Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил

«Зенит» в гостях добился победы над «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ. Счет на 30-й минуте открыл полузащитник Сердар Азмун, реализовав пенальти после фола Ивана Миладиновича. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Магомед Оздоев, отправивший мяч в ворота «Сочи» после скидки Артема Дзюбы.

Дзюба и Жирков в запасе

Редакция Sport24 фиксирует вынужденные эксперименты, на которые пришлось идти Сергею Семаку, выбирая состав.

«В Сочи "Зенит" прилетел в боевом составе. В Петербурге остались только травмированные Шатов с Кузяевым и Нобоа с Краневиттером, чьи фамилии чаще всплывают в сводках трансферных новостей. Причем эквадорца слухи отправляют как раз в "Сочи", где играет уже четверо его бывших одноклубников — Полоз, Набиуллин, Цаллагов и Новосельцев.

Трое последних вышли на матч в стартовом составе. Полоз остался на банке.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак снова удивил. На поле с первых минут появились оба новичка команды — Сантос и Сутормин, а в запасе остался Дзюба. Лучший игрок прошлого чемпионата пропустил тренировку в четверг из-за недомогания и, видимо, им решили не рисковать.

В первом тайме "Сочи" не был похож на ту дерзкую команду, которая неделю назад играла в Тушино со "Спартаком". Все 45 минут хозяева оборонялись. И в большинстве случаев делали это успешно».

Без скоростей и моментов

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров не впечатлен игрой, показанной командами в первом тайме.

«Мы помним, как "Сочи" налетел на "Спартак" и с первых минут прижал именитого соперника к воротам. С "Зенитом" такой фокус не прошёл: прессинг команды Александра Точилина оказался не таким агрессивным и кратковременным.

Продлился он от силы первые 5-10 минут, после чего сначала утих, а потом полностью иссяк. Чемпион получил возможность безгранично долго владеть мячом и территорией и вести позиционную игру.

Однако с этой самой позиционной игрой у "Зенита" было туго: мяч через центр ходил плохо, скоростей и командного интеллекта не хватало. Внятными были разве что атаки через левый фланг, где активную деятельность развернул новичок Дуглас Сантос (а помогали ему Ерохин и Дриусси), да наступления со скидками Азмуна — иранец в двух эпизодах классно скидывал мяч грудью после забросов и выводил вездесущего Дриусси на пространство.

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Но всего этого было мало, чтобы организовать стабильное давление и создавать моменты. Тот же Сутормин в первом тайме выполнял исключительно вспомогательные функции и почти не был заметен. А весь "Зенит" нанёс за первый тайм лишь один удар в створ. "Сочи" ответил аналогичной цифрой».

Азмун забил при 35 тысячах

Автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин приятно удивлен рекордным ажиотажем на арене «Фишт».

«В середине первого тайма в Сочи начался дождь. К тому моменту это стало главным событием встречи. Сергей Семак промок и на некоторое время перестал быть самым стильным тренером РПЛ. В игре возникла пауза. Сергей Богданович, казалось, был не очень доволен происходящим.

Его оппонент Александр Точилин выглядел спокойным. "Сочи" ни в чем не уступал сопернику, игра проходила практически без моментов. Но потом нелепая ошибка центра обороны с отскоком мяча от земли, и один из трех защитников хозяев, Иван Миладинович, сбил в собственной штрафной Сердара Азмуна.

Арбитр Алексей Матюнин в теории мог удалить серба, но ограничился пенальти и желтой карточкой, очевидно, следуя последним рекомендациям: при попытке сыграть в мяч наказание может быть более мягким. Тем более в штрафной.

Азмун, естественно, забил. Дождь продолжался. Завершилась 30 минута. Все ждали Дзюбу, но он не до конца готов, поэтому остался на скамейке запасных

Забавно, что последний раз Сочи принимал матч РПЛ в прошлом веке — 8 ноября 1999, когда "Жемчужина" играла с "Торпедо". Не раз говорили, что региону футбол не нужен. Приводили достойные аргументы. В ФНЛ большого ажиотажа на "Фиште" не наблюдалось. Многие матчи команда и вовсе проводила на другом стадионе. А на "Зенит" пришло больше 35 тысяч».

Миладинович провалил задачу персональной опеки Азмуна

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что защитник «Сочи» провалил матч и стал причиной поражения своей команды.

«Судя по всему, Ивану было поручено индивидуально играть против Азмуна. По крайней мере, во всех значимых эпизодах они были рядом друг с другом. Наиболее ярко неудачную игру серба характеризуют три момента. Первые два состоялись в течение 14-й минуты. Сначала Миладинович проиграл Азмуну верховую борьбу, что привело к попытке удара от игрока "Зенита".

Затем Иван, стараясь вплотную подобраться к своему сопернику, оголил зону за своей спиной. Хитрый иранец пропустил следовавшую ему передачу на Дриусси, который принял мяч и убежал 1 на 1. Хорошо для "Сочи", что Новосельцев в последний момент успел накрыть аргентинца.

Но в середине первого тайма уже никто не смог исправить ошибку Миладиновича. Сам сербский защитник сказал, что ему просто не подсказали, что Азмун был за его спиной. Но мы прекрасно понимаем, что Иван даже не должен был давать приземлиться сильно выбитому из штрафной "Зенита" мяча.

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Не то, что уж позволять ему протий себе за спину и дойти до Азмуна. Миладинович допустил грубейшую ошибку и фактически привез пенальти и пропущенный гол. Абсолютно не удивительно, что в перерыве Точилин его заменил».

Нервный второй тайм

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что во втором тайме гостям пришлось понервничать до последних минут.

«Второй тайм матча с "Тамбовом" "Зенит" начал лихо и дважды забил, но на этот раз все прошло спокойнее. Хотя к исходу часа Сутормин и Ерохин упустили по неплохому моменту, да и "Сочи" наконец-то создал что-то внятное — после подачи углового Новосельцев пробил над перекладиной.

В середине второго тайма под умеренные овации "Фишта" вышел Дзюба — стадион отлично помнит, как год назад форвард наставлял команду перед той самой серией пенальти с хорватами. И появление Артема зажгло игру "Зенита". Расцвел Дриусси — они вдвоем с разницей в пару минут вместе создали два голевых момента, но ко второму мячу они не привели.

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В последние 15 минут игра окончательно раскрылась. Азмун снова упустил выход один на один, Дзюба после прорыва иранца и Терентьева не дотянулся до мяча, Сутормин после красивой двухходовки на левой бровке пальнул выше. Но напор "Зенита" все-таки привел к успеху — Оздоев после скидки Дзюбы установил окончательный счет. 2:0 — чемпион не оступается». 0