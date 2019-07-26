РПЛ. «Динамо» победило «Урал», «Тамбов» примет «Спартака», столичное дерби

«Динамо» — «Урал» 2:0
Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Жоаозиньо прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Юсупов даже не ударил, а удачно подставился под мяч и тот залетел в сетку ворот Годзюра.
На 31-й минуте Шейдаев прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга атаки, где мяч рикошетом от защитника отскочил прямо под удар Панченко, а тот прицельно пробил с 12-ти метров в дальний угол ворот.
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«Динамо», одержав первую победу в сезоне, набрало четыре очка и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал», потеряв первые очки в чемпионате, расположился на втором месте — 6 баллов.
В следующем туре премьер-лиги «Динамо» 3 августа на выезде сыграет против «Спартака», а «Урал» в тот же день на своем поле примет «Ростов».
«Уфа» — «Крылья Советов»
27 июля, 14:00 мск
«Тамбов» — «Спартак» М
27 июля, 16:30 мск
«Краснодар» — «Сочи»
27 июля, 19:00 мск
«Оренбург» — «Зенит»
28 июля, 14:00 мск
«Арсенал» — «Ростов»
28 июля, 16:30 мск
ЦСКА — «Локомотив» М
28 июля, 19:00 мск