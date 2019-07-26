Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения

«Арсенал» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы дома проиграл команде из Баку со счетом 0:1, пропустив перед самым свистком на перерыв.

«Арсенал» еще не вкатился в сезон

«Не будем отрицать тот факт, что "Арсенал" пока не только не наладил новые игровые связи, но и банально не вкатился в сезон. Впрочем, и для "Нефтчи" это всего лишь третья официальная встреча в новом сезоне, так что получается оправдание в пользу бедных. Но, так или иначе, из песни слов не выкинешь: туляки медленно принимали решения, а к концу матча и вовсе плохо передвигали ноги от усталости.

Их соперники оказались бодрее. Предполагалось, что "Нефтчи" закроется и будет действовать вторым номером, ища шансы в контратаках, но в итоге команда из Азербайджана сыграла так, как ей было удобно — где-то на встречных курсах, где-то от обороны, где-то заставляя туляков катать мяч под прессингом. Преимущества у "оружейников" точно не было, а если говорить о моментах, то у "Нефтчи" они были острее: помимо гола, Левашов выручал в ближнем бою, спасала штанга.

И все бы ничего, если бы "Арсенал" не пропустил. Гол получился досадным. Во-первых, "Нефтчи" забил в самой концовке первого тайма — неприятно, ведь не удалось даже выдать эмоциональный ответ, во-вторых, у туляков в обороне наступило коллективное затмение. Левый фланг провалился, Монроуз очень легко убежал в отрыв. Два человека пытались его остановить — безуспешно, Комбаров и Чаушич вдвоем держали набегавшего по центру противника, а Дарио да Силву бросили на дальней штанге», — заявил о функциональной неготовности туляков автор Soccer.ru Александр Чистяков.

«Арсенал» попал в историю

«В теории "Арсенал" мог превосходить "Нефтчи" в технике и физике, уровне национального чемпионата и поддержке болельщиков. Да и вообще во многом, кроме опыта борьбы в отборе еврокубков, о чем перед игрой рассуждал Роберто Бордин — главный тренер азербайджанской команды. Итальянец говорил и об этом, и о простой задаче — забить и не пропустить. Его команда с этим справилась.

Тула организовала праздник, но подарила его парням из "Нефтчи" и их горячим фанатам. Те пели и плясали на своей трибуне, охотно включились даже в хозяйскую волну в первом тайме — как раз перед забитым мячом Комбарова, который был отменен из-за офсайда. "Арсенал" в этом матче оказался во "вне игры".

При всем старании футболистов и своих болельщиков. Те от расстройства во втором тайме пускали самолетики из красных и желтых плашек предматчевого перфоманса и все равно до финального свистка верили в такой нужный гол. Через неделю от команды Черевченко будут ждать совсем другого», — верит в конечный успех «Арсенала» журналист «Спорт-Экспресса» Артем Агапов.

Молчи, грусть, «Нефтчи»… «Арсенал» серьезно усложнил себе жизнь

«Сказать, что премьерный поединок "канониров" российского "отлива" на европейской сцене вызвал в Туле жуткий ажиотаж — не сказать ничего. За билетами на игру с "Нефтчи" охота велась на всех фронтах — от виртуального (при помощи бронирования в интернете) до реального (вот раздолье-то для перекупщиков).

В день матча информагентства смачно подали любопытный эпизод: волейболистки и тренерский штаб местной команды "Тулица" дружно отказались… от очередной тренировки, чтобы сходить на стадион и воочию понаблюдать за первым в истории города футбольным матчем континентального клубного турнира.

У гостей случилась своя нетривиальная история — даже с элементом драмы. Накануне делегация азербайджанского клуба почти на шесть часов задержалась в аэропорту Баку из-за неисправности лайнера. В итоге "Нефтчи" все-таки благополучно добрался до старинного русского города, однако плановую тренировку на газоне стадиона "Арсенал" пришлось сдвинуть на более позднее время вечера среды», — отметил небывалый ажиотаж у болельщиков «канониров» корреспондент «Советского Спорта» Захар Мощенко.

