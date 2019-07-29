Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповтору

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ. Единственный мяч на 42-й минуте забил нападающий Федор Чалов. Отметим, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников после использования системы VAR.

«Локо» остался без брата

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает составы команд, которые почти не изменились по сравнению со вторым туров, в котором команды одержали победы.

«Правда, по сравнению с предыдущим матчем, в котором красно-зеленые одержали волевую победу (2:1) над "Тамбовом", одно изменение в стартовом составе сделать Семину все же пришлось: вместо Антона Миранчука вышел Рифат Жемалетдинов. А Владислав Игнатьев постепенно возвращается к своему изначальному амплуа правого полузащитника, получив достаточно крепкий тыл на бровке в лице Дмитрия Живоглядова.

Стоит также отметить, что молодой бразилец Мурило все более уверенно вытесняет из основной обоймы Соломона Кверквелию, а Эдер попеременно играет роль ударного форварда с Федором Смоловым. В дерби пришла очередь португальца.

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А вот главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ни единой поправки в стартовый состав, добывший победу (2:1) над "Оренбургом", не внес. Снова Иван Обляков ушел вспахивать левую бровку, Ильзат Ахметов остался на хозяйстве с Кристияном Бистровичем в опорной зоне, а Никола Влашич с Арнором Сигурдссоном отправились помогать Федору Чалову открывать счет голам в нынешнем чемпионате».

ЦСКА доминировал в первом тайме

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает преимущество армейцев в первой половине матча.

«Если матче между "Динамо" и "Рубином", когда ВАР впервые использовался в РПЛ, мы видеопросмотров так и не дождались, то на "ВЭБ Арене" хватило шести минут, чтобы Владислав Безбородов побежал к экрану. Мяч попал в руку Живоглядова, когда тот выносил его из штрафной, и весь переполненный стадион, за исключением гостевого сектора, требовал пенальти. Но Безбородов посчитал, что нарушения не было, и, посмотрев картинку, дал свободный удар в пользу гостей.

Неизвестно, сказалась ли на "Локомотиве" потеря Антона Миранчука или Семин изначально планировал что-то подобное, но железнодорожники полностью отдали хозяевам инициативу. Футболисты ЦСКА держали мяч, доминировали, создавали моменты и не стеснялись бить издали. Сначала это попробовал сделать Ахметов, но мяч свалился с ноги, а вот у Облякова удар получился мощным, но чуть неточным.

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Для "Локомотива" каждый переход на чужую половину поля был событием, и из него гости пытались выжать максимум. Например, когда Алексей Миранчук схватил мяч на правом краю, его зачем-то прихватил защитник. Как результат — штрафной и едва-едва не подставленная нога Баринова».

Страсти вокруг ВАРа

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко фиксирует то, как активно судьи пользовались видеопросмотрами, что в итоге привело к назначению пенальти.

«На исходе первой трети встречи уже гостевая трибуна с надеждой воззрилась на человека со свистком. Сёмин с Эдером жестами даже призывали Безбородова ещё разок сбегать к монитору — пересмотреть первоначальное решение об отмене гола Алексея Миранчука. Тут рефери без посторонней помощи верно разобрался: в момент предпоследней передачи, Живоглядова на Эдера, последний на метр залез в офсайд.

Ущерб ЦСКА от этой диверсии "Локо" составил один защитник — после единоборства с португальцем Васин в сопровождении доктора Керимова побрёл на лавку, тогда как Шарлия получил команду срочно вступать в игру. Так все четыре хорвата команд — в соотношении 3 к 1 — воссоединились на газоне.

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На этом страсти вокруг VAR не унялись. Незадолго до перерыва Безбородов ещё раз сверил собственные впечатления с записью — и со второй попытки наказал-таки "Локомотив" одиннадцатиметровым ударом, теперь за зацеп Мурило Чалова. За какие-то полчаса петербургский рефери прошёл у "армейской" публики путь от ненависти до любви. Ладно, не любви — признательности. Чалов с "точки" не промахнулся».

Оптимизм Гончаренко

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев хвалит игру армейской команды, которая переиграла железнодорожников за счет эмоций и настроя.

«А что же по игре? Первый тайм остался за ЦСКА. Чалов вполне мог забивать и без всякого VAR после ошибки Жемалетдинова — из центра штрафной пробил не в угол, а точно в Гильерме.

