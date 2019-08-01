Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?

«Наша цель заключается в том, чтобы совершенствоваться и совершенствоваться», — сказал Пеп Гвардиола Sky Sports. Тогда на дворе был март, и «Манчестер Сити» только что выиграл двенадцать матчей подряд во всех турнирах, забив 37 голов и пропустив всего 7. Судьба чемпионства в АПЛ была в их руках и на горизонте уже был виден новый титул. Но Гвардиола все еще не был удовлетворен. И он никогда не бывает доволен.

Каталонский тренер всегда требует от своих игроков большего. С таким же отношением он подходит к новому сезону. За последние два года «Сити» побил рекорды АПЛ по набранным очкам, забитым голам и почти всему остальному. Но Гвардиола настроен на дальнейший прогресс. «В следующем сезоне мы будем сильнее. Я в этом уверен», — добавил он в мае.

И что больше всего поражает, так это то, что нет никаких оснований сомневаться в его словах. Гвардиола уже демонстрировал, что может улучшать свои команды-победители. Его «Барселона» выиграла три чемпионских титула подряд, и та же история была в «Баварии». Если он добьется такого же подвига в АПЛ — это будет еще более впечатляющим.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Конечно, в каждом из клубов Гвардиоле помогали значительные финансовые вливания. Последним примером является рекордное в истории «Манчестер Сити» подписание Родри. Но чаще прогресс достигался все же на на тренировочных полях. Гвардиола склонен к тактическим инновациям. Эта его склонность берет начало еще от истоков его тренерской карьеры.

Самым известным примером является решение тренера задействовать Лионеля Месси в роли ложной «девятки» в памятном для «Барселоны» разгроме «Реала» со счетом 6:2 в мае 2009 года. Это был определяющий момент, который поднял Месси и «Барселону» на исторические высоты.

Стоит отметить, что в том сезоне Самуэль Это'О забил 32 гола на позиции центрального нападающего. А «Барселона» на тот момент уже на 4 очка опережала ближайшего преследователя на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Логичным вариантом было бы продолжить то, что и так прекрасно работало, но Гвардиола хотел большего.

Переосмысление стало также темой его пребывания в мюнхенской «Баварии». Гвардиола унаследовал отличную команду, но с первых же дней решил поставить на нее собственную печать. Он взялся за революцию тактического подхода, он перепрофилировал защитника Филиппа Лама в центрального полузащитника и вступил в новый период господства в Бундеслиге. «Мы должны лучше играть в атаке», — сказал он в феврале 2016 года. Перед этими его словами «Бавария» забила 18 голов в трех матчах.

Сейчас Гвардиола таким же образом работает в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он настолько успешно видоизменил полузащиту, что никто даже не заметил отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне — лучшего и самого влиятельного игрока команды в центре поля. Полузащитники, которые ранее получали ограниченное время, стали успешными фуллбэками, а Рахим Стерлинг превратился из разочаровывающего игрока фланга атаки в убийственного голеадора.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Гвардиола настолько непредсказуем, что невозможно точно предсказать, что именно он будет делать дальше. Но вполне вероятно, что «Сити» настроен на смену караула в полузащите. Еще в марте Гвардиола говорил о необходимости замены для игроков, которые достигли того, что он охарактеризовал, как «конец цикла». Это определенно похоже на размышления с Родри и 34-летним Фернандиньо.

Тьерри Анри однажды сказал, что ему пришлось «заново учить» футбол, когда он присоединился к Гвардиоле в «Барселоне». Родри после перехода из «Атлетико» намекнул на то же самое. Полузащитник сказал Sky Sports News, что Гвардиола уже обучил его «трем или четырем новым концепциям». «Это такие вещи, которые вы не замечаете, будучи игроком», — сказал он.

Родри globallookpress.com

Гвардиола уже приспосабливает игру Родри к своим требованиям. Испанский тренер также знает о том, что вскоре ему предстоит заменить Давида Сильву. Полузащитник выдающимся образом справлялся со своими обязанностями в «Манчестер Сити» в течение последнего десятилетия и пока что остается таким же влиятельным игроком. Но в январе ему исполнится 34 года, и он уже подтвердил свое намерение покинуть клуб после окончания сезона.

Задача Гвардиолы заключается не только в том, чтобы понять, кто может стать долгосрочной заменой для Сильвы, но и параллельно с этим сделать «Сити» еще сильнее. Это сложная задача. Но Гвардиола уже преуспел в омоложении своего состава. И учитывая то, что этим летом «горожане» не стали подписывать креативного полузащитника, у Гвардиолы, судя по всему, есть решение, найденное, внутри команды. Может ли этот сезон стать сезоном прорыва Фила Фодена?

Фил Фоден globallookpress.com

Гвардиола уже показал, как высоко оценивает этого парня, когда выпускал его на поле с первых минут в важнейших матчах против «Тоттенхэма» и «Лестера» в ходе чемпионской гонки в прошлом сезоне. И хотя 19-летний Фоден, который летом играл за сборную Англии U-21, лишь недавно вернулся из отпуска, Гвардиола уже выдал ему авансы. «Я уверен, что он нам поможет», — сказал тренер на прошлой неделе.

На протяжении всей предсезонки Гвардиола вынуждает болельщиков гадать касательно будущей тактики игры команды. Перевод Рахима Стерлинга на позицию центрального нападающего в матче против гонконгского «Китчи» является лишь одним из примеров.

Пока что «Ман Сити» подписал только Родри и вернул защитника Анхелиньо. Но наверняка нас ждет больше сюрпризов, когда сезон начнется.

Гвардиола уже наверняка оставил в прошлом рекордные достижения последних двух лет. История показывает, что грядет дальнейший прогресс. 0