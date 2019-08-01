ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?

    Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    МалкомИз «Барселоны» — в «Зенит» во благо Пеп ГвардиолаБитва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих Андре ШюррлеШюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
  • 13:07
    • Матч «Спартак» — «Динамо» перенесен не будет
  • 12:56
    • Малком пропустил тренировку «Барселоны» для завершения перехода в «Зенит»
  • 10:17
    • Ряд ведущих игроков «Ливерпуля» могут не сыграть в Суперкубке Англии
  • 08:16
    • Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
  • 08:04
    • Касаткина завершила выступление на турнире в Сан-Хосе
  • 23:57
    • «Динамо» интересен колумбийский форвард
  • 23:45
    • «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» и стал чемпионом Audi Cup
    Все новости спорта
    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    За последние два года «Манчестер Сити» достиг необычайных высот, став первой за последнее десятилетие командой Премьер-лиги, которая смогла защитить чемпионский титул. Сможет ли Пеп Гвародиола поднять «горожан» на новый уровень в новом сезоне? Разбирается автор Sky Sports Ник Райт.
    «Наша цель заключается в том, чтобы совершенствоваться и совершенствоваться», — сказал Пеп Гвардиола Sky Sports. Тогда на дворе был март, и «Манчестер Сити» только что выиграл двенадцать матчей подряд во всех турнирах, забив 37 голов и пропустив всего 7. Судьба чемпионства в АПЛ была в их руках и на горизонте уже был виден новый титул. Но Гвардиола все еще не был удовлетворен. И он никогда не бывает доволен.

    Каталонский тренер всегда требует от своих игроков большего. С таким же отношением он подходит к новому сезону. За последние два года «Сити» побил рекорды АПЛ по набранным очкам, забитым голам и почти всему остальному. Но Гвардиола настроен на дальнейший прогресс. «В следующем сезоне мы будем сильнее. Я в этом уверен», — добавил он в мае.

  • «Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛ
  • И дело далеко не только в результатах
  • 23/05/2019

    • И что больше всего поражает, так это то, что нет никаких оснований сомневаться в его словах. Гвардиола уже демонстрировал, что может улучшать свои команды-победители. Его «Барселона» выиграла три чемпионских титула подряд, и та же история была в «Баварии». Если он добьется такого же подвига в АПЛ — это будет еще более впечатляющим.

    Пеп Гвардиола
    globallookpress.com

    Конечно, в каждом из клубов Гвардиоле помогали значительные финансовые вливания. Последним примером является рекордное в истории «Манчестер Сити» подписание Родри. Но чаще прогресс достигался все же на на тренировочных полях. Гвардиола склонен к тактическим инновациям. Эта его склонность берет начало еще от истоков его тренерской карьеры.

    Самым известным примером является решение тренера задействовать Лионеля Месси в роли ложной «девятки» в памятном для «Барселоны» разгроме «Реала» со счетом 6:2 в мае 2009 года. Это был определяющий момент, который поднял Месси и «Барселону» на исторические высоты.

  • Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
  • Топ-5 претендентов на победу в главном еврокубке
  • 03/06/2019

    • Стоит отметить, что в том сезоне Самуэль Это'О забил 32 гола на позиции центрального нападающего. А «Барселона» на тот момент уже на 4 очка опережала ближайшего преследователя на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Логичным вариантом было бы продолжить то, что и так прекрасно работало, но Гвардиола хотел большего.

    Переосмысление стало также темой его пребывания в мюнхенской «Баварии». Гвардиола унаследовал отличную команду, но с первых же дней решил поставить на нее собственную печать. Он взялся за революцию тактического подхода, он перепрофилировал защитника Филиппа Лама в центрального полузащитника и вступил в новый период господства в Бундеслиге. «Мы должны лучше играть в атаке», — сказал он в феврале 2016 года. Перед этими его словами «Бавария» забила 18 голов в трех матчах.

  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
  • Босс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба
  • 30/07/2019

    • Сейчас Гвардиола таким же образом работает в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он настолько успешно видоизменил полузащиту, что никто даже не заметил отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне — лучшего и самого влиятельного игрока команды в центре поля. Полузащитники, которые ранее получали ограниченное время, стали успешными фуллбэками, а Рахим Стерлинг превратился из разочаровывающего игрока фланга атаки в убийственного голеадора.