Во втором тайме Палычу надо было что-то менять. Он ожидаемо бросил в бой Смолова, а дальше-то что? Кто еще может усилить атаку? Коломейцев с Тугаревым? Не самые очевидные VARианты, но остальные еще хуже. Или защитники — Хеведес, Кверквелия, Идову, Лысов. Или безвестные юнцы — Магкеев, Куликов, Дорофеев.

Шикарный матч провел Крыховяк, выигравший, кажется, все единоборства в центре поля. Пытался что-то придумать Алексей Миранчук, но без поддержки брата ему было, конечно, непросто. Пытался цепляться за все забросы Эдер. Но всего этого оказалось маловато, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. Едва ли не главная реальная возможность возникла на 90-й минуте, когда Дивеев принял на бедро Смолова — Безбородов даже не стал прибегать к услугам VAR.

Семин может вполне справедливо пенять руководству на глубину состава. А Гончаренко — перевести дух. Его команда провела матч страстно, уверенно, слаженно, одержав заслуженную победу. С такой игрой можно с оптимизмом смотреть в будущее».

У Семина кадровый дефицит в атаке

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин отмечает проблемы железнодорожников с составом, которые сказались на результате.

«Короткая по наличию атакующих игроков скамейка "Локо" — это наблюдение еще по прошлой встрече с "Тамбовом". "Железнодорожники" из-за дефицита креативных игроков имеют дефицит игровых планов. По сути, он сводится к одному, стартовому. И если в нем выпадает винтик (хотя отсутствие Антона Миранчука — это жирный минус), то все рушится, и "Локомотив" начинает играть беззубо, как в первом тайме против ЦСКА.

Переход на постоянные дальние забросы — это для команд из нижней части турнирной таблицы, которые заняты обороной, а счастье ищут только в контратаках. Но "Локомотив" — клуб из другой касты. Так закрываться с первых минут в своей штрафной, проводить 45 минут без позиционных выпадов — не для команды с чемпионскими амбициями.

Одно дело похожим образом настраивал свой "Челси" Жозе Моуринью в топовых поединках. Но тогда у команды португальца была невероятно крутая защита. А "Локомотив" только-только привыкает к 4 защитникам. Поэтому и грустил Семин в первом тайме, наблюдая за матчем в глубоко философской позе.

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На второй тайм у главного тренера "Локо" оставался один вариант с Федором Смоловым, который явно увлечен ремонтом ДК в Алтайском крае, а не набором игровых кондиций. Выход российского нападающего не добавил особой остроты атаке "железнодорожников". А ведь в краснодарские времена Смолов считался специалистом по ЦСКА».

ЦСКА будет биться за золото

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев оценивает состояние обеих команд на старте сезона, и делает приятные для армейцев выводы.

«ЦСКА же в целом понравился. Стоило пойти разговорам о том, что армейцы все еще в кризисе, как красно-синие выдали приличный матч. Это в их стиле. Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов, Федор Чалов — тройка лучших в дерби. Не сказать, что красно-синие блистали. Реально опасных моментов у ворот "Локо" они создали не больше двух. Но действовали грамотно, показали хорошее движение.

Сейчас самое слабое место ЦСКА — центр обороны. Первые минуты игры с "Локомотивом" это только подтвердили — когда защитники армейцев неуклюже упустили Эдера. Разрыв "крестов" — страшная вещь. Мало кому удается после такой травмы вернуться на прежний уровень. Не удалось пока и Васину. Против "Локо" Виктора заменили уже на 33-й минуте, и это, конечно, тревожный знак. Пожелаем Васину здоровья. Для ЦСКА он важен в любом состоянии, все же Дивеев и Шарлия — пока далеко не Игнашевич и Березуцкие.

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ЦСКА подтвердил, что и в этом сезоне будет биться за высокие места, а вот "Локо" словно никак не проснется после тяжелой, но яркой битвы с "Зенитом". Пора вставать, еврокубки уже скоро!».

Семин рассчитывает на Эдера

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский фиксирует, что наставник «Локомотива» делает ставку на португальского нападающего.