Первый «выстрел» мимо цели

«Несмотря на то, что туляки доминировали, их преимущество не подходило под определение "подавляющее". Азербайджанцы периодически огрызались контрвыпадами, зарабатывали "стандарты", а по истечении четверти часа даже стали больше владеть мячом. Все происходящее сопровождалось активнейшим поведением Бордина на краю технической зоны. Итальянец не успокаивался ни на секунду. Он не только давал установку футболистам, но и оспаривал практически каждое судейское решение.

Шла уже вторая из двух компенсированных минут, когда "Нефтчи" провел едва ли не первую за матч по-настоящему быструю контратаку. Монроз обыгрался "в стеночку" с Махмудовым, рванул по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Эмина, летевшего замыкать, сбили, в итоге мяч покатился на дальнюю штангу, где никто не опекал Федерико. Левашов, бросившийся на перехват и врезавшийся в Махмудова, лежал на газоне, два защитника, также опекавшие капитана бакинцев, не успевали к Дарио. Бразилец расстрелял пустые ворота, забив первый для "Нефтчи" гол российскому клубу. "Арсенал" не просто окатили холодным душем, а скорее даже окунули в ушат с ледяной водой. Однако даже это не помешало "оружейникам" провести атаку до перерыва, правда, довести её до удара хозяевам не удалось.

В концовке было очевидно, что бакинцы сохранили на эндшпиль больше сил. Удивляться тут нечему: гости играли от обороны, при этом так и не попав за весь матч под затяжной массированный натиск. Следовательно, они экономили энергию, пока туляки её тратили. Тратили в таких объёмах, что на финальный штурм просто не хватило. В компенсированное время, а его было три минуты, хозяева не нанесли по воротам Агаева ни одного удара. При этом у "Нефтчи" было по меньшей мере три шанса выбежать в контратаку. Бакинцы просто не рискнули бежать вперёд очертя голову. Предпочли сохранить преимущество. 'Арсенал' поедет в Азербайджан в роли раненого зверя — олицетворением тульского клуба по итогам этого матча можно было считать Беляева. Прямо перед финальным свистком Максиму разбили голову, а рефери этого даже не заметил. "Арсенал" был таким же, как Беляев: окровавленным, побитым, но имеющим шанс выжить», — говорится в материале ФНК.

Тульский «Арсенал» проиграл исторический матч, но должен остаться в Лиге Европы

«Незримое давление упало на футболистов Черевченко. Точнее, на их ноги. Провалили матч абсолютно все. "Нефтчи" давали играть, не лучшим образом оборонялись и сумбурно контратаковали, но Банда, Тудорие и Ткачёв будто первый раз видели друг друга. Передачи в никуда, долгое блуждание с мячом, детские потери на ровном месте. Хаос переместился в оборону. Как умудрились пропустить мяч Левашов, Чаушич и Комбаров, наверное, они и сами не поняли. Кирилл вообще специально убрал ногу, оставив пустой угол под расстрел Федерико.

Расстроенный "Арсенал" играл ещё хуже. Гол Комбарова отменён из-за офсайда, в раздевалку пропустили, а вся страна смотрит. Волнение не дало поднять голову, хорошо, что 'Арсеналу' не нужно отыгрываться с 0:2. Спасибо Левашову и штанге. В Азербайджане давления не будет. На него просто нет времени. Только свист с трибун. Терять тулякам нечего, нужно отыгрываться. Придётся врубать атакующий футбол и решать — кто класснее. Гостевой гол считается за два, прекрасное дополнение к шансам "Арсенала". Если туляки смогут отбросить еврокубковые мысли и сыграть в свой футбол, "Нефтчи" успевать не будут.

"Арсеналу" нужно лишь спокойно подойти к матчу в Азербайджане. Один гол "канониры" должны положить со стандарта, а если пройдут фирменные контрвыпады (всегда же не могут коленки дрожать), то "Нефтчи" уже не отыграется. Эмоциональные футболисты азербайджанской команды будут экспрессивно реагировать на эпизоды. В матче "Нефтчи" — "Арсенал" Тула вполне возможно удаление. Прогнозируем два гостевых гола от "канониров" Черевченко. Азербайджанцы могут ответить однажды, но не более. Наш патриотический прогноз — тульский "Арсенал" пройдёт в следующий квалификационный раунд Лиге Европы и сразится с клубом "Бней-Иегуда". Верим!» — спрогнозировал проход российского клуба автор Euro-football Иван Терентьев.

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