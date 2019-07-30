«Рубин» превратился в главное откровение сезона

Снова на «Центральном»
Автор блога «О духе времени» удивляется тому, что на «Казань Арене» снова нельзя играть в футбол.
«Сегодня в Казани "Рубин" и "Ахмат" закрывали третий тур РПЛ, а команды играли на "Центральном". Нет, на "Казань-Арене" не залили бассейн, но все близко к этому. Город задействован в турнире WorldSkills — это такая Олимпиада рабочих. Люди из самых разных сфер (от каменщиков до IT-специалистов) показывают мастерство, а жюри выбирает победителей.
При этом стадион будут использовать не для соревнований, а только для церемоний открытия и закрытия. Их с размахом организовывает продюсерский центр Игоря Крутого — привезут Елку, Александра Панайотова, Therr Maitz и Jukebox.
Впрочем, с новым "Рубином" для болельщиков это вряд ли станет проблемой — на "Центральный" сегодня пришло 11 342 зрителя (средняя посещаемость на "Казань-Арены" в прошлом сезоне — 9760). Команда Романа Шаронова не подвела: казанцы действовали в том же стиле, как и в двух первых турах, когда сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1) и победили "Динамо" (1:0)».
Боевого начала не вышло
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает уверенную игру «Ахмата» в обороне, из-за которой атака «Рубина» не смогла проявить себя в первой половине матча.
«Игра казанцев — одно из откровений стартовых туров, а выездная модель Романа Шаронова даже отдаленно не напоминала пресловутый автобус. И все же встречи с "Локомотивом" и "Динамо" предполагали игру от соперника. Теперь хотелось увидеть, как в родных стенах "Рубин" будет действовать с позиции силы. Тем более, матч проходил на "Центральном", где футболист Шаронов провел немало памятных сезонов, включая два чемпионских.
Впрочем, домашняя премьера началась осторожно. Не в ритме группы KISS, чьи образы использовали для представления состава. Хотя это заслуга "Ахмата", после 0:3 в Екатеринбурге перекрывшего пути к своим воротам. Но тот, кто ищет, обязательно найдет. Как Коновалов, отправивший мяч за спины защитникам, однако Городов ситуацию просчитал и остановил удар Могилевца головой. Хорош был вратарь и в эпизоде, когда технарь Давиташвили закручивал мяч под перекладину».
«Ахмат» должен был вести
Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что грозненцы до перерыва переиграли «Рубин».
«В первой домашней игре "Рубин" включил высокий прессинг, к которому мы постепенно привыкаем в исполнении команды Шаронова. Впереди получалось неплохо, но от ошибок в обороне это не спасало. По-хорошему, "Ахмат" должен был вести по итогам первого тайма, но у Казани был гениальный Дюпин.
Сначала выскакивал к вратарю Бериша, но не смог точно сыграть головой, затем косовар же не перестрелял Дюпина в ближнем бою. Были и другие, ничуть не менее приятные моменты. Главным поставщиком возможностей забить оставался защитник Уремович, отдававший передачи в опасной близости от своих ворот Мбенгу и фоливший на Исмаэле почти что на линии штрафной.
Давление хозяев здорово мешало выходить из обороны "Ахмату" на старте игры, но ближе к перерыву от этого прессинга практически ничего не осталось. Светлым пятном в составе "Рубина" оставался лишь Зурико, который был слишком техничен и ярок для унылого Центрального».
Лучший — Могилевец
Автор «Спорта День за Днем» Веня Пьянов,собирая команду тура, выделяет полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.
«Воспитанник петербургского футбола выдал отличный матч с "Ахматом", внеся большой вклад в победу красиво играющего "Рубина". Могилевец совершил 65 ТТД при 85% успешных и заработал 322 балла.
В его активе 67% выигранных единоборств и пять отборов мяча. Особенно здорово Павел сыграл в эпизоде, когда "обокрал" Олега Иванова и сделал голевую передачу на Видара Кьяртанссона».
📹 Видар Кьяртанссон выводит казанцев вперед на 73-й минуте встречи!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 29, 2019
📺 #РубинАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Исландский джокер
Автор «Бизнес-Онлайн» Данил Зайнуллин отмечает лучший старт «Рубина» за последнюю декаду.
«В трех матчах за казанцев забивают только выходящие на замену люди. В этот раз джокером стал новичок Видар Кьяртонссон. В первом тайме Евгений Марков не убедил своей игрой, и ему на замену вышел исландец. Арендованный у "Ростова" иностранец через двадцать минут сделал свое дело.
Не обошлось без Павла Могилевца. Хавбек становится одним из главных в центре поля у казанцев. В ситуации с голом воспитанник "Зенита" отнял мяч у Олега Иванова и вывел один на один Кьяртонссона. Две секунды красоты от россиянина и еще столько же от исландца, и "Рубин" одержал вторую победу в сезоне и первую при своих болельщиках.
Семь очков в трех стартовых турах. Такого с "Рубином" не было с 2010 года. Тогда казанцы были в статусе действующих двукратных чемпионов, и это не было так неожиданно, как сейчас. Девять лет назад казанцы были на первом месте. Сейчас же есть "Зенит" и все остальные: у петербуржцев девять очков из девяти возможных. Следом только две команды — "Ростов" и "Рубин". Если бы казанцы забили с "Ахматом" на один гол больше, то вовсе стали бы вторыми.
Во время матча Казань услышала новую кричалку: "Тренирует чемпионов Роман Шаронов". За несколько недель "Рубин" превратился в главное откровение сезона».