«Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зенит» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (2:0), выиграв третий матч из трех на старте чемпионата. Очередную викторию питерцам принесли голы Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Молниеносный гол Азмуна

«Есть две распространенные ошибки зрителей на трибунах: некоторые из них уходят со стадиона до финального свистка, а некоторые опаздывают к старту. Первые рискуют пропустить невероятную развязку, а вторые — исторический гол. "Зенит" в Оренбурге показал, почему лучше оказываться на своем месте вовремя. Шла лишь 11-я секунда встречи, а Азмун уже открыл счет. Мяч с центра разводили хозяева, но Рикарду Алвеш в окружении четырех соперников замешкался и отдал передачу на ход Дзюбе. Ускорение Азмуна, пас на него, удар — и 0:1. Зафиксируем момент: иранец наконец-то реализовал выход один на один.

После перерыва "Зенит" продолжал доминировать. В обороне Терентьев все еще допускал просчеты, зато в нападении принес пользу "Зениту" — на 54-й минуте защитник подключился к атаке и попал мячом в локоть Козлова. Тот находился в штрафной — и Сергей Карасев тут же указал на 11-метровую отметку. Дзюба уверенно реализовал пенальти.

После второго пропущенного мяча "Оренбург" остыл и вяло продолжал искать хотя бы полумомент. Направление атак было классическим — по центру или через левый фланг. И к середине второго тайма Семак решился на радикальные перестановки — вначале вместо Азмуна на место нападающего вышел Ерохин (и даже забил, но после свистка), а затем Терентьева сменил Маммана. Временно "Зенит" перестроился на 3-5-2 с Дугласом Сантосом в роли третьего центрального полузащитника, но к 78-й минуте Семак сделал еще одну перестановку — Дзюбу сменил Жирков и отправился на левый фланг нападения», — отметил уверенную победу питерцев корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

«Зенит» продолжает побеждать

«Мало кто сомневался, что в матче с "Оренбургом" "Зенит" вдруг потеряет очки. Победа петербуржцам далась действительно не слишком сложно, хотя статистика в пользу "Оренбурга". Тут важен класс в первую очередь. Уже на первой минуте Азмун вывел "Зенит" вперед. После этого петербуржцы некоторое время связывали игру по рукам и ногам, а потом стали расслабляться от того, что все получается очень легко.

Поэтому "Оренбург" поднял голову и стал создавать моменты, угрожать воротам Лунева. В какой-то момент казалось, что "Зенит" доиграется. Однако давление свое "Оренбург" в голы превратить не смог. А в начале второго тайма петербуржцы забили второй мяч — со спорного пенальти. После этого игра стала более рваной, более медленной, остроты стало меньше, но "Оренбург" ближе к концу поединка предпринимал попытки спастись — неудачные. "Оренбург" смотрелся достойно. Но за это очки не дают», — выделил статистическое превосходство «Оренбурга» автор ФНК Сергей Милорадович.

«Зенит» снова победил в «Газпром»-дерби

«Этим летом о связях "Оренбурга" и "Зенита" заговорили снова — как раз в контексте Сутормина. Все уже были готовы, что лидер небольшой команды вернется в Питер, как он вдруг в обход больших боссов "Газпрома" отправился в "Рубин", который просто предложил футболисту лучшие условия. Как все закончилось, вы, конечно, знаете.

На выезде в Оренбург скандальный полузащитник появился в старте. По сравнению с составом на "Сочи" вообще произошло всего одно изменение: Дзюба вернулся после болезни. Именно Артем и сделал очередной ассист. Уже на 11-й секунде! Дзюба получил пас от соперника недалеко от штрафной, выкатил мяч Азмуну, который быстро реализовал выход один на один. Раньше у иранца возникали с этим проблемы.

В первом тайме "Оренбург" тоже порол моменты — их было даже больше, чем у "Зенита". Все началось с Деспотовича, который в упор не смог прошить Лунева. Потом зажигал защитник Терехов: бил в угол, в перекладину, в упор не попадал по пустым воротам.

Зато после перерыва "Зенит" уже бил пенальти. Арбитр Карасев решил, что оренбургский центрбек Козлов перекрывал навес в штрафную рукой. При этом, кажется, нарушения не было: локоть был прижат, сам Савелий пытался увернуться.

"Зенит" пока идет по чемпионскому графику, выиграв три матча из трех. С "Оренбургом" статистика тоже продолжает быть стопроцентной: пять побед из пяти», — напомнила о 100% результате «Зенита» в играх с «Оренбургом» редакция Sport24.

Пятая из пяти

«Начался матч для "Оренбурга" настолько обескураживающе, что пятая победа "Зенита" в "газпромовском" дерби стала гораздо реальнее. Хозяева разыграли мяч с центра поля и… пропустили. Рикарду Алвеш ужасным пасом назад доставил мяч до Дзюбы, Артём протолкнул сферу чуть правее на Азмуна, а Сердар вошёл в штрафную площадь и плотным ударом в левый нижний угол переиграл голкипера — 0:1.

А во втором тайме "Зенит" снял все вопросы, начав игровой отрезок с быстрого гола. Не с такого быстрого, как в первом тайме (11 секунда), но прошло всего 10 минут. Денис Терентьев попал в руку Козлову, пробивая из-за пределов штрафной площади, судья назначил пенальти. Артём Дзюба легко реализовал 11-метровый удар, обманув голкипера. Мяч полетел в левый от Довбни угол, а голкипер прыгнул в правый — 0:2. Счёт снял все сомнения относительно победителя.

"Зенит" пятый раз в своей истории обыграл "Оренбург". "Газпромовское" дерби регулярно остаётся за питерским коллективом. Более того, команда Сергея Семака захватила единоличное лидерство. После первых трёх туров только чемпион страны сумел показать 100-процентный результат», — передал перипетии матча журналист «Евро-футбола» Иван Терентьев.

«Зенит» ставит рекорды, готовясь к Лиге чемпионов

«"Зенит" достаточно уверенно победил в Оренбурге, где сыграл на не лицензированном стадионе в виде исключения. Вот "в виде исключения" — это не лучшая традиция РФС, с проявлениями которой мы сталкиваемся довольно часто. Зато почти аншлаг, правда, малыми силами (трибуны "Газовика" 7500 вмещают). И шок на 11-й секунде. Да, грубо ошибся португалец Рикарду Алвеш, но отметить хочется не его промах, а великолепно сыгравшую ударную связку гостей Артем Дзюба — Сердар Азмун. Тут и мастерство, и предельная концентрация, форварды максимально включились в игру по стартовому свистку судьи Сергея Карасева.

Семак внимателен и вносит коррективы. Выпустил Эмануэля Мамману, которому необходимо набирать через игры. Но как только аргентинца накрутил на правом фланге Артем Галаджан, что привело к опаснейшему моменту, Богданыч тут же выпустил Юрия Жиркова, к чему рисковать. Причем вместо Дзюбы, попутно проверив, как смотрятся в атаке Александр Ерохин с Себастьяном Дриусси. Тем более, что Алексей Сутрмин пока в команду не вписался. Старался на родном стадионе — да, но мало что получалось.

Очень важно, как здорово сыграл Лунев. Это на перспективу просто необходимо, чтоб голкипер восстановился психологически. А вот для него-то матч выдался совсем непростым,» — приятно удивлен игрой голкипера «Зенита» глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли.

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