«Если в первых двух турах выход португальского нападающего казался вынужденной мерой (Федор Смолов был не совсем здоров), то теперь понятно: Юрий Палыч на Эдера действительно рассчитывает. Да и сам автор "золотого" гола сезона-2017/18 совсем не плох. Цепляется за мячи и даже начинает вливаться в комбинационную игру.

Раньше мелкое взаимодействие с братьями Миранчуками не слишком получалось, а сейчас португалец вполне умело отдает пасы и помогает разгонять контратаки. Да, иногда ему все еще не хватает скорости, но в старании не откажешь. Раньше довольно лениво перемещался по полю — теперь даже отрабатывает в обороне».

Победил тот, кто сыграл чуть лучше?

Автор Soccer.ru Вадим Багров не увидел большого преимущества армейцев над «Локомотивом».

«Забудем на секунду о пенальти и Безбородове, ведь привычки арбитра давно известны. Он такой, как есть, другим не будет, как не станет судьей для серьезных матчей в Лиге чемпионов — в УЕФА такие ребята не нужны. А если оценивать именно игру ЦСКА и "Локомотива", то победитель очевиден.

Не всегда тот, кто играет хотя бы чуточку лучше, получает победу. Однако в этом случае "армейцы", которым не хватало нацеленности на чужие ворота — "железнодорожники" плотно держались, в первом тайме смотрелись интереснее, а после перерыва контратаковали, поскольку вели в счете и мечтали подарить Акинфееву первый "сухарь" сезона.

У "Локомотива" командная игра была примерно как у "Спартака", только без ударов. Персонально круто сыграл Крыховяк. Очень не хватало энергии Антона Миранчука, получившего травму. Но если сравнивать этот поединок в исполнении команды Семина с их удачными матчами, то разница налицо. Команды не были свежими, что читалось до игры, однако ЦСКА был чуточку живее, а у их соседей игра не пошла совершенно.

В принципе, дерби могло завершиться в первом тайме после двух реализованных пенальти, а так гостям подарили шанс на ничью. Попытку не использовали, ни Эдер, ни Смолов не получили качественные моменты, а у Алексея Миранчука не получилось самому всех "армейцев" обыграть. ЦСКА проиграл в Самаре, но дальше собрал две непростые победы, что возвращает молодых ребят в пул претендентов на высокие места.

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А вот "Локомотиву" явно не хватает запасного плана и креатива — пусть слово мерзкое, но правильно описывает потребность. Фарфан, Фернандеш и Антон Миранчук подчеркивали атакующие порывы команды Семина. ЦСКА, разумеется, не показал идеальный футбол и не доминировал в каждом эпизоде, но поскольку соперник сыграл слабо, то разницу сформировал гол Чалова с пенальти».

ВАР требует донастройки

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Бобров оценивает первое применение ВАР в российском футболе, изменившее результат матча.

«Правильно ли, когда один матч в туре проходит с ВАР, а все остальные — без ВАР? В других странах сначала обучали судей, тренировались в офлайн режиме, договаривались с провайдерами технологий и находили деньги для проекта, а не вели бесконечные разговоры на собраниях лиги. После этого строили ВАР-центры (в Голландии, Германии, Испании и т.д.), испытывали, как все работает. Как правило, начинали с кубковых матчей. Кто-то выбирал для тестов кубковый финал.

И потом запускали видеоповторы во всех играх тура. Потому что так логично — все оказываются в одинаковых условиях. Почему же мы пошли другим путем?

РФС ускорил процесс, отодвинув в сторону инертную лигу, и запустил проект уже летом в онлайн режиме. Отреагировал на общественное мнение? Так теперь в ответ пойдет бурчание, что в игре команды Х работал ВАР и исправил ошибку, а в игре команды Y этого не произошло. Вроде как нечестно.

И, что еще важно: многим непонятно, почему ВАР решает так, а не иначе. Необходимы внятные оперативные объяснения — на табло стадиона, на экране телевизора, в ходе матча от комментаторов, в перерыве от экспертов (кто реально знает, о чем идет речь). Без разъяснений и разжевываний ВАР, возможно, в скором времени начнет вызывать недовольство.

Так что ответственным за ВАР в РФС и РПЛ еще предстоит донастроить проект. А пока фиксируем историческое событие — впервые в чемпионате России победа одной из команд одержана не только благодаря футболистам и тренерам, но и за счет работы видеоарбитров». 0