    Рахим Стерлинг
    globallookpress.com

    Гвардиола настолько непредсказуем, что невозможно точно предсказать, что именно он будет делать дальше. Но вполне вероятно, что «Сити» настроен на смену караула в полузащите. Еще в марте Гвардиола говорил о необходимости замены для игроков, которые достигли того, что он охарактеризовал, как «конец цикла». Это определенно похоже на размышления с Родри и 34-летним Фернандиньо.

    Тьерри Анри однажды сказал, что ему пришлось «заново учить» футбол, когда он присоединился к Гвардиоле в «Барселоне». Родри после перехода из «Атлетико» намекнул на то же самое. Полузащитник сказал Sky Sports News, что Гвардиола уже обучил его «трем или четырем новым концепциям». «Это такие вещи, которые вы не замечаете, будучи игроком», — сказал он.

    Родри
    globallookpress.com

    Гвардиола уже приспосабливает игру Родри к своим требованиям. Испанский тренер также знает о том, что вскоре ему предстоит заменить Давида Сильву. Полузащитник выдающимся образом справлялся со своими обязанностями в «Манчестер Сити» в течение последнего десятилетия и пока что остается таким же влиятельным игроком. Но в январе ему исполнится 34 года, и он уже подтвердил свое намерение покинуть клуб после окончания сезона.

    Задача Гвардиолы заключается не только в том, чтобы понять, кто может стать долгосрочной заменой для Сильвы, но и параллельно с этим сделать «Сити» еще сильнее. Это сложная задача. Но Гвардиола уже преуспел в омоложении своего состава. И учитывая то, что этим летом «горожане» не стали подписывать креативного полузащитника, у Гвардиолы, судя по всему, есть решение, найденное, внутри команды. Может ли этот сезон стать сезоном прорыва Фила Фодена?

    Фил Фоден
    globallookpress.com

    Гвардиола уже показал, как высоко оценивает этого парня, когда выпускал его на поле с первых минут в важнейших матчах против «Тоттенхэма» и «Лестера» в ходе чемпионской гонки в прошлом сезоне. И хотя 19-летний Фоден, который летом играл за сборную Англии U-21, лишь недавно вернулся из отпуска, Гвардиола уже выдал ему авансы. «Я уверен, что он нам поможет», — сказал тренер на прошлой неделе.

    На протяжении всей предсезонки Гвардиола вынуждает болельщиков гадать касательно будущей тактики игры команды. Перевод Рахима Стерлинга на позицию центрального нападающего в матче против гонконгского «Китчи» является лишь одним из примеров.

  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
  • В новом сезоне чемпионата Англии команды возглавляют легендарные персоны и новички тренерского цеха
  • Сегодня

    • Пока что «Ман Сити» подписал только Родри и вернул защитника Анхелиньо. Но наверняка нас ждет больше сюрпризов, когда сезон начнется.

    Гвардиола уже наверняка оставил в прошлом рекордные достижения последних двух лет. История показывает, что грядет дальнейший прогресс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • 23/07/2019 в 18:07
    •
  • Прогноз
  • «Нефтчи» — «Арсенал»
  • 1.85
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Рубин» — «Ахмат»
  • «Рубин» превратился в главное откровение сезона
    • 01:58 30/07/2019     Олег Кононов
  • Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
    • 23:19 27/07/2019     Маурицио Сарри
  • На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой Европы
    • 19:30 26/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 12:450
  • 12:24
    • Гилерме: Хочу играть в «Локомотиве» до окончания карьеры
  • 08:47
    • Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
  • 12:39
    • «Астон Вилла» усилилась голкипером сборной Англии
    Юрген Клопп Футбол Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подрядБосс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба 30/07/2019 в 21:300
  • Экспресс дня

  • Исправят ли «канониры» осечку первого матча?
  • 3.23
    •
  • 10:46
    • ЦСКА подписал американского защитника
  • 10:32
    • «Порту» пополнил ряды вратарем сборной Аргентины
  • 10:01
    • Геркус назвал суперклубы России
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время Вчера в 12:170
  • 08:31
    • «Атлетико» обыграл сборную звезд МЛС
  • 23:13
    • «Челси» обыграл «Зальцбург» в контрольном поединке
  • 22:22
    • «Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие