-1 "Локо" перешел на 4-4-2, где братья Миранчуки значились на краях, но, разумеется, действовали ближе к центру.

  • Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в Уфе
  • Гостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ
  • 20/07/2019

    • Со стороны сложилось ощущение, что сами футболисты были к этому совершенно не готовы. С первых минут тайма "Тамбов" плотно завладел инициативой и стал проводить одну атаку за другой. В один из моментов Миранчуки, Смолов, Баринов и остальные начали смотреть на друг друга с удивлением: мол, что происходит-то? Семин тоже нервничал: тренер выбежал за пределы технической зоны и получил от арбитра за это желтую карточку.

    Окончательно остудить пыл гостей Семин смог, лишь заменив уставшего Эдера на Лысова и вернувшись к изначальной расстановке. "Локомотив" стал больше контролировать мяч в центре и даже что-то создавать. За десять минут до конца Баринов упал прямо перед штрафной, предоставив братьям Миранчукам прекрасный момент для гола. Но Антон запустил мяч сильно выше ворот.

  • Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
  • Алжир во второй раз в истории выиграл главный турнир континента
  • 20/07/2019

    • А зря — третий мяч снял бы все вопросы о победителе. Вместо этого "Тамбов" на последних минутах организовал некое подобие штурма, к воротам даже побежал Шелия. Благо для "Локомотива" все оказалось бесполезно. Заставив поволноваться своих болельщиков, железнодорожники все-таки взяли три очка».​ 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • 19/07/2019 в 19:18
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос»
  • 3.20
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»
    • 18:07 18/07/2019     Неймар
  • Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»
    • 20:11 17/07/2019     Месут Озил
  • Вымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарели
    • 20:41 18/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • 16:05
    • «Урал» уверенно переиграл «Ахмат»
  • 23:50
    • Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия
  • 23:18
    • Думбия может вернуться в Россию
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 23:00
    • Докампо: Как и в матче с «Локомотивом», начали не очень хорошо
  • 22:46
    • Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла
  • 22:29
    • Панченко: «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. Полное разочарование
    ЦСКА Футбол Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победойПобеда ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • 22:17
    • Паршивлюк: Испортили праздник и себе, и болельщикам
  • 22:02
    • Парфенов: Был тяжелый момент в матче, перетерпели его
  • 21:49
    • Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие