Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?

До закрытия трансферного окна в Англии остается всего шесть дней. Клубы АПЛ уже потратили на подписание новых игроков 922 миллиона фунтов.

Тем не менее, впервые более чем за десять лет АПЛ, похоже, потеряет лидерство в таблице расходов. Клубы испанской Ла Лиги этим летом впервые достигли отметки в 1 миллиард фунтов.

После того, как в прошлом сезоне доминирование Испании в Европе было нарушено, «Реал», «Барселона» и «Атлетико» совершили три из десяти крупнейших трансферов в истории.

К 1 августа точная цифра расходов клубов Ла Лиги достигла 1,06 миллиарда фунтов. И до закрытия трансферного окна в Испании остается еще больше месяца. Ла Лига еще может побить рекорд АПЛ, установленный в 2017 году (1,4 миллиарда фунтов).

Эден Азар, Жоао Фелиш и Антуан Гризманн — три крупных трансфера в Испании. В Англии же громкими подписаниями отличились только «Арсенал» (Николя Пепе), «Манчестер Сити» (Родри) и «Тоттенхэм» (Танги Ндомбеле), которые установили личные трансферные рекорды. В остальном же это было относительно спокойное лето для английских клубов.

Но почему испанские клубы потратили этим летом так много?

Антуан Гризманн globallookpress.com

Реакция на успех английских клубов

В прошлом сезоне английские клубы не только выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы. Впервые все четыре финалиста в двух главных еврокубках были представителями одной страны.

До этого девять из десяти предыдущих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы представляли Испанию, а у Италии вообще не было ни одного победителя с 2010 года, когда в Лиге чемпионов выиграл «Интер».

«Похоже, у некоторых клубов Испании и Италии это вызвало необходимость ответить чем-то», — отметил Сэм Бур, специалист аудиторской компании «Deloitte Sports Business Group».

«В отличие от клубов Ла Лиги, клубы АПЛ, похоже, более тщательно контролировали свои трансферные расходы. Возможно, этому поспособствовала конкурентоспособность их составов в турнирах под эгидой УЕФА в прошлом сезоне».

Крупнейшим подписанием «Ливерпуля» в это межсезонье и вовсе стал Сепп ван ден Берг, 17-летний нидерландский защитник, за которого было заплачено 1,3 миллиона фунтов. Из «Фулхэма» к победителям ЛЧ присоединился Харви Эллиотт, однако он не может подписать профессиональный контракт до своего 17-летия.

«Челси» не мог усилиться из-за трансферного бана ФИФА. А Уле-Гуннару Сульшеру не довелось совершить в «МЮ» революцию состава, которую многие предсказывали этим летом. Пока что манкунианцы заплатили 50 миллионов фунтов за правого защитника Аарона Ван-Биссаку и 15 миллионов за Дэниела Джеймса.

Ааррон Ван-Биссака globallookpress.com

Удивительно, но «Астон Вилла», которая вернулась в АПЛ, летом потратилась больше всех. Учитывая увеличение доходов клуба, которое «Астон Вилле» гарантировало участие в АПЛ, они уже потратили более 110 миллионов фунтов. В том числе 22 миллиона было потрачено на рекордный для клуба трансфер Уэсли Мораеса.

Увеличение доходов от ТВ

Клубы Ла Лиги действительно щедро тратили деньги. «Реал» потратил более 300 миллионов фунтов, включая трансфер Эдена Азара из «Челси», стоимость которого может в итоге достичь 150 миллионов фунтов.

«Атлетико» сделал Фелиша пятым самым дорогим трансфером в истории за 113 миллионов фунтов, а следом «Барса» выкупила контракт Антуана Гризманна за 107 миллионов фунтов, сделав его шестым самым дорогим футболистом.

Жоао Фелиш globallookpress.com

«Тройка топ-клубов Испании — "Барселона", "Реал" и "Атлетико" — пока что этим летом являются самыми главными транжирами в Европе. С нового сезона вступает в силу новое соглашение Ла Лиги о реализации телеправ. Ожидается, что, по сравнению с предыдущим соглашением, новое увеличит доходы от трансляции матчей испанского чемпионата примерно на 20% за сезон. Поэтому этот контракт вполне может помочь финансированию некоторых трансферных расходов испанских клубов», — отмечает Бур.

На самом деле, траты испанских клубов — это не просто реакция на успех англичан в Европе. До 2015 года клубы Ла Лиги продавали права на трансляцию своих матчей самостоятельно, пока не был принят закон о введении единого телепула. АПЛ использовала модель телепула с момента ее основания в 1992 году.

«Когда клубы могут спрогнозировать свои доходы, они начинают тратить деньги. Именно это мы наблюдаем сейчас в Испании. Клубы Ла Лиги регламентированы с точки зрения того, какие суммы они могут или не могут потратить. И теперь они находятся на том этапе, где могут начать конкурировать, в частности, с АПЛ», — говорит еще один специалист «Deloitte» Тим Бридж.

Новый контракт по телеправам принесет АПЛ 3,07 миллиарда фунтов за сезон 2019-2020. Ла Лига за это же время заработает 1,83 миллиарда. Но доходы «Барселоны» и «Реала» фиксированы, согласно условиям соглашения с Ла Лигой, подписанным в 2015 году. Два гранда получать минимум по 128 миллионов фунтов. Это немногим меньше, чем доход от телетрансляций, полученный клубами топ-6 АПЛ в сезоне 2018-2019.

Будет ли реакция от Серии А?

Прошлым летом клубы Серии А преодолели трансферный барьер в 1 миллиард фунтов, а сейчас почти достигли уровня АПЛ.

Нынешним летом «Ювентус» потратил 67,5 миллиона фунтов на защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. В общей сложности туринцы скупились на 136,4 миллиона.

Но за неделю до закрытия трансферного окна в АПЛ все может измениться. Ожидается, что расходы обеих лиг превысят 1 миллиард фунтов.

Ромелу Лукаку из «МЮ» связывают с переходом в «Интер» или «Ювентус», а аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала потенциально может отправиться в обратном направлении. Будет ли «МЮ» стремиться заключить сделку, а также подписать Гарри Магуайра из «Лестера»?

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Волну активности клубов может вызвать всего один крупный трансфер. Английские клубы понимают, что если не будут действовать сейчас, то через месяц они рискуют нервно оглядываться назад.

Для остальной Европы дела обстоят проще. Трансферное окно в Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге закроется в конце августа-начале сентября.

Предполагаемый переезд Гарета Бейла в Китай был заблокирован «Реалом», но слухи также связывали валлийца с переходом в Серию А. Плюс все лето ожидался трансфер Поля Погба в «МЮ». Возможно, «Реалу» и «МЮ» удастся совершить обмен?

И, может быть, это побудит «Барсу» поставить точку в самой продолжительной летней саге, заплатив рекордную сумму за возвращение Неймара из Парижа.

Тогда это будет действительно заявлением о намерениях от клубов Ла Лиги. 0