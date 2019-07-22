Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура РПЛ. Счет в игре на 6-й минуте открыл полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков. У «Локомотива» отличились Эдер и Владислав Игнатьев.

Семин наигрывает один состав

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает, что наставник «Локомотива» не экспериментирует с составом, но видит в этом проблему.

«По сравнению с матчем против "Рубина", в стартовом списке "Локо" был только один новичок — Владислав Игнатьев на правом фланге полузащиты. Дело в том, что Рифат Жемалетдинов почувствовал недомогание, и из-за него не сыграл против "Тамбова" ни минуты.

Семин снова доверяет 4-4-2 с Антоном Миранчуком на левом краю. И пока это приносит результат. Эдеру удается таранить оборону соперника по центру, Алексей Миранчук классно его поддерживает, Крыховяк обеспечивает вторую волну и выигранные подборы, а "крылья" в лицах Рыбуса и Живоглядова должны давать ширину.

Но есть у такого построения "Локо" и хрупкие места. Во-первых, это центр обороны. Адаптация Мурило происходит в темпе не локомотива, а старого паровоза. Бразилец проигрывает борьбу не только нападающим "Зенита", но и игрокам "Тамбова", при всем к ним уважении. Поэтому на Чорлуку выпадает двойная нагрузка, хотя хорват не в состоянии справиться и с собственными обязанностями. Гол "Тамбова" — яркий пример откровенного "привоза" защитника "Локо".

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Во-вторых, слабая работа правого фланга в созидании. Игнатьева хватило только на 45 минут, Живоглядов вообще отказывается от атаки (только 5 передач в финальной трети поля). Явный уклон на левый фланг, отсутствие баланса — это задачи, которые должен решить Семин перед стартом Лиги чемпионов».

Отважный «Тамбов»

Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц хвалит подопечных Григоряна за смелость, которую те демонстрируют в матчах с топ-клубами.

«Эта неделя вышла для болельщиков "Локомотива" нервной, но точно принесла много радостных эмоций. Ведь клуб объявил, что Гильерме остается еще на три года. Не будет перехода в "Спартак" или "Зенит" (хотя бы этим летом), сам бразилец станет еще богаче, а руководству не придется срочно выходить на рынок в поисках классного вратаря под Лигу чемпионов.

Но на 6-й минуте игры Гиля уже был вынужден доставать мяч из собственных ворот. "Тамбов", как в игре с "Зенитом", слишком уж здорово начал. Неизвестно, как самый эпатажный тренер России Александр Григорян настраивает своих парней, но первые минуты команда уже традиционно не испытывает никакого страха перед соперником.

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Будто перед ними не вице-чемпион России, а что-то среднее из ФНЛ. Итог — ошибка Чорлуки, недоработка Мурило и удар в ближний угол. Максимально коллективная ошибка. И "Локо" уже догоняет».

Два мяча за две минуты

Обозреватель «Советского Спорта» Александр Федоровский хвалит атаку «Локомотива», которая эффективно использовала свои шансы.

«Атаку "Локомотива" убедительно характеризует эпизод на 18 минуте. Начал разминаться Федор Смолов. То есть владение мячом и территорией было для статуса участников матча вполне шаблонным, а на деле? Крахмал. Голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия хоть и был в напряжении, но говорить о том, что вратарь тратил последние силы на подходы и удары противника никак нельзя. Первые и особенно вторые носили в основном локальный характер.

Несмотря на все эти рабочие трудности уже к получасу "Локомотив" решил если не все, то почти все вопросы. Без шедевра обойтись было никак нельзя. Мацей Рыбус мягко забросил мяч в штрафную слева, а Эдер, красиво положив корпус, эффектно пробил в касание. Шелия взмыл под перекладину, но этим прыжком лишь добавил вишни на московский торт. Красота!

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"Тамбов" взгрустнул и тут же пропустил снова. Антон Миранчук на скорости по центру держал паузу для передачи до последнего и она того стоила. Справа был свободен Владислав Игнатьев и именно ему предназначался пас. "Локомотив" придушил сенсацию».

Джокер-Эдер

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский оценивает игру португальского нападающего «Локомотива», который забил первый гол в сезоне.

«Можно было бы предположить, что если бы "Локо" ушел на перерыв проигрывая (»Тамбов« 25 минут вел в счете), Семин выпустил бы на второй тайм Федора Смолова. Он его и выпустил, но не вместо Эдера, а вместо Владислава Игнатьева, который стал автором второго гола "Локомотива".

При этом, португалец, как и в матче за Суперкубок, больше играл в оттяжке и на фланге, в то время как Смолов занял позицию на острие атаки. Алексей Миранчук же традиционно сместился на правый фланг. После этого атаки "Локо" стали довольно академичными и особой угрозы воротам Шелии не несли. Железнодорожники, кажется, доигрывали матч, а Эдер был заменен на 63-й минуте.

Еще недавно португалец казался одним из главных кандидатов на выход. Он мало играл, приносил мало пользы, да и возраст, если уж на то пошло, не тот — 31 год. Однако пока Эдер в "Локомотиве" и, кажется, не собирается никуда уходить. Выдавая раз в год голевые шедевры (вспомните, гол "Балтике" в прошлогоднем розыгрыше Кубка России), он сохраняет за собой место запасного форварда и джокера.

Ему бы стабильности да почаще срывать с ног те самые путы — цены бы не было. Судя по всему, для игры Эдера очень важна психологическая составляющая. Что ж, Семин его поддерживает, игровая практика есть. Может, еще не все потеряно?».

Неудачный эксперимент Семина

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что попытка наставника «Локомотива» обкатать новую схему провалилась.

«В перерыве Семин решил внести в игру существенные коррективы. Он убрал Игнатьева, который явно не готов сейчас играть весь матч, и выпустил Смолова. Отсюда — смена схемы: с 4-2-3-1 "Локо" перешел на 4-4-2, где братья Миранчуки значились на краях, но, разумеется, действовали ближе к центру.

Со стороны сложилось ощущение, что сами футболисты были к этому совершенно не готовы. С первых минут тайма "Тамбов" плотно завладел инициативой и стал проводить одну атаку за другой. В один из моментов Миранчуки, Смолов, Баринов и остальные начали смотреть на друг друга с удивлением: мол, что происходит-то? Семин тоже нервничал: тренер выбежал за пределы технической зоны и получил от арбитра за это желтую карточку.

Окончательно остудить пыл гостей Семин смог, лишь заменив уставшего Эдера на Лысова и вернувшись к изначальной расстановке. "Локомотив" стал больше контролировать мяч в центре и даже что-то создавать. За десять минут до конца Баринов упал прямо перед штрафной, предоставив братьям Миранчукам прекрасный момент для гола. Но Антон запустил мяч сильно выше ворот.

А зря — третий мяч снял бы все вопросы о победителе. Вместо этого "Тамбов" на последних минутах организовал некое подобие штурма, к воротам даже побежал Шелия. Благо для "Локомотива" все оказалось бесполезно. Заставив поволноваться своих болельщиков, железнодорожники все-таки взяли три очка».​ 0