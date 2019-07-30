«Рубин» превратился в главное откровение сезона

Казанский «Рубин» на стадионе «Центральный» переиграл «Ахмат» в заключительном матче 3-го тура чемпионата России. Единственный мяч во втором тайме забил исландский нападающий Видар Кьяртанссон, для которого этот мяч стал дебютным за «Рубин».

Снова на «Центральном»

Автор блога «О духе времени» удивляется тому, что на «Казань Арене» снова нельзя играть в футбол.

«Сегодня в Казани "Рубин" и "Ахмат" закрывали третий тур РПЛ, а команды играли на "Центральном". Нет, на "Казань-Арене" не залили бассейн, но все близко к этому. Город задействован в турнире WorldSkills — это такая Олимпиада рабочих. Люди из самых разных сфер (от каменщиков до IT-специалистов) показывают мастерство, а жюри выбирает победителей.

При этом стадион будут использовать не для соревнований, а только для церемоний открытия и закрытия. Их с размахом организовывает продюсерский центр Игоря Крутого — привезут Елку, Александра Панайотова, Therr Maitz и Jukebox.

Впрочем, с новым "Рубином" для болельщиков это вряд ли станет проблемой — на "Центральный" сегодня пришло 11 342 зрителя (средняя посещаемость на "Казань-Арены" в прошлом сезоне — 9760). Команда Романа Шаронова не подвела: казанцы действовали в том же стиле, как и в двух первых турах, когда сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1) и победили "Динамо" (1:0)».

Боевого начала не вышло

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает уверенную игру «Ахмата» в обороне, из-за которой атака «Рубина» не смогла проявить себя в первой половине матча.

«Игра казанцев — одно из откровений стартовых туров, а выездная модель Романа Шаронова даже отдаленно не напоминала пресловутый автобус. И все же встречи с "Локомотивом" и "Динамо" предполагали игру от соперника. Теперь хотелось увидеть, как в родных стенах "Рубин" будет действовать с позиции силы. Тем более, матч проходил на "Центральном", где футболист Шаронов провел немало памятных сезонов, включая два чемпионских.

Впрочем, домашняя премьера началась осторожно. Не в ритме группы KISS, чьи образы использовали для представления состава. Хотя это заслуга "Ахмата", после 0:3 в Екатеринбурге перекрывшего пути к своим воротам. Но тот, кто ищет, обязательно найдет. Как Коновалов, отправивший мяч за спины защитникам, однако Городов ситуацию просчитал и остановил удар Могилевца головой. Хорош был вратарь и в эпизоде, когда технарь Давиташвили закручивал мяч под перекладину».

«Ахмат» должен был вести

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что грозненцы до перерыва переиграли «Рубин».

«В первой домашней игре "Рубин" включил высокий прессинг, к которому мы постепенно привыкаем в исполнении команды Шаронова. Впереди получалось неплохо, но от ошибок в обороне это не спасало. По-хорошему, "Ахмат" должен был вести по итогам первого тайма, но у Казани был гениальный Дюпин.

Сначала выскакивал к вратарю Бериша, но не смог точно сыграть головой, затем косовар же не перестрелял Дюпина в ближнем бою. Были и другие, ничуть не менее приятные моменты. Главным поставщиком возможностей забить оставался защитник Уремович, отдававший передачи в опасной близости от своих ворот Мбенгу и фоливший на Исмаэле почти что на линии штрафной.

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Давление хозяев здорово мешало выходить из обороны "Ахмату" на старте игры, но ближе к перерыву от этого прессинга практически ничего не осталось. Светлым пятном в составе "Рубина" оставался лишь Зурико, который был слишком техничен и ярок для унылого Центрального».

Лучший — Могилевец

Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов,собирая команду тура, выделяет полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.

«Воспитанник петербургского футбола выдал отличный матч с "Ахматом", внеся большой вклад в победу красиво играющего "Рубина". Могилевец совершил 65 ТТД при 85% успешных и заработал 322 балла.

В его активе 67% выигранных единоборств и пять отборов мяча. Особенно здорово Павел сыграл в эпизоде, когда "обокрал" Олега Иванова и сделал голевую передачу на Видара Кьяртанссона».

Исландский джокер

Автор «Бизнес-Онлайн» Данил Зайнуллин отмечает лучший старт «Рубина» за последнюю декаду.

«В трех матчах за казанцев забивают только выходящие на замену люди. В этот раз джокером стал новичок Видар Кьяртонссон. В первом тайме Евгений Марков не убедил своей игрой, и ему на замену вышел исландец. Арендованный у "Ростова" иностранец через двадцать минут сделал свое дело.

Не обошлось без Павла Могилевца. Хавбек становится одним из главных в центре поля у казанцев. В ситуации с голом воспитанник "Зенита" отнял мяч у Олега Иванова и вывел один на один Кьяртонссона. Две секунды красоты от россиянина и еще столько же от исландца, и "Рубин" одержал вторую победу в сезоне и первую при своих болельщиках.

Семь очков в трех стартовых турах. Такого с "Рубином" не было с 2010 года. Тогда казанцы были в статусе действующих двукратных чемпионов, и это не было так неожиданно, как сейчас. Девять лет назад казанцы были на первом месте. Сейчас же есть "Зенит" и все остальные: у петербуржцев девять очков из девяти возможных. Следом только две команды — "Ростов" и "Рубин". Если бы казанцы забили с "Ахматом" на один гол больше, то вовсе стали бы вторыми.